О ядерном Иране, войне с "Арктическим НАТО" и наступлении бойцов из КНДР на Украине — Перенджиев
Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Плеханова Александр Перенджиев в студии Украина.ру рассказал, как может развиваться ситуация с ядерными программами Ирана, как Россия отвечает на учения НАТО в Прибалтике и в чём заключается новая стратегия ВС РФ на СВО.
00:58 – Опасность конфликта между Ираном и Израилем для мировой логистики;
07:48 – Развитие альянса между Китаем, Ираном и Россией
11:02 – Отношения России и Индии;
13:48 – Развитие логистического коридора "Север-Юг";
15:11 – Военно-техническое сотрудничество между Москвой и Тегераном;
18:55 – Учения НАТО в Прибалтике и претензии Южной Кореи;
27:21 – Новая тактика России на СВО;
*В материале упоминается Исламское государство (ИГ), признанное террористической организацией и запрещённое в РФ.
#Перенджиев #Иран #Израиль #Каспий #Украина #Россия #Каспийск #ИГИЛ #ИГ
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00:58 – Опасность конфликта между Ираном и Израилем для мировой логистики;
07:48 – Развитие альянса между Китаем, Ираном и Россией
11:02 – Отношения России и Индии;
13:48 – Развитие логистического коридора "Север-Юг";
15:11 – Военно-техническое сотрудничество между Москвой и Тегераном;
18:55 – Учения НАТО в Прибалтике и претензии Южной Кореи;
27:21 – Новая тактика России на СВО;
*В материале упоминается Исламское государство (ИГ), признанное террористической организацией и запрещённое в РФ.
#Перенджиев #Иран #Израиль #Каспий #Украина #Россия #Каспийск #ИГИЛ #ИГ
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Вчера, 10:07МАГАТЭ: после ударов Израиля и США по Ирану пропали 400 кг обогащенного уранаПосле ударов Израиля и США по Ирану из вида международных экспертов пропали примерно 400 кг обогащенного урана, признало МАГАТЭ. Теперь, пишет издание Reuters, экспертам предстоит выяснить, были ли запасы обогащенного урана погребены под завалами или Тегерану удалось их спрятать
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