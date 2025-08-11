https://ukraina.ru/20250811/zhenschiny---v-raskhod-est-li-protivoyadie-protiv-terrora-pod-vidom-miloserdiya-1066805297.html

Женщины - в расход. Есть ли противоядие против террора под видом милосердия

…Это не трудно представить: старушка-божий одуванчик подходит к военному или к гражданскому, со словами благодарности протягивает ему сверток или вообще какую-нибудь вкусняшку, военный берет в руки подарок и в это время гремит взрыв, унося жизни обоих…

2025-08-11T14:06

2025-08-11T14:06

2025-08-11T14:28

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0b/1066805758_0:0:846:476_1920x0_80_0_0_7930672e67c0ac391cd496a971f0c97d.jpg

И всех вокруг, если место людное. Причем можно работать вслепую: бабашка-дарительница даже знать не будет, что она преподносит. Это не очень сложно устроить даже технически, по телефону, на расстоянии наблюдая за действиями. И когда назреет момент, запустить взрыватель. Дистанционно.Но, в принципе, не так и важно, знает убийца-террористка о том, что она делает или нет. Важен страшный результат.И если помнить, что против России сейчас ведут широкомасштабную и не ведающую никаких ограничений войну, то эта новость на сайте в российских СМИ не может не насторожить: на москвичку напала женщина в никабе.Напала, правда, агрессивно реагируя и пытаясь запретить себя снимать на телефон и в ответ на замечание, что, дескать, в России не принято ходить в подобном облачении в публичных местах.Но в этой ситуации следует помнить два факта. Первый: никаб в России не запрещен, и в нем можно ходить везде, кроме оговоренных специально мест. Например, школ, где принято такое решение, пользуясь светским характером нашего образования.Второй момент более существенный: никаб — это как известно, традиционный, изготовленный, как правило, из ткани черного цвета женский головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз. То есть полностью закрывает лицо женщины-носительницы так, что ее нельзя идентифицировать, например, при составлении словесного портрета в случае совершения преступления.Вспомните всех террористок-смертниц, которые еще 20-30 лет назад взрывали в России все – от домов до транспорта, не оставив даже памяти о себе. А эти страшные кадры убитых смертниц в концертном зале на Дубровке. Никабы с женщин-убийц сорвали уже после их ликвидации…Смертницы на ДубровкеА против России сейчас, повторяю, идет война. И для врагов России сейчас все средства хороши и никого не жалко.И очень хорошо, что ФСБ России начало упреждать разгул террористок, и смертниц, и специально подготовленных, заранее. Как известно, ФСБ сообщила, что сотрудники спецслужб Украины, представляясь российскими силовиками, обманом и психологическим давлением уже привлекли пять россиян-пенсионерок для убийств российских военных с помощью бомб, закамуфлированных под бытовые предметы.Пенсионерок думали и планировали использовать в качестве смертниц для совершения терактов, чтобы избавляться от нежелательных свидетелей и не выплачивать им обещанное вознаграждение. "Так, для совершения терактов представители спецслужб Украины, используя мошеннические схемы и психологическое воздействие, привлекли пять женщин пенсионного возраста, у которых посредством звонков через зарубежные интернет-мессенджеры Telegram и WhatsApp обманным путем похитили денежные средства, хранящиеся в банковских учреждениях, а также полученные от принудительной продажи их жилья", – разъяснила спецслужба.И механика привлечения пенсионеров к убийству в этом случае проста до изуверской гениальности: "Пенсионеры привлекались к наблюдению за местами жительства и стоянок автомобилей военнослужащих, хранению изъятых из оборудованных пособниками украинских спецслужб тайников боевых самодельных взрывных устройств (СВУ), а также для непосредственного подрыва российских военнослужащих".И делалось это после того, как у бабушек либо реально снимали деньги со счетов, либо обманывали, что снимут средства потом. И вернуть их можно будет, только выполнив условия – передав сверток нужному человеку или занеся в указанное здание.Еще легче обмануть пенсионеров, если представиться работником спецслужб или социальных служб и уговорить сделать это в виде доброго жеста или простой человеческой благодарности. Добрые русские старики на это идут легко, если их основательно обработать, уговорить и подготовить. Уговаривать на акты милосердия и сочувствия в России долго не приходится. "По замыслу спецслужб Украины для совершения терактов пенсионеры должны были лично передавать военнослужащим СВУ, закамуфлированные под бытовые предметы, подрыв которых также привел бы и к гибели исполнителей, использовав их в качестве так называемых "живых бомб". …Украинские националистические структуры используют российских граждан для совершения диверсионно-террористических актов в качестве смертников. Это позволяет украинским спецслужбам избавляться от нежелательных свидетелей и не выплачивать им обещанное вознаграждение, – рассказывала ФСБ.Именно так, по одной из версий, уже и убили несколько высокопоставленных военных в России. Более того, известно, что Следственной службой УФСБ России по Москве и Московской области возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям о покушении на совершение теракта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенных группой лиц по предварительному сговору.Сегодня и, возможно, в недалеком будущем именно пенсионеры России – обманутые или ограбленные, еле сводящие концы с концами от нищеты и сочувствующие российским солдатам-победителям – могут составить очень мощный и, увы, действенный отряд террористов на службе укронеонацистов и их западных кураторов и вдохновителей. Причем в страшный расход могут пустить и бабушек, и дедушек – организаторам террора без разницы. Но женщины сегодня кажутся предпочтительнее – они все же меньше привлекают внимание…Сегодня война между Украиной и Россией медленно, но уверенно входит в завершающую стадию, когда поражение украинцев уже не за горами. Украинский неонацистский режим никогда не брезговал террористическими методами войны, даже сделав их своей фирменной фишкой. Сейчас, когда ВСУ и спецслужбы будут разгромлены и значительно ослаблены, на первое место выйдут не масштабные теракты и удары, что называется, по площадям, а индивидуальные акты террора. В виде наказания, назидания и – это очень важно! – мести. И за проигрыш в войне, и за убитых родных, близких, друзей. И за получение особых преференций в случае успеха. Арсенал обмана и заманух тут не имеет пределов.Украина уже сегодня готовит масштабную мобилизацию женщин на передовую, для нужд фронта. Потери украинского населения в этой войне уже исчисляются сотнями тысяч, горячечное желание отомстить у матерей, жен и сестер разливается по стране и становится действенным мотиватором для потенциальных террористок.Ожесточенные женщины на передовой и такие же женщины в тылу – это второй потенциальный отряд потенциальных террористок. Сюда же относятся и женщины-уголовницы, которых на Украине вербуют для войны в тюрьмах, сокращая наказание и вообще освобождая от него. И не надо напоминать все эти подробности сообщений о том, как ведут такие солдатки на фронте, пока их не утилизируют в боях. Во многих случаях это не просто безумие и отвага, но еще и невиданная изощренная садистская жестокость, перемноженная на женское упорство или усиленная им.Из этих женщин, есть такое небезосновательное предположение, и будут готовить и исполнительниц, и инструкторов-организаторов терактов в России.И вот тут-то и выходит на одно из первых место то, как недобитые в будущем и сегодня сражающиеся укронеонацисты будут это делать. То есть готовить теракты и держать в неведении российские спецслужбы, обманывать их.И в этом деле очень подойдет организационно-технологический опыт международного исламского терроризма, который передать украинцам во всех нюансах и подробностях есть кому. И есть откуда. Равно как известны места, откуда вообще можно вербовать террористов – добрая половина мусульман, взбудораженных сегодня войнами от Ближнего Востока до Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).И очень важную роль тут могут сыграть как раз никабы. Под ними не видны ни конкретные черты лица, ни возраст, ни даже пол террориста (-ки). Террор ведь не только жесток, но еще и подл, равнодушен и циничен к переживаниям исполнителей.Чем не отряд смертниц?И цель у этого террора одна, прежняя – не только отомстить за поражение в войне, но и запугать российское общество, извратить представления о нормальной жизни и, в конце концов, дестабилизировать внутреннюю обстановку в России, вызвать недовольство и сподвигнуть вожделенную смену режима.И даже сам факт использования традиционного никаба в неблаговидных целях может вызвать межнациональное напряжение в российском обществе. А это и есть питательная среда для террора и террористов.И что с этим делать, даже представить трудно. Но кроме банального "нужны спокойствие и бдительность", нужна еще кропотливая работа по предотвращению терактов. Конечно, в первую очередь спецслужб и органов власти. И то, что ФСБ сегодня упреждает заранее, а не работает вдогонку, постфактум, уже обнадеживает…

россия

москва

украина

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

