Получат ли США новый "Афганистан-2021" и какой вызов сейчас стоит перед Трампом — Черняев - 20.06.2025 Украина.ру
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Получат ли США новый "Афганистан-2021" и какой вызов сейчас стоит перед Трампом — Черняев
Получат ли США новый "Афганистан-2021" и какой вызов сейчас стоит перед Трампом — Черняев - 20.06.2025 Украина.ру
Получат ли США новый "Афганистан-2021" и какой вызов сейчас стоит перед Трампом — Черняев
Политолог-американист Алексей Черняев в эфире Украина.ру рассказал о серьёзности раскола в Конгрессе США по вопросу возможного участия американской армии в конфликте Израиля и Ирана, а также о перспективах переговорного процесса двух сверхдержав:
2025-06-20T08:52
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сша
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израиль
иран
конфликт
конгресс сша
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00:22 - Внутриполитическая ситуация в США: пройдёт ли антивоенный билль в Конгрессе? 02:57 - О реакции американского общества на войну Израиля с Ираном.05:06 - Прогнозы на развитие конфликта Израиля и Ирана.06:38 - Переговорный процесс по Украине и украинский конфликт для Трампа.11:22 - Удастся ли договориться России и США и каким будет их экономическое взаимодействие?
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60
видео, сша, дональд трамп, израиль, иран, конфликт, конгресс сша, видео
Видео, США, Дональд Трамп, Израиль, Иран, конфликт, Конгресс США

Получат ли США новый "Афганистан-2021" и какой вызов сейчас стоит перед Трампом — Черняев

08:52 20.06.2025
 
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Политолог-американист Алексей Черняев в эфире Украина.ру рассказал о серьёзности раскола в Конгрессе США по вопросу возможного участия американской армии в конфликте Израиля и Ирана, а также о перспективах переговорного процесса двух сверхдержав:
00:22 - Внутриполитическая ситуация в США: пройдёт ли антивоенный билль в Конгрессе?
02:57 - О реакции американского общества на войну Израиля с Ираном.
05:06 - Прогнозы на развитие конфликта Израиля и Ирана.
06:38 - Переговорный процесс по Украине и украинский конфликт для Трампа.
11:22 - Удастся ли договориться России и США и каким будет их экономическое взаимодействие?
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