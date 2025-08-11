https://ukraina.ru/20250811/ekonomicheskiy-front-paliv-o-tom-pochemu-sanktsii-perestali-byt-effektivnym-oruzhiem-1066775002.html

Экономический фронт: Палив о том, почему санкции перестали быть эффективным оружием

Экономический фронт: Палив о том, почему санкции перестали быть эффективным оружием

Нежелание ключевых стран Глобального Юга присоединяться к санкционному давлению на Россию кардинально изменило экономический расклад сил, существенно ограничив возможности Запада. Это привело к формированию новой экономической реальности, где санкции теряют свою эффективность. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив

"Россия не верит в эффективность вторичных санкций", — заявляет Павлив, анализируя текущую экономическую ситуацию. Автор подчеркивает, что "имеется чёткое понимание, что ключевые реципиенты российского углеводородного экспорта на глобальном Юге — Индия, Китай, Турция — не подчинятся требованиям США". Эта позиция крупнейших экономик Азии создает серьезные препятствия для западной санкционной политики.По наблюдениям эксперта, сложилась парадоксальная ситуация: "Уже сейчас Пекин и Дели демонстрируют, что тарифное давление на них будет встречено ответными мерами". Павлив констатирует, что "США просто не выиграть в этой торговой третьей мировой", что делает санкционную политику Вашингтона менее эффективной, чем предполагалось изначально. Особенно показательным стал отказ ключевых партнеров России присоединиться к энергетической блокаде.Особое внимание автор уделяет изменению экономической диспозиции: "Это очевидное окно возможностей: давление США на партнёров ослабло, и это делает экономическую устойчивость России более надёжной". По его мнению, санкционное давление превратилось в "дорогостоящую игру без гарантий выигрыша" для западных стран, поскольку основные торговые партнеры Москвы демонстрируют устойчивую позицию.Экономическая устойчивость России оказалась сильнее, чем предполагали в Вашингтоне, резюмирует Павлив.Полный текст статьи Михаила Павлива "Реальные итоги визита Уиткоффа в Москву. Это не фронт уходит в тень — из тени возвращается политика" на сайте Украина.ру.О разных аспектах СВО — в материале "Роман Насонов: Россия превентивно бьет по ВСУ в Херсоне и усиливает Калининград на случай войны с НАТО" на сайте Украина.ру.

