Взрывы в Киевской области, Сумы во тьме. Последствия ударов ВС РФ по Украине

Взрывы в Киевской области, Сумы во тьме. Последствия ударов ВС РФ по Украине - 16.09.2025 Украина.ру

Взрывы в Киевской области, Сумы во тьме. Последствия ударов ВС РФ по Украине

После прилетов российских БПЛА в Киевской области прозвучала серия взрывов, сообщает 16 сентября телеграм-канал Украина.ру

2025-09-16T07:17

2025-09-16T07:17

2025-09-16T07:24

Кроме того, украинские паблики сетуют, что после взрывов часть Сум осталась без света.Несколькими часами ранее мы писали, что минувшей ночью больше всего сообщений поступало о налетах "Гераней" на цели в Киевской области. Местные каналы заявляли о барражировании над Киевом множества БПЛА и нанесении нескольких ударов по объектам ВСУ, ВПК и инфраструктуры в пригородах столицы, а также в городе Василькове, где расположена авиабаза, нефтехранилище и другие важные объекты. Взрывы гремели и в Фастовском районе.Кроме того, были атакованы объекты противника в Сумах Сумской области, в н.п. Великий Бурлук Харьковской области, во временно оккупированных Запорожье и Славянске.По целям во временно оккупированном Запорожье также был нанесен ракетный удар.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

