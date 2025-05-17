https://ukraina.ru/20250517/usloviya-dlya-vstrechi-putina-i-zelenskogo-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-17-maya-1063207192.html

Условия для встречи Путина и Зеленского, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 17 мая

Условия для встречи Путина и Зеленского, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 17 мая - 17.05.2025 Украина.ру

Условия для встречи Путина и Зеленского, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 17 мая

В Кремле назвали условия для встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-05-17T13:13

2025-05-17T13:13

2025-05-17T13:42

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Встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна при достижении определенных договоренностей делегаций двух стран, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков."Поступило очень много вопросов по теме возможной встречи президентов двух стран, Украины и России, Зеленского и Путина. <…> Такая встреча как результат работы делегаций двух сторон при достижении определенных договоренностей этих делегаций возможна. Считаем ее возможной. Но именно как результат работы и по достижении определенных результатов в виде договоренностей двух сторон", — заявил он.Ранее глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский, рассказывая об итогах переговоров с украинской делегацией, коснулся и встречи Путина с Зеленским."Украинская сторона запросила прямые переговоры между руководителями государств. Мы приняли этот запрос к сведению", — отметил Мединский.Тем временем на Западе опасаются другой встречи: президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщило издание The Telegraph, украинские чиновники теряют из-за возможности этой встречи сон."Это (встреча Путина и Трампа. — Ред.) причина, по которой украинские официальные лица больше всего теряют сон. На подобной встрече Путин безраздельно завладел бы вниманием Трампа без посредника, который бы отстаивал их интересы", — указано в материале.По мнению издания, разговоры о встрече — это унижение для лидеров стран ЕС, ждавших от США новых антироссийских санкций.Ранее, 16 мая, Трамп в Абу-Даби заявил, что его встреча с Путиным произойдёт, "когда только мы сможем это устроить". При этом госсекретарь Марко Рубио высказал мнение, что саммит президентов России и США — это единственный шанс на украинское урегулирование. В то же время Рубио указал, что дата возможной встречи лидеров еще не определена.Обстрелы и налётыУтром 17 мая Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."С 22:00 16 мая до 06:00 17 мая дежурными средствами ПВО уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один – над территорией Белгородской области и один – над территорией Курской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 9 ударов.Все удары были нанесены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 33 единицы различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Огнём ВСУ был повреждён один объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки 3 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 34 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 34 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 6; Малая Лепетиха — 3; Великая Лепетиха — 5; Забарино — 2; Рыбальче — 4; Голая Пристань — 4; Кардашинка — 3 Обрывка — 3; Днепряны — 4", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 23 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Малая Лепетиха, Малая Кардашинка и Князе-Григоровка.Также, как сообщила каналу администрация Великолепетихского муниципального округа, за минувшие сутки ВСУ нанесли по территории округа 23 удара."Обстрелам подверглись Великая Лепетиха, Малая Лепетиха и Князе-Григоровка", — сообщили "Таврии" в Администрации округа.Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.Утром 17 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Без последствий", — указывалось в свкодке.В Белгородском районе по посёлку Октябрьский, сёлам Веселая Лопань и Устинка совершены атаки 3 беспилотников, 2 из которых сбиты системой ПВО. В селе Устинка от удара дрона загорелась сухая трава — силами жителей и ДПД возгорание ликвидировано."В Борисовском районе посёлок Борисовка, сёла Байцуры и Берёзовка были атакованы 3 беспилотниками, один из которых сбит. В посёлке Борисовка дрон атаковал автомобиль на стоянке коммерческого объекта. В результате удара мужчина получил баротравму. Пострадавший после оказания необходимой помощи продолжает лечение амбулаторно", — писал Гладков.Также были повреждены два легковых автомобиля и коммерческий объект. Сегодня ночью в селе Берёзовка в результате сброса взрывного устройства с БПЛА повреждён забор частного дома.В Валуйском муниципальном округе город Валуйки, посёлок Уразово, сёла Аркатово, Двулучное, Казинка, Соболевка, Шелаево и хутор Леоновка подверглись атакам 42 беспилотников, 11 из которых подавлены и сбиты. В городе Валуйки повреждены автомобиль, здание промышленного предприятия, оборудование на двух предприятиях и линия электропередачи, в посёлке Уразово — газовая труба и инфраструктурный объект связи, в селе Двулучное — гараж и автомобиль, в селе Соболевка — частный дом, в хуторе Леоновка — грузовой автомобиль и инфраструктурный объект связи.В Волоконовском районе хутора Гаевка и Плотвянка атакованы 2 беспилотниками. Последствий нет."В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено и Пороз выпущено 7 боеприпасов и совершены атаки 2 беспилотников. Также сегодня ночью над округом сбита воздушная цель. В хуторе Тополи от падения обломков повреждена кровля надворной постройки", — отмечалось в сводке.Над Красногвардейским районом системой ПВО сбит беспилотник. Обошлось без последствий.В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Вязовое, Демидовка, Колотиловка, Надежевка, Поповка и Репяховка выпущено 20 боеприпасов в ходе 7 обстрелов и нанесены удары 12 беспилотников, один из которых сбит. Информация о последствиях уточняется.В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, посёлок Красное, сёла Архангельское, Безлюдовка, Вознесеновка, Графовка, Кошлаково, Мешковое, Муром, Нежеголь, Ржевка и Середа были атакованы 45 беспилотниками, 34 из которых подавлены и сбиты."В селе Архангельское беспилотник атаковал мужчину, который передвигался на велосипеде. От полученных ранений он скончался на месте", — сообщил Гладков.В городе Шебекино повреждены частный дом, складское помещение предприятия, легковой и грузовой автомобили, в селе Графовка — инфраструктурный объект связи, в селе Ржевка — надворная постройка, в селе Мешковое — линия электропередачи, в селе Нежеголь — забор частного домовладения. Поздно вечером и утром в городе Шебекино от ударов дронов повреждены КамАЗ, легковой автомобиль и навес на территории коммерческой организации, в селе Муром частично разрушен дом.Вечером 16 мая врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал об атаке украинского беспилотника"Вражеский FPV-дрон атаковал электроподстанцию в Рыльске. В результате удара незначительно повреждён трансформатор. Из-за аварии произошло отключение электричества в городе и в сельсоветах, а также в посёлках Коренево и Глушково, которые запитаны от Рыльской подстанции", — писал он в своём телеграм-канале.Позднее аварийные бригады устранили повреждения от атаки.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О переговорах в Стамбуле — в статье Алексея Туманова "Переговоры с Украиной завершены. Кислица показал V, Скибицкий приветствует павших бойцов ВСУ".

https://ukraina.ru/20250517/razumnyy-kompromiss-glavnoe-na-utro-17-maya-1063204074.html

https://ukraina.ru/20250516/itogi-peregovorov-v-stambule-obmen-plennymi-i-slonyachka-zapadnykh-smi-itogi-16-maya-1063200809.html

https://ukraina.ru/20250516/vstrechi-pered-vstrechey-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-16-maya-1063188557.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир путин, трамп и зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, ес, сша, украина, россия