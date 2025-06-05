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От истребления евреев до тайного сотрудничества с ЦРУ: СБ ООН услышал правду об украинском национализме

От истребления евреев до тайного сотрудничества с ЦРУ: СБ ООН услышал правду об украинском национализме - 05.06.2025 Украина.ру

От истребления евреев до тайного сотрудничества с ЦРУ: СБ ООН услышал правду об украинском национализме

Урегулировать любой кризис невозможно без понимания его причин, поэтому российские дипломаты напомнили, каким образом Украина пришла к укоренению националистских взглядов практически во всех сферах жизни

2025-06-05T14:55

2025-06-05T14:55

2025-06-05T14:55

эксклюзив

украина

василий небензя

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Понимание фундаментальных причин любого конфликта – это основа любого прочного мира, подчеркнул постоянный представитель РФ при Организации Василий Небензя, открывая неформальное заседание СБ ООН, посвящённое осмыслению и устранению идеологических первопричин украинского кризиса.Российская делегация представила результаты исторического анализа, на основании которого у присутствующих появится возможность более глубоко изучить истоки радикального национализма на Украине и его эволюцию, а также роль этой идеологии в текущем конфликте."В свете продолжающихся усилий по урегулированию украинского кризиса, включая возобновление прямых переговоров между Россией и Украиной, мы должны отойти от упрощённого толкования первоначальных причин конфликта и заняться решением исторических, политических и идеологических проблем, которые продолжают подпитывать напряжённость и препятствовать примирению", - подчеркнул Небензя.В феврале 2014 года крайние националисты и неонацисты стали главной движущей силой госпереворота, после чего на Украине активизировались националистические движения, а в течение последующих 8 лет экстремизм превратился из маргинального явления в политический мейнстрим, который проводит антироссийскую политику. Тогда началась кампания против всего русского - языка, культуры, канонического православия - что привело к росту насилия, а далее к открытой войне. Жителей Донбасса, граждан Украины на тот момент, объявили террористами.А вообще нацификация современной Украины имеет исторические корни, и нынешние власти страны никогда не скрывали своей идеологической преемственности с Организацией украинских националистов*, созданной в 1929 году, и её военизированным крылом – Украинской повстанческой армией*, сформированной в 1942 году. ОУН-УПА* ответственна за множество военных преступлений и преступлений против человечности во время Второй мировой войны, а Волынскую резню, совершённую её боевиками, парламент Польши в 2016 году признал геноцидом. Власти Украины в свою очередь признали бойцов ОУН-УПА, которая вообще-то сражались за Гитлера, а не против него, лицами, сыгравшим "главную роль в восстановлении украинской государственности", и присвоили им статус ветеранов войны с правом на соответствующие меры социальной защиты.Заседание по "формуле Арриа" носит неформальный характер и направлено на обмен мнениями в частном порядке, поэтому допускает участие приглашённых докладчиков."Поляки, евреи и русские – главные враги ОУН. Так было провозглашено в её программе, так гласила идеология ОУН, поэтому поляки стали одной из главных жертв террора украинских нацистов. В ходе Волынской резни террор польского населения достиг наиболее высоких темпом: максимальная оценка жертв – 180 000. Не меньше впечатляют методы убийств поляков Волыни: беременным женщинам вспарывали животы и зашивали внутрь кошек, детей убивали на глазах матерей, живых людей распиливали пилами. От полного уничтожения поляки Волыни были спасены только благодаря освобождению Западной Украины Красной Армией от террора ОУН. <…> Всего за годы немецкой оккупации благодаря, если можно так сказать, украинским нацистам было уничтожено до 99% еврейского населения Львова", - рассказал историк Эдуард Попов, автор научных трудов по украинскому национализму.Кроме того, продолжил Небензя, украинцы состояли в подчинённых Третьему рейху карательных батальонах "Нахтигаль", "Роланд", 201-м батальоне шуцманшафта СС, 14-й добровольческой пехотной дивизии СС, а также немецких дивизиях СС "Лейбштандарт", "Райх", "Тотенкопф" и "Викинг".На современной Украине, образовавшейся после распада СССР, радикальный украинский национализм вновь воспрял: неонацистских организаций становилось всё больше, ОУН легализовалась под новым названием "Конгресс украинских националистов", но руководили ею всё те же Ярослав Стецько, бывший заместитель Степана Бандеры, и его жена Слава, а Юрий Шухевич, сын другого лидера ОУН, основал ещё одно крупное неонацистское формирование - "Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона" (УНА-УНСО)*.После "оранжевой революции" 2004 года и Степану Бандере, и Роману Шухевичу присвоили звание Героев Украины. День рождения первого - известного нацистского коллаборациониста, причастного к массовым убийствам евреев, поляков и просоветских украинцев, - отмечают на государственном уровне 1 января с факельными шествиями.А после майдана представители неонацистской партии "Свобода"*, которую Тель-Авивский университет в своём отчёте 1999 года охарактеризовал как экстремистскую, правую, националистическую организацию, открыто заявляющую о приверженности идеологии немецкого национал-социализма, заняли ключевые посты в правительстве Украины, например, вице-премьером стал Александр Сыч.На рубеже XX века распространение националистических нарративов в сочетании с русофобией привели не только к возрождению нацистских идей, но и к их укоренению в украинском обществе, отметил Небензя. Сегодня национализм пронизывает практически всю политическую систему Украины, образование и СМИ, власти воздвигают памятники и мемориальные доски, чтобы почтить память бойцов ОУН-УПА, в честь этих людей называют улицы.Глава российский делегации напомнил о скандале вокруг Андрея Мельника, который сейчас занимает место постоянного представителя Украины при ООН: в июле 2022 года, будучи послом Украины в ФРГ, он попытался представить Бандеру в благоприятном свете, назвав борцом за свободу и отрицая его причастность к массовым убийствам евреев и поляков. Но эти заявления вызвали резкое осуждение со стороны Польши и Израиля, после чего в течение нескольких недель дипломата отозвали из Берлина, где работал с января 2015-го.Владимир Зеленский тогда пытался представить это как плановую ротацию, но загранкомандировка Мельника должна была закончиться в конце сентября. В ноябре того же года его назначили заместителем главы МИД Украины, затем – послом в Бразилии, и наконец весной 2025-го сменил в ООН не менее скандально известного Сергея Кислицу."Государственный переворот и последующие события фактически привели к тому, что жители Донбасса и россияне стали официально считаться "людьми второго сорта", что подтверждается, в частности, заявлениями видных политических деятелей Украины. Бывший премьер-министр Арсений Яценюк назвал жителей Донбасса "недолюдьми" (аналог нацистского термина "untermenschen"). Тех, кто не принял переворот, новые власти объявили "сепаратистами" и "террористами" и начали против них "антитеррористическую операцию" с использованием ВСУ, что было и остаётся нарушением их собственной Конституции. Русскоязычная юго-восточная часть Украины подверглась обстрелу из тяжёлого вооружения, а против мирных городов была применена боевая авиация", - заявил российский дипломат.Он упомянул лишь о нескольких ужасающих эпизодах того периода. За поджог Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, где заживо сгорели минимум 48 человек, организаторы этого преступления не только не понесли уголовной ответственности - некоторые из них стали депутатами Верховной Рады.Сформированные после майдана "добровольческие батальоны", придерживающиеся нацистской идеологии – "Айдар"*, "Торнадо"*, "Кракен"*, "Азов"* (включён в санкционный список США), полк "Днепр"* - совершили огромное количество преступлений, что зафиксировано в докладах Верховного комиссара ООН по правам человека и Amnesty International.Один из самых ужасающих примеров жестокости неонацистов - секретная тюрьма "Библиотека" в аэропорту Мариуполя под управлением "Азова" и под надзором СБУ: задержанных за пророссийские взгляды держали в холодильниках ресторана, по отношению к ним украинские националисты применяли различные методы пыток: топили, душили, ломали пальцы – аналогичные методы применялись в секретных тюрьмах ЦРУ.Американская разведслужба упомянута неспроста. Американская независимая журналистка, историк Лори Спенсер в своём видеообращении рассказала про многолетнее тайное сотрудничество ЦРУ с украинскими националистами, многие из которых были нацистскими военными преступниками и бежали от преследований в Нюрнберге. Её презентация основана на рассекреченных правительственных документах и академических архивах - тысячи страниц документов США хранили в тайне от американцев и всего мира на протяжении более 50 лет. На изучение этой темы Спенсер потратила более 20 лет как историк, а теперь часто рассказывает о ней как журналист.Отношения Вашингтона с украинскими националистами начались под конец Второй мировой войны, а после 1947 года активизировались и продолжались до завершения холодной войны в 1991 году. ЦРУ вербовало, обучало и финансировало украинских националистов, чтобы сменить режим в СССР.В рамках проекта "Аэродинамик", направленного на поддержку антисоветских взглядов, сбор информации об УССР и СССР в целом, ЦРУ и украинские националисты завозили листовки с антисоветской пропагандой на Украину или сбрасывали их при помощи воздушных шаров. Кроме того, для распространения информации подобного рода создали подпольную радиостанцию "Новая Украина", трансляции для которой записывались в Нью-Йорке и готовились Николаем Лебедевым- нацистским военным преступником самого высокого уровня, который оказался в США как сотрудник ЦРУ, - а далее вывозились в Афины для трансляции на Украине.Директор ЦРУ Аллен Даллес лично привёз Лебедева, военного преступника, в США в 1949 году и дал ему работу в своём ведомстве. После раскола ОУН на две части он возглавил её бандеровское крыло. В ходе Великой Отечественной войны он вёл пропагандистские кампании с призывом убивать евреев на Украине. Американское правительство защищало Лебедева от попыток нескольких журналистов пролить свет на его биографию до самой его смерти в 1998 году."Я уверен, что наша встреча помогла прояснить, почему так важно устранить первопричины конфликта. Чтобы понять продолжающийся конфликт, мы должны быть готовы честно и прямо противостоять тому, что происходит. В 2022 году был реальный шанс достичь [мирного] соглашения, но, к сожалению, некоторые западные страны решили подорвать эти усилия. Украина заплатила за этот выбор очень высокую цену. И сейчас мы стоим на перепутье... Если мы серьёзно настроены на достижение мира, мы должны сосредоточиться не только на прекращении военных действий, но и на устранении идеологических и исторических первопричин, лежащих в основе этого конфликта", - подытожил Небензя.* Запрещённые в России организацииЭто заседание стало продолжением дискуссии, также состоявшейся по "формуле Арриа" в июле 2022 года. О чём говорили тогда, читайте в статье Западу в Совбезе ООН нечего было ответить на аргументы России об Украине

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