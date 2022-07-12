Западу в Совбезе ООН нечего было ответить на аргументы России об Украине

11 июля, когда в Москве было уже 22:00, в Нью-Йорке началось инициированное Россией неформальное заседание Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа», посвящённое теме неонацизма и ультранационализма на Украине. Как пояснил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, это ответ России тем западным коллегам, которые подвергают сомнению одну из целей специальной военной операции на Украине — денацификацию — и утверждают, что Москва преувеличивает масштаб проблемы.В ходе заседания российская делегация продемонстрировала кадры, как люди в национальных украинских костюмах во время Великой Отечественной войны встречали фашистских захватчиков, лозунги в городах Западной Украины в поддержку фашистской Германии и её фюрера Адольфа Гитлера, лидера украинского националистического движения Степана Бандеры, а также кадры использование нацистской символики и лозунгов современными украинскими националистами, в частности членами батальона «Азов».«После поражения нацистской Германии украинские националисты были уничтожены на Советской Украине, но некоторые из них смогли бежать в Европу вместе с отступающими немецкими войсками в конце войны. Многих из них потом использовали в США и Канаде как потенциальный инструмент в холодной войне против СССР», — напомнил Полянский.В 1940-е годы в Канаду переехало нескольких тысяч украинских коллаборационистов и националистов. Произошло это при содействии канадского премьер-министра Уильяма Маккензи Кинга, который дружил с Гитлером. Таким образом, члены УПА*, ОУН*, дивизии СС «Галичина» (СС признана преступной организацией Нюрнбергским трибуналом) вместо того, чтобы нести наказание за совершённые в военные годы преступления — причастность последней признал Нюрнбергский процесс — обрели спокойную жизнь в Канаде. Благодаря покровительству США в Канаду смог перебраться и солдат «Галичины», редактор фашистской украиноязычной газеты Польши «Краківські вісті» Михайло Хомяк — дедушка Христи Фриланд, в 2017-2019 годах возглавлявшей МИД Канады, а ныне министр финансов и заместитель премьер-министра страны.«Воздержусь от каких-либо оценок этого решения сегодня и ограничусь тем, что скажу, что это имело трагические последствия для независимости Украины в 1991 году, когда наследники этих националистов и нацистских коллаборационистов вернулись на Украину и начали свой медленный, но последовательный крестовый поход во имя мести, который получил значительное ускорение в результате незаконного майданного переворота в 2014 году. Сегодня, спустя несколько лет, вирус нацизма 2.0 поразил практически всё украинское общество, в дополнение к крайнему национализму и ксенофобии», — добавил Полянский.С российской стороны, помимо дипломатов, по видеосвязи выступили член Общественной палаты России, руководитель Фонда исследования демократии Максим Григорьев, следователь МВД ДНР Кирилл Ревин, научный сотрудник Института Истории РАН, специалист по истории Холокоста Александр Дюков, адвокат из Донбасса Сергей Кожемякин, собирающий свидетельства преступлений в регионе, и немецкий режиссёр-документалист Вильгельм Домке-Шульц, снявший фильм о трагедии в Одессе 2 мая.Дюков рассказал участникам заседания Совета Безопасности ООН об истоках украинского национализма. Историк вспомнил, как стал свидетелем шествия по центру Киева осенью 2008 года многочисленной колонны радикальных националистов под красно-чёрными знамёнами действовавшей во время Второй мировой войны Организации украинских националистов, под знамёнами со стилизованной свастикой, под государственными знамёнами Украины, и они кричали «Украина превыше всего!», «Бандера, Шухевич — герои Украины». А в 2013 году эти радикалы участвовали в «Революции достоинства» в центре столицы, нападая на милиционеров и своих политических противников, затем их увидели в украинской армии, Нацгвардии, полиции и многочисленных парамилитарных формированиях, которые разожгли войну на востоке страны, отметил Дюков, от почитания памяти Бандеры и Шухевича они не отказываются и сейчас, проводя ежегодно факельное шествие в Киеве.«Чем же была возглавляемая Бандерой и Шухевичем Организации украинских националистов, действовавшая в 1930-1950 годы? Без ответа на этот вопрос трудно понять истоки современной трагедии. Если предельно коротко, это была фашистская организация, полностью соответствующая определению фашизма, данная классиком исторической социологии Майклом Манном: организация, планировавшая кровавые этнические чистки в отношении проживавших на территории Украины национальных меньшинств, прежде всего поляков и евреев. Планы кровавых этнических чисток были сформулированы украинскими националистами ещё в середине 1938 года, задолго до начала Второй мировой войны. На тот момент даже у германских нацистов не было ещё положенных на бумагу планов массовых убийств. А у украинских националистов они уже были», — заявил историк.Дюков отметил, что после украинский фашизм никуда не ушёл после окончания Второй мировой войны, когда местные националисты сотрудничали с немецкими фашистами — в период холодной войны деятельность ОУН* и УПА* героизировались в кругах украинской диаспоры в Канаде, США и ряде других западных стран. После распада СССР героизация фашистских преступников началась и на Украине. Сначала этим занимались относительно маргинальные националистические группы, а потом к их восхвалению присоединилось государство: президент Виктор Ющенко в 2010 году присвоил Бандере звание Героя Украины.«Героизация фашистов времён Второй мировой войны привела на Украине не просто к росту фашистских, а откровенно неонацистских организаций, в числе которых были неонацисты из организации "Патриот Украины", ныне известной как "Азов". После переворота 2014 года они активно участвовали в войне против жителей Донбасса и узаконенном терроре против диссидентов — противников киевского режима, нападениях на представителей национальных меньшинств и мигрантов», — обратил внимание Дюков.В свою очередь, Григорьев сообщил о десятках свидетельств, собранных возглавляемой им организацией, преступлений ВСУ и националистических батальонов в отношении мирного населения, в частности расстрела гражданских в Мариуполе бойцами украинской армии и «Азова», а вообще количество подобных преступлений исчисляется тысячами. В качестве подтверждения своих слов он привёл видеозаписи рассказов жителей Донбасса, с которыми общался лично. Так, Светлана Сурма из Мариуполя говорила, что украинские военные угрожали мирным жителям, заставляя покинуть дома со словами: «Выметайтесь из квартир, мы ваш район будем ровнять с землёй, мы ответственности за вас не несём». И дома этих людей уничтожили той же ночью. А пленница завода «Азот» Тамара Деревянко вспоминала, как бойцы ВСУ не давали мирным жителям покинуть территорию, угрожая открыть по ним огонь в случае попытки побега.«Мы фиксируем, как власти Украины организуют присутствие западных корреспондентов, собирают поблизости от этих мест под тем или иным предлогом людей, например, выдачу воды, затем обстреливают людей и предлагают западным медиа фиксировать эти кровавые постановочные съёмки. Украинское правительство намеренно убивает людей только для того, чтобы создать картинку для западных медиа. Этот факт нами однозначно доказан множеством свидетелей и пострадавших. Это делается ровно по той же схеме, как это делали "Белые каски" в Сирии», — добавил Григорьев.О том, что творилось на «Азоте», также рассказывал Ревин, который был в составе группы, зашедшей на территорию завода сразу после того, как националисты сдались в плен российским военным. По словам следователя, первое, что они увидели, — вся территория завода и подходы к нему были заминированы противопехотными минами и растяжками таким образом, чтобы не дать возможность гражданам, находящимся в бункерах совместно с подразделениями «Азов» и Национальной гвардии, самостоятельно покидать территорию завода.«Действительно, (нацистской символики) там очень много. Наша группа, когда спускалась на 5-8 этажей под землю, в бункера, видела свастику, проукраинские, антироссийские рисунки, надписи, дискредитирующие ДНР и ЛНР», — сказал Ревин.Националистическая символика также была обнаружена в разных городах Украины на стенах жилых домов, в которых размещались военные ВСУ.«Во имя памяти ветеранов и ради будущих поколений денацификация Украины будет выполнена. Мы знаем, что мы делаем, и мы делаем правильную вещь, и мы никогда не потерпим возрождения нацизма по соседству с нами. От вас зависит, признать очевидное — я имею в виду нацистский характер киевского режима — или нет. Вашим действиям или бездействию дадут оценку ваши собственные граждане, которые посылают нам письма поддержки в наших действиях. Наша совесть чиста, но за вашу я не поручусь», — подытожил Полянский.Позже в своём Telegram-канале дипломат написал, что состоявшееся неформальное заседание Совета Безопасности ООН явно вывело западных коллег из «зоны комфорта» — отрицать наличие нацизма и фашизма на Украине после представленных российской делегацией и докладчиками материалов было бессмысленно. В связи с этим оппонентам ничего не оставалось, кроме как оперировать избитыми тезисами о российской пропаганде и огульно осуждать специальную военную операцию.«Никто даже не потрудился поспорить с нами и докладчиками по теме, привести какие-нибудь альтернативные факты. Выглядело всё это абсолютно ущербно и неубедительно», — заявил Полянский.* Организации признаны экстремистскими/террористическими и запрещены в России.

Российские дипломаты и эксперты из России, ДНР, Германии представили членам Совета Безопасности ООН доказательства разгула национализма на Украине и подробно рассказали о его истоках и проявлениях в наши дни. Это было настолько убедительно, что члены западных делегаций даже не пытались опровергать озвученную информацию

Российские дипломаты и эксперты из России, ДНР, Германии представили членам Совета Безопасности ООН доказательства разгула национализма на Украине и подробно рассказали о его истоках и проявлениях в наши дни. Это было настолько убедительно, что члены западных делегаций даже не пытались опровергать озвученную информацию

11 июля, когда в Москве было уже 22:00, в Нью-Йорке началось инициированное Россией неформальное заседание Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа», посвящённое теме неонацизма и ультранационализма на Украине. Как пояснил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, это ответ России тем западным коллегам, которые подвергают сомнению одну из целей специальной военной операции на Украине — денацификацию — и утверждают, что Москва преувеличивает масштаб проблемы.

В ходе заседания российская делегация продемонстрировала кадры, как люди в национальных украинских костюмах во время Великой Отечественной войны встречали фашистских захватчиков, лозунги в городах Западной Украины в поддержку фашистской Германии и её фюрера Адольфа Гитлера, лидера украинского националистического движения Степана Бандеры, а также кадры использование нацистской символики и лозунгов современными украинскими националистами, в частности членами батальона «Азов».

«После поражения нацистской Германии украинские националисты были уничтожены на Советской Украине, но некоторые из них смогли бежать в Европу вместе с отступающими немецкими войсками в конце войны. Многих из них потом использовали в США и Канаде как потенциальный инструмент в холодной войне против СССР», — напомнил Полянский.

В 1940-е годы в Канаду переехало нескольких тысяч украинских коллаборационистов и националистов. Произошло это при содействии канадского премьер-министра Уильяма Маккензи Кинга, который дружил с Гитлером. Таким образом, члены УПА*, ОУН*, дивизии СС «Галичина» (СС признана преступной организацией Нюрнбергским трибуналом) вместо того, чтобы нести наказание за совершённые в военные годы преступления — причастность последней признал Нюрнбергский процесс — обрели спокойную жизнь в Канаде. Благодаря покровительству США в Канаду смог перебраться и солдат «Галичины», редактор фашистской украиноязычной газеты Польши «Краківські вісті» Михайло Хомяк — дедушка Христи Фриланд, в 2017-2019 годах возглавлявшей МИД Канады, а ныне министр финансов и заместитель премьер-министра страны.

«Воздержусь от каких-либо оценок этого решения сегодня и ограничусь тем, что скажу, что это имело трагические последствия для независимости Украины в 1991 году, когда наследники этих националистов и нацистских коллаборационистов вернулись на Украину и начали свой медленный, но последовательный крестовый поход во имя мести, который получил значительное ускорение в результате незаконного майданного переворота в 2014 году. Сегодня, спустя несколько лет, вирус нацизма 2.0 поразил практически всё украинское общество, в дополнение к крайнему национализму и ксенофобии», — добавил Полянский.

С российской стороны, помимо дипломатов, по видеосвязи выступили член Общественной палаты России, руководитель Фонда исследования демократии Максим Григорьев, следователь МВД ДНР Кирилл Ревин, научный сотрудник Института Истории РАН, специалист по истории Холокоста Александр Дюков, адвокат из Донбасса Сергей Кожемякин, собирающий свидетельства преступлений в регионе, и немецкий режиссёр-документалист Вильгельм Домке-Шульц, снявший фильм о трагедии в Одессе 2 мая.

Дюков рассказал участникам заседания Совета Безопасности ООН об истоках украинского национализма. Историк вспомнил, как стал свидетелем шествия по центру Киева осенью 2008 года многочисленной колонны радикальных националистов под красно-чёрными знамёнами действовавшей во время Второй мировой войны Организации украинских националистов, под знамёнами со стилизованной свастикой, под государственными знамёнами Украины, и они кричали «Украина превыше всего!», «Бандера, Шухевич — герои Украины». А в 2013 году эти радикалы участвовали в «Революции достоинства» в центре столицы, нападая на милиционеров и своих политических противников, затем их увидели в украинской армии, Нацгвардии, полиции и многочисленных парамилитарных формированиях, которые разожгли войну на востоке страны, отметил Дюков, от почитания памяти Бандеры и Шухевича они не отказываются и сейчас, проводя ежегодно факельное шествие в Киеве.

«Чем же была возглавляемая Бандерой и Шухевичем Организации украинских националистов, действовавшая в 1930-1950 годы? Без ответа на этот вопрос трудно понять истоки современной трагедии. Если предельно коротко, это была фашистская организация, полностью соответствующая определению фашизма, данная классиком исторической социологии Майклом Манном: организация, планировавшая кровавые этнические чистки в отношении проживавших на территории Украины национальных меньшинств, прежде всего поляков и евреев. Планы кровавых этнических чисток были сформулированы украинскими националистами ещё в середине 1938 года, задолго до начала Второй мировой войны. На тот момент даже у германских нацистов не было ещё положенных на бумагу планов массовых убийств. А у украинских националистов они уже были», — заявил историк.

Дюков отметил, что после украинский фашизм никуда не ушёл после окончания Второй мировой войны, когда местные националисты сотрудничали с немецкими фашистами — в период холодной войны деятельность ОУН* и УПА* героизировались в кругах украинской диаспоры в Канаде, США и ряде других западных стран. После распада СССР героизация фашистских преступников началась и на Украине. Сначала этим занимались относительно маргинальные националистические группы, а потом к их восхвалению присоединилось государство: президент Виктор Ющенко в 2010 году присвоил Бандере звание Героя Украины.

«Героизация фашистов времён Второй мировой войны привела на Украине не просто к росту фашистских, а откровенно неонацистских организаций, в числе которых были неонацисты из организации "Патриот Украины", ныне известной как "Азов". После переворота 2014 года они активно участвовали в войне против жителей Донбасса и узаконенном терроре против диссидентов — противников киевского режима, нападениях на представителей национальных меньшинств и мигрантов», — обратил внимание Дюков.

В свою очередь, Григорьев сообщил о десятках свидетельств, собранных возглавляемой им организацией, преступлений ВСУ и националистических батальонов в отношении мирного населения, в частности расстрела гражданских в Мариуполе бойцами украинской армии и «Азова», а вообще количество подобных преступлений исчисляется тысячами. В качестве подтверждения своих слов он привёл видеозаписи рассказов жителей Донбасса, с которыми общался лично. Так, Светлана Сурма из Мариуполя говорила, что украинские военные угрожали мирным жителям, заставляя покинуть дома со словами: «Выметайтесь из квартир, мы ваш район будем ровнять с землёй, мы ответственности за вас не несём». И дома этих людей уничтожили той же ночью. А пленница завода «Азот» Тамара Деревянко вспоминала, как бойцы ВСУ не давали мирным жителям покинуть территорию, угрожая открыть по ним огонь в случае попытки побега.

«Мы фиксируем, как власти Украины организуют присутствие западных корреспондентов, собирают поблизости от этих мест под тем или иным предлогом людей, например, выдачу воды, затем обстреливают людей и предлагают западным медиа фиксировать эти кровавые постановочные съёмки. Украинское правительство намеренно убивает людей только для того, чтобы создать картинку для западных медиа. Этот факт нами однозначно доказан множеством свидетелей и пострадавших. Это делается ровно по той же схеме, как это делали "Белые каски" в Сирии», — добавил Григорьев.

О том, что творилось на «Азоте», также рассказывал Ревин, который был в составе группы, зашедшей на территорию завода сразу после того, как националисты сдались в плен российским военным. По словам следователя, первое, что они увидели, — вся территория завода и подходы к нему были заминированы противопехотными минами и растяжками таким образом, чтобы не дать возможность гражданам, находящимся в бункерах совместно с подразделениями «Азов» и Национальной гвардии, самостоятельно покидать территорию завода.

«Действительно, (нацистской символики) там очень много. Наша группа, когда спускалась на 5-8 этажей под землю, в бункера, видела свастику, проукраинские, антироссийские рисунки, надписи, дискредитирующие ДНР и ЛНР», — сказал Ревин.

Националистическая символика также была обнаружена в разных городах Украины на стенах жилых домов, в которых размещались военные ВСУ.

«Во имя памяти ветеранов и ради будущих поколений денацификация Украины будет выполнена. Мы знаем, что мы делаем, и мы делаем правильную вещь, и мы никогда не потерпим возрождения нацизма по соседству с нами. От вас зависит, признать очевидное — я имею в виду нацистский характер киевского режима — или нет. Вашим действиям или бездействию дадут оценку ваши собственные граждане, которые посылают нам письма поддержки в наших действиях. Наша совесть чиста, но за вашу я не поручусь», — подытожил Полянский.

Позже в своём Telegram-канале дипломат написал, что состоявшееся неформальное заседание Совета Безопасности ООН явно вывело западных коллег из «зоны комфорта» — отрицать наличие нацизма и фашизма на Украине после представленных российской делегацией и докладчиками материалов было бессмысленно. В связи с этим оппонентам ничего не оставалось, кроме как оперировать избитыми тезисами о российской пропаганде и огульно осуждать специальную военную операцию.

«Никто даже не потрудился поспорить с нами и докладчиками по теме, привести какие-нибудь альтернативные факты. Выглядело всё это абсолютно ущербно и неубедительно», — заявил Полянский.