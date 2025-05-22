Создание буферной зоны, подготовка обмена пленными. Итоги 22 мая - 22.05.2025 Украина.ру
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Создание буферной зоны, подготовка обмена пленными. Итоги 22 мая
Создание буферной зоны, подготовка обмена пленными. Итоги 22 мая - 22.05.2025 Украина.ру
Создание буферной зоны, подготовка обмена пленными. Итоги 22 мая
Президент России Владимир Путин заявил о создании буферной зоны для того, чтобы обезопасить российские регионы. В Кремле прокомментировали готовящийся обмен пленными между Россией и Украиной
2025-05-22T18:19
2025-05-22T18:21
эксклюзив
хроники
владимир путин
владимир зеленский
дмитрий песков
киев
украина
россия
минобороны
мвд
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Президент России Владимир Путин на совещании с правительством рассказал о создании буферной зоны вдоль государственной границы."Уже говорил, что было принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границ. Наши Вооружённые силы сейчас эту задачу решают: активно подавляются огневые точки противника, работа идёт", — подчеркнул Путин.Перед этим президент России рассказал о преступлениях украинских военных в приграничье."При налётах дронов, действиях диверсионных групп охотятся за гражданским транспортом, включая автомобили скорой помощи, сельхозтехнику. Гибнут и получают ранения и женщины, и дети", — отметил Путин.Президент России подчеркнул, что методы, используемые ВСУ и иностранными наёмниками — террористические.Он также обратил внимание на восстановление российских регионов."Обращаю внимание, что уже сейчас, с учётом ситуации в Курской, Белгородской, Брянской областях, надо разворачивать работу, чтобы восстановить и отстроить всё разрушенное", — указал президент России.Путин поручил Минобороны, МВД, МЧС и другим ведомствам подключиться к работе по восстановлению приграничных районов, пострадавших от боевых действий.Обмен пленнымиПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, состоится ли обмен пленными на этой неделе."Это вопрос достаточно трудоемкий. Там, естественно, работа ведется по обмену конкретными именами. Поскольку речь идет о тысяче на тысячу, то, конечно, это требует какое-то время. Эта работа продолжается, но, еще раз повторяю, достаточно оперативно. Все заинтересованы в том, чтобы это сделать в максимально возможном, быстром режиме", — заявил Песков.Ранее, утром 22 мая глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что следующие переговоры между украинской и российскими делегациями возможны лишь после проведения обмена пленными."Наша позиция чёткая: первым шагом должна стать договорённость об обмене пленными в формате "1000 на 1000". Вторым — определение места для следующей встречи с представителями РФ", — написал Ермак в своём телеграм-канале в 8:00.Спустя восемь с лишним часов он сообщил о совещании по поводу обмена пленными у Владимира Зеленского."Совещание &lt;...&gt;по подготовке обмена пленными. Договорённость об освобождении 1000 наших людей из российского плена стала результатом встречи в Турции. Работаем, чтобы этот результат был обеспечен. Без этого дальнейшее движение не является возможным", — указал Ермак.Ранее, 21 мая, глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов в комментарии телеграм-каналу SHOT заявил, что Зеленскому почти некого отправлять на обмен пленными."Там сейчас они по всем своим тюрьмах и лагерям рыщут, пытаются набрать эту тысячу человек потому, что откуда у них такое количество наших пленных. Потом — там сейчас в ход идут все подростки, старики, женщины, которых они на улице хватали за всё, что можно было придраться", — указал Картаполов.В обмене, по его словам, не будут участвовать иностранные наёмники, так как это "отдельная каста"."Обычно их никто никогда ни на кого не меняет. Одно дело, когда солдат — он под присягой, он выполняет задачи потому, что это служба и он обязан это делать. А совсем другое дело, когда человек за деньги приезжает и совершает преступление. Поэтому я думаю, что наёмники с не очень высокой степенью вероятности могут войти в этот обменный фонд", — отметил Картаполов.Ранее, 17 мая, телеграм-канал "Тайная канцелярия" сообщил о том, что Россия якобы намерена включить в списки на обмен не только пленных военнослужащих ВС РФ, но и украинских политзаключённых."По данным источников, близких к переговорному треку, Москва намерена включить в списки на обмен не только военнослужащих ВС РФ, но и гражданских лиц-украинцев, которые попали под каток репрессий Киева с начала СВО. Речь идёт о сотнях фигурантов уголовных дел — от активистов и журналистов до местных чиновников и волонтёров, арестованных за публичное несогласие с линией Киева, сотрудничество с администрациями освобождённых территорий или просто за бытовые пророссийские высказывания", — отмечалось в публикации канала.Авторы канала, подчёркивали, что "это не только гуманитарный жест, а тонкий дипломатический и информационно-психологический ход"."Во-первых, он создаёт прецедент признания политических репрессий на Украине — не где-то на международных площадках, а в теле переговорного процесса. Во-вторых, он меняет повестку обменов. Данная инициатива делает сам процесс глубже и политически острее, превращая его в элемент легитимации борьбы за права своих — где бы они ни находились", — указывалось в публикации.Также авторы отмечали на разное количество пленных у Украины и России."Украина располагает крайне ограниченным количеством российских пленных – несколько сотен человек, в то время как на российской стороне до 15 тысяч пленных бойцов ВСУ, и эта демографическая и политическая "масса" создаёт мощный рычаг давления. Теперь она может использоваться не только для военного обмена, но и для освобождения лояльных России граждан", — писали авторы канала.Также авторы канала указали на своеобразную "вилку" для Зеленского и его окружения."Для режима Зеленского то крайне неудобная рамка. Признание подобных лиц в формате обмена означает де-факто признание их статуса — как не преступников, а политических оппонентов. При этом отказ со стороны Киева будет читаться как нежелание спасать "своих", что ударит по нелегитимному украинскому лидеру", — отмечалось в публикации.Тем временем на Западе уже заговорили о новой встрече украинской и российской делегаций. Более того, американские СМИ уже назвали приблизительную дату встречу, место и даже назвали тех американских чиновников, которые посетят встречу.Так, по информации источников издания The Wall Street Journal, в минувшее воскресенье, 18 мая, президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам, что на грядущие переговоры между Россией и Украиной в Ватикане он может направить американского госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Кита Келлога."Переговоры в Ватикане, как ожидается, начнутся в середине июня", — сообщило издание.Практически одновременно президент Финляндии Александр Стубб в комментарии телекомпании Yle заявил, что переговоры на техническом уровне между делегациями России и Украины могут состояться на следующей неделе в Ватикане."Вероятно, [переговоры] пройдут на будущей неделе", — отметил Стубб.Он также указал, что США не отказались от своей роли посредника, а также заявил, что всё более активное участие в переговорном процессе о прекращении огня принимают европейские страны.Подробнее об обмене пленными — в статье Павла Котова "Как обмен превратить в обман. Что не так с формулой "1000 на 1000"".
https://ukraina.ru/20250522/popytka-atakovat-moskvu-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-22-maya-1063328096.html
https://ukraina.ru/20250522/peregovory-v-vatikane-kogda-sostoyatsya-i-kto-primet-uchastie-glavnoe-na-utro-22-maya-1063321588.html
https://ukraina.ru/20250521/signal-chto-prezhnyuyu-ukrainu-likvidiruyut-itogi-21-maya-1063308322.html
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Егор Леев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков, киев, украина, россия, минобороны, мвд, мчс
Эксклюзив, Хроники, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Киев, Украина, Россия, Минобороны, МВД, МЧС

Создание буферной зоны, подготовка обмена пленными. Итоги 22 мая

18:19 22.05.2025 (обновлено: 18:21 22.05.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин вручил высшие госнаграды
Президент Владимир Путин вручил высшие госнаграды
© POOL
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президент России Владимир Путин заявил о создании буферной зоны для того, чтобы обезопасить российские регионы. В Кремле прокомментировали готовящийся обмен пленными между Россией и Украиной
Президент России Владимир Путин на совещании с правительством рассказал о создании буферной зоны вдоль государственной границы.
"Уже говорил, что было принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границ. Наши Вооружённые силы сейчас эту задачу решают: активно подавляются огневые точки противника, работа идёт", — подчеркнул Путин.
Перед этим президент России рассказал о преступлениях украинских военных в приграничье.
"При налётах дронов, действиях диверсионных групп охотятся за гражданским транспортом, включая автомобили скорой помощи, сельхозтехнику. Гибнут и получают ранения и женщины, и дети", — отметил Путин.
Президент России подчеркнул, что методы, используемые ВСУ и иностранными наёмниками — террористические.
Он также обратил внимание на восстановление российских регионов.
"Обращаю внимание, что уже сейчас, с учётом ситуации в Курской, Белгородской, Брянской областях, надо разворачивать работу, чтобы восстановить и отстроить всё разрушенное", — указал президент России.
Путин поручил Минобороны, МВД, МЧС и другим ведомствам подключиться к работе по восстановлению приграничных районов, пострадавших от боевых действий.
последствия атаки БпЛА в Курской области - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
13:15
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Обмен пленными
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, состоится ли обмен пленными на этой неделе.
"Это вопрос достаточно трудоемкий. Там, естественно, работа ведется по обмену конкретными именами. Поскольку речь идет о тысяче на тысячу, то, конечно, это требует какое-то время. Эта работа продолжается, но, еще раз повторяю, достаточно оперативно. Все заинтересованы в том, чтобы это сделать в максимально возможном, быстром режиме", — заявил Песков.
Ранее, утром 22 мая глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что следующие переговоры между украинской и российскими делегациями возможны лишь после проведения обмена пленными.
"Наша позиция чёткая: первым шагом должна стать договорённость об обмене пленными в формате "1000 на 1000". Вторым — определение места для следующей встречи с представителями РФ", — написал Ермак в своём телеграм-канале в 8:00.
Спустя восемь с лишним часов он сообщил о совещании по поводу обмена пленными у Владимира Зеленского.
"Совещание <...>по подготовке обмена пленными. Договорённость об освобождении 1000 наших людей из российского плена стала результатом встречи в Турции. Работаем, чтобы этот результат был обеспечен. Без этого дальнейшее движение не является возможным", — указал Ермак.
Рим Ватикан
09:50
Переговоры в Ватикане: когда состоятся и кто примет участие. Главное на утро 22 маяСледующий раунд переговоров Украины и России может пройти в Ватикане, сообщили американские СМИ
Ранее, 21 мая, глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов в комментарии телеграм-каналу SHOT заявил, что Зеленскому почти некого отправлять на обмен пленными.
"Там сейчас они по всем своим тюрьмах и лагерям рыщут, пытаются набрать эту тысячу человек потому, что откуда у них такое количество наших пленных. Потом — там сейчас в ход идут все подростки, старики, женщины, которых они на улице хватали за всё, что можно было придраться", — указал Картаполов.
В обмене, по его словам, не будут участвовать иностранные наёмники, так как это "отдельная каста".
"Обычно их никто никогда ни на кого не меняет. Одно дело, когда солдат — он под присягой, он выполняет задачи потому, что это служба и он обязан это делать. А совсем другое дело, когда человек за деньги приезжает и совершает преступление. Поэтому я думаю, что наёмники с не очень высокой степенью вероятности могут войти в этот обменный фонд", — отметил Картаполов.
Ранее, 17 мая, телеграм-канал "Тайная канцелярия" сообщил о том, что Россия якобы намерена включить в списки на обмен не только пленных военнослужащих ВС РФ, но и украинских политзаключённых.
"По данным источников, близких к переговорному треку, Москва намерена включить в списки на обмен не только военнослужащих ВС РФ, но и гражданских лиц-украинцев, которые попали под каток репрессий Киева с начала СВО. Речь идёт о сотнях фигурантов уголовных дел — от активистов и журналистов до местных чиновников и волонтёров, арестованных за публичное несогласие с линией Киева, сотрудничество с администрациями освобождённых территорий или просто за бытовые пророссийские высказывания", — отмечалось в публикации канала.
Авторы канала, подчёркивали, что "это не только гуманитарный жест, а тонкий дипломатический и информационно-психологический ход".
"Во-первых, он создаёт прецедент признания политических репрессий на Украине — не где-то на международных площадках, а в теле переговорного процесса. Во-вторых, он меняет повестку обменов. Данная инициатива делает сам процесс глубже и политически острее, превращая его в элемент легитимации борьбы за права своих — где бы они ни находились", — указывалось в публикации.
Вчера, 18:08
Сигнал, что прежнюю Украину "ликвидируют", ВС РФ на границе Днепропетровской области. Итоги 21 мая
Также авторы отмечали на разное количество пленных у Украины и России.
"Украина располагает крайне ограниченным количеством российских пленных – несколько сотен человек, в то время как на российской стороне до 15 тысяч пленных бойцов ВСУ, и эта демографическая и политическая "масса" создаёт мощный рычаг давления. Теперь она может использоваться не только для военного обмена, но и для освобождения лояльных России граждан", — писали авторы канала.
Также авторы канала указали на своеобразную "вилку" для Зеленского и его окружения.
"Для режима Зеленского то крайне неудобная рамка. Признание подобных лиц в формате обмена означает де-факто признание их статуса — как не преступников, а политических оппонентов. При этом отказ со стороны Киева будет читаться как нежелание спасать "своих", что ударит по нелегитимному украинскому лидеру", — отмечалось в публикации.
Тем временем на Западе уже заговорили о новой встрече украинской и российской делегаций. Более того, американские СМИ уже назвали приблизительную дату встречу, место и даже назвали тех американских чиновников, которые посетят встречу.
Так, по информации источников издания The Wall Street Journal, в минувшее воскресенье, 18 мая, президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам, что на грядущие переговоры между Россией и Украиной в Ватикане он может направить американского госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Кита Келлога.
"Переговоры в Ватикане, как ожидается, начнутся в середине июня", — сообщило издание.
Практически одновременно президент Финляндии Александр Стубб в комментарии телекомпании Yle заявил, что переговоры на техническом уровне между делегациями России и Украины могут состояться на следующей неделе в Ватикане.
"Вероятно, [переговоры] пройдут на будущей неделе", — отметил Стубб.
Он также указал, что США не отказались от своей роли посредника, а также заявил, что всё более активное участие в переговорном процессе о прекращении огня принимают европейские страны.
Подробнее об обмене пленными — в статье Павла Котова "Как обмен превратить в обман. Что не так с формулой "1000 на 1000"".
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