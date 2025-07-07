https://ukraina.ru/20250707/energeticheskiy-koshmar-es-voennyy-ekspert-o-tom-pochemu-evropa-zamerznet-v-sluchae-voyny-s-rossiey-1064768646.html

Энергетический кошмар ЕС: военный эксперт о том, почему Европа замерзнет в случае войны с Россией

Энергетический кошмар ЕС: военный эксперт о том, почему Европа замерзнет в случае войны с Россией - 07.07.2025 Украина.ру

Энергетический кошмар ЕС: военный эксперт о том, почему Европа замерзнет в случае войны с Россией

Уязвимость европейской энергетической инфраструктуры может стать решающим фактором в потенциальном конфликте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник

2025-07-07T05:15

2025-07-07T05:15

2025-07-07T05:15

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"Зеленая энергетика - это выброшенные деньги. Ветряки в Германии зимой не работают", - заявил эксперт. Он подчеркнул уязвимость газохранилищ и портовых терминалов.Крапивник напомнил о проблемах с перегрузкой сетей. "12 лет назад в США из-за одной аварии света не было двое суток", - привел пример военный аналитик. Он отметил, что Европа не готова к ударам по инфраструктуре."Как можно воевать, если зимой нечем согреться?", - задал риторический вопрос эксперт. "Порты станут первой мишенью, а газа без "Северного потока" не будет", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Станислав Крапивник: У России есть два-три года, чтобы разбить Украину и подготовиться к войне с Европой" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Полковник Роман Насонов: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250706/zapadnaya-ukraina-za-minuvshuyu-nedelyu-novye-oblastnye-prokurory-i-grimasy-mobilizatsii-1064734697.html

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новости, россия, европа, сша, станислав крапивник, украина.ру, ес, северный поток, газ, энергетика, инфраструктура