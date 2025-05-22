https://ukraina.ru/20250522/sozdanie-bufernoy-zony-podgotovka-obmena-plennymi-itogi-22-maya-1063343833.html

Создание буферной зоны, подготовка обмена пленными. Итоги 22 мая

Создание буферной зоны, подготовка обмена пленными. Итоги 22 мая - 22.05.2025 Украина.ру

Создание буферной зоны, подготовка обмена пленными. Итоги 22 мая

Президент России Владимир Путин заявил о создании буферной зоны для того, чтобы обезопасить российские регионы. В Кремле прокомментировали готовящийся обмен пленными между Россией и Украиной

2025-05-22T18:19

2025-05-22T18:19

2025-05-22T18:21

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Президент России Владимир Путин на совещании с правительством рассказал о создании буферной зоны вдоль государственной границы."Уже говорил, что было принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границ. Наши Вооружённые силы сейчас эту задачу решают: активно подавляются огневые точки противника, работа идёт", — подчеркнул Путин.Перед этим президент России рассказал о преступлениях украинских военных в приграничье."При налётах дронов, действиях диверсионных групп охотятся за гражданским транспортом, включая автомобили скорой помощи, сельхозтехнику. Гибнут и получают ранения и женщины, и дети", — отметил Путин.Президент России подчеркнул, что методы, используемые ВСУ и иностранными наёмниками — террористические.Он также обратил внимание на восстановление российских регионов."Обращаю внимание, что уже сейчас, с учётом ситуации в Курской, Белгородской, Брянской областях, надо разворачивать работу, чтобы восстановить и отстроить всё разрушенное", — указал президент России.Путин поручил Минобороны, МВД, МЧС и другим ведомствам подключиться к работе по восстановлению приграничных районов, пострадавших от боевых действий.Обмен пленнымиПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, состоится ли обмен пленными на этой неделе."Это вопрос достаточно трудоемкий. Там, естественно, работа ведется по обмену конкретными именами. Поскольку речь идет о тысяче на тысячу, то, конечно, это требует какое-то время. Эта работа продолжается, но, еще раз повторяю, достаточно оперативно. Все заинтересованы в том, чтобы это сделать в максимально возможном, быстром режиме", — заявил Песков.Ранее, утром 22 мая глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что следующие переговоры между украинской и российскими делегациями возможны лишь после проведения обмена пленными."Наша позиция чёткая: первым шагом должна стать договорённость об обмене пленными в формате "1000 на 1000". Вторым — определение места для следующей встречи с представителями РФ", — написал Ермак в своём телеграм-канале в 8:00.Спустя восемь с лишним часов он сообщил о совещании по поводу обмена пленными у Владимира Зеленского."Совещание <...>по подготовке обмена пленными. Договорённость об освобождении 1000 наших людей из российского плена стала результатом встречи в Турции. Работаем, чтобы этот результат был обеспечен. Без этого дальнейшее движение не является возможным", — указал Ермак.Ранее, 21 мая, глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов в комментарии телеграм-каналу SHOT заявил, что Зеленскому почти некого отправлять на обмен пленными."Там сейчас они по всем своим тюрьмах и лагерям рыщут, пытаются набрать эту тысячу человек потому, что откуда у них такое количество наших пленных. Потом — там сейчас в ход идут все подростки, старики, женщины, которых они на улице хватали за всё, что можно было придраться", — указал Картаполов.В обмене, по его словам, не будут участвовать иностранные наёмники, так как это "отдельная каста"."Обычно их никто никогда ни на кого не меняет. Одно дело, когда солдат — он под присягой, он выполняет задачи потому, что это служба и он обязан это делать. А совсем другое дело, когда человек за деньги приезжает и совершает преступление. Поэтому я думаю, что наёмники с не очень высокой степенью вероятности могут войти в этот обменный фонд", — отметил Картаполов.Ранее, 17 мая, телеграм-канал "Тайная канцелярия" сообщил о том, что Россия якобы намерена включить в списки на обмен не только пленных военнослужащих ВС РФ, но и украинских политзаключённых."По данным источников, близких к переговорному треку, Москва намерена включить в списки на обмен не только военнослужащих ВС РФ, но и гражданских лиц-украинцев, которые попали под каток репрессий Киева с начала СВО. Речь идёт о сотнях фигурантов уголовных дел — от активистов и журналистов до местных чиновников и волонтёров, арестованных за публичное несогласие с линией Киева, сотрудничество с администрациями освобождённых территорий или просто за бытовые пророссийские высказывания", — отмечалось в публикации канала.Авторы канала, подчёркивали, что "это не только гуманитарный жест, а тонкий дипломатический и информационно-психологический ход"."Во-первых, он создаёт прецедент признания политических репрессий на Украине — не где-то на международных площадках, а в теле переговорного процесса. Во-вторых, он меняет повестку обменов. Данная инициатива делает сам процесс глубже и политически острее, превращая его в элемент легитимации борьбы за права своих — где бы они ни находились", — указывалось в публикации.Также авторы отмечали на разное количество пленных у Украины и России."Украина располагает крайне ограниченным количеством российских пленных – несколько сотен человек, в то время как на российской стороне до 15 тысяч пленных бойцов ВСУ, и эта демографическая и политическая "масса" создаёт мощный рычаг давления. Теперь она может использоваться не только для военного обмена, но и для освобождения лояльных России граждан", — писали авторы канала.Также авторы канала указали на своеобразную "вилку" для Зеленского и его окружения."Для режима Зеленского то крайне неудобная рамка. Признание подобных лиц в формате обмена означает де-факто признание их статуса — как не преступников, а политических оппонентов. При этом отказ со стороны Киева будет читаться как нежелание спасать "своих", что ударит по нелегитимному украинскому лидеру", — отмечалось в публикации.Тем временем на Западе уже заговорили о новой встрече украинской и российской делегаций. Более того, американские СМИ уже назвали приблизительную дату встречу, место и даже назвали тех американских чиновников, которые посетят встречу.Так, по информации источников издания The Wall Street Journal, в минувшее воскресенье, 18 мая, президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам, что на грядущие переговоры между Россией и Украиной в Ватикане он может направить американского госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Кита Келлога."Переговоры в Ватикане, как ожидается, начнутся в середине июня", — сообщило издание.Практически одновременно президент Финляндии Александр Стубб в комментарии телекомпании Yle заявил, что переговоры на техническом уровне между делегациями России и Украины могут состояться на следующей неделе в Ватикане."Вероятно, [переговоры] пройдут на будущей неделе", — отметил Стубб.Он также указал, что США не отказались от своей роли посредника, а также заявил, что всё более активное участие в переговорном процессе о прекращении огня принимают европейские страны.Подробнее об обмене пленными — в статье Павла Котова "Как обмен превратить в обман. Что не так с формулой "1000 на 1000"".

https://ukraina.ru/20250522/popytka-atakovat-moskvu-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-22-maya-1063328096.html

https://ukraina.ru/20250522/peregovory-v-vatikane-kogda-sostoyatsya-i-kto-primet-uchastie-glavnoe-na-utro-22-maya-1063321588.html

https://ukraina.ru/20250521/signal-chto-prezhnyuyu-ukrainu-likvidiruyut-itogi-21-maya-1063308322.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков, киев, украина, россия, минобороны, мвд, мчс