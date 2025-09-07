https://ukraina.ru/20250907/krizis-narastaet-kuda-vedut-serbiyu-zatyazhnye-antipravitelstvennye-demonstratsii-1068259428.html

Кризис нарастает. Куда ведут Сербию затяжные антиправительственные демонстрации

Кризис нарастает. Куда ведут Сербию затяжные антиправительственные демонстрации - 07.09.2025 Украина.ру

Кризис нарастает. Куда ведут Сербию затяжные антиправительственные демонстрации

Во втором по величине сербском городе Нови Сад 5 сентября поднялась новая волна уличных беспорядков

2025-09-07T06:09

2025-09-07T06:09

2025-09-07T06:36

эксклюзив

сербия

александр вучич

александр лукашенко

ес

украина.ру

акции протеста

беспорядки

белград

запад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0e/1066959947_0:508:720:913_1920x0_80_0_0_f57cfe5f3bb1aaf531611cfd98da4225.jpg

Столкновение демонстрантов и полиции произошло перед зданием философского факультета Университета в Нови-Саде после митинга под названием "Сербия, ты на связи?" В ходе мероприятия организаторы потребовали от полицейских покинуть здание вуза и прекратить нарушать автономию университета, гарантированную сербским законодательством. Также они повторили требования о проведении досрочных парламентских выборов, выдвинутые в июне.Напомним, что в здание философского факультета Новисадского университета полиция ранее пришла по приглашению декана, якобы для того, чтобы обеспечить безопасность проведения экзаменов и учебного процесса.Около 21:35 по местному времени начались столкновения между полицейскими и людьми в балаклавах, находившимися в толпе. Полицейских забрасывали файерами и шок-бомбами. Сотрудники органов безопасности ответили на это большим количеством слезоточивого газа и другими спецсредствами.По данным главы МВД Сербии Ивицы Дачича, в беспорядках пострадали 13 полицейских, 42 демонстранта задержаны.После инцидентов в Нови-Саде к гражданам обратился президент страны Александр Вучич. По его словам, организаторы протестных акций в Сербии, вопреки собственным заявлениям, не заинтересованы в проведении выборов, так как они заранее знают, что проиграют их. За их действиями скрывается желание насильственным путем прийти к власти, подчеркнул Вучич.Он также отметил, что на митинге в Нови-Саде были замечены депутаты Европарламента от Партии зеленых. Это является грубым вмешательством во внутренние дела суверенной страны, сказал президент Сербии.Вучич повторил, что следующие парламентские выборы состоятся досрочно, но власти выберут момент для их проведения, исходя из соображений полезности для страны. По словам президента, выборы будут тогда, "когда мы подсчитаем, что это хорошо", "когда закончим большие дела".Массовые уличные акции протеста в разных городах Сербии начались в октябре 2024 года после обрушения бетонного навеса на железнодорожной станции в Нови-Саде. В ходе этой трагедии погибли 16 человек. После этого люди вышли на улицы, потребовав от властей наказать виновных в произошедшем и предпринять решительные шаги в борьбе с коррупцией.По мнению большинства участников протестов, именно коррупция является главной причиной трагедии, так как обрушение железобетонной конструкции произошло непосредственно после проведения масштабной реконструкции вокзала. Если бы все работы проводились в соответствии с регламентом, трагедию можно было бы избежать, полагают они.К акциям протеста уже в ноябре присоединились студенты сербских университетов. Они потребовали опубликовать полную документацию работ, которые проводились на вокзале в Нови-Саде, и наказать настоящих виновников трагедии, которые в ходе реконструкции принимали решения, а не просто выполняли приказы. Кроме того, у них появились требования, связанные непосредственно с работой университета, но политических требований не было.Протестные акции, несмотря на свою массовость, происходили без инцидентов. Даже самый массовый митинг в истории современной Сербии, который состоялся 15 марта в Белграде и на котором собралось около 350 тыс. человек, прошел мирно, если не считать инцидента, случившегося в конце мероприятия. Митингующие утверждают, что в вечерние часы в центре города против них было использовано звуковое оружие. Тем временем власти категорически отрицают эту версию.В Белграде в июне прошел еще один массовый митинг, в ходе которого представители студенческого движения впервые выдвинули властям политические требования. Они выступили за проведение досрочных парламентских выборов, однако власти не стали рассматривать это требование.В августе в Белграде произошли первые насильственные демонстрации. С тех пор столкновения демонстрантов с полицией во время протестных акций на улицах сербских городов стали обычным явлением. Внутриполитический кризис, который в стране продолжается уже почти год, только нарастает. В определенные моменты кажется, что противоречия внутри сербского общества исчерпали себя, но потом протесты возобновляются с новой силой.При этом форма протеста внешне напоминает цветные революции, которые за последние несколько десятилетий происходили по всему миру при активной поддержке Запада. Одной из них можно считать смену сербского лидера Слободана Милошевича в 2000 году. Но если рассматривать данные события просто как очередное проявление цветной революции, в нашем нарративе появятся серьезные нестыковки, рассказал Украина.ру профессор юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович."Скорее всего, спецслужбы разных влиятельных стран мира и иностранные политики интересуются ходом этих протестов в Сербии и даже пытаются взять над ними контроль. Но я как юрист не могу оперировать теориями заговора. Лучше посмотреть на факты. А они указывают на то, что за все десять месяцев протестного движения в Сербии Евросоюз не занимался всерьез осуждением действий сербских властей по отношению к протестующим. Если бы это была цветная революция, они бы уже прислали какого-то своего посредника, чтобы вмешаться в ситуацию, как это делали с Милошевичем перед его уходом от власти", — рассказал Деян Мирович.По его словам, любители политических аналогий также могут вспомнить случай с Александром Лукашенко, которого Евросоюз за действия против оппозиции незамедлительно "покарал" санкциями."В случае президента Сербии нет речи ни о каких санкциях. Наоборот, он участвует в переговорах о многих важных проектах, которые должны реализоваться совместно с Евросоюзом. Хорошо было бы, если бы все политические процессы мы могли объяснить на основании политических аналогий, но здесь, очевидно, что-то не стыкуется", — заявил Деян Мирович.По словам юриста, события в Сербии могут пойти по двум сценариям. Первый из них крайне нежелателен, подчеркнул юрист."Беспорядки могут привести к гибели кого-то из участников. Не дай Бог, чтобы это произошло. Это был бы самый худший и самый непредсказуемый по последствиям сценарий. Второй сценарий — это проведение досрочных выборов. Но этот вариант в данный момент не устраивает сербские власти. Наверное, они отталкиваются от каких-то данных общественных опросов и пока не хотят соглашаться на выборы. Можно сказать, что за последние несколько десятилетий внутриполитическая ситуация в Сербии никогда не была столь серьезной, как сейчас", — подытожил Мирович.Сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич полагает, что нынешняя политическая ситуация в Сербии является крайне неустойчивой. По его словам, активная часть населения находится в состоянии бунта, а власти тем временем полагаются в основном на поддержку силовых структур."У властей нет критической массы. Они пытались организовать свои митинги и публично показать поддержку, которой пользуются среди населения, но эти попытки провалились. Несмотря на весь административный ресурс, митинги в поддержку режима не были даже близко такими массовыми, как митинги против него", — рассказал Украина.ру Стеван Гайич.Внутри самой партии власти тоже происходят большие волнения, и мы не видим в публичном пространстве многих людей, которые ранее фактически выступали в роли рупоров Сербской прогрессивной партии, продолжил Стеван Гайич."По моему мнению, кризис продолжится. Тем более, каждая попытка властей разогнать очередной митинг силой порождает новый бунт, который сильнее предыдущего. Власти за последние десять месяцев не выполнили основные требования протестующих — не было никакого вердикта суда по поводу трагедии в Нови-Саде, никто не ответил за нее, нет намеков на проведение парламентских выборов. Несмотря на то что руководство страны призывает протестующих к диалогу, нет конкретного сигнала, что у них есть добрая воля продвинуться по пути нормализации ситуации в обществе", — подытожил Стеван Гайич.Больше о ситуации в Сербии в статье Татьяны Стоянович Предчувствие гражданской войны? Протесты в Сербии перешли в горячую фазу

сербия

белград

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, сербия, александр вучич, александр лукашенко, ес, украина.ру, акции протеста, беспорядки, белград, запад, мвд