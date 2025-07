https://ukraina.ru/20250719/olimpiada-v-moskve-stavshaya-zalozhnitsey-prezidentskoy-kampanii-v-ssha--1065477779.html

Олимпиада в Москве, ставшая заложницей президентской кампании в США

Олимпиада в Москве, ставшая заложницей президентской кампании в США - 19.07.2025 Украина.ру

Олимпиада в Москве, ставшая заложницей президентской кампании в США

19 июля 1980 года в Москве открылись XXII летние Олимпийские игры. Их по призыву Вашингтона бойкотировали более 60 стран. Инициатором стал президент США Джимми Картер, использовавший бойкот в своей избирательной кампании (что не помешало ему проиграть)

2025-07-19T08:00

2025-07-19T08:00

2025-07-19T08:00

история

история

история ссср

москва

сша

ссср

мок

оон

леонид брежнев

хуан антонио самаранч (младший)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/12/1065476646_0:23:940:552_1920x0_80_0_0_26e4ceeefcf5ec5da02d2751f901cd7d.png

Формально Международный олимпийский комитет (МОК) с момента создания декларировал принцип, по которому олимпийское движение находится вне политики. В реальности же Олимпиады стали заложниками политических решений сразу после Первой мировой войны.Так, в 1920 году на Олимпиаду в Антверпене не получили приглашения потерпевшая поражение Германия и её союзники – Австрия, Болгария, Венгрия и Турция. Спустя четыре года немцев снова не пригласили на Игры в Париже. После Второй мировой войны история повторилась. Две подряд Олимпиады – лондонскую 1948 года и хельсинкскую 1952-го – пропустили Германия и Япония.Первый бойкот Олимпийских игр состоялся в 1956 году, тогда в Мельбурн не приехали спортсмены из семи стран. Египет, Ирак и Ливан проигнорировали Олимпиаду из-за Суэцкого кризиса, Голландия, Испания и Швейцария – из-за советского вторжения в Венгрию, а Китай – протестуя против участия в ней Тайваня.Олимпиада 1964 года в Токио обошлась без Индонезии и Северной Кореи, дисквалифицированных за участие в так называемых Играх новых сил, позиционировавшихся в качестве олимпийской альтернативы. ЮАР запретили участие в ней из-за политики апартеида (МОК снял санкции с южноафриканцев только в 1992 году).Первый массовый бойкот Олимпиады произошел в 1976 году. Привело к нему выступление новозеландской регбийной команды в туре по исключенной из олимпийского движения Южной Африке. Не добившись наказания для Новой Зеландии, Танзания инициировала бойкот Олимпиады в Монреале, к которому присоединилась ещё 21 африканская страна.Монреаль в 1970 году на выборах столицы XXI летних Олимпийских игр победил Москву, впервые участвовавшую в подобном конкурсе. Но председатель Спорткомитета СССР Сергей Павлов убедил руководство страны выставить кандидатуру Москвы ещё раз, и на 75-й сессии МОК в октябре 1974 года в Вене Москва одержала победу над Лос-Анджелесом – с соотношением голосов 39 против 20. Впервые летние Олимпийские игры должны были пройти в социалистической стране. Кроме Москвы, соревнования также должны были состояться в Ленинграде, Киеве, Минске и Таллинне.Половина из всех спортивных объектов, предназначенных для XXII летних Олимпийских игр, была готова уже летом 1979 года. Президент МОК лорд Килланин отмечал, что организаторы Олимпиады-1980 работают чётко, уверенно, своевременно решая все важнейшие проблемы. Ему особенно нравился их рачительный, хозяйственный подход, направленный на рентабельное использование спортивных и других олимпийских новостроек после Игр.При этом Леонид Брежнев был недоволен тем, что вся тяжесть затрат по проведению Игр легла на бюджет СССР. Для получения дополнительных средств на проведение соревнований оргкомитет Олимпиады использовал вполне капиталистический подход: были организованы тиражи олимпийских лотерей. Вырученные от них средства покрыли 25% затрат на проведение соревнований.К Олимпиаде в Москве усиленно готовились спортсмены США, надеясь взять реванш за Игры в Монреале, где американцы заняли лишь третье место в общем медальном зачёте – после сборных СССР и Германской демократической республики (ГДР). Но в дело вмешалась политика.Президент США Джимми Картер, который рассчитывал на переизбрание в 1980-м, к концу 1979 года срочно нуждался в компенсации репутационного урона, нанесённого зашедшей в тупик ситуацией с американскими заложниками, удерживаемыми с 4 ноября в посольстве США в Тегеране. Для демонстрации бескомпромиссности был избран СССР, с лидером которого Картер 18 июня 1979 года подписал договор об ограничении стратегических наступательных вооружений. Поводом стал ввод советских войск в Афганистан, начавшийся 25 декабря 1979-го.Асимметричный удар Вашингтона оказался болезненным для Москвы. 3 января 1980 руководитель НОК США Дональд Миллер заявил, что "Олимпийские игры ­ не игрушка в противостоянии Запада и Востока". В тот же день в газете The New York Times вышло интервью советского диссидента Андрея Сахарова, который поддержал идею бойкота Олимпиады в Москве "ради прекращения войны в Афганистане". А 4 января Картер заявил, что "свободные спортсмены свободных стран не должны ехать на Олимпиаду в СССР". Он потребовал от МОК либо отмены московской Олимпиады, либо её переноса в другую страну.14 января 1980 года Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов осудила военную интервенцию СССР в Афганистан, но на экстренной сессии МОК не проголосовал за то, чтобы лишить Москву права проведения Игр. Президент МОК говорил, что нельзя мешать спорт и политику, за что западные СМИ назвали Килланина "красным лордом".13 февраля 1980 года открылась XIII зимняя Олимпиада в американском Лейк-Плэсиде. На фоне громких заявлений США о вероятной возможности бойкота московских игр, СССР всё же отправил спортсменов США, вероятно надеясь, что Запад оценит жест добрый воли.Но 12 апреля 1980 года НОК США принял окончательное решение о неучастии американской команды в московской Олимпиаде. Ещё 21 марта 1980 года Картер публично объявил о бойкоте и пообещал аннулировать паспорт любого американского спортсмена, который всё-таки отправится в Москву. Тогда же в The New York Times вышла знаменитая статья в поддержку бойкота под заголовком "The President Said Nyet" ("Президент сказал нет"). Картер решил подключить к бойкоту и другие страны.Канада, ФРГ и Япония присоединились достаточно легко. Также удалось уговорить Южную Корею и Турцию, у которых были свои претензии к СССР. Много сил было потрачено на то, чтобы втянуть в кампанию мусульманские страны Азии и Африки, к уговорам был привлечен даже легендарный боксер Мухаммед Али. В итоге бойкот поддержали даже такие страны как Сомали и Суринам – зато СССР уговорил приехать в Москву 24 африканские страны, бойкотировавших Игры-1976 в знак протеста против режима апартеида в ЮАР.Также Олимпиаду в Москве саботировали Ливия и Иран, но по другим причинам – эти страны были недовольны участием в ней сборной Израиля. А вот Китай, который именно при Картере восстановил дипломатические отношения с США, бойкотировал Игры в фарватере политики Вашингтона. Более того, Китай убеждал другие страны поддержать бойкот, и этим можно объяснить отсутствие в Москве сборной социалистической Румынии.Главная битва развернулась вокруг поездки на Олимпиаду-1980 спортсменов из Великобритании, Франции, Италии и Австралии. Олимпийские комитеты этих стран отказались соглашаться на бойкот. И тогда правительства заявили, что, во-первых, запрещают ехать в Москву военнослужащим и госчиновникам (после этого итальянский дзюдоист Эцио Гамба уволился со службы в корпусе карабинеров, и стал в Москве олимпийским чемпионом), а во-вторых, отказывают спортсменам в возможности выступать под национальным флагом.В итоге на церемонии открытия и закрытия Олимпиады 14 делегаций шли не под своими знаменами, а под флагом МОК. При вручении медалей атлетам из этих стран звучали не национальные гимны, а олимпийский гимн. При этом СССР эффектно ответил на бойкот Игр на церемонии их закрытия. Во время передачи эстафеты стране, которая будет принимать Игры через четыре года, вместо американского флага над стадионом подняли флаг Лос-Анджелеса – столицы следующей летней Олимпиады.Полностью Олимпиаду-1980 бойкотировали представители 65 государств, приняли участие в ней сборные 80 стран. Из западных государств под своим флагом прибыли только спортсмены из Австрии, Греции, Мальты, Финляндии и Швеции. 29 сборных во главе с США, Канадой и ФРГ, отказавшихся от поездки в Москву, одновременно с Играми в Москве провели в Филадельфии так называемые "Игры бойкота" под официальным названием "Колокола свободы". При этом Картер наградил американских спортсменов, оставшихся без Олимпиады, золотыми медалями Конгресса США.Примечательно, что основные западные спонсоры, в том числе Adidas и Coca-Cola, в бойкоте не участвовали, и спокойно рекламировали себя в столице СССР. А вот американская телекомпания NBC, которая согласилась заплатить за право трансляции Олимпиады $ 87 млн (из них $ 75 млн – напрямую оргкомитету), в результате отказалась показывать Игры в американском телеэфире. При этом NBC не просто не пыталась вернуть свои деньги, но даже выплатила задолженность по контракту – почти $ 10 млн. С этой суммой разыгралась целая история: поскольку уже в январе 1980 года в США были введены санкции на любые расчёты, связанные с Олимпиадой в Москве, деньги на два года положили на личный счёт казначея НОК СССР, и лишь весной 1982-го официально передали этой организации – с процентами в $ 3 млн.Таким образом, бойкот Олимпиады-1980 получился громким, но не тотальным. Игры в Москве оказалась менее конкурентными, чем могли бы стать, но они все-таки прошли достаточно успешно, и на них было установлено множество рекордов. При этом никакие "Колокола свободы" не смогли компенсировать участникам бойкота их потерянного олимпийского шанса. С другой стороны, выбора у большинства западных спортсменов просто не было, и сейчас они чувствуют себя жертвами политической конъюнктуры, что через сорок лет признали в НОК США.В апреле 2020 года исполнительный директор НОК США Сара Хиршланд направила 466 американским спортсменам, которые лишились возможности выступить на Олимпиаде-1980, письма со словами поддержки и сожаления о том, что под давлением президента Картера им пришлось принять участие в самой масштабной в истории спорта политической акции. А в январе 2025 года, после смерти Картера, появились публикации о том, что сам он сожалел о принятом решении организовать бойкот Игр в Москве – скорее всего потому, что оно не помогло ему выиграть президентские выборы в ноябре 1980 года.Лорд Килланин, передавший в 1980-м свой пост президента МОК Хуану Антонио Самаранчу, назвал бойкот московской Олимпиады "самым разрушительным событием с тех пор, как Игры были возрождены в 1896 году". Сборные СССР и большинства стран Восточного блока в 1984 году в знак ответного протеста не поехали на летние Игры в Лос-Анджелес, однако этот бойкот получился менее масштабным.

https://ukraina.ru/20240728/1056525236.html

https://ukraina.ru/20240208/1053078615.html

https://ukraina.ru/20210809/1032023221.html

https://ukraina.ru/20241223/1059891544.html

москва

сша

ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, история ссср, москва, сша, ссср, мок, оон, леонид брежнев, хуан антонио самаранч (младший), спортсмены, олимпиада, 1980-е