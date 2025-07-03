Разговор Путина с Трампом, теракт в Луганске. Итоги 3 июля - 03.07.2025 Украина.ру
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Разговор Путина с Трампом, теракт в Луганске. Итоги 3 июля
Разговор Путина с Трампом, теракт в Луганске. Итоги 3 июля - 03.07.2025 Украина.ру
Разговор Путина с Трампом, теракт в Луганске. Итоги 3 июля
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели переговоры. В результате организованного СБУ теракта в Луганске погиб бывший глава администрации города Манолис Пилавов
2025-07-03T18:02
2025-07-03T18:02
эксклюзив
хроники
владимир путин
дональд трамп
манолис пилавов
ск рф
сбу
следственный комитет
украина
луганск
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Президент России Владимир Путин рассказал о переговорах с президентом США Дональдом Трампом на форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени"."К сожалению, мы должны завершать. У меня протокольное мероприятие. Намечался, если ничего не помешает, разговор с президентом США", — заявил Путин на пленарном заседании форума.Он обратился к участникам форума с вопросом, что передать американскому президенту."Что мог бы от вас ему передать?" — спросил президент России.Также Путин пошутил, что его американский собеседник может обидеться."Пожалуйста, не сердитесь, я понимаю, что мы могли бы и больше поговорить. Ну, так неловко заставлять себя ждать, там сейчас обидятся ещё. Спасибо вам большое, удачи" — подытожил президент России.Позднее Трамп в соцсети Truth Social назвал время разговора."Поговорю с президентом России Путиным в 10:00 утра (17:00 по московскому времени). Благодарю вас!" — написал Трамп.За несколько часов до этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможности контактов президента России и президента США Трампа 4 июля, заявил, что Кремль никогда не анонсирует телефонные разговоры, сообщит, если он произойдёт."Мы никогда не анонсируем эти телефонные разговоры, мы сообщим по факту, когда и если это произойдёт", — ответил он на вопрос о возможных контактах Путина и Трампа в День независимости США 4 июля.Первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв напомнил, что после разговора с Путиным Трамп планирует переговоры с Владимиром Зеленским."В 17:00 по Москве должны были начаться телефонные переговоры Путина и Трампа. Обсуждать, с большой долей вероятности, будут Украину и Ближний Восток. Завтра Трамп планирует переговорить с Зеленским. Также в Кремле сообщили, что следующий раунд переговоров с Украиной также готовится и "затыков" там нет. Раскрывать подробности Кремль не будет, чтобы не мешать переговорному процессу", — писал Царёв в своём телеграм-канале.Также, сославшись на СМИ, он сообщил, что сегодня ожидается ещё один раунд обмена военнопленными на границе Белоруссии и Украины.Теракт в ЛуганскеДнём 3 июля правительство Луганской Народной Республики информировало, что в центре Луганска произошёл взрыв, по предварительным данным, погиб один человек, трое ранены.Позднее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что в результате взрыва в городе погиб экс-глава администрации Луганска Манолис Пилавов.Спустя некоторое время стало известно, что произошедшее квалифицировано следствием как теракт. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ."Следственными органами СК РФ по Луганской Народной Республике продолжается расследование уголовного дела по факту инцидента в городе Луганске, в результате которого погиб Манолис Пилавов. По результатам осмотра места происшествия, а также с учётом данных, полученных на первоначальном этапе расследования, произошедшее квалифицировано по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт), части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) части 1 статьи 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ)", — указывалось в сообщении в телеграм-канале СК РФ.По данным СК РФ, взрывное устройство было установлено у входа в жилой дом на улице Тараса Шевченко.Бомба сработала в тот момент, когда Пилавов проходил рядом. Устройство, предположительно, привели в действие дистанционно."Место трагедии находится всего в 200 метрах от краеведческого музея, где в этот момент проходило открытие выставки, посвященной операции "Поток" ВС РФ в Курской области", — сообщал телеграм-канал "Донбасс решает".Позднее украинское издание Hromadske сообщило о том, что теракт — дело рук Службы безопасности Украины."СБУ ликвидировала Манолиса Пилавова, … об этом Hromadske сообщили источники в СБУ. Пилавов погиб в результате подрыва взрывчатки", — отмечалось в публикации издания.По данным украинского министерства внутренних дел, Пилавов находился в розыске Службы безопасности Украины с 2015 года. Экс-глава администрации Луганска также находился в базе скандально известного украинского сайта "Миротворец" с 2014 года.Смерть Пилавова прокомментировал глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник."Стало известно, что сегодня в результате подлого теракта в центре Луганска погиб бывший глава администрации столицы нашей республики Манолис Пилавов. Манолис Васильевич девять лет возглавлял городское руководство. С 2014 года, в самое трудное время с момента образования Луганской Народной Республики занимался восстановлением городского хозяйства. Многое сделал для жителей Луганска. Его труд был отмечен множеством региональных наград – орденами "За доблесть" II степени и "Трудовая слава", медалями "За заслуги" I и II степени, Почетным знаком "От благодарного народа ЛНР"", — напомнил Пасечник.Он выразил соболезнования родным и близким погибшего и пообещал, что виновные в гибели Пилавова будут наказаны."Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Уверен, что после тщательного расследования всех обстоятельств случившегося взрыва, виновные будут найдены и неминуемо понесут заслуженное наказание", — отметил Пасечник.Украина ранее неоднократно прибегала к терактам для устранения тех, кто ей неугоден. КТак, днём 3 июня Центр общественных связей Федеральной службы безопасности РФ сообщил, что силовики задержали в Санкт-Петербурге гражданку России 2002 года рождения в момент закладки бомбы под машину сотрудника оборонного предприятия.Как сообщило ведомство, в июне 2024 года задержанная посредством мессенджеров Telegram и WhatsApp инициативно установила контакт с представителем спецслужбы Украины, которому сообщила о готовности участия в диверсионно-террористической деятельности в целях оказания содействия в выезде и получении гражданства одной из стран Евросоюза. Выполняя задания куратора, она наносила проукраинские надписи в общественных местах Московского региона и совершила попытку поджога объекта железнодорожной инфраструктуры. В апреле 2025 года выехала в Санкт-Петербург, где осуществляла наблюдение за сотрудником одного из оборонных предприятий с целью последующего подрыва его автомобиля с использованием предоставленного противником самодельного взрывного устройства.26 июня ФСБ РФ сообщила, что в Санкт-Петербурге была задержана женщина 1977 года рождения – пособница украинских спецслужб, собиравшая данные о местах проживания в регионе военнослужащих министерства обороны РФ, используемых ими и членами их семей автомобилях с целью совершения терактов против них.Как отметили в ведомстве, у задержанной изъяты средства связи, содержащие переписку в мессенджере WhatsApp с находящимися на Украине координаторами террористической деятельности.О проблемах с поставками американских вооружений Украине — в статье Татьяны Стоянович "Пока американцы берегут оружие, Россия заберет всё. Украина в международном контексте".
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https://ukraina.ru/20250702/armiya-rossii-nastupaet-pryamo-na-sumy-kiev-nedovolen-zaderzhkami-postavok-oruzhiya-iz-ssha-itogi-2-iyulya-1064580841.html
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4.7
96
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, владимир путин, дональд трамп, манолис пилавов, ск рф, сбу, следственный комитет, украина, луганск, россия
Эксклюзив, Хроники, Владимир Путин, Дональд Трамп, Манолис Пилавов, СК РФ, СБУ, Следственный комитет, Украина, Луганск, Россия

Разговор Путина с Трампом, теракт в Луганске. Итоги 3 июля

18:02 03.07.2025
 
© Фото : Леонид Пасечник / TelegramМанолис Пилавов
Манолис Пилавов - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Фото : Леонид Пасечник / Telegram
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели переговоры. В результате организованного СБУ теракта в Луганске погиб бывший глава администрации города Манолис Пилавов
Президент России Владимир Путин рассказал о переговорах с президентом США Дональдом Трампом на форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".
"К сожалению, мы должны завершать. У меня протокольное мероприятие. Намечался, если ничего не помешает, разговор с президентом США", — заявил Путин на пленарном заседании форума.
Он обратился к участникам форума с вопросом, что передать американскому президенту.
"Что мог бы от вас ему передать?" — спросил президент России.
Также Путин пошутил, что его американский собеседник может обидеться.
"Пожалуйста, не сердитесь, я понимаю, что мы могли бы и больше поговорить. Ну, так неловко заставлять себя ждать, там сейчас обидятся ещё. Спасибо вам большое, удачи" — подытожил президент России.
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Позднее Трамп в соцсети Truth Social назвал время разговора.
"Поговорю с президентом России Путиным в 10:00 утра (17:00 по московскому времени). Благодарю вас!" — написал Трамп.
За несколько часов до этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможности контактов президента России и президента США Трампа 4 июля, заявил, что Кремль никогда не анонсирует телефонные разговоры, сообщит, если он произойдёт.
"Мы никогда не анонсируем эти телефонные разговоры, мы сообщим по факту, когда и если это произойдёт", — ответил он на вопрос о возможных контактах Путина и Трампа в День независимости США 4 июля.
Первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв напомнил, что после разговора с Путиным Трамп планирует переговоры с Владимиром Зеленским.
"В 17:00 по Москве должны были начаться телефонные переговоры Путина и Трампа. Обсуждать, с большой долей вероятности, будут Украину и Ближний Восток. Завтра Трамп планирует переговорить с Зеленским. Также в Кремле сообщили, что следующий раунд переговоров с Украиной также готовится и "затыков" там нет. Раскрывать подробности Кремль не будет, чтобы не мешать переговорному процессу", — писал Царёв в своём телеграм-канале.
Также, сославшись на СМИ, он сообщил, что сегодня ожидается ещё один раунд обмена военнопленными на границе Белоруссии и Украины.
- РИА Новости, 1920, 03.07.2025
09:57
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Теракт в Луганске
Днём 3 июля правительство Луганской Народной Республики информировало, что в центре Луганска произошёл взрыв, по предварительным данным, погиб один человек, трое ранены.
Позднее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что в результате взрыва в городе погиб экс-глава администрации Луганска Манолис Пилавов.
Спустя некоторое время стало известно, что произошедшее квалифицировано следствием как теракт. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
"Следственными органами СК РФ по Луганской Народной Республике продолжается расследование уголовного дела по факту инцидента в городе Луганске, в результате которого погиб Манолис Пилавов. По результатам осмотра места происшествия, а также с учётом данных, полученных на первоначальном этапе расследования, произошедшее квалифицировано по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт), части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) части 1 статьи 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ)", — указывалось в сообщении в телеграм-канале СК РФ.
По данным СК РФ, взрывное устройство было установлено у входа в жилой дом на улице Тараса Шевченко.
Бомба сработала в тот момент, когда Пилавов проходил рядом. Устройство, предположительно, привели в действие дистанционно.
"Место трагедии находится всего в 200 метрах от краеведческого музея, где в этот момент проходило открытие выставки, посвященной операции "Поток" ВС РФ в Курской области", — сообщал телеграм-канал "Донбасс решает".
Позднее украинское издание Hromadske сообщило о том, что теракт — дело рук Службы безопасности Украины.
"СБУ ликвидировала Манолиса Пилавова, … об этом Hromadske сообщили источники в СБУ. Пилавов погиб в результате подрыва взрывчатки", — отмечалось в публикации издания.
По данным украинского министерства внутренних дел, Пилавов находился в розыске Службы безопасности Украины с 2015 года. Экс-глава администрации Луганска также находился в базе скандально известного украинского сайта "Миротворец" с 2014 года.
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Смерть Пилавова прокомментировал глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
"Стало известно, что сегодня в результате подлого теракта в центре Луганска погиб бывший глава администрации столицы нашей республики Манолис Пилавов. Манолис Васильевич девять лет возглавлял городское руководство. С 2014 года, в самое трудное время с момента образования Луганской Народной Республики занимался восстановлением городского хозяйства. Многое сделал для жителей Луганска. Его труд был отмечен множеством региональных наград – орденами "За доблесть" II степени и "Трудовая слава", медалями "За заслуги" I и II степени, Почетным знаком "От благодарного народа ЛНР"", — напомнил Пасечник.
Он выразил соболезнования родным и близким погибшего и пообещал, что виновные в гибели Пилавова будут наказаны.
"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Уверен, что после тщательного расследования всех обстоятельств случившегося взрыва, виновные будут найдены и неминуемо понесут заслуженное наказание", — отметил Пасечник.
Украина ранее неоднократно прибегала к терактам для устранения тех, кто ей неугоден. К
Так, днём 3 июня Центр общественных связей Федеральной службы безопасности РФ сообщил, что силовики задержали в Санкт-Петербурге гражданку России 2002 года рождения в момент закладки бомбы под машину сотрудника оборонного предприятия.
Как сообщило ведомство, в июне 2024 года задержанная посредством мессенджеров Telegram и WhatsApp инициативно установила контакт с представителем спецслужбы Украины, которому сообщила о готовности участия в диверсионно-террористической деятельности в целях оказания содействия в выезде и получении гражданства одной из стран Евросоюза. Выполняя задания куратора, она наносила проукраинские надписи в общественных местах Московского региона и совершила попытку поджога объекта железнодорожной инфраструктуры. В апреле 2025 года выехала в Санкт-Петербург, где осуществляла наблюдение за сотрудником одного из оборонных предприятий с целью последующего подрыва его автомобиля с использованием предоставленного противником самодельного взрывного устройства.
26 июня ФСБ РФ сообщила, что в Санкт-Петербурге была задержана женщина 1977 года рождения – пособница украинских спецслужб, собиравшая данные о местах проживания в регионе военнослужащих министерства обороны РФ, используемых ими и членами их семей автомобилях с целью совершения терактов против них.
Как отметили в ведомстве, у задержанной изъяты средства связи, содержащие переписку в мессенджере WhatsApp с находящимися на Украине координаторами террористической деятельности.
О проблемах с поставками американских вооружений Украине — в статье Татьяны Стоянович "Пока американцы берегут оружие, Россия заберет всё. Украина в международном контексте".
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