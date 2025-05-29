https://ukraina.ru/20250529/1063466844.html

Михаил Мягков: Сейчас Россия делает все, чтобы летом устроить ВСУ аналог Белорусской операции 1944 года

Михаил Мягков: Сейчас Россия делает все, чтобы летом устроить ВСУ аналог Белорусской операции 1944 года - 29.05.2025 Украина.ру

Михаил Мягков: Сейчас Россия делает все, чтобы летом устроить ВСУ аналог Белорусской операции 1944 года

Сравнивать СВО с Великой Отечественной войной можно и нужно. Опыт Великой Отечественной войны выстраданный и уникальный. И механизмы принятия решений тех лет в сочетании с новыми тактическими приемами обязательно приведут к разгрому противника, считает научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков

2025-05-29T06:10

2025-05-29T06:10

2025-05-29T06:10

интервью

днепр

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руНакануне летней кампании в российском генералитете произошли кадровые изменения. Андрей Мордвичев, который ранее возглавлял войска Центрального военного округа и группировку "Центр", был назначен главнокомандующим Сухопутными войсками. При этом вместо Мордвичева командовать группировкой "Центр" будет Валерий Солодчук – командующий группировкой "Курск", при котором был осуществлен разгром ВСУ под Суджей.- Михаил Юрьевич, с какими перестановками времен Великой Отечественной войны мы можем сравнить сегодняшние назначения? При каких условиях Мордвичев и Солодчук смогут распространить свой накопленный опыт операций на Красноармейском направлении и под Суджей на всю нашу группировку в зоне СВО?- Хороший вопрос. Сегодняшние назначения напоминают мне перестановки в командовании фронтов накануне операции "Багратион" летом 1944 года.Напомню, что в зимнюю кампанию 1943-1944 годов наши наступательные операции на Белорусском направлении в районе Витебска и Гомеля заканчивались неудачно или небольшим продвижением. Поэтому весной 1944 года 3-й Белорусский фронт возглавил самый молодой командующий фронтом Черняховский, 1-й Белорусский фронт возглавил Рокоссовский, 2-й – Захаров, а 1-й Прибалтийский – Баграмян. То есть это был сплав молодых и опытных командующих, которые имели опыт победных операций.Рокоссовский разгромил Паулюса в операции "Кольцо" под Сталинградом и успешно действовал во время Курской битвы. Черняховский успешно наступал на левобережье и правобережье Днепра. Баграмян воевал на Ленинградском направлении и в Прибалтике. Все эти командующие готовы были проявить инициативу в нужном месте в нужное время и не боялись окрика сверху.Кстати, на Белорусском направлении весной 1944 года еще был хороший командующий Петров. До этого он успешно оборонял Одессу, Севастополь и Кавказ, но в дальнейших его наступательных операциях было мало дерзости и много ошибок, поэтому его перевели на менее значимый фронт. А Сталин специально ставил дерзких военачальников, чтобы сокрушить немецкий фронт в Белоруссии и помочь союзникам высадиться в Нормандии.В результате операции "Багратион" мы продвинулись на 500 километров на запад, освободили Минск и Вильнюс, подошли к границам Восточной Пруссии и зашли в Польшу. Все это обрушило немецкий фронт на главном направлении – на Берлин.Сегодняшние перестановки тоже очень значимые. Сама война выбирает командующих, которые не оглядываются по сторонам или наверх, а проявляют здоровую инициативу, берегут личный состав и достигают заявленных целей.Наша задача – поставить Украину в такое положение, когда она не только перестанет думать о наступлении, но и ее оборона будет трещать по швам.- А в чем именно заключается дерзость Мордвичева и Солодчука?- В том, что они рушили украинскую оборону, действуя нестандартно и нанося удары в неожиданных местах.Возьмем того же Рокоссовского. Немцы не ожидали его маневра в операции "Багратион". Как вы знаете, перед этим на совещании Ставки ему предлагали выйти и подумать, но он настаивал, что надо нанести два удара на его направлении, чтобы окружить противника в лесах и болотах, где его фронт – очень тонкая линия.Гитлеровцы не ожидают, Рокоссовский прорывается, буквально через несколько дней войска танковой группировки его и Черняховского выходят к Минску и окружают 100-тысячную группировку немцев.ВСУ под Авдеевкой и под Суджей тоже не ожидали ударов Мордвичева и Солодчука, которых сама война выдвинула наверх. Они проявляют инициативу, дерзки, обладают не только тактическим и оперативным искусством, но и стратегическим мышлением.- Вы упомянули операцию "Багратион". Некоторые историки считают ее переломным моментом во всей Второй мировой войне, которая закончилась через год после ее проведения. Думаете, сейчас тоже нечто такое возможно?- Трудно сказать. Все-таки сейчас есть средства боевого поражения, которых не было раньше.Во время "Багратиона" танковые группы Рокоссовского и Черняховского прорывались на 30-40 километров в день на открытом пространстве при поддержке авиации. Правда, тогда авиационное воздействие противника было не столь велико, потому что наши передовые части захватили немецкие аэродромы. А на СВО для беспилотной авиации не требуются большие аэродромы. Мелкие группы всушников из засады могут работать дронами по нашим передовым колоннам.Сейчас, как и в начале СВО, по-прежнему рискованно прорываться колоннами. Это можно сделать только тогда, когда украинский фронт рухнет. Когда будет отступление, хаос в его тылу, отсутствие взаимодействия войск и нарушение связи. Управлять войсками беспилотных систем будет невозможно, в системе РЭБ возникнут дыры, и она рухнет. И вот в этот момент наши колонны могут продвигаться быстро.Но сейчас, повторюсь, даже прорыв фронта на 10-15 километров не гарантирует, что ВСУ не будут воздействовать РЭБом на наши беспилотники и применять свои дроны. Это и задерживает наше наступление.Поэтому сейчас мы применяем другую тактику и оперативное искусство. Но стратегия остается такой же, как во время Великой Отечественной войны: поражать тылы противника и прорываться вперед.Я бы даже сказал, что сегодняшняя обстановка в зоне СВО напоминает лето 1918 года, когда германо-австрийские войска потеряли значительную часть своей боевой мощи. Солдаты устали, в тылу начинался хаос, снабжение запаздывало. Зато у Антанты становилось больше орудий, снарядов и войск за счет переброски американских сил. Постепенно немецкий фронт начал пятиться. В нем стали возникать дыры. Потом начались локальные прорывы в районе Марны и Сомы. И фронт рухнул в тот момент, когда немецкие войска стояли еще на территории Франции и Бельгии. С нечто похожим сейчас сталкивается и киевский режим.Резервы у него заканчиваются. Для их пополнения Украина сейчас будет ставить под ружье 18-летних ребят. Но нужно понимать, что поколение 40-50-летних мужиков хотя бы служили в армии, а молодежь предпочитает сидеть в интернете и страшно боится мобилизации. Зато в наши вооруженные силы идут добровольцы.У немцев в 1944-1945 году с мотивацией были проблемы. Раньше они, как и всушники, шли на фронт, чтобы всех наказать и поработить, но потом они понимали, что у армии ничего не хватает и она отступает.Конечно, дроны сегодня имеют огромное значение. Но ты не можешь воевать без ствольной и реактивной артиллерии. А у нас все это есть. К тому же, мы все в возрастающем порядке начинаем применять фугасные авиабомбы и "Искандеры". Да и наши fpv-дроны на передовой начинают залетать на 40 километров. ВСУ понимают, что теперь их штабы, линии связи и РЭБ находятся под угрозой.Конечно, не в ближайшие месяцы, но фронт противника начнет рушится. Это будет началом конца ВСУ в том виде, как мы его понимаем.Что будет дальше? Мне кажется, что европейские страны вряд ли открыто введут свои воинские подразделения даже западнее Днепра, потому что они станут приоритетной целью для наших средств поражения.Только что мы выпустили очередную "черную книгу" "Краткая история польской русофобии", где последний раздел посвящен польским наемникам. В самих польских СМИ публикуются данные, что в зоне СВО были убиты и ранены до 10 тысяч польских наемников. В польском обществе открыто об этом не говорят – только ходят отдельные слухи. Но если та же Польша открыто пошлет свои войска на Украину, пойдут гробы и скрыть это будет невозможно. Тем более, слухи всегда обрастают какими-то дополнительными мифами, и восприятие потерь в польском обществе будет еще более острым и может привести к волнениям.Власти европейских стран это знают, но пытаются взять нас на слабо. "Мы напугаем русских, что пошлем войска на Украину, они испугаются и пойдут на уступки". Этого не будет. Мы всегда четко озвучиваем свою позицию: "Ребята, вы станете приоритетной целью, если сюда зайдете".- Вы отметили, что с мотивацией у наших бойцов лучше. Тем не менее, ребята на фронте тоже устают. И, насколько я знаю, в годы Великой Отечественной войны солдат был на передовой всего лишь два-три месяца, а остальное время отдыхал или готовился в тылу.- Это правда. Еще в 1942 году вышло специальное постановление Наркомата обороны, в котором говорилось, что солдату на передовой обязательно должен предоставляться отпуск. Как индивидуальный, так и для всего подразделения. Причем должны были создаваться специальные дома отдыха для красноармейцев. Конечно, на практике этого не было. Но какую-то дивизию после того, как она на фронте провоевала, выводили в тыл для восполнения потерь. Иногда этот отдых длился неделю, иногда – несколько месяцев.Потому что еще Симонов говорил: "Невозможно человеку постоянно находиться на фронте и думать о войне. Он этого просто не выдержит". Наше командование это понимало. И уже к 1943-1944 году появилась возможность отводить какую-то часть на вторую линию, а потом посылать ее в бой в том числе на других направлениях.Кстати, сейчас наши войска отведены из Курской области для пополнения и отдыха. И могут быть введены в бой на участке, где ВСУ этого не ожидают. И сейчас может быть то же самое, что и в ходе Белорусской операции.После освобождения Минска мы пошли в сторону Польши, но крупную группировку из отведенных частей держали на Прибалтийском направлении, где нанесли для немцев неожиданный удар. Мы вышли к Риге, немцы его отбили, а потом нанесли удар на Мемель (Клайпеда) и отрезали всю группировку группы армий "Север". Так и сформировался курляндский котел, в котором оказалась зажата 300 тысячная группировка Вермахта. Она сдалась только после войны, не сумев помочь своим оборонять Берлин.В этом смысле сравнивать СВО с Великой Отечественной войной можно и нужно. Опыт Великой Отечественной войны выстраданный и уникальный. И механизмы принятия решений тех лет в сочетании с новыми тактическими приемами обязательно приведут к разгрому противника.- Наконец-то у нас с вами появился повод напомнить о том, как в ходе Великой Отечественной войны проходило освобождение Сумской области. Понятное дело, что при той конфигурации фронту у нас было больше возможностей для активности на этом направлении. Вопрос в том, насколько нам неудобнее сейчас, чем тогда?- После того, как мы во время курской битвы перешли в контрнаступление, немцы долго сопротивлялись. Особенно на южном фасе Курской дуги. Тяжелые бои были и под Харьковом. Немцы потеряли там более 500 тысяч человек, а мы – около 700. Но после того, как немцы после оставления Харькова посыпались, наше наступление пошло более успешно.На тот момент гитлеровцы стремились как можно скорее занять оборону на Восточном вале, поэтому территории Сумской и Полтавской областей был бег к Днепру, чтобы форсировать его раньше нас. Мы старались опередить противника и местами выходили к реке даже раньше немцев. Это создавало для нас условия форсировать Днепр сходу, когда враг еще не закрепился на правом берегу.Понятно, что сейчас такой возможности нет. ВСУ на левом берегу фронт держат и наверняка строят минные поля, доты и дзоты на правом берегу. Только киевский режим может потерпеть поражение до того, как мы до Днепра дойдем. Все подсказывает, что какой-то сюрприз противнику мы готовим.Наверное, какая-то битва за Днепр все же произойдет. Но она будет сильно отличаться от того, что было 80-лет назад. Это будет уникальная операция, которую будут изучать в военных академиях всего мира.- Давайте все же порассуждаем относительно того, когда киевский режим может потерпеть военное поражение. Были ли в 1944-1945 годах у немецких военных и политиков какие-то аргументированные оценки по поводу того, что Третий Рейх может еще долго сопротивляться? Именно логичные, а не лозунги про вундерваффе.- Даже после битвы за Днепр Гудериан и Манштейн считали, что русских можно остановить, истощая их резервы и выкачивая из них кровь. Якобы в этом случае война примерт затяжной характер, русские откажутся от широкого наступления и, может быть, в этот момент что-то произойдет. Но мы не остановились, освободили правобережную Украину и пошли дальше.Киевский режим и Запад сейчас рассуждают примерно так же. "Пускай русские наступают, а мы им нанесем потери за счет глухой обороны и контрударов". Понятно, что у них ничего не получится. Наше моральное и огневое преимущество будет только возрастать, а потери Украины будут только увеличиваться.О других аспектах СВО - в интервью Виктора Кутыря: ВСУ на фоне новых успехов армии России под Сумами готовятся нанести мощный удар на Суземку

https://ukraina.ru/20250228/1061404736.html

https://ukraina.ru/20250526/sergey-sazonov-rossi-vazhno-vybit-vsu-iz-sum-i-kharkova-chtoby-ukraina-ushla-s-levogo-berega-dnepra-1063424853.html

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