Ростислав Ищенко: Трамп угрожает всему миру, потому что американцы все еще верят в исключительность США

Американское общество не случайно голосует только за тех, кто говорит, что Америка должна быть вновь великой. Это может быть Байден, Трамп, кто угодно. Скажите американцам, что надо отказаться на равных вести переговоры с другими странами. Они скажут, что США — это страна, избранная Богом, для того, чтобы научить весь мир жить правильно.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.- Ростислав Владимирович, еще когда Трамп сделал заявление про подводные лодки, вы в своей статье написали, что он поступил глупо. Но, на мой взгляд, глупый человек не может стать президентом. И для чего-то Трамп эту глупость сделал?- Почему не может? В истории есть масса примеров, когда президенты были глупыми. Достаточно вспомнить Ющенко на Украине. А еще можно вспомнить бушизмы, над которыми весь мир потешался. Даже ближайшее окружение говорило, что Джордж Буш-младший пошел не в папу, а неизвестно в кого. Но он был президентом США, а его умный брат Джеб – не был.Зачем Трамп сказал про подлодки? Он реагировал. Он на все реагирует моментально. Журналисты задают ему какой-то вопрос, а он отвечает, не задумываясь. Когда ты бизнесмен – это хорошо. Бизнесмен должен быть погружен в свою тему, а по другим темам он может нести все, что хочет. Но когда ты президент, есть масса вещей, о которых ты не знаешь, но по которым тебе все равно будут задавать вопросы.То есть Трамп знает про подводные лодки. Но зачем они нужны и как они работают – нет. Нормальным людям от этого смешно. Но он общается не с нормальными людьми, а с населением, которое в основном состоит из людей среднего уровня глупости. Причем бывает так, что даже неглупый человек, пытаясь соответствовать взглядам общества, начинает нести откровенные глупости, которые он самостоятельно никогда не стал бы нести.Конечно, Трамп неглупый человек. В бизнесе он хорошо разбирается. Но он автоматически переносит свои бизнес-таланты в политику. "Получилось там – получится здесь. Везде одни и те же законы". И в случае с подводными лодками Трамп просто хотел сказать то, что ему сказал Медведев: "Мы тоже не боимся ядерной войны". Но он сказал коряво, потому что передвижение подводных лодок хоть к берегам России, хоть от берегов России не увеличивает и не уменьшает угрозу для России, потому что баллистические ракеты летят на тысячи километров.Самоуверенность и некомпетентность – вот и все, чем руководствовался Трамп. А нагнетание обстановки происходит из-за того, что у России и США не так много возможностей договориться.Американцы поощряют давление Европы на нас. Это тоже часть геополитической игры США, которым нужно связывать Россию, чтобы она соглашалась на американские условия и чтобы у Америки были развязаны руки в отношении Китая. И Трамп не может сказать: "Давайте не будем нагнетать напряженность. Давайте вместе надавим на Европу".Другое дело, что в американскую политику всегда вербовались люди откуда угодно. Их механизм отбора расширяет скамейку запасных и привлекает широкие массы для конкуренции. В Америке есть масса случаев, когда человек занялся партийной жизнью в университете, дорос до губернатора и даже выдвигался в президенты. Это вроде бы хорошо. Но эта система понижает набор требований к политикам. Если у вас нет нижней планки, которую надо преодолеть, чтобы выйти на олимпийский забег, то в олимпийских играх рано или поздно начинают участвовать люди, которые ни разу в жизни спортом не занимались.При этом достичь идеала невозможно. Повышаете планку – понижаете конкуренцию. Понижаете планку – у вас президентом может стать абсолютный идиот. Трамп – не идиот. Просто он считает, что его опыта в бизнесе более чем достаточно для участия в политике. Этим надо пользоваться в нашей борьбе с США не за жизнь, а насмерть.- Нарендра Моди в ответ на обвинение в том, что Индия, покупая российскую нефть, спонсирует ВПК России, заявил, что и США ведут торговлю с Россией. Здесь бы опыт трампа в бизнесе пригодился бы. Почему опять он делает такие глупые заявления?- У США уже не на уровне президента, а на уровне нации выработалась привычка думать, что США можно то, что другим нельзя. И мотивировка "вы поддерживаете диктаторский режим" достаточна для того, чтобы заставить всех бояться. Так было до недавних пор. Раньше даже американскому послу достаточно было сказать, что вы себя плохо ведете, и страны выстраивались в три шеренги и говорили, что так больше не будут.Но это уже не работает. Штаты вместе с гегемонией потеряли возможность воздействовать на многие страны. Сейчас, чтобы ввести санкции против Индии им надо долго считать, кому от этого будет больнее. И чья экономика раньше развалится. Я уже не говорю об их экономической борьбе с Китаем.Но привычка произносить эти заклинании осталась. По-другому они не обучены. Ведь политика состоит из определенных знаковых фраз. И не все понимают, что их можно менять. Можно создавать другие фразы, говорить другим языком. Со сменой эпох некоторые клише перестают действовать. Все понимают, что ты хочешь сказать, но все понимают, что ты уже не можешь это сделать.Над Трампом смеются не потому, что он глуп. Над ним смеются, потому что он не попал на свою должность вовремя. Приди он туда тогда же, когда пришел Обама, все его заявления и действия рассматривались бы очень серьезно и влияли бы на мировую политику. Но он пришел слишком поздно. Штаты очень сильно за это время ослабели, и главное, что мир это понял. И стал вести себя с США по-другому.- То есть Трамп еще живет в парадигме того, что США — это гегемон?- Этим живет еще вся Америка. Иначе бы его не избрали. Вспомните, под какими лозунгами он избирался. Сделать Америку снова великой это не увеличить урожай кукурузы. Это вернуть ей позицию гегемона, которая Америкой утрачена, но сами американцы считают, что не вполне и не совсем. Они считают, что ошибки политиков можно исправить. А это не ошибки политиков, это катастрофа американской политико-экономической системы, которая больше не может обеспечивать амбиции США.Ее историческое время истекло. А общество очень серьезно запаздывает с оценкой, оно консервативно. Вы привыкаете жить в определённых отношениях, в семье, в коллективе, в обществе. Если введена световая дифференциация штанов, то если её одним указом отменить, вы можете чувствовать себя неуютно. Вы не будете знать, кому ку делать, а кто вам должен сделать. И вас это будет очень сильно задевать. Надо, чтобы прошли поколения, и люди от этого отвыкли, им стало всё равно.Американское общество не случайно голосует только за тех, кто говорит, что Америка должна быть вновь великой. Это может быть Байден, Трамп, кто угодно. Но голосуют только за них. Придите в американское общество и скажите, надо отказаться от гегемонии, на равных вести переговоры не только с Россией и с Китаем, но и с Бразилией, и с Мексикой, и со всеми остальными. Они скажут, вы идиот. Соединённые Штаты — это страна, избранная Богом, для того, чтобы научить весь мир жить правильно. Как мы будем вести переговоры на равных с учениками?Надо вначале пережить глубокие катастрофы, чтобы это изменилось. Германия пережила две мировые войны, которая проиграла с треском, прежде чем ментальность немецкого народа поменялась. От франко-прусской войны и до 1945 года прошло три четверти века и господствовавшая в Германии милитаристская идея сошла на нет. Но какую травму ей нанесло признание общенародной вины в рождении нацизма и в его преступлениях. Только после этого началась перестройка психики всего народа.Наша задача не в том, чтобы договориться с США или воевать с ними. Наша задача в том, чтобы отстоять свои интересы. Как мы это сделаем, уже дело десятое. Пока что я не вижу пространства для компромисса ни с Уиткоффом, ни с Трампом, ни с кем другим. То есть какой-то мелкий пас Трампу мы послать теоретически можем. Для того, чтобы ему не было совсем плохо. И чтобы Соединенные Штаты не пошли в разнос уже на этих промежуточных выборах в Конгресс, которые будут в 26-м году. Но нам для этого надо, чтобы они были готовы этот пас принять, чтобы они понимали, что это пас. А это не уступка, не капитуляция и так далее.Программа США сделать Америку снова великой. Россия постоянно говорит США, что договариваться по Украине отдельно от глобальных договорённостей бессмысленно. Какой смысл договориться о мире здесь, чтобы воевать в другом месте? Но позиция США по Украине: давайте заморозим всё как есть.Они открыто говорят, что не признают новые территории, будут поддерживать Украину. Они говорят, что это будет перемирие, а война потом. Как только они смогут накачать мускулы, свои или украинские, будет война. Так же, как и в Закавказье. Прошло 30 лет и началась Вторая Карабахская война, только с обратным результатом.Но даже такую ситуацию можно использовать в своих интересах, потому что Украина очень дорого стоит. Ее надо 20 или 30 лет не только накачивать оружием, но и содержать. В ней надо выстроить какую-то экономику, которая сможет её кормить и так далее. У Соединённых Штатов и у европейцев никогда это не получалось в подобного рода странах, как Украина. Грабить они их могли, а восстанавливать нет. США единственный раз восстановили Европу, и то дали денег, Европа сама восстановилась. И открыли перед ней свои рынки. Ни в Африке, ни в Латинской Америке, ни в Азии у них никогда не получалось никакого восстановления.Даже в тех случаях, когда азиатские страны, как Южная Корея или как Китай, временно на контрактах с американцами вырастали, потом США говорили, все, хватит, а теперь вы будете нам платить за то, что вы так хорошо живете. И Японию они такие помножили на ноль с ее бурным ростом в свое время.Со стороны Трампа идут только угрозы и требования согласиться на заморозку. И это позиция не Трампа лично, это позиция американского истеблишмента и американского народа. Поэтому Трампу сдвинуться с этой позиции будет физически невозможно.О планах Запада в отношении России в статье Михаила Павлива Про шкуру неубитого медведя. Что хочет Запад сделать с Россией и как этому противостоять

