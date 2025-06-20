https://ukraina.ru/20250620/poluchat-li-ssha-novyy-afganistan-2021-i-kakoy-vyzov-seychas-stoit-pered-trampom--chernyaev-1064072341.html

Получат ли США новый "Афганистан-2021" и какой вызов сейчас стоит перед Трампом — Черняев

Получат ли США новый "Афганистан-2021" и какой вызов сейчас стоит перед Трампом — Черняев - 20.06.2025 Украина.ру

Получат ли США новый "Афганистан-2021" и какой вызов сейчас стоит перед Трампом — Черняев

Политолог-американист Алексей Черняев в эфире Украина.ру рассказал о серьёзности раскола в Конгрессе США по вопросу возможного участия американской армии в конфликте Израиля и Ирана, а также о перспективах переговорного процесса двух сверхдержав:

2025-06-20T08:52

2025-06-20T08:52

2025-06-20T08:52

видео

сша

дональд трамп

израиль

иран

конфликт

конгресс сша

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00:22 - Внутриполитическая ситуация в США: пройдёт ли антивоенный билль в Конгрессе? 02:57 - О реакции американского общества на войну Израиля с Ираном.05:06 - Прогнозы на развитие конфликта Израиля и Ирана.06:38 - Переговорный процесс по Украине и украинский конфликт для Трампа.11:22 - Удастся ли договориться России и США и каким будет их экономическое взаимодействие?

сша

израиль

иран

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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