Военкор Дмитриев: Киев получил "ответку" за удар по нефтепроводу "Дружба"

Минувшей ночью ВС РФ нанесли массированный удар по целям на Украине, и это стало ответом России на удары ВСУ по энергетической инфраструктуре – об этом изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Даниил Дмитриев

2025-08-21T13:44

"О том, что это связано с атакой на нефтепровод "Дружба" свидетельствует характер пораженных целей – известно о Павлоградской газокомпрессорной станции и Шебелинскому газовому месторождению в Харьковской области" - заявил военкор и добавил, что в случае полного выведения из строя этих объектов значительная часть восточной Украины останется без газоснабжения.Эксперт подчеркнул, что Шебелинское месторождения является крупнейшим на Украине, по некоторым оценкам оно обеспечивает до 50% газодобычи страны – и его выведение из строя создаст серьезный дефицит газа. В свою очередь, отмечает он, газокомпрессорная станция в Павлограде обеспечивала поставку газа в Днепропетровскую область с вышеупомянутого месторождения – поэтому следует ожидать нехватку газа и в этом регионе.Дмитриев подчеркнул, что помимо энергетической инфраструктуры были также поражены и военные цели – в частности зафиксировано несколько прилетов и пожаров в районе Борисполя под Киевом. Эксперт напомнил, что в этой местности нередко размещают западные установки ПВО, прикрывающие Киев, и не исключил, что в ходе налета была поражена одна из них.Собеседник издания отметил также удары по аэродромам в Дубно в Ровенской области и в Луцке – с его слов, на этих аэродромах могли базироваться западные истребители F-16. В частности, по целям на аэродроме "Дубно" были применены "Кинжалы" - что говорит в поддержку этой версии.Военкор также отметил важность удара по заводу электроники Flex в Мукачево – предположительно, на этом заводе производят компоненты для украинских дальних БПЛА, которыми атакуют регионы России.О других подробностях массированного удара по целям на Украине читайте в материале "Комплексный ракетный удар по объектам ВПК Украины: выяснились подробности масштабной операции" на сайте Украина.ру

2025

