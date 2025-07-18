https://ukraina.ru/20250718/dinamika-peregovornogo-protsessa-tramp-dal-komandu-na-nastuplenie-itogi-18-iyulya-1065513207.html

Динамика переговорного процесса, Трамп дал команду на наступление. Итоги 18 июля

Динамика переговорного процесса, Трамп дал команду на наступление. Итоги 18 июля - 18.07.2025 Украина.ру

Динамика переговорного процесса, Трамп дал команду на наступление. Итоги 18 июля

В Кремле прокомментировали заявление Владимира Зеленского о необходимости придать динамики переговорному процессу. Американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского наступления

2025-07-18T17:35

2025-07-18T17:35

2025-07-18T17:36

эксклюзив

хроники

дональд трамп

владимир зеленский

александр коц

вооруженные силы украины

снбо

reuters

сша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1c/1064409185_0:111:1280:831_1920x0_80_0_0_237cafc6f6f72195b48eba5937301231.jpg

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва является сторонницей того, чтобы добавить динамики переговорному процессу с Киевом."Это позитивный сигнал. Здесь мы абсолютно согласны. Действительно, мы являемся сторонниками того, чтобы добавить динамики переговорному процессу", — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, является ли заявление Владимира Зеленского о необходимости добавления динамики переговорному процессу с Россией сигналом готовности Украины к новому раунду.Ранее Зеленский на встрече с Рустемом Умеровым, которого назначил новым секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины, заявил о необходимости ускорения переговоров с Россией."Третье [задание Умерову в рамках работы СНБО] — активизировать переговорный трек. Сейчас длится выполнение договорённостей второй встречи в Стамбуле. Нужно ещё больше динамики в этом процессе", — указывал днём 18 июля Зеленский.Его заявление прокомментировал член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества, российский военкор Александр Коц."Просроченный внезапно поручил новому секретарю СНБО Умерову "активизировать переговорный процесс в Стамбуле". Ранее, напомним, Зеленский называл переговоры бесперспективными, а украинцы не изъявляли никакой готовности встретиться в Стамбуле в третий раз", — отметил Коц.Он связал это изменение риторики Зеленского с настроем президента США Дональда Трампа."Как сказала бы Бербок, "поворот на 360 градусов". Очевидно, Трамп, все еще не оставляющий надежды войти в историю как "великий миротворец", дал Зеленскому пинка под задницу и повелел ему быть более сговорчивым. "Мы вам "Патриоты", а вы не кочевряжьтесь и езжайте общаться с русскими". Переговариваться, конечно, надо. Но, мне кажется, клиент ещё не дозрел", — указал Коц.По его словам, Украина вряд ли согласится на условия России в ходе нового раунда переговоров."Вряд ли в ходе третьего раунда переговоров Киев согласится на наши условия, главные из которых – вывод ВСУ из новых российских регионов, демилитаризация, денацификация и внеблоковый статус. Зеленский ещё слишком уверен в своих силах. Для того, чтобы он был более сговорчивым, нам нужна более сильная переговорная позиция. Её как раз сейчас и улучшают группировки российских войск. Только с понедельника наша армия освободила уже 10 населённых пунктов", — подытожил Коц.Тем временем украинские солдаты заговорили о том, что Запад использует Украину как полигон для испытания оружия. Так, боец ВСУ Денис Ярославский, комментируя заявление Зеленского о возможности демобилизации военных только "после победы", указал, что это важно осознать всем."Это важно осознать каждому, у кого есть дети и не девять жизней, чтобы прожить их заново. Зал аплодировал [Зеленскому] <...> Разве это не вопрос, который сегодня звучит в тысячах украинских семей? Я представляю всех этих депутатов, стоящими перед боевыми бригадами под Покровском. Глядя в глаза измотанным и усталым воинам, которые с 2022 года живут в прифронтовых селах как бомжи по подвалам и погребам, без ротаций, без ясных перспектив, без понимания, когда это закончится...", — отметил Ярославский.Он также прокомментировал новость от агентства Reuters о запуске программы "Тест на Украине"."Иностранным компаниям официально разрешат испытывать свои новейшие вооружения прямо на линии фронта. Им позволят: отправлять технику для боевого тестирования; проводить дистанционное обучение; получать обратную связь от украинских солдат с передовой. Мы все понимаем: идёт война и нам нужно обороняться, но давайте честно, всё происходящее превращает нашу страну в полигон... Афган... Наши города, наши поля, наши солдаты становятся объектами для испытаний", — писал в соцсетях боец ВСУ.Он задался вопросом, является ли это "планом победы", "планом мира" или "каким ещё там по счёту планом".Тем временем западные СМИ публикуют тревожные новости для украинских военных.Все на штурмПо информации издания The Washington Post президент США Дональд Трамп попросил Владимир Зеленского наступление против России."По словам украинского чиновника, в разговоре с Зеленским 4 июля Трамп заявил, что Украина не изменит ход войны, играя в обороне, и ей необходимо перейти в наступление", — говорилось в публикации.Ранее, 14 июля, Трамп поставил России 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Украиной. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим президент США заявил, что Соединённые Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Украине, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как сообщил 18 июля популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" со ссылкой на источник сообщил о том, что Зеленский готовит контрнаступление."Наш источник сообщает, что Зеленский распорядился бросить все резервы для удержания территории в эти условные "50 дней Трампа". Приказал даже идти в контрнаступление и не жалеть живую силу", — отмечалось в публикации.По информации источника, речь о цене не стоит."Зеленский распорядился любой ценой и всеми силами удержать позиции. Как поясняет источник, неважно, что будет потом, важно именно сейчас. Главное, чтобы Трамп присоединился к украинскому кризису, а после этого можно ужесточать мобилизацию, понижать возраст до 20 лет и вводить обязательную широкую мобилизацию женщин", — писали авторы канала.Политолог и историк Лев Вершинин также уверен, что Украина может организовать контрнаступление."О том же (что летом/осенью Украина пойдёт в наступление — Ред.), но с политической точки зрения, твержу и я. А сейчас ещё и Трамп приказывает. Стало быть, вероятность с 90% повышается до 99%. Не скрою, лично у меня нет сомнений в том, что Киев подготовился неплохо, и шансы на успех у него есть", — отметил он.По словам Вершинина, если это может быть последней попыткой Украины."Плюс же сей, скорее всего, неизбежности в том, что для Киева, сколь я понимаю, это будет, что называется, "наступление последней надежды", и если оно сорвется, более чем высока вероятность обвала по всем линиям...", — подытожил эксперт.Тем временем на Украине ужесточают мобилизацию. В стране вовсю обсуждают ряд ЧП, связанных с поведением украинских военкомов. Так, один из них забил до смерти мобилизованного, которого не захотели принимать ни в одной из воинских частей.О смене подхода Трампа — в статье Евгении Кондаковой "Американская парадигма: Трамп изменил позицию из-за людей в костюмах, как и предсказал Путин в 2017 году".

https://ukraina.ru/20250718/novyy-paket-sanktsiy-umerovu-nashli-dolzhnost-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-18-iyulya-1065494467.html

https://ukraina.ru/20250718/agressivnyy-podkhod-trampa-glavnoe-na-utro-18-iyulya-1065481884.html

https://ukraina.ru/20250717/novoe-ukrainskoe-pravitelstvo-vnezapnyy-otezd-kelloga-itogi-17-iyulya-1065460725.html

сша

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, дональд трамп, владимир зеленский, александр коц, вооруженные силы украины, снбо, reuters, сша, украина, россия