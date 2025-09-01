https://ukraina.ru/20250901/110-let-rossiyskomu-bronepoezdu-kievskie-khunkhuzy-1067982503.html

110 лет российскому бронепоезду: киевские "Хунхузы"

Об участии в СВО нескольких бронепоездов "Байкал", "Амур", "Волга" и "Енисей" известно достаточно широко – первые фото и видео появились ещё в 2022 году. Гораздо меньше известно о том, что первый российский бронепоезд отечественной конструкции был разработан именно в Киеве. Такой вот странный зигзаг истории…

К середине 1915 года Первая мировая война для России складывалась не лучшим образом, и в империи искали новые вооружения, способные изменить ситуацию. В августе 1915 года в Киеве в железнодорожных мастерских Юго-западной дороги стали строить первые российские бронепоезда "Хунхуз", первый из которых сдали в эксплуатацию 1 сентября 1915 года.Первые работы над бронепоездами в Российской империи начались вообще в 1900 году вне территории России. В этом году в Китае началось так называемое восстание "боксёров" ("ихэтуаней") – отчаянных китайцев, у большинства которых на вооружении были только элементарные знания кунг-фу. Российская империя являлась одним из европейских "хищников", которая в то время пользовалась слабостью Китайской империи, и проложила через её территорию для своих нужд КВЖД – Китайско-Восточную железную дорогу. Теперь её атаковали повстанцы. Для защиты транспортного сообщения инженеры правления КВЖД создали проект вооружённых пулемётами и пушками бронепоездов.В Петербурге изготовили бронеплиты для 5 паровозов и 15 платформ. В начале 1901 года они прибыли в Манчжурию, но военные действия закончились. В результате элементы бронирования легли на склад, но дальневосточные железнодорожные бригады все равно получили опыт бронирования составов – на КВЖД практически все пассажирские вагоны I класса до уровня окон защитили противопульной броней. При обстреле ихэтуанями пассажирам предлагалось опуститься на пол.В 1915 года в Киев для строительства бронепоездов в помощь местным железнодорожникам 22 июня 1915 года прибыла 4-я рота 2-й Заамурской железнодорожной бригады. Благодаря ей построенные впоследствии четыре бронепоезда серии и получили своё неофициальное название "Хунхуз" – так на Дальнем Востоке называли китайских бандитов. В документации бронесоставы называли "типовыми" за номерами № 1, 2, 3 и 5. Проект разработал командир бригады генерал-майор Михаил Викторович Колобов.Все российские бронепоезда, как первой постройки, так и строившиеся впоследствии в подавляющем своём большинстве использовали паровозы так называемой серии "Овечка". Своё название они получили по буквенному обозначению паровозов серии "О" образца 1893 года, которые после модернизации 1912 года получили индекс "Ов". Впоследствии появились и "Од", и "Ок", и "Он", но их продолжали называть "Овечками". Были паровозы и помощнее, и поскоростнее, но данный вариант оказался наиболее манёвренным и распространённым. Они имели среднюю скорость 50 км/ч и водили составы общей массой до 730 тонн.Каждый "Хунхуз" представлял из себя бронепаровоз и сцепленные с ним по обе стороны две бронеплощадки. Бронеплощадка разделялась на вооружённый 12-ю австрийскими пулемётами "Шварцлозе" (по 6 на борт) пулемётный каземат и башенную орудийную установку. Последняя представляла собой установленную на вращающийся круг и защищённую бронёй в передней части бронеплощадки 3-дюймовую (76-мм) горную пушку образца 1904. Угол обстрела по горизонту составлял 220ᵒ. Боекомплект – 80 шрапнелей и 25 гранат на орудие.Для охлаждения пулемётов вода подавалась из тендера паровоза по специальной водопроводной системе. Таким же образом было построено и отопление бронеплощадок. Боекомплект каждого пулемёта составлял 1500 патронов на каждый ствол. Наблюдение за ходом боя командир бронеплощадки вёл из башенки с обзором в 270°. Впоследствии "Хунхузы" снабдили башенками с круговым обзором.Для тепло- и шумоизоляции стены бронеплощадок были покрыты 20-мм. слоем пробки и выкрашенной в белый цвет 6-мм. фанерой. Снаружи бронесоставы выкрашивались в защитный цвет.Боевой пост командира бронепоезда располагался на бронепаровозе. У него была своя командирская башенка и пульт электрической сигнализации. Загоравшаяся на бронеплощадках лампочка сигнализировала о выполнении определённой команды. Этот способ связи дублировался рупорной связью, такой же, как на кораблях, и звонковой. Все электрические системы бронепоезда питались от динамо-машины, которая также устанавливалась на паровозе. Кабели, а также подающие воду и передающие звуковые сигналы трубы между вагонами помещались в специальные бронированные кожухи. Поезд снабжался колёсными парами под европейскую колею.Экипаж каждого бронепоезда насчитывал 90 нижних чинов и 4 офицера, всего три взвода: пулемётный, артиллерийский и технический плюс паровозную бригаду.Бронепоезда делали очень быстро, в среднем за 16 дней. Первый "Хунхуз" закончили 1 сентября 1915 года. Его лично осмотрел главнокомандующий великий князь Николай Николаевич (младший), и объявил благодарность производителю работ штабс-капитану Даниэлю, а нижних чинов наградил деньгами. На следующий день бронесостав передали 1-му Заамурскому железнодорожному батальону, через неделю он отбыл на фронт под командованием поручика Крапивникова на железнодорожную линию Сарны-Ковель, где принял свой первый и последний бой.Вечером 23 сентября Крапивников получил приказ поддержать наступление 408-го полка 102-й пехотной дивизии. Он перегнал состав к станции Рудочка, откуда вдоль путей была отправлена разведывательная партия. Она выяснила, что пути идут вглубь вражеской обороны, и тогда Крапивников решил прорвать её дерзким налётом "Хунхуза".В 4 часа утра следующего дня "Хунхуз" самым тихим ходом двинулся вперёд. Сначала удача сопутствовала храбрецам. Бронесостав подошёл к первой линии траншей и фланговым пулемётным огнём стал буквально выкашивать их. Враг обратился в бегство. Тоже самое произошло и со второй линией – бронепоезд двинулся дальше. Однако вскоре прицепленная спереди к бронепоезду контрольная небронированная платформа прорвала проволочные заграждения, насыпанный поперёк рельсов вал и передней колёсной парой съехала во вражеский ход сообщения. Экипаж отцепил её и стал сдавать назад.Однако теперь сделать это оказалось не так просто – тяжёлый вражеский снаряд разворотил пути позади "Хунхуза", и он оказался в ловушке. Ко всему прочему задняя бронеплощадка сошла с рельсов, и бронепоезд превратился в неподвижную мишень. Австрийцы стали методично его расстреливать. Один из снарядов угодил в переднюю бронеплощадку, в результате чего погибли командир артвзвода штабс-капитан Лазарев и 4 артиллериста. Раненый поручик Крапивников отдал команду покинуть бронесостав и пробиваться к своим. За 40 минут боя экипаж "Хунхуза" выпустил по врагу 73 снаряда 58500 патронов. Через год бронепоезд у врага удалось отбить, но восстанавливать его посчитали нерациональным, а потому он пошёл на запчасти и лом.Остальные три "Хунхуза" поступили в войска в сентябре-октябре 1915 года во 2-й и 3-й Заамурские и во 2-й Сибирский железнодорожные батальоны. Бронепоезд №3, попав в Собственный Его Величества Железнодорожный полк, претерпел модернизацию. 23 апреля 1916 года он прибыл в Белоруссию на станцию Молодечно, где по проекту его командира штабс-капитана Кузьминского на площадке водяного бака тендера установили вращающуюся башню с 3-дюймовой горной пушкой образца 1909 года. Впоследствии именно ему предстояло пережить наиболее захватывающие перипетии судьбы.В июне 1916 года все "Хунхузы" снова собрали в составе Юго-Западного фронта – они участвовали в Брусиловском прорыве. Осенью 1917 года все "Хунхузы" находились в ремонте: №3 – в Киеве, №2 и №5 – в Одессе.Состав №3 "приватизировали" войска УНР и назвали "Вiльна Україна". 7 февраля 1918 года его захватил отряд черноморских моряков под командованием Андрея Васильевича Полупанова. Его переименовали в №4 "Свобода или смерть", быстро отремонтировали, и бросили против румынских интервентов. В боях 28 февраля и 1 марта 1918 года красногвардейцы при поддержке его пулемётов и пушек разбили румынские войска у станции Рыбница.В начале марта бронепоезд прибыл в Одессу, где к нему прицепили мотоброневагон "Заамурец", построенный в то же время, что и "Хунхузы". В мае он прибыл в Коломну, где вместо одной разбитой артустановки получил высокую (выше уровня бронеплощадки) цилиндрическую башню с установленной в ней 76,2-мм зенитной пушкой Лендера образца 1914 года.После ремонта полупановцы на своём бронепоезде отправились на Волгу. На мосту через Волгу бронепоезд застрял, блокированный огнём белочехов, и моряки бежали, бросив его практически исправным. Они потом захватили пароход, фактически положив, тем самым, создание "красной" Волжской военной флотилии, но это уже другая история. А бронепоезд №3 захватили солдаты из 4-го чехословацкого полка. Они переименовали его в ORLIK. Точно также они назвали чаще всего действовавший обособленно мотоброневагон.Чехи также внесли в бронепоезд свои изменения. Орудийную установку второй площадки заменили на коническую башню с 3-дюймовой полевой пушкой обр. 1902 года. После ухода чехов бронепоезд служил белым, которые с разгромом войск Колчака угнали его в Китай, где поступили на службу к местным военным диктаторам, так называемой клике.Бронепоезд №2 до апреля 1919 года воевал в составе РККА под названием "Товарищ Ворошилов". 21 апреля его захватили петлюровцы и переименовали в "Сiчовий Стрилець", который уже в мае у них "отжали" поляки. У тех он воевал под именем "General Dowbor", а позднее под №20. В августе 1920 года бронепоезд захватили конники Семёна Михайловича Будённого из 1-й Конной армии. С тех пор до самой отправки на слом "Хунхуз" №2 носил №112.Бронепоезд №5 в январе 1918 года в Одессе достался красногвардейцам. Под названием "2-й Сибирский бронированный поезд" он воевал на Украине и под Царицыным. В этом же городе во время ремонта бронепоезд переделали, заменив башни открыто установленными полевыми 3-дюймовками, у которых из бронезащиты были только штатные бронещиты. На бронепаровозе смонтировали бронебудку для командира.30 марта 1919 года у станции Хацапетовка бывший "Хунхуз" №5 встретился с импровизированным бронепоездом белых "Офицер". Артиллеристы у него были лучше – первыми же шестью выстрелами они обездвижили паровоз и повредили переднее орудие. "2-й Сибирский бронированный поезд" был захвачен и стал также называться "Офицером". В ремонтных мастерских Грозного его орудия защитили броневыми бронебашнями. Он стал лучшим бронепоездом ВСЮР и закончил свой боевой путь 12 марта 1920 года при спешной эвакуации белой армии из Новороссийска.Такие вот удивительные жизненные судьбы сложились у четырёх киевских бронепоездов серии с удивительным и совсем не малороссийским названием "Хунхуз".

