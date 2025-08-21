https://ukraina.ru/20250821/rossiyskie-voennye-nochyu-udarili-po-tselyam-na-ukraine-1067367259.html

Российские военные ночью ударили по целям на Украине

В ночь на четверг российские военные поразили цели в украинской столице и Киевской области, передает 21 августа телеграм-канал Украина.ру

"Взрывы в Киеве, работают "Герани". <...> Ударные БПЛА вновь поражают объекты ВСУ в Бучанском районе Киевской области. В небе над Украиной около 70 "Гераней", жалуется противник. <...> "Калибры" прилетели в Винницкую область, там гремят взрывы. Также противник жалуется, что к Киеву и Львову подлетают российские ударные БПЛА. <...> Новая группа "Калибров" приближается к Ивано-Франковской области. <...> "Калибры" направляются в Закарпатье. <...> Х-101 поразили цели во временно оккупированном противником Запорожье. <...> Новые крылатые ракеты поразили цели в Луцке, Львове, Киевской области (район Бучи и Василькова). <...> Взрывы прогремели в Закарпатье, Киевской и Ивано-Франковской областях. <...> Крылатые ракеты движутся в сторону Чернигова, Кривого Рога и Днепропетровской области. <...> Взрывы прогремели в Луцке и Львове, по объектам ВСУ отработали беспилотники", - говорится в постах.Также канал рассказал, что множество ракет "Калибр" поразили цели в Мукачево.Власти города требуют не публиковать фото и видео последствий прилета — очевидно, что масштаб разрушений инфраструктурного объекта огромен. Кроме того, власти призывают людей закрыть окна и не выходить на улицу без необходимости. Горит один из заводов после ракетного удара, пишут местные каналы."Герань-2" — российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют. Ракетные комплексы "Калибр" представляют собой семейство российских высокоточных крылатых ракет морского, наземного и воздушного базирования. Принятые на вооружение в 1994 году, эти ракеты способны поражать цели на дальности от 50 до 2500 км (в зависимости от модификации и траектории полета). Особенностью "Калибров" является их универсальность – они могут запускаться с надводных кораблей, подводных лодок, береговых комплексов "Бастион".Х-101 — крылатая ракета большой дальности, предназначенная для использования стратегическими бомбардировщиками-ракетоносцами. Ее носителями являются самолеты Ту-160 и Ту-95МС в существующих и модернизированных версиях. Ту-160 несет 12 таких КРВБ на двух внутренних барабанных установках. Ту-95МС имеет восемь узлов внешней подвески. Длина ракеты достигает 7,5 м, размах крыла – около 3 м. Стартовый вес превышает 2,2-2,3 т. Предусматриваются разные профили полета с высотой от десятков метров до 8-10 км. Максимальная дальность – 5500 км. Ракета несет осколочно-фугасную боевую часть массой 400 кг. Унифицированная ракета Х-102 является носителем ядерного боезаряда.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

