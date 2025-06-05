От истребления евреев до тайного сотрудничества с ЦРУ: СБ ООН услышал правду об украинском национализме - 05.06.2025 Украина.ру
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От истребления евреев до тайного сотрудничества с ЦРУ: СБ ООН услышал правду об украинском национализме
От истребления евреев до тайного сотрудничества с ЦРУ: СБ ООН услышал правду об украинском национализме - 05.06.2025 Украина.ру
От истребления евреев до тайного сотрудничества с ЦРУ: СБ ООН услышал правду об украинском национализме
Урегулировать любой кризис невозможно без понимания его причин, поэтому российские дипломаты напомнили, каким образом Украина пришла к укоренению националистских взглядов практически во всех сферах жизни
2025-06-05T14:55
2025-06-05T14:55
эксклюзив
украина
василий небензя
степан бандера
оун
оон
цру
националисты
шухевич
волынская резня
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Понимание фундаментальных причин любого конфликта – это основа любого прочного мира, подчеркнул постоянный представитель РФ при Организации Василий Небензя, открывая неформальное заседание СБ ООН, посвящённое осмыслению и устранению идеологических первопричин украинского кризиса.Российская делегация представила результаты исторического анализа, на основании которого у присутствующих появится возможность более глубоко изучить истоки радикального национализма на Украине и его эволюцию, а также роль этой идеологии в текущем конфликте."В свете продолжающихся усилий по урегулированию украинского кризиса, включая возобновление прямых переговоров между Россией и Украиной, мы должны отойти от упрощённого толкования первоначальных причин конфликта и заняться решением исторических, политических и идеологических проблем, которые продолжают подпитывать напряжённость и препятствовать примирению", - подчеркнул Небензя.В феврале 2014 года крайние националисты и неонацисты стали главной движущей силой госпереворота, после чего на Украине активизировались националистические движения, а в течение последующих 8 лет экстремизм превратился из маргинального явления в политический мейнстрим, который проводит антироссийскую политику. Тогда началась кампания против всего русского - языка, культуры, канонического православия - что привело к росту насилия, а далее к открытой войне. Жителей Донбасса, граждан Украины на тот момент, объявили террористами.А вообще нацификация современной Украины имеет исторические корни, и нынешние власти страны никогда не скрывали своей идеологической преемственности с Организацией украинских националистов*, созданной в 1929 году, и её военизированным крылом – Украинской повстанческой армией*, сформированной в 1942 году. ОУН-УПА* ответственна за множество военных преступлений и преступлений против человечности во время Второй мировой войны, а Волынскую резню, совершённую её боевиками, парламент Польши в 2016 году признал геноцидом. Власти Украины в свою очередь признали бойцов ОУН-УПА, которая вообще-то сражались за Гитлера, а не против него, лицами, сыгравшим "главную роль в восстановлении украинской государственности", и присвоили им статус ветеранов войны с правом на соответствующие меры социальной защиты.Заседание по "формуле Арриа" носит неформальный характер и направлено на обмен мнениями в частном порядке, поэтому допускает участие приглашённых докладчиков."Поляки, евреи и русские – главные враги ОУН. Так было провозглашено в её программе, так гласила идеология ОУН, поэтому поляки стали одной из главных жертв террора украинских нацистов. В ходе Волынской резни террор польского населения достиг наиболее высоких темпом: максимальная оценка жертв – 180 000. Не меньше впечатляют методы убийств поляков Волыни: беременным женщинам вспарывали животы и зашивали внутрь кошек, детей убивали на глазах матерей, живых людей распиливали пилами. От полного уничтожения поляки Волыни были спасены только благодаря освобождению Западной Украины Красной Армией от террора ОУН. &lt;…&gt; Всего за годы немецкой оккупации благодаря, если можно так сказать, украинским нацистам было уничтожено до 99% еврейского населения Львова", - рассказал историк Эдуард Попов, автор научных трудов по украинскому национализму.Кроме того, продолжил Небензя, украинцы состояли в подчинённых Третьему рейху карательных батальонах "Нахтигаль", "Роланд", 201-м батальоне шуцманшафта СС, 14-й добровольческой пехотной дивизии СС, а также немецких дивизиях СС "Лейбштандарт", "Райх", "Тотенкопф" и "Викинг".На современной Украине, образовавшейся после распада СССР, радикальный украинский национализм вновь воспрял: неонацистских организаций становилось всё больше, ОУН легализовалась под новым названием "Конгресс украинских националистов", но руководили ею всё те же Ярослав Стецько, бывший заместитель Степана Бандеры, и его жена Слава, а Юрий Шухевич, сын другого лидера ОУН, основал ещё одно крупное неонацистское формирование - "Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона" (УНА-УНСО)*.После "оранжевой революции" 2004 года и Степану Бандере, и Роману Шухевичу присвоили звание Героев Украины. День рождения первого - известного нацистского коллаборациониста, причастного к массовым убийствам евреев, поляков и просоветских украинцев, - отмечают на государственном уровне 1 января с факельными шествиями.А после майдана представители неонацистской партии "Свобода"*, которую Тель-Авивский университет в своём отчёте 1999 года охарактеризовал как экстремистскую, правую, националистическую организацию, открыто заявляющую о приверженности идеологии немецкого национал-социализма, заняли ключевые посты в правительстве Украины, например, вице-премьером стал Александр Сыч.На рубеже XX века распространение националистических нарративов в сочетании с русофобией привели не только к возрождению нацистских идей, но и к их укоренению в украинском обществе, отметил Небензя. Сегодня национализм пронизывает практически всю политическую систему Украины, образование и СМИ, власти воздвигают памятники и мемориальные доски, чтобы почтить память бойцов ОУН-УПА, в честь этих людей называют улицы.Глава российский делегации напомнил о скандале вокруг Андрея Мельника, который сейчас занимает место постоянного представителя Украины при ООН: в июле 2022 года, будучи послом Украины в ФРГ, он попытался представить Бандеру в благоприятном свете, назвав борцом за свободу и отрицая его причастность к массовым убийствам евреев и поляков. Но эти заявления вызвали резкое осуждение со стороны Польши и Израиля, после чего в течение нескольких недель дипломата отозвали из Берлина, где работал с января 2015-го.Владимир Зеленский тогда пытался представить это как плановую ротацию, но загранкомандировка Мельника должна была закончиться в конце сентября. В ноябре того же года его назначили заместителем главы МИД Украины, затем – послом в Бразилии, и наконец весной 2025-го сменил в ООН не менее скандально известного Сергея Кислицу."Государственный переворот и последующие события фактически привели к тому, что жители Донбасса и россияне стали официально считаться "людьми второго сорта", что подтверждается, в частности, заявлениями видных политических деятелей Украины. Бывший премьер-министр Арсений Яценюк назвал жителей Донбасса "недолюдьми" (аналог нацистского термина "untermenschen"). Тех, кто не принял переворот, новые власти объявили "сепаратистами" и "террористами" и начали против них "антитеррористическую операцию" с использованием ВСУ, что было и остаётся нарушением их собственной Конституции. Русскоязычная юго-восточная часть Украины подверглась обстрелу из тяжёлого вооружения, а против мирных городов была применена боевая авиация", - заявил российский дипломат.Он упомянул лишь о нескольких ужасающих эпизодах того периода. За поджог Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, где заживо сгорели минимум 48 человек, организаторы этого преступления не только не понесли уголовной ответственности - некоторые из них стали депутатами Верховной Рады.Сформированные после майдана "добровольческие батальоны", придерживающиеся нацистской идеологии – "Айдар"*, "Торнадо"*, "Кракен"*, "Азов"* (включён в санкционный список США), полк "Днепр"* - совершили огромное количество преступлений, что зафиксировано в докладах Верховного комиссара ООН по правам человека и Amnesty International.Один из самых ужасающих примеров жестокости неонацистов - секретная тюрьма "Библиотека" в аэропорту Мариуполя под управлением "Азова" и под надзором СБУ: задержанных за пророссийские взгляды держали в холодильниках ресторана, по отношению к ним украинские националисты применяли различные методы пыток: топили, душили, ломали пальцы – аналогичные методы применялись в секретных тюрьмах ЦРУ.Американская разведслужба упомянута неспроста. Американская независимая журналистка, историк Лори Спенсер в своём видеообращении рассказала про многолетнее тайное сотрудничество ЦРУ с украинскими националистами, многие из которых были нацистскими военными преступниками и бежали от преследований в Нюрнберге. Её презентация основана на рассекреченных правительственных документах и академических архивах - тысячи страниц документов США хранили в тайне от американцев и всего мира на протяжении более 50 лет. На изучение этой темы Спенсер потратила более 20 лет как историк, а теперь часто рассказывает о ней как журналист.Отношения Вашингтона с украинскими националистами начались под конец Второй мировой войны, а после 1947 года активизировались и продолжались до завершения холодной войны в 1991 году. ЦРУ вербовало, обучало и финансировало украинских националистов, чтобы сменить режим в СССР.В рамках проекта "Аэродинамик", направленного на поддержку антисоветских взглядов, сбор информации об УССР и СССР в целом, ЦРУ и украинские националисты завозили листовки с антисоветской пропагандой на Украину или сбрасывали их при помощи воздушных шаров. Кроме того, для распространения информации подобного рода создали подпольную радиостанцию "Новая Украина", трансляции для которой записывались в Нью-Йорке и готовились Николаем Лебедевым- нацистским военным преступником самого высокого уровня, который оказался в США как сотрудник ЦРУ, - а далее вывозились в Афины для трансляции на Украине.Директор ЦРУ Аллен Даллес лично привёз Лебедева, военного преступника, в США в 1949 году и дал ему работу в своём ведомстве. После раскола ОУН на две части он возглавил её бандеровское крыло. В ходе Великой Отечественной войны он вёл пропагандистские кампании с призывом убивать евреев на Украине. Американское правительство защищало Лебедева от попыток нескольких журналистов пролить свет на его биографию до самой его смерти в 1998 году."Я уверен, что наша встреча помогла прояснить, почему так важно устранить первопричины конфликта. Чтобы понять продолжающийся конфликт, мы должны быть готовы честно и прямо противостоять тому, что происходит. В 2022 году был реальный шанс достичь [мирного] соглашения, но, к сожалению, некоторые западные страны решили подорвать эти усилия. Украина заплатила за этот выбор очень высокую цену. И сейчас мы стоим на перепутье... Если мы серьёзно настроены на достижение мира, мы должны сосредоточиться не только на прекращении военных действий, но и на устранении идеологических и исторических первопричин, лежащих в основе этого конфликта", - подытожил Небензя.* Запрещённые в России организацииЭто заседание стало продолжением дискуссии, также состоявшейся по "формуле Арриа" в июле 2022 года. О чём говорили тогда, читайте в статье Западу в Совбезе ООН нечего было ответить на аргументы России об Украине
https://ukraina.ru/20250203/1022544245.html
https://ukraina.ru/20250102/1042302399.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, василий небензя, степан бандера, оун, оон, цру, националисты, шухевич, волынская резня, россия, сша
Эксклюзив, Украина, Василий Небензя, Степан Бандера, ОУН, ООН, ЦРУ, националисты, Шухевич, Волынская резня, Россия, США

От истребления евреев до тайного сотрудничества с ЦРУ: СБ ООН услышал правду об украинском национализме

14:55 05.06.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Урегулировать любой кризис невозможно без понимания его причин, поэтому российские дипломаты напомнили, каким образом Украина пришла к укоренению националистских взглядов практически во всех сферах жизни
Понимание фундаментальных причин любого конфликта – это основа любого прочного мира, подчеркнул постоянный представитель РФ при Организации Василий Небензя, открывая неформальное заседание СБ ООН, посвящённое осмыслению и устранению идеологических первопричин украинского кризиса.
Российская делегация представила результаты исторического анализа, на основании которого у присутствующих появится возможность более глубоко изучить истоки радикального национализма на Украине и его эволюцию, а также роль этой идеологии в текущем конфликте.
"В свете продолжающихся усилий по урегулированию украинского кризиса, включая возобновление прямых переговоров между Россией и Украиной, мы должны отойти от упрощённого толкования первоначальных причин конфликта и заняться решением исторических, политических и идеологических проблем, которые продолжают подпитывать напряжённость и препятствовать примирению", - подчеркнул Небензя.
В феврале 2014 года крайние националисты и неонацисты стали главной движущей силой госпереворота, после чего на Украине активизировались националистические движения, а в течение последующих 8 лет экстремизм превратился из маргинального явления в политический мейнстрим, который проводит антироссийскую политику. Тогда началась кампания против всего русского - языка, культуры, канонического православия - что привело к росту насилия, а далее к открытой войне. Жителей Донбасса, граждан Украины на тот момент, объявили террористами.
А вообще нацификация современной Украины имеет исторические корни, и нынешние власти страны никогда не скрывали своей идеологической преемственности с Организацией украинских националистов*, созданной в 1929 году, и её военизированным крылом – Украинской повстанческой армией*, сформированной в 1942 году. ОУН-УПА* ответственна за множество военных преступлений и преступлений против человечности во время Второй мировой войны, а Волынскую резню, совершённую её боевиками, парламент Польши в 2016 году признал геноцидом.
Власти Украины в свою очередь признали бойцов ОУН-УПА, которая вообще-то сражались за Гитлера, а не против него, лицами, сыгравшим "главную роль в восстановлении украинской государственности", и присвоили им статус ветеранов войны с правом на соответствующие меры социальной защиты.
Евгений Коновалец
3 февраля, 08:00История
Рождение зверя. «Большой сбор» украинских националистов и создание ОУН*I сбор ОУН* прошёл 27 января – 3 февраля 1929 года в Вене. В мероприятии участвовало всего три десятка мужчин. Тогда появление этой организации едва ли кто-то заметил: в Европе доминировала совсем другая повестка. В Советском Союзе также вряд ли отнеслись серьёзно к этому собранию
Заседание по "формуле Арриа" носит неформальный характер и направлено на обмен мнениями в частном порядке, поэтому допускает участие приглашённых докладчиков.
"Поляки, евреи и русские – главные враги ОУН. Так было провозглашено в её программе, так гласила идеология ОУН, поэтому поляки стали одной из главных жертв террора украинских нацистов. В ходе Волынской резни террор польского населения достиг наиболее высоких темпом: максимальная оценка жертв – 180 000. Не меньше впечатляют методы убийств поляков Волыни: беременным женщинам вспарывали животы и зашивали внутрь кошек, детей убивали на глазах матерей, живых людей распиливали пилами. От полного уничтожения поляки Волыни были спасены только благодаря освобождению Западной Украины Красной Армией от террора ОУН. <…> Всего за годы немецкой оккупации благодаря, если можно так сказать, украинским нацистам было уничтожено до 99% еврейского населения Львова", - рассказал историк Эдуард Попов, автор научных трудов по украинскому национализму.
Кроме того, продолжил Небензя, украинцы состояли в подчинённых Третьему рейху карательных батальонах "Нахтигаль", "Роланд", 201-м батальоне шуцманшафта СС, 14-й добровольческой пехотной дивизии СС, а также немецких дивизиях СС "Лейбштандарт", "Райх", "Тотенкопф" и "Викинг".
На современной Украине, образовавшейся после распада СССР, радикальный украинский национализм вновь воспрял: неонацистских организаций становилось всё больше, ОУН легализовалась под новым названием "Конгресс украинских националистов", но руководили ею всё те же Ярослав Стецько, бывший заместитель Степана Бандеры, и его жена Слава, а Юрий Шухевич, сын другого лидера ОУН, основал ещё одно крупное неонацистское формирование - "Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона" (УНА-УНСО)*.
После "оранжевой революции" 2004 года и Степану Бандере, и Роману Шухевичу присвоили звание Героев Украины. День рождения первого - известного нацистского коллаборациониста, причастного к массовым убийствам евреев, поляков и просоветских украинцев, - отмечают на государственном уровне 1 января с факельными шествиями.
А после майдана представители неонацистской партии "Свобода"*, которую Тель-Авивский университет в своём отчёте 1999 года охарактеризовал как экстремистскую, правую, националистическую организацию, открыто заявляющую о приверженности идеологии немецкого национал-социализма, заняли ключевые посты в правительстве Украины, например, вице-премьером стал Александр Сыч.
На рубеже XX века распространение националистических нарративов в сочетании с русофобией привели не только к возрождению нацистских идей, но и к их укоренению в украинском обществе, отметил Небензя. Сегодня национализм пронизывает практически всю политическую систему Украины, образование и СМИ, власти воздвигают памятники и мемориальные доски, чтобы почтить память бойцов ОУН-УПА, в честь этих людей называют улицы.
Глава российский делегации напомнил о скандале вокруг Андрея Мельника, который сейчас занимает место постоянного представителя Украины при ООН: в июле 2022 года, будучи послом Украины в ФРГ, он попытался представить Бандеру в благоприятном свете, назвав борцом за свободу и отрицая его причастность к массовым убийствам евреев и поляков. Но эти заявления вызвали резкое осуждение со стороны Польши и Израиля, после чего в течение нескольких недель дипломата отозвали из Берлина, где работал с января 2015-го.
Владимир Зеленский тогда пытался представить это как плановую ротацию, но загранкомандировка Мельника должна была закончиться в конце сентября. В ноябре того же года его назначили заместителем главы МИД Украины, затем – послом в Бразилии, и наконец весной 2025-го сменил в ООН не менее скандально известного Сергея Кислицу.
Мероприятия в честь годовщины УПА во Львове - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
2 января, 08:00История
Бандера пришёл, порядок не навёл. Какую роль на самом деле Бандера играл в ОУН*Вечером 1 января 2025 года во Львове прошло традиционное факельное (как шутят на Украине - фекальное) шествие в честь дня рождения Бандеры. У наблюдателей возник вопрос - а что делали в это время сотрудники ТЦК? ТЦК там делать нечего - в таких мероприятиях принимают участие школьники, студенты коллежей и... сотрудники СБУ
"Государственный переворот и последующие события фактически привели к тому, что жители Донбасса и россияне стали официально считаться "людьми второго сорта", что подтверждается, в частности, заявлениями видных политических деятелей Украины. Бывший премьер-министр Арсений Яценюк назвал жителей Донбасса "недолюдьми" (аналог нацистского термина "untermenschen"). Тех, кто не принял переворот, новые власти объявили "сепаратистами" и "террористами" и начали против них "антитеррористическую операцию" с использованием ВСУ, что было и остаётся нарушением их собственной Конституции. Русскоязычная юго-восточная часть Украины подверглась обстрелу из тяжёлого вооружения, а против мирных городов была применена боевая авиация", - заявил российский дипломат.
Он упомянул лишь о нескольких ужасающих эпизодах того периода. За поджог Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, где заживо сгорели минимум 48 человек, организаторы этого преступления не только не понесли уголовной ответственности - некоторые из них стали депутатами Верховной Рады.
Сформированные после майдана "добровольческие батальоны", придерживающиеся нацистской идеологии – "Айдар"*, "Торнадо"*, "Кракен"*, "Азов"* (включён в санкционный список США), полк "Днепр"* - совершили огромное количество преступлений, что зафиксировано в докладах Верховного комиссара ООН по правам человека и Amnesty International.
Один из самых ужасающих примеров жестокости неонацистов - секретная тюрьма "Библиотека" в аэропорту Мариуполя под управлением "Азова" и под надзором СБУ: задержанных за пророссийские взгляды держали в холодильниках ресторана, по отношению к ним украинские националисты применяли различные методы пыток: топили, душили, ломали пальцы – аналогичные методы применялись в секретных тюрьмах ЦРУ.
Американская разведслужба упомянута неспроста. Американская независимая журналистка, историк Лори Спенсер в своём видеообращении рассказала про многолетнее тайное сотрудничество ЦРУ с украинскими националистами, многие из которых были нацистскими военными преступниками и бежали от преследований в Нюрнберге. Её презентация основана на рассекреченных правительственных документах и академических архивах - тысячи страниц документов США хранили в тайне от американцев и всего мира на протяжении более 50 лет. На изучение этой темы Спенсер потратила более 20 лет как историк, а теперь часто рассказывает о ней как журналист.
Отношения Вашингтона с украинскими националистами начались под конец Второй мировой войны, а после 1947 года активизировались и продолжались до завершения холодной войны в 1991 году. ЦРУ вербовало, обучало и финансировало украинских националистов, чтобы сменить режим в СССР.
В рамках проекта "Аэродинамик", направленного на поддержку антисоветских взглядов, сбор информации об УССР и СССР в целом, ЦРУ и украинские националисты завозили листовки с антисоветской пропагандой на Украину или сбрасывали их при помощи воздушных шаров. Кроме того, для распространения информации подобного рода создали подпольную радиостанцию "Новая Украина", трансляции для которой записывались в Нью-Йорке и готовились Николаем Лебедевым- нацистским военным преступником самого высокого уровня, который оказался в США как сотрудник ЦРУ, - а далее вывозились в Афины для трансляции на Украине.
Директор ЦРУ Аллен Даллес лично привёз Лебедева, военного преступника, в США в 1949 году и дал ему работу в своём ведомстве. После раскола ОУН на две части он возглавил её бандеровское крыло. В ходе Великой Отечественной войны он вёл пропагандистские кампании с призывом убивать евреев на Украине. Американское правительство защищало Лебедева от попыток нескольких журналистов пролить свет на его биографию до самой его смерти в 1998 году.
Бандера в Славянске
11 февраля, 16:00История
Раскол ОУН: абвер и несчастная любовь10 февраля 1940 года в Кракове была создана ОУН(р)*, где р — "революционная", которую чаще именуют ОУН(б)* — бандеровская. Забавно, что обозначения ОУН(б)* и ОУН(м)*, не только по буквам, но и по сути совпадают с РСДРП(б) и РСДРП(м). Принципиальное отличие в том, что украинские "большевики" к власти не пришли, хотя сейчас они весомее оппонентов
"Я уверен, что наша встреча помогла прояснить, почему так важно устранить первопричины конфликта. Чтобы понять продолжающийся конфликт, мы должны быть готовы честно и прямо противостоять тому, что происходит. В 2022 году был реальный шанс достичь [мирного] соглашения, но, к сожалению, некоторые западные страны решили подорвать эти усилия. Украина заплатила за этот выбор очень высокую цену. И сейчас мы стоим на перепутье... Если мы серьёзно настроены на достижение мира, мы должны сосредоточиться не только на прекращении военных действий, но и на устранении идеологических и исторических первопричин, лежащих в основе этого конфликта", - подытожил Небензя.
* Запрещённые в России организации
Это заседание стало продолжением дискуссии, также состоявшейся по "формуле Арриа" в июле 2022 года. О чём говорили тогда, читайте в статье Западу в Совбезе ООН нечего было ответить на аргументы России об Украине
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16:02Полковник Тимур Сыртланов об ответе России на теракты: Мы будем кошмарить Украину в течение недели
15:52Буферная зона по всей территории Украины? Пятибратов о контроле и переселении людей
15:26Руководитель радио "Новороссия сегодня": была задача сделать интересно и увлекательно
15:19Советник Главы ДНР Елена Никитина: после СВО информационная война продолжится
15:16Дмитрий Киселев: Новороссия - "донор" для России
15:10Стартовала пресс-конференция "Новороссия - Россия! Роль СМИ в интеграции новых регионов"
15:08"Новороссия — Россия!": роль СМИ в интеграции новых регионов. Пресс-конференция
14:55От истребления евреев до тайного сотрудничества с ЦРУ: СБ ООН услышал правду об украинском национализме
14:49После авиаудара по Херсонской ОВА с фасада здания обрушился "тризуб"*
14:41Украинская разведка замешана в террористических атаках в Мали - СМИ
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