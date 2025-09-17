https://ukraina.ru/20250917/dmitriy-golubovskiy-esli-na-blizhnem-vostoke-nachnetsya-bolshaya-voyna-kitay-pomozhet-rossii-doyti-do-1068816188.html

Дмитрий Голубовский: Если на Ближнем Востоке начнется большая война, Китай поможет России дойти до Дуная

Китайцы наблюдают за милитаризацией Европы. И открытом текстом говорят европейцам, что не допустят поражения России, потому что тогда вся мощь Запада будет обращена против них. Они могут по политическим мотивам ограничивать поставки соответствующих компонентов, чтобы не допустить новой гонки вооружений, в которой конечной мишенью будут они.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский.Король Карл III погружен в украинскую тематику и может повлиять на президента США Дональда Трампа в вопросах поддержки Киева во время его государственного визита в Великобританию, утверждает издание Politico.- Дмитрий Олегович, насколько велико влияние королевского двора на Дональда Трампа?- Это очень сложный вопрос. Король Великобритании — это фигура очень авторитетная. Его мнение будет принято к сведению кем бы то ни было, в том числе Трампом. У меня нет повода думать, что король Карл принадлежит к числу ястребов, которые стремились бы к непримиримой позиции в отношении России.В Лондоне существует партия войны, которая хотела бы, чтобы конфликт на Украине продолжался. Они убежденные русофобы, Россия для них исторический враг. Они воюют с Россией не ради выгоды, а из принципа, как и бандеровцы на Украине.С другой стороны, в Британии есть партия, она представлена в политической элите и деловых кругах, хотя ее голос не слышен в СМИ, которой вся эта ситуация не нужна. На самом деле Лондон теряет от разрыва отношений с Россией, как и любая европейская столица. Потому что Лондон — это крупный финансовый центр, который обслуживал интересы российского капитала, нефтяную логистику и страхование судов.К какому выводу пришли в британской столице относительно перспектив украинского конфликта мы не знаем. Опасаюсь, что Британия хотела бы его продолжить. В коллективном сознании британской политической элиты крепко засела мысль, что Россию можно додавить экономически, если США за это возьмутся всерьез. И Трампа будут в этом убеждать. Надо будет смотреть на позицию США после этих переговоров.Вариантов может быть три. Первый заключается в том, что через какое-то время мы увидим следующей позиции американской администрации: это не наша война и все, что происходит в вашей Евразии. Судя по информации из Пентагона, есть планы по сворачиванию военного присутствия в восточном полушарии. Например, военные базы ускоренно выводятся с Ближнего Востока. У Америки есть западное полушарие, Венесуэла, где, помимо наркотиков, есть нефть, которую можно захватить.Второй вариант - это байденизация Трампа. Это произойдет, если Трамп вернется из Лондона и начнет говорить то, что когда-то говорил Байден. В его окружении есть такие люди, как Келлог, которые хотели бы продолжения войны, которые считают, что с Россией можно тягаться и в военном отношении. Если он скажет, что мы давали Путину шанс, а он не воспользовался, теперь мы введем против России жесткие санкции и будем поддерживать Украину. Это будет означать, что Британия склонила его на свою сторону.Может быть и третий вариант, неожиданный. Когда из Лондона и Вашингтона начнет формироваться нарратив, согласно которому Зеленскому надо идти на уступки. Это будет означать, что с темы съезжают и Лондон, и Вашингтон. И у того, и у другого есть повод избавиться от бюджетной проблемы.Тогда мы будем смотреть на то, что скажут немцы. Возникнет очень смешная ситуация, потому что Германия села всерьёз в этот поезд войны, начав при новом канцлере милитаризацию своей экономики, а машинисты этого поезда вышли из него. Немцам или придется осознать, что их подставили и повесили на них все, потому что Германия — это единственная кредитоспособная страна из друзей Украины, которая может за что-то платить, или вся украинская тематика будет заканчиваться. Как? Вопрос интересный.Трамп уже сказал, что не введет санкции против России, пока Европа не прекратит покупать российскую нефть. Но это условие не выполнимое для Венгрии, Словакии и Австрии. Тогда и Евросоюз, возможно, скажет, что пора заканчивать войну. Пусть непрямо, но мы это увидим в заголовках основных СМИ.Мы не знаем, что в голове у королевской семейки, которая является арбитром настроения элит. На самом деле, король играет в британском истеблишменте роль, похожую на ту, которую Путин играет в России. Одна из ролей Путина это поддержание баланса разных элитных группировок. Он может высказать свое мнение, с которым будет трудно не согласиться.Британская элита очень специфична. Есть старая земельная аристократия, есть финансисты. Там большую роль играют представители бывших колоний. Какое решение примет король, я не знаю, потому что у королевской семьи есть политические взгляды. У нее есть меркантилистские взгляды, это очень богатое семейство.У британского бизнеса были интересы в России, а через него и у королевской семьи. Возможно, в том же "Русале", который инвестиционный банк Ротшильдов выводил когда-то на IPO. Ходят слухи, что инвестиционный дом Ротшильдов имеет большие интересы в украинской земле. Плюс могут быть деловые конфликты с США, потому что по одним бумагам Зеленский подписал, что все отходит Америке, а по другим – все может отходить деловым кругам Британии. По поводу одесского порта существовал корпоративный спор между британскими и американскими структурами.То есть британцам и американцам есть о чем поговорить по поводу будущего Украины. Выработать совместную позицию деловых кругов двух стран и отталкиваясь от этого принять решение заканчивать эту войну или нет, пока требования Путина достаточно умеренные. Потому что если это затягивать, то в следующем году Донбасс будет освобожден, и вопрос может быть поставлен по-другому: отдавайте все Северное Причерноморье. Это точно не понравится никому в Лондоне.То, что партия войны активизировалась на Украине, это понятно. И то, что принц Гари представитель этой партии, для многих было неочевидно. Какую позицию будет выражать король, посмотрим. В худшем случае все разговоры о мире закончатся, и эскалация, которая наблюдается в последнее время, продолжится.- Тем временем в рамках экономического противостояния с западным миром Китай ввел ограничения на поставки германия в США, который имеет решающее значение для оборонной промышленности. От этого пострадала и Великобритания, которая, по сути, полностью полагается на американские поставки в сфере военных технологий. Что это значит для цикла производства на Западе?- Китай имеет гораздо больше козырей в торговой войне, чем об этом привыкли думать. Китай еще даже не начинал торговую войну с Западом. Если он ее начнет, мало не покажется никому. Китай мог бы радикально повлиять на ход украинского конфликта, ограничив экспорт электроники. Китайцы этого не делают. Вопрос здесь не только в прагматизме и желании на всех заработать. Они понимают, что если ограничить поставки комплектующих, которые можно воспроизвести, их воспроизведут. И появится конкурент. То есть если перестать поставлять чипы, которые используются в БПЛА, их сделают американцы. Возможно, в будущем мы такие ограничения увидим.Но то, что они ограничивают экспортных материалов, это очень серьезно, потому что их воспроизвести нельзя. Таким уровнем ядерной физики никто не владеет, чтобы синтезировать редкоземельные элементы. С помощью термоядерного синтеза это, вероятно, можно было бы сделать, но пока это никто не умеет. Поэтому без китайских поставок многое сделать нельзя.Китайцы наблюдают эскалацию в мире и милитаризацию Европы. И открытом текстом на уровне МИД говорили европейцам, что не допустят поражения России, потому что тогда вся мощь Запада будет обращена против них. Они могут по политическим мотивам ограничивать поставки соответствующих компонентов, чтобы не допустить новой гонки вооружений, в которой конечной мишенью будут они.- Китай как экономический локомотив всего мира, видимо, крайне зависим от транспортных артерий. К примеру, для участка проекта "Один пояс – один путь", который проходит через Каспийский бассейн, представляет угрозу перспектива очередного ирано-израильского конфликта. Как китайцы будут решать эту проблему?- Они усиливают Иран. Потому что железнодорожная ветка через Пакистан в Иран заработала. Пакистан и Иран очень тепло пообщались на полях саммита ШОС. Пакистан заявил, что он верный союзник Ирана. А это дорогого стоит, потому что Пакистан — это суннитская ядерная держава, а Иран — это шиитская ядерная держава. То есть несмотря на принципиальные разногласия для исламского мира они сохраняют дружественные отношения. Поставки Иран воздушным путем идут и из России. В Иране уже появился комплекс ПВО С-400.Мое восприятие ирано-израильской войны далеко от мейнстримного, в котором заявлялось, что Израиль побелил Иран, точнее, Трамп все разбомбил. На мой взгляд, ядерная программа Ирана не уничтожена. И все, что было необходимо вывезти, включая запасы обогащенного урана, было вывезено. А последствиях ударов Ирана по Израиля почему-то особо не говорят. А они очень болезненны, в том числе для портовой инфраструктуры. Иран показал, что если бы хотя бы в одной боеголовке был спецзаряд, Израиля бы уже не было.Не думаю, что будет ирано-израильская война. И исходя из этого предположу, что для разрушения китайских транзитных планов нужна гибридная война Израиля и Турции в Сирии. Она уже идет. Иран будет выведен из этой напряженной ситуации, а напряжение между Израилем и Турцией будет расти, особенно если в Турции сменится власть. Эрдогану виртуозно удается сидеть на двух стульях и кричать, что Нетаньяху — это Гитлер и продолжать с Израилем торговать.Турции рано или поздно придется выбирать ужесточать свою политику или нет. Эрдоган — это делать не будет, в Турции будет другой лидер. И если в регионе произойдет эскалации инициатива "Один пояс – один путь" накроется медным тазом, потому что все побережье Средиземного моря будет охвачено огнем войны.Но у Китая остаётся вариант с Россией. Чтобы он был полноценен, Россия должна дойти до Дуная. Я всегда настаивал на том, что граница России и Европы должна проходить по Дунаю. Киев может обладать какой-то субъектностью. Это не только требование безопасности Черноморского региона. Это выстраивает транзитную логику в Евразии, которая оставляет за бортом Украину. Поднять российский флаг над Киевом не самая важная задача с точки зрения геополитической логики и вопросов безопасности нашей страны. Хотя если бы это удалось сделать, это был бы триумф.Но мы можем жить и без триумфа, решив вопросы безопасности. Поэтому если на Ближнем Востоке будет совсем худо, и китайцы увидят, что там не может выгореть ничего путного с точки зрения логистики, их поддержка нашей политики может усилиться.То есть они могут быть заинтересованы в том, чтобы мы дошли до Дуная. Наши отношения еще больше улучшились после последнего саммита. Но возможно, они станут близкими к союзническим.- Означает ли тогда подписание меморандума о строительстве газопровода "Сила Сибири-2", что лояльность Китая уже куплена?- Я бы избегал таких формулировок, хотя это вопрос стратегический. Говорить о том, что мы купили Китай на фоне веса наших экономик – преувеличивать наше значение. Мы для них стали важнее. Китайский интерес в том, чтобы нас поддерживать, вырос. Но сами китайцы долго делали вид, что им этот проект не особо нужен. Это элемент торга, способ сбить цену по условиям контракта.С другой стороны, вопрос энергетической безопасности у Китая закрыт, пока есть морские пути. В лучшие времена, до того, как йеменские хуситы показали, как можно перекрывать морские коммуникации, китайцам это не особенно было нужно. То, что проект "Сила Сибири-2" запустили, говорит о двух вещах. Во-первых, они нам доверяют больше.Во-вторых, они больше озабочены энергетической безопасностью с точки зрения сухопутных поставок, потому что с морскими могут быть проблемы. Они осознанно идут на то, чтобы увеличить зависимость от нас. Для них это риск. В Пекине прекрасно осознают, что если они увеличивают энергетическую зависимость, у нас появляются рычаги давления на них. Но в нашей ситуации нам эти объемы газа продать больше некому. То есть и у них появляются рычаги давления на нас.Это взаимная зависимость, которая будет накладывать дополнительные рамки на допустимые действия. Потому что если сейчас мы являемся добрыми соседями, то с какого-то момента не сможем совершать резких движений, не согласовывая друг с другом. Нужна ли такая зависимость? Китайцы решили, что можно на это пойти.Для нас это тоже выбор, потому что если этот проект будет реализован, мы окажемся в сфере экономических интересов Китая всерьез и надолго. Уже не просто как рынок сбыта автомобилей и товаров. И это будет влиять на нашу политику. Вряд ли против Китая уже будем где-то что-то говорить. И они тоже.Не думаю, что наши отношения с Китаем могут закончиться так же, как они закончились с Европой. У нас думали, что Европа никогда против нас не пойдет, потому что она привязана к нам газовой трубой. Но Европа оказалась более сложной системой, которая газовой трубой не покупается. Жизнь показал, что им есть куда деваться, этим "куда" оказались США. Пусть и втридорога.О ситуации в зоне СВО - Военкор Тимофей Ермаков: Россия под Купянском переиграла ВСУ по разведке и перемещению войск

