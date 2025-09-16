https://ukraina.ru/20250916/chego-ni-khvatishsya-nichego-u-nikh-net-1068734385.html

Чего ни хватишься, ничего у них нет

Чего ни хватишься, ничего у них нет

США не вводят против России новые санкции потому, что Европа покупает российскую нефть. Я бы добавил, что ещё и газ, о газе США не вспоминают, поскольку сами же его Европе и продают, российский, но с наценкой. Кстати, российскую нефть в ЕС покупает в основном ближайший друг Трампа Орбан: потому, что выгодно.

При этом, когда Урсула с компанией начинают на него слишком давить, он прячется за Трампа, который и требует у Европы (у Урсулы с компанией) прекратить покупать российскую нефть, которую покупает Орбан, которого Трамп от Урсулы с компанией защищает. А Урсуле с компанией Трамп продаёт российский газ, но с наценкой и об этом не говорит.Высокие! Высокие отношения!А ещё Европа хочет воевать с Россией. Готовится. И ещё долго будет готовиться, так как большинству европейских стран воевать некем и нечем. Но могли бы воевать уже. Если бы Польша, у которой армия есть, послала бы её на Украину. Но Польша посылать армию не хочет. Воевать хочет, а армию посылать не хочет. Но при этом хочет, чтобы США обязательно тоже воевали с Россией. А иначе Польша даже воевать не готова. Хочет, но не готова.А Франция наоборот: с Россией воевать не хочет, а войска на Украину послать хочет. Но польские. Можно и французские, но когда-нибудь потом, когда будет заключён мир. Зачем на Украине французские войска, если будет заключён мир? Чтобы "сдерживать Россию". Почему Россию надо "сдерживать" когда мир, а не прямо сейчас, когда Украину разбирают на запчасти? Чтобы не воевать с Россией. Так вроде бы же все хотели воевать с Россией? Хотели и сейчас хотят. Но Польша не хочет посылать армию на Украину, а Трамп не собирается поддерживать союзников по НАТО и вообще санкции не хочет вводить, а хочет российский газ с наценкой продавать Европе. Он и нефть российскую хотел бы продавать с наценкой. Но нефть его друг Орбан покупает у России напрямую. Поэтому Трамп требует от ЕС российскую нефть не покупать у Индии. Потому, что у Индии Орбан нефть не покупает.Круг замкнулся. Какой вывод из этого бреда? Они сделают всё, чтобы развязать войну с Россией. Общеевропейскую, но чтобы кроме пары жертвенных восточноевропейцев остальная Европа реально не воевала. Но чтобы требовала от России капитуляции, репараций и компенсаций. И чтобы США ядерной дубиной помахивали. Но аккуратно, чтобы по Парижу и, особенно, по Лондону ничего не прилетело. А по Берлину можно. Немножко жалко, но, если иначе нельзя, по Берлину пусть прилетает. А по Варшаве, так даже и не жалко. Но по Парижу и, особенно, по Лондону нельзя – там "общечеловеческие ценности" лежат, могут испортиться.Смешно? Убого? Да! Но воевать они готовятся на самом деле. И действительно думают, что они смогут отделить себя от войны, которую сами же и развяжут. Спросите, как же можно воевать, если им нечем? Они и не такие фокусы выделывали. Кто сейчас ведёт против России горячую войну? Украина. А что такое Украина? По укро-европейской версии – государство украинской нации, которое украинцы жертвенно защищают ради сохранения независимости.Вот с этого момента давайте поподробнее.На Украине живёт некая Елена Ивановская. Не Иваненко, не Иванченко, а Ивановская, почти Иванова. Она там не просто живёт, а работает мовным омбудсменом. Работа её заключается в том, чтобы защищать от разного рода посягательств украинскую мову – национальный язык украинцев – представителей, населяющей Украину (по европейской версии) "украинской нации".И вот указанная Ивановская даёт интервью украинским журналистам. Журналисты интересуются не пора ли ввести на Украине "мовные патрули", а то у всех приличных нацистов "мовные патрули" есть, а на Украине почему-то нет. На государственном уровне нет, так-то общественники стараются, их бы поддержать: создать структуру, утвердить штат и полномочия, выделить бюджет. А то активистам-общественникам несознательные элементы "латентно завербованные ФСБ" (не спрашивайте как это, я сам не знаю) иногда морды бьют. Их, кроме СБУ и защитить некому. У СБУ же и без них дел полон рот – одни только кол-центры крышевать сколько сил надо. А со всякими НАБУ за коррупционные потоки бороться. Мовой-то сыт не будешь.И что вы думаете? Не поддерживает Ивановская введение "мовных патрулей". Рановато говорит. За тридцать пять лет независимости "нация" не выучила свою мову. А сейчас некогда, да и денег нет – всё уходит на борьбу с Россией за независимость. Так что пусть пока "нация" говорит по-русски, лишь бы с Россией воевала. Мовный геноцид случайно уцелевшим "защитникам нации" Ивановская собирается после войны устроить, когда они оружие сдадут.И вообще у Ивановской дочка по-русски блоги в социальных сетях ведёт, так как мова там не востребована – никто её не понимает и понимать не хочет.То есть, вы поняли? Дочка Ивановской росла в русской языковой среде – дома говорили по-русски. Очевидно, и сейчас говорят, раз она принципиально не желает в социальных сетях переходить на украинский. На деле-то там украиноязычных и притворяющихся таковыми "назло русским" более чем достаточно. Просто каждый пользователь сам формирует своё окружение? Не удивительно, что у русскоязычной девочки оно русскоязычное.И мову оно (окружение дочери Ивановской) учить не хочет. И не только оно, но и миллионы других граждан. Между тем, по официальной украинской версии, государство Украина существует потому, что оно является домом украинской нации, а принадлежность к нации определяется мовой (это они так придумали и носятся со своей мовой, как с писаной торбой). Но мову никто не знает и учить не хочет (это мнение мовного омбудсмена – самого компетентного источника в этом вопросе).Таким образом, раз нация не знает мову, то и нации (по украинским критериям) нет, а значит нет необходимости и в государстве Украина, ибо таковая объясняется наличием украинкой нации, которой нет, так как мову она не знает, а именно мова – маркер нации по украинским критериям. То есть защищать украинцам нечего, так как нет мовы – нет нации, а значит они не украинцы. Кстати, им их мовнюки (те, кто мову выучил и гордится этим) так прямо и заявляют: вы, мол, никакие не украинцы, а чистые москали и после войны будет вам мовный геноцид.Но они защищают государство несуществующей нации, которое считает их гражданами второго сорта и обещает устроить уцелевшим на фронте мовный геноцид, при этом не желают пользоваться мовой, хоть мовнюки правы: мова единственный маркер, по которому родившегося на Украине русского, который остался русским, можно отделить от такого же, но обукраинившегося.У этих нет не только сил и средств воевать с Россией. Им нет смысла с Россией воевать. Россия – их родина. Она не собирается переучивать их на какой-то иной язык, превращать их в новую нацию, которой кровь из носу необходимо собственное государство, чтобы пара сотен граждан "особо ценной породы" могла воровать как не в себя. Украина обещает им после войны (если уцелеют) мовный геноцид, Россия – свободное развитие. Они воюют за Украину против России. У них ничего для этого нет, даже основания воевать нет, а они воюют. Не хотели, не знают зачем, не имеют чем, но воюют.Европейцы с нами на одном языке не говорят, одним народом никогда не были, опыт походов на Россию у них богатейший – с Х века постоянно воевали, когда по очереди, а когда и всей Европой. И выбор в пользу конфронтации, а не сотрудничества они сделали куда сплочённее, чем украинцы, европейцам для этого не понадобилось пятнадцать лет борьбы, два майдана и ещё восемь лет гражданской войны. Так что они, конечно, ребята смешные, но намерения у них серьёзные, а последствия могут быть страшными.Поэтому, отбивая у Европы желание геройствовать на полях сражений с Россией, бить надо сильно, но аккуратно, причём ключевое слово здесь аккуратно. Вопреки расхожему мнению страх зачастую не умаляет, а увеличивает агрессивность, вызывая попытку ликвидировать источник страха. Надо, чтобы они не только боялись нашей силы, но и понимали, что они нам если и нужны, то только как экономические и торговые партнёры. Но даже на этом мы настаивать не будем – без них обойдёмся.Пусть боятся нападать, но не боятся, что нападут на них.Другие подробности заявлений мовного омбудсмена Ивановской - в статье Елены Кирюшкиной "Что-то пошло не так. Почему в Киеве вдруг смягчают языковую политику"

