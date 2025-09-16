https://ukraina.ru/20250916/aleksey-statsenko-kto-on-1068756552.html

Алексей Стаценко: кто он

Алексей Стаценко: кто он - 16.09.2025 Украина.ру

Алексей Стаценко: кто он

Военный историк, экономист, публицист

2025-09-16T17:06

2025-09-16T17:06

2025-09-16T17:06

новости

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/19/1052376759_107:29:851:448_1920x0_80_0_0_574598ea407e124e5679d8396148168b.jpg

Алексей Павлович Стаценко родился в 1976 году. Долгое время проживал на Украине.Окончил Киевский национальный экономический университет. Позднее стал заниматься военной историей.Сценарист документальных фильмов и интернет-проектов о Великой Отечественной войне.Автор и соавтор книг "Киев бомбили: оборона столицы Советской Украины, "Ушедшие в бессмертие: памяти 2-й ударной армии", "Первый летний успех. Ржев 1942".Регулярно публикует статьи в рубрике "История" для издания Украина.руСфера профессиональных интересов: Великая Отечественная война, внутренняя украинская политика, ход СВО.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру