Взрывы в Киевской области, Сумы во тьме. Последствия ударов ВС РФ по Украине
После прилетов российских БПЛА в Киевской области прозвучала серия взрывов, сообщает 16 сентября телеграм-канал Украина.ру
2025-09-16T07:17
новости
киевская область
сумы
россия
вооруженные силы украины
впк
Кроме того, украинские паблики сетуют, что после взрывов часть Сум осталась без света.Несколькими часами ранее мы писали, что минувшей ночью больше всего сообщений поступало о налетах "Гераней" на цели в Киевской области. Местные каналы заявляли о барражировании над Киевом множества БПЛА и нанесении нескольких ударов по объектам ВСУ, ВПК и инфраструктуры в пригородах столицы, а также в городе Василькове, где расположена авиабаза, нефтехранилище и другие важные объекты. Взрывы гремели и в Фастовском районе.Кроме того, были атакованы объекты противника в Сумах Сумской области, в н.п. Великий Бурлук Харьковской области, во временно оккупированных Запорожье и Славянске.По целям во временно оккупированном Запорожье также был нанесен ракетный удар.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
07:17 16.09.2025 (обновлено: 07:24 16.09.2025)
