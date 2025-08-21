https://ukraina.ru/20250821/voenkor-dmitriev-kiev-poluchil-otvetku-za-udar-po-nefteprovodu-druzhba-1067386783.html
Военкор Дмитриев: Киев получил "ответку" за удар по нефтепроводу "Дружба"
Военкор Дмитриев: Киев получил "ответку" за удар по нефтепроводу "Дружба" - 21.08.2025 Украина.ру
Военкор Дмитриев: Киев получил "ответку" за удар по нефтепроводу "Дружба"
Минувшей ночью ВС РФ нанесли массированный удар по целям на Украине, и это стало ответом России на удары ВСУ по энергетической инфраструктуре – об этом изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Даниил Дмитриев
2025-08-21T13:44
2025-08-21T13:44
2025-08-21T13:49
киев
россия
украина
украина.ру
новости
f-16
газ
павлоград
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/15/1067385136_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a09637bbc7f8118ad4f189f9cdef13d4.jpg
"О том, что это связано с атакой на нефтепровод "Дружба" свидетельствует характер пораженных целей – известно о Павлоградской газокомпрессорной станции и Шебелинскому газовому месторождению в Харьковской области" - заявил военкор и добавил, что в случае полного выведения из строя этих объектов значительная часть восточной Украины останется без газоснабжения.Эксперт подчеркнул, что Шебелинское месторождения является крупнейшим на Украине, по некоторым оценкам оно обеспечивает до 50% газодобычи страны – и его выведение из строя создаст серьезный дефицит газа. В свою очередь, отмечает он, газокомпрессорная станция в Павлограде обеспечивала поставку газа в Днепропетровскую область с вышеупомянутого месторождения – поэтому следует ожидать нехватку газа и в этом регионе.Дмитриев подчеркнул, что помимо энергетической инфраструктуры были также поражены и военные цели – в частности зафиксировано несколько прилетов и пожаров в районе Борисполя под Киевом. Эксперт напомнил, что в этой местности нередко размещают западные установки ПВО, прикрывающие Киев, и не исключил, что в ходе налета была поражена одна из них.Собеседник издания отметил также удары по аэродромам в Дубно в Ровенской области и в Луцке – с его слов, на этих аэродромах могли базироваться западные истребители F-16. В частности, по целям на аэродроме "Дубно" были применены "Кинжалы" - что говорит в поддержку этой версии.Военкор также отметил важность удара по заводу электроники Flex в Мукачево – предположительно, на этом заводе производят компоненты для украинских дальних БПЛА, которыми атакуют регионы России.О других подробностях массированного удара по целям на Украине читайте в материале "Комплексный ракетный удар по объектам ВПК Украины: выяснились подробности масштабной операции" на сайте Украина.ру
киев
россия
украина
павлоград
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/15/1067385136_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_bbe401878f557e4db1ca84c3a075cd51.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
киев, россия, украина, украина.ру, новости, f-16, газ, павлоград
Киев, Россия, Украина, Украина.ру, Новости, F-16, газ, Павлоград
Военкор Дмитриев: Киев получил "ответку" за удар по нефтепроводу "Дружба"
13:44 21.08.2025 (обновлено: 13:49 21.08.2025)
Минувшей ночью ВС РФ нанесли массированный удар по целям на Украине, и это стало ответом России на удары ВСУ по энергетической инфраструктуре – об этом изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Даниил Дмитриев
"О том, что это связано с атакой на нефтепровод "Дружба" свидетельствует характер пораженных целей – известно о Павлоградской газокомпрессорной станции и Шебелинскому газовому месторождению в Харьковской области" - заявил военкор и добавил, что в случае полного выведения из строя этих объектов значительная часть восточной Украины останется без газоснабжения.
Эксперт подчеркнул, что Шебелинское месторождения является крупнейшим на Украине, по некоторым оценкам оно обеспечивает до 50% газодобычи страны – и его выведение из строя создаст серьезный дефицит газа. В свою очередь, отмечает он, газокомпрессорная станция в Павлограде обеспечивала поставку газа в Днепропетровскую область с вышеупомянутого месторождения – поэтому следует ожидать нехватку газа и в этом регионе.
Дмитриев подчеркнул, что помимо энергетической инфраструктуры были также поражены и военные цели – в частности зафиксировано несколько прилетов и пожаров в районе Борисполя под Киевом. Эксперт напомнил, что в этой местности нередко размещают западные установки ПВО, прикрывающие Киев, и не исключил, что в ходе налета была поражена одна из них.
Собеседник издания отметил также удары по аэродромам в Дубно в Ровенской области и в Луцке – с его слов, на этих аэродромах могли базироваться западные истребители F-16. В частности, по целям на аэродроме "Дубно" были применены "Кинжалы" - что говорит в поддержку этой версии.
Военкор также отметил важность удара по заводу электроники Flex в Мукачево – предположительно, на этом заводе производят компоненты для украинских дальних БПЛА, которыми атакуют регионы России.
О других подробностях массированного удара по целям на Украине читайте в материале "Комплексный ракетный удар по объектам ВПК Украины: выяснились подробности масштабной операции" на сайте Украина.ру