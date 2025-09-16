Алексей Стаценко: кто он
© vk.com / Алексей СтаценкоАлексей Стаценко интервью
© vk.com / Алексей Стаценко
Военный историк, экономист, публицист
Алексей Павлович Стаценко родился в 1976 году. Долгое время проживал на Украине.
Окончил Киевский национальный экономический университет. Позднее стал заниматься военной историей.
Сценарист документальных фильмов и интернет-проектов о Великой Отечественной войне.
Автор и соавтор книг "Киев бомбили: оборона столицы Советской Украины, "Ушедшие в бессмертие: памяти 2-й ударной армии", "Первый летний успех. Ржев 1942".
Регулярно публикует статьи в рубрике "История" для издания Украина.ру
Сфера профессиональных интересов: Великая Отечественная война, внутренняя украинская политика, ход СВО.
