Взрывы в Киевской области, Сумы во тьме. Последствия ударов ВС РФ по Украине - 16.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250916/vzryvy-v-kievskoy-oblasti-sumy-vo-tme-posledstviya-udarov-vs-rf-po-ukraine-1068727494.html
Взрывы в Киевской области, Сумы во тьме. Последствия ударов ВС РФ по Украине
Взрывы в Киевской области, Сумы во тьме. Последствия ударов ВС РФ по Украине - 16.09.2025 Украина.ру
Взрывы в Киевской области, Сумы во тьме. Последствия ударов ВС РФ по Украине
После прилетов российских БПЛА в Киевской области прозвучала серия взрывов, сообщает 16 сентября телеграм-канал Украина.ру
2025-09-16T07:17
2025-09-16T07:24
новости
киевская область
сумы
россия
вооруженные силы украины
впк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_0:0:1425:802_1920x0_80_0_0_ca9e6f512eaf26eb18e183e7f9e9945c.jpg
Кроме того, украинские паблики сетуют, что после взрывов часть Сум осталась без света.Несколькими часами ранее мы писали, что минувшей ночью больше всего сообщений поступало о налетах "Гераней" на цели в Киевской области. Местные каналы заявляли о барражировании над Киевом множества БПЛА и нанесении нескольких ударов по объектам ВСУ, ВПК и инфраструктуры в пригородах столицы, а также в городе Василькове, где расположена авиабаза, нефтехранилище и другие важные объекты. Взрывы гремели и в Фастовском районе.Кроме того, были атакованы объекты противника в Сумах Сумской области, в н.п. Великий Бурлук Харьковской области, во временно оккупированных Запорожье и Славянске.По целям во временно оккупированном Запорожье также был нанесен ракетный удар.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
киевская область
сумы
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_178:0:1247:802_1920x0_80_0_0_e071e31cf7f1f731e7cc29e96c22327b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киевская область, сумы, россия, вооруженные силы украины, впк
Новости, Киевская область, Сумы, Россия, Вооруженные силы Украины, ВПК

Взрывы в Киевской области, Сумы во тьме. Последствия ударов ВС РФ по Украине

07:17 16.09.2025 (обновлено: 07:24 16.09.2025)
 
© Украина.руГлавное за день - Удары 1
Главное за день - Удары 1 - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
После прилетов российских БПЛА в Киевской области прозвучала серия взрывов, сообщает 16 сентября телеграм-канал Украина.ру
Кроме того, украинские паблики сетуют, что после взрывов часть Сум осталась без света.
Несколькими часами ранее мы писали, что минувшей ночью больше всего сообщений поступало о налетах "Гераней" на цели в Киевской области. Местные каналы заявляли о барражировании над Киевом множества БПЛА и нанесении нескольких ударов по объектам ВСУ, ВПК и инфраструктуры в пригородах столицы, а также в городе Василькове, где расположена авиабаза, нефтехранилище и другие важные объекты. Взрывы гремели и в Фастовском районе.
Кроме того, были атакованы объекты противника в Сумах Сумской области, в н.п. Великий Бурлук Харьковской области, во временно оккупированных Запорожье и Славянске.
По целям во временно оккупированном Запорожье также был нанесен ракетный удар.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевская областьСумыРоссияВооруженные силы УкраиныВПК
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:44Точное попадание: логистический центр в Киеве продолжает гореть
12:41Отключение интернета или удары ВСУ по заводам России: от чего будет больше вреда — Корнев
12:30В зоопарке Великого Устюга поселился боевой ослик. Новости к 12:30 16 сентября
12:00Румыния не поддержала создание бесполетной зоны над Украиной
11:51Чего ни хватишься, ничего у них нет
11:31Операция по полуокружению Северска продолжается: что происходит на этом направлении
11:27Комиссия ООН признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом
11:20Деньги в яму: стало известно, как долго Эстония будет выкапывать ров на границе с Россией
11:10Коррупция в условиях спецоперации: экс-глава Курской области дал признательные показания
11:00"Гнилой проект": в Чехии раскрыли недостатки программы помощи Украине
10:52В Новосибирске задержали россиянку, устроившую взрыв на Транссибе по заданию украинских спецслужб - ФСБ
10:19Российские военные наступают на Запорожском направлении
09:43Житель Белгородской области погиб из-за атаки ВСУ
09:15Зеленский выдвинул Трампу новое условие по Украине
09:00Почему убийцу Кирка может ждать расстрел и где ВСУ выбрали сдаться. Главное на утро 16 сентября
08:55ЕС отложил принятие 19-го пакета антироссийских санкций - Politico
08:20Главное за ночь 16 сентября
08:00Халхин-Гол: большие манёвры
07:55ПВО за ночь уничтожила почти сотню украинских дронов над РФ
07:40Серия взрывов прогремела во Владивостоке
Лента новостейМолния