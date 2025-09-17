Военкор Тимофей Ермаков: Россия под Купянском переиграла ВСУ по разведке и перемещению войск
17:17 17.09.2025 (обновлено: 17:18 17.09.2025)
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
В СМИ широко обсуждается эпизод под Купянском, когда армия России в очередной раз наладила снабжение через неработающую газовую трубу. Некоторые этому возмущаются: "Что вы радуетесь? Украина спалила наш маршрут, по которому мы безопасно снабжали войска?". Этому надо радоваться хотя бы потому, что практика этой войны заставляет нас креативно подходить к планированию операций.
Надо понимать, что Украина только-только спалила этот логистический маршрут. Когда-нибудь противник все равно его бы вычислил. И обнаружили его только сейчас, когда бои идут уже в самом Купянске.
Скорее всего, вражеская пропаганда опубликовала эту видеозапись, чтобы оправдаться перед собственной аудиторией за провал обороны Купянска: "Видите, русские по трубе пролезли. Мы ничего не могли сделать". Хотя украинцев, которые усиленно болеет за ВСУ, становится меньше, как и самих всушников.
Поясню еще раз. Эта труба в сам Купянск не ведет. Она ведет туда, где мы давно присутствовали. Здорово, что мы ее использовали. И, повторюсь, в том, что украинцы обнаружили эту нашу логистику, для нас уже нет ничего страшного, потому что бои идут уже в центре самого Купянска.
Мне поступила информация от ребят, что взято здание Медицинского колледжа. Идут бои за городскую поликлинику на улице 1-го мая.
Город холмистый. Оскол его на две части разделяет. Район Купянск-Узловой - это фактически отдельный город. В 2022 году я несколько раз был в Купянске. Штурмовать его сложновато. И мне сейчас интересно посмотреть, что будет в восточной его части, куда мы уже когда-то залетали. Еще нас ждут в бои в промзоне на севере, где много складов, цехов и неработающих заводов.
ВСУ по традиции используют их как укрепрайоны. Бои там предстоят сложные. Скорее всего, все это придется ФАБами ровнять. Никуда от этого не деться.
Тем не менее, успехи под Купянском есть. Именно потому, что Украине пришлось брать силы для затыкания прорыва под Добропольем. Мы переигрываем врага в плане разведки и перемещения войск.
