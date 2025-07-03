https://ukraina.ru/20250703/razgovor-s-trampom-terakt-v-luganske-itogi-3-iyulya-1064624582.html

Разговор Путина с Трампом, теракт в Луганске. Итоги 3 июля

Разговор Путина с Трампом, теракт в Луганске. Итоги 3 июля - 03.07.2025 Украина.ру

Разговор Путина с Трампом, теракт в Луганске. Итоги 3 июля

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели переговоры. В результате организованного СБУ теракта в Луганске погиб бывший глава администрации города Манолис Пилавов

2025-07-03T18:02

2025-07-03T18:02

2025-07-03T18:02

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владимир путин

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Президент России Владимир Путин рассказал о переговорах с президентом США Дональдом Трампом на форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени"."К сожалению, мы должны завершать. У меня протокольное мероприятие. Намечался, если ничего не помешает, разговор с президентом США", — заявил Путин на пленарном заседании форума.Он обратился к участникам форума с вопросом, что передать американскому президенту."Что мог бы от вас ему передать?" — спросил президент России.Также Путин пошутил, что его американский собеседник может обидеться."Пожалуйста, не сердитесь, я понимаю, что мы могли бы и больше поговорить. Ну, так неловко заставлять себя ждать, там сейчас обидятся ещё. Спасибо вам большое, удачи" — подытожил президент России.Позднее Трамп в соцсети Truth Social назвал время разговора."Поговорю с президентом России Путиным в 10:00 утра (17:00 по московскому времени). Благодарю вас!" — написал Трамп.За несколько часов до этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможности контактов президента России и президента США Трампа 4 июля, заявил, что Кремль никогда не анонсирует телефонные разговоры, сообщит, если он произойдёт."Мы никогда не анонсируем эти телефонные разговоры, мы сообщим по факту, когда и если это произойдёт", — ответил он на вопрос о возможных контактах Путина и Трампа в День независимости США 4 июля.Первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв напомнил, что после разговора с Путиным Трамп планирует переговоры с Владимиром Зеленским."В 17:00 по Москве должны были начаться телефонные переговоры Путина и Трампа. Обсуждать, с большой долей вероятности, будут Украину и Ближний Восток. Завтра Трамп планирует переговорить с Зеленским. Также в Кремле сообщили, что следующий раунд переговоров с Украиной также готовится и "затыков" там нет. Раскрывать подробности Кремль не будет, чтобы не мешать переговорному процессу", — писал Царёв в своём телеграм-канале.Также, сославшись на СМИ, он сообщил, что сегодня ожидается ещё один раунд обмена военнопленными на границе Белоруссии и Украины.Теракт в ЛуганскеДнём 3 июля правительство Луганской Народной Республики информировало, что в центре Луганска произошёл взрыв, по предварительным данным, погиб один человек, трое ранены.Позднее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что в результате взрыва в городе погиб экс-глава администрации Луганска Манолис Пилавов.Спустя некоторое время стало известно, что произошедшее квалифицировано следствием как теракт. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ."Следственными органами СК РФ по Луганской Народной Республике продолжается расследование уголовного дела по факту инцидента в городе Луганске, в результате которого погиб Манолис Пилавов. По результатам осмотра места происшествия, а также с учётом данных, полученных на первоначальном этапе расследования, произошедшее квалифицировано по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт), части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) части 1 статьи 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ)", — указывалось в сообщении в телеграм-канале СК РФ.По данным СК РФ, взрывное устройство было установлено у входа в жилой дом на улице Тараса Шевченко.Бомба сработала в тот момент, когда Пилавов проходил рядом. Устройство, предположительно, привели в действие дистанционно."Место трагедии находится всего в 200 метрах от краеведческого музея, где в этот момент проходило открытие выставки, посвященной операции "Поток" ВС РФ в Курской области", — сообщал телеграм-канал "Донбасс решает".Позднее украинское издание Hromadske сообщило о том, что теракт — дело рук Службы безопасности Украины."СБУ ликвидировала Манолиса Пилавова, … об этом Hromadske сообщили источники в СБУ. Пилавов погиб в результате подрыва взрывчатки", — отмечалось в публикации издания.По данным украинского министерства внутренних дел, Пилавов находился в розыске Службы безопасности Украины с 2015 года. Экс-глава администрации Луганска также находился в базе скандально известного украинского сайта "Миротворец" с 2014 года.Смерть Пилавова прокомментировал глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник."Стало известно, что сегодня в результате подлого теракта в центре Луганска погиб бывший глава администрации столицы нашей республики Манолис Пилавов. Манолис Васильевич девять лет возглавлял городское руководство. С 2014 года, в самое трудное время с момента образования Луганской Народной Республики занимался восстановлением городского хозяйства. Многое сделал для жителей Луганска. Его труд был отмечен множеством региональных наград – орденами "За доблесть" II степени и "Трудовая слава", медалями "За заслуги" I и II степени, Почетным знаком "От благодарного народа ЛНР"", — напомнил Пасечник.Он выразил соболезнования родным и близким погибшего и пообещал, что виновные в гибели Пилавова будут наказаны."Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Уверен, что после тщательного расследования всех обстоятельств случившегося взрыва, виновные будут найдены и неминуемо понесут заслуженное наказание", — отметил Пасечник.Украина ранее неоднократно прибегала к терактам для устранения тех, кто ей неугоден. КТак, днём 3 июня Центр общественных связей Федеральной службы безопасности РФ сообщил, что силовики задержали в Санкт-Петербурге гражданку России 2002 года рождения в момент закладки бомбы под машину сотрудника оборонного предприятия.Как сообщило ведомство, в июне 2024 года задержанная посредством мессенджеров Telegram и WhatsApp инициативно установила контакт с представителем спецслужбы Украины, которому сообщила о готовности участия в диверсионно-террористической деятельности в целях оказания содействия в выезде и получении гражданства одной из стран Евросоюза. Выполняя задания куратора, она наносила проукраинские надписи в общественных местах Московского региона и совершила попытку поджога объекта железнодорожной инфраструктуры. В апреле 2025 года выехала в Санкт-Петербург, где осуществляла наблюдение за сотрудником одного из оборонных предприятий с целью последующего подрыва его автомобиля с использованием предоставленного противником самодельного взрывного устройства.26 июня ФСБ РФ сообщила, что в Санкт-Петербурге была задержана женщина 1977 года рождения – пособница украинских спецслужб, собиравшая данные о местах проживания в регионе военнослужащих министерства обороны РФ, используемых ими и членами их семей автомобилях с целью совершения терактов против них.Как отметили в ведомстве, у задержанной изъяты средства связи, содержащие переписку в мессенджере WhatsApp с находящимися на Украине координаторами террористической деятельности.О проблемах с поставками американских вооружений Украине — в статье Татьяны Стоянович "Пока американцы берегут оружие, Россия заберет всё. Украина в международном контексте".

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https://ukraina.ru/20250703/obezoruzhivayuschee-reshenie-pentagona-glavnoe-na-utro-3-iyunya-1064595965.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир путин, дональд трамп, манолис пилавов, ск рф, сбу, следственный комитет, украина, луганск, россия