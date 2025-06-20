https://ukraina.ru/20250620/poluchat-li-ssha-novyy-afganistan-2021-i-kakoy-vyzov-seychas-stoit-pered-trampom--chernyaev-1064072341.html
Получат ли США новый "Афганистан-2021" и какой вызов сейчас стоит перед Трампом — Черняев
Получат ли США новый "Афганистан-2021" и какой вызов сейчас стоит перед Трампом — Черняев - 20.06.2025 Украина.ру
Получат ли США новый "Афганистан-2021" и какой вызов сейчас стоит перед Трампом — Черняев
Политолог-американист Алексей Черняев в эфире Украина.ру рассказал о серьёзности раскола в Конгрессе США по вопросу возможного участия американской армии в конфликте Израиля и Ирана, а также о перспективах переговорного процесса двух сверхдержав:
2025-06-20T08:52
2025-06-20T08:52
2025-06-20T08:52
видео
сша
дональд трамп
израиль
иран
конфликт
конгресс сша
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00:22 - Внутриполитическая ситуация в США: пройдёт ли антивоенный билль в Конгрессе? 02:57 - О реакции американского общества на войну Израиля с Ираном.05:06 - Прогнозы на развитие конфликта Израиля и Ирана.06:38 - Переговорный процесс по Украине и украинский конфликт для Трампа.11:22 - Удастся ли договориться России и США и каким будет их экономическое взаимодействие?
сша
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иран
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, сша, дональд трамп, израиль, иран, конфликт, конгресс сша, видео
Видео, США, Дональд Трамп, Израиль, Иран, конфликт, Конгресс США
Получат ли США новый "Афганистан-2021" и какой вызов сейчас стоит перед Трампом — Черняев
Политолог-американист Алексей Черняев в эфире Украина.ру рассказал о серьёзности раскола в Конгрессе США по вопросу возможного участия американской армии в конфликте Израиля и Ирана, а также о перспективах переговорного процесса двух сверхдержав:
00:22 - Внутриполитическая ситуация в США: пройдёт ли антивоенный билль в Конгрессе?
02:57 - О реакции американского общества на войну Израиля с Ираном.
05:06 - Прогнозы на развитие конфликта Израиля и Ирана.
06:38 - Переговорный процесс по Украине и украинский конфликт для Трампа.
11:22 - Удастся ли договориться России и США и каким будет их экономическое взаимодействие?