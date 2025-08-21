Российские военные ночью ударили по целям на Украине - 21.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250821/rossiyskie-voennye-nochyu-udarili-po-tselyam-na-ukraine-1067367259.html
Российские военные ночью ударили по целям на Украине
Российские военные ночью ударили по целям на Украине - 21.08.2025 Украина.ру
Российские военные ночью ударили по целям на Украине
В ночь на четверг российские военные поразили цели в украинской столице и Киевской области, передает 21 августа телеграм-канал Украина.ру
2025-08-21T07:21
2025-08-21T07:28
новости
киевская область
львов
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_0:0:1425:802_1920x0_80_0_0_3d5a29073a5880883bb3b49e9f584e3e.jpg.webp
"Взрывы в Киеве, работают "Герани". &lt;...&gt; Ударные БПЛА вновь поражают объекты ВСУ в Бучанском районе Киевской области. В небе над Украиной около 70 "Гераней", жалуется противник. &lt;...&gt; "Калибры" прилетели в Винницкую область, там гремят взрывы. Также противник жалуется, что к Киеву и Львову подлетают российские ударные БПЛА. &lt;...&gt; Новая группа "Калибров" приближается к Ивано-Франковской области. &lt;...&gt; "Калибры" направляются в Закарпатье. &lt;...&gt; Х-101 поразили цели во временно оккупированном противником Запорожье. &lt;...&gt; Новые крылатые ракеты поразили цели в Луцке, Львове, Киевской области (район Бучи и Василькова). &lt;...&gt; Взрывы прогремели в Закарпатье, Киевской и Ивано-Франковской областях. &lt;...&gt; Крылатые ракеты движутся в сторону Чернигова, Кривого Рога и Днепропетровской области. &lt;...&gt; Взрывы прогремели в Луцке и Львове, по объектам ВСУ отработали беспилотники", - говорится в постах.Также канал рассказал, что множество ракет "Калибр" поразили цели в Мукачево.Власти города требуют не публиковать фото и видео последствий прилета — очевидно, что масштаб разрушений инфраструктурного объекта огромен. Кроме того, власти призывают людей закрыть окна и не выходить на улицу без необходимости. Горит один из заводов после ракетного удара, пишут местные каналы."Герань-2" — российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют. Ракетные комплексы "Калибр" представляют собой семейство российских высокоточных крылатых ракет морского, наземного и воздушного базирования. Принятые на вооружение в 1994 году, эти ракеты способны поражать цели на дальности от 50 до 2500 км (в зависимости от модификации и траектории полета). Особенностью "Калибров" является их универсальность – они могут запускаться с надводных кораблей, подводных лодок, береговых комплексов "Бастион".Х-101 — крылатая ракета большой дальности, предназначенная для использования стратегическими бомбардировщиками-ракетоносцами. Ее носителями являются самолеты Ту-160 и Ту-95МС в существующих и модернизированных версиях. Ту-160 несет 12 таких КРВБ на двух внутренних барабанных установках. Ту-95МС имеет восемь узлов внешней подвески. Длина ракеты достигает 7,5 м, размах крыла – около 3 м. Стартовый вес превышает 2,2-2,3 т. Предусматриваются разные профили полета с высотой от десятков метров до 8-10 км. Максимальная дальность – 5500 км. Ракета несет осколочно-фугасную боевую часть массой 400 кг. Унифицированная ракета Х-102 является носителем ядерного боезаряда.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
киевская область
львов
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_178:0:1247:802_1920x0_80_0_0_bd58fc7d1f6cd5f297da6a6ee6c3a1b1.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киевская область, львов, украина, вооруженные силы украины
Новости, Киевская область, Львов, Украина, Вооруженные силы Украины

Российские военные ночью ударили по целям на Украине

07:21 21.08.2025 (обновлено: 07:28 21.08.2025)
 
© Украина.руГлавное за день - Удары 1
Главное за день - Удары 1 - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
В ночь на четверг российские военные поразили цели в украинской столице и Киевской области, передает 21 августа телеграм-канал Украина.ру
"Взрывы в Киеве, работают "Герани". <...> Ударные БПЛА вновь поражают объекты ВСУ в Бучанском районе Киевской области. В небе над Украиной около 70 "Гераней", жалуется противник. <...> "Калибры" прилетели в Винницкую область, там гремят взрывы. Также противник жалуется, что к Киеву и Львову подлетают российские ударные БПЛА. <...> Новая группа "Калибров" приближается к Ивано-Франковской области. <...> "Калибры" направляются в Закарпатье. <...> Х-101 поразили цели во временно оккупированном противником Запорожье. <...> Новые крылатые ракеты поразили цели в Луцке, Львове, Киевской области (район Бучи и Василькова). <...> Взрывы прогремели в Закарпатье, Киевской и Ивано-Франковской областях. <...> Крылатые ракеты движутся в сторону Чернигова, Кривого Рога и Днепропетровской области. <...> Взрывы прогремели в Луцке и Львове, по объектам ВСУ отработали беспилотники", - говорится в постах.
Также канал рассказал, что множество ракет "Калибр" поразили цели в Мукачево.
Власти города требуют не публиковать фото и видео последствий прилета — очевидно, что масштаб разрушений инфраструктурного объекта огромен. Кроме того, власти призывают людей закрыть окна и не выходить на улицу без необходимости. Горит один из заводов после ракетного удара, пишут местные каналы.
"Герань-2" — российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют.
Ракетные комплексы "Калибр" представляют собой семейство российских высокоточных крылатых ракет морского, наземного и воздушного базирования. Принятые на вооружение в 1994 году, эти ракеты способны поражать цели на дальности от 50 до 2500 км (в зависимости от модификации и траектории полета). Особенностью "Калибров" является их универсальность – они могут запускаться с надводных кораблей, подводных лодок, береговых комплексов "Бастион".
Х-101 — крылатая ракета большой дальности, предназначенная для использования стратегическими бомбардировщиками-ракетоносцами. Ее носителями являются самолеты Ту-160 и Ту-95МС в существующих и модернизированных версиях. Ту-160 несет 12 таких КРВБ на двух внутренних барабанных установках. Ту-95МС имеет восемь узлов внешней подвески. Длина ракеты достигает 7,5 м, размах крыла – около 3 м. Стартовый вес превышает 2,2-2,3 т. Предусматриваются разные профили полета с высотой от десятков метров до 8-10 км. Максимальная дальность – 5500 км. Ракета несет осколочно-фугасную боевую часть массой 400 кг. Унифицированная ракета Х-102 является носителем ядерного боезаряда.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевская областьЛьвовУкраинаВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:57Из-за ночной атаки задерживаются множество поездов, следующих в направлении Киевской области, — сообщили в «Укрзализныце»
08:50Вашингтон «наконец-то получил» от России и Украины детали их переговорных позиций и сейчас ведёт над ними работу, хотя «ещё не все продумали до конца» — вице-президент США Вэнс
08:36Чем закончится летнее продвижение ВС России и что нам поможет в борьбе с дронами ВСУ — Алёхин
08:30Главные новости к 8:30 21 августа
08:15Россия нанесла самый масштабный удар по Украине за последнее время
08:00Ким Чен Ын встретился с участниками операции в Курской области - ЦТАК
08:00Попытка №2: "Олевская республика" Бульбы-Боровца
07:43ПВО сбила почти полсотни украинских беспилотников над Россией
07:21Российские военные ночью ударили по целям на Украине
07:00Дмитрий Краснов: Трамп боится вновь попасть под пулю, поэтому затягивает войну на Украине
06:50"Для вывоза убитых и раненых не хватает машин": военный эксперт о катастрофических потерях ВСУ
06:30"С Украины почти все уедут": эксперт назвал самый эффективный способ давления Вашингтона на Киев
06:08Французы и британцы едут "сдерживать" Путина, Трампу мешают демократы. Украина в международном контексте
06:04"Зеленский и его друзья из Европы - больные подростки-эмо". Украинские эксперты о ситуации в стране
06:00Алексей Анпилогов: Россия довела ВСУ до стратегической слабости и готова победить их в маневренной войне
05:57"Люди-карманы" Зеленского: короеды, после которых на Украине не останется вообще ничего
05:30"Сырский стал чаще изменять свои решения": Алехин рассказал о хаотичных действиях главкома ВСУ
05:15"Для Украины это был бы конец": Каргин раскрыл, от чего Европа спасла Зеленского в Вашингтоне
05:00"BlackRock и другие финансовые структуры": Бардин назвал истинных бенефициаров украинского проекта
04:45Украинский кейс — это не суть переговоров: эксперт заявил о второстепенной роли Киева в большой игре
Лента новостейМолния