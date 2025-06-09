Шах или мат? Эксперт оценил роль Трампа в "балтийской" войне ЕС с РФ - 09.06.2025 Украина.ру
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Шах или мат? Эксперт оценил роль Трампа в "балтийской" войне ЕС с РФ
Шах или мат? Эксперт оценил роль Трампа в "балтийской" войне ЕС с РФ - 09.06.2025 Украина.ру
Шах или мат? Эксперт оценил роль Трампа в "балтийской" войне ЕС с РФ
В МИД России назвали военно-морские маневры сил НАТО на Балтике подготовкой к войне с Россией. Учитывая ведущую роль США в этом альянсе, участвует ли в этом американская сторона?
2025-06-09T04:00
2025-06-09T04:00
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На этот вопрос журналистов издания Украина.ру ответил политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Он уточнил, что Москва старается отделять президента США Дональда Трампа от Пентагона, а уж тем более от НАТО. Позиция альянса - это позиция Брюсселя. Полный текст интервью Игоря Шатрова: Теракты, которые устроил Зеленский, заставили Трампа занять позицию наблюдателя читайте на сайте издания Украина.ру.НАТО объявило России танкерную войну в Балтийском море в ночь на 15 мая, когда военно-морские силы Эстонии совместно с авиацией Польши, то есть при поддержке сил , пытались захватить нефтяной танкер Jaguar, шедший в нейтральных водах под флагом Габона. Кораблю угрожали тараном, на него дважды пытались высадить десант с вертолета. Атаки на танкер прекратились, только когда в воздухе появился российский истребитель Су-35: В эту игру можно играть вдвоем: "пираты Балтийского моря" обиделись на Россию.Примерно неделю назад Еврокомиссия и Европейская внешнеполитическая служба представили новую стратегию Евросоюза для Черноморского региона. В документе указано, что ЕС реализует инициативы для того, чтобы "раскрыть потенциал роста региона, одновременно решая неотложные проблемы конфликтов".Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас указала функцией новой стратегии упрощение доставки войск и оборудования туда, "где они нужны и когда они нужны".Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос издания Украина.ру, что стоит за дипломатическими формулировками нового стратегического документа ЕС в отношении Черноморского региона."Там прописано: изолировать этот регион от России. Я прошу прощения, тоже хотелось бы уточнить, в каком бреду они это увидели? У России многовековой статус черноморской державы. Можно, конечно, слушать людей наподобие [экс-премьер-министра Великобритании] Лиз Страсс, которая, находясь в Британии, полагает, что удобнее на Балтику через Черное море перебраться. Может, она считает, что Британия великая черноморская держава? Но ведь именно об этом они ведут там речь. Предпринимается попытка превратить Черное море в арену противостояния, которую Евросоюз активно навязывает Российской Федерации", - заявила Мария Захарова.Она констатировала, что в действительности Брюссель гораздо больше интересует не само развитие транспортно-инфраструктурной взаимосвязанности в регионе, как это подается в докладе, а возможность использования прокладываемых в обход России логистических и энергетических маршрутов для наращивания своего присутствия в регионе Черного моря, в том числе для переброски военных грузов киевскому режиму: Балтийский батман ЕС: Захарова рассказала изданию Украина.ру о реальной ситуации "на воде".Спустя день официальный Амстердам сообщил, что предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 400 миллионов евро "для укрепления морской безопасности страны", включая сотню кораблей различного назначения, морские беспилотники, системы вооружения и оборудование для наблюдения.В интервью изданию Украина.ру Генерал-майор ФСБ Александр Михайлов отметил, что в ходе СВО Россия демилитаризирует не только Украину.
https://ukraina.ru/20250605/dengi-i-bolshe-sotni-korabley-amsterdam-peredast-kievu-baltiyskoe-oruzhie--1063658994.html
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новости, россия, сша, черное море, дональд трамп, мария захарова, владимир зеленский, ес, украина.ру, нато, су-35
Новости, Россия, США, Черное море, Дональд Трамп, Мария Захарова, Владимир Зеленский, ЕС, Украина.ру, НАТО, Су-35

Шах или мат? Эксперт оценил роль Трампа в "балтийской" войне ЕС с РФ

04:00 09.06.2025
 
© сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
© сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
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В МИД России назвали военно-морские маневры сил НАТО на Балтике подготовкой к войне с Россией. Учитывая ведущую роль США в этом альянсе, участвует ли в этом американская сторона?
На этот вопрос журналистов издания Украина.ру ответил политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Он уточнил, что Москва старается отделять президента США Дональда Трампа от Пентагона, а уж тем более от НАТО. Позиция альянса - это позиция Брюсселя.
"Является ли это позицией Трампа? Конечно, нет. В курсе он таких оценок? Не знаю. Не уверен, что он в курсе даже плана этих учений, где все прописано. Вряд ли он придает этому большое значение, у него есть более насущные вопросы, чем разрушение или выстраивание схем в отношениях между Россией и США. После [экс-президента США Джо] Байдена у него остались авгиевы конюшни", - считает собеседник издания.
Полный текст интервью Игоря Шатрова: Теракты, которые устроил Зеленский, заставили Трампа занять позицию наблюдателя читайте на сайте издания Украина.ру.
НАТО объявило России танкерную войну в Балтийском море в ночь на 15 мая, когда военно-морские силы Эстонии совместно с авиацией Польши, то есть при поддержке сил , пытались захватить нефтяной танкер Jaguar, шедший в нейтральных водах под флагом Габона. Кораблю угрожали тараном, на него дважды пытались высадить десант с вертолета. Атаки на танкер прекратились, только когда в воздухе появился российский истребитель Су-35: В эту игру можно играть вдвоем: "пираты Балтийского моря" обиделись на Россию.
Примерно неделю назад Еврокомиссия и Европейская внешнеполитическая служба представили новую стратегию Евросоюза для Черноморского региона. В документе указано, что ЕС реализует инициативы для того, чтобы "раскрыть потенциал роста региона, одновременно решая неотложные проблемы конфликтов".
Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас указала функцией новой стратегии упрощение доставки войск и оборудования туда, "где они нужны и когда они нужны".
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос издания Украина.ру, что стоит за дипломатическими формулировками нового стратегического документа ЕС в отношении Черноморского региона.
"Там прописано: изолировать этот регион от России. Я прошу прощения, тоже хотелось бы уточнить, в каком бреду они это увидели? У России многовековой статус черноморской державы. Можно, конечно, слушать людей наподобие [экс-премьер-министра Великобритании] Лиз Страсс, которая, находясь в Британии, полагает, что удобнее на Балтику через Черное море перебраться. Может, она считает, что Британия великая черноморская держава? Но ведь именно об этом они ведут там речь. Предпринимается попытка превратить Черное море в арену противостояния, которую Евросоюз активно навязывает Российской Федерации", - заявила Мария Захарова.
Она констатировала, что в действительности Брюссель гораздо больше интересует не само развитие транспортно-инфраструктурной взаимосвязанности в регионе, как это подается в докладе, а возможность использования прокладываемых в обход России логистических и энергетических маршрутов для наращивания своего присутствия в регионе Черного моря, в том числе для переброски военных грузов киевскому режиму: Балтийский батман ЕС: Захарова рассказала изданию Украина.ру о реальной ситуации "на воде".
Спустя день официальный Амстердам сообщил, что предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 400 миллионов евро "для укрепления морской безопасности страны", включая сотню кораблей различного назначения, морские беспилотники, системы вооружения и оборудование для наблюдения.
5 июня, 13:45
Деньги и больше сотни кораблей: Амстердам передаст Киеву морское оружие Нидерланды предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму 400 миллионов евро "для укрепления морской безопасности страны". Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны Нидерландов Рубен Брекелманс
В интервью изданию Украина.ру Генерал-майор ФСБ Александр Михайлов отметил, что в ходе СВО Россия демилитаризирует не только Украину.
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