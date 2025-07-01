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О ядерном Иране, войне с "Арктическим НАТО" и наступлении бойцов из КНДР на Украине — Перенджиев

О ядерном Иране, войне с "Арктическим НАТО" и наступлении бойцов из КНДР на Украине — Перенджиев - 01.07.2025 Украина.ру

О ядерном Иране, войне с "Арктическим НАТО" и наступлении бойцов из КНДР на Украине — Перенджиев

Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Плеханова Александр... Украина.ру, 01.07.2025

2025-07-01T10:29

2025-07-01T10:29

2025-07-01T10:29

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Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Плеханова Александр Перенджиев в студии Украина.ру рассказал, как может развиваться ситуация с ядерными программами Ирана, как Россия отвечает на учения НАТО в Прибалтике и в чём заключается новая стратегия ВС РФ на СВО. 00:58 – Опасность конфликта между Ираном и Израилем для мировой логистики;07:48 – Развитие альянса между Китаем, Ираном и Россией11:02 – Отношения России и Индии;13:48 – Развитие логистического коридора "Север-Юг";15:11 – Военно-техническое сотрудничество между Москвой и Тегераном;18:55 – Учения НАТО в Прибалтике и претензии Южной Кореи;27:21 – Новая тактика России на СВО;*В материале упоминается Исламское государство (ИГ), признанное террористической организацией и запрещённое в РФ.#Перенджиев #Иран #Израиль #Каспий #Украина #Россия #Каспийск #ИГИЛ #ИГ Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

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новости, россия, иран, украина, александр перенджиев, нато, украина.ру, видео