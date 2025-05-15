https://ukraina.ru/20250515/gotovnost-k-kompromissam-i-rabochiy-nastroy-v-stambule-itogi-15-maya-1063164196.html

Готовность к компромиссам и рабочий настрой в Стамбуле. Итоги 15 мая

Готовность к компромиссам и рабочий настрой в Стамбуле. Итоги 15 мая - 15.05.2025 Украина.ру

Готовность к компромиссам и рабочий настрой в Стамбуле. Итоги 15 мая

Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о том, что Россия готова к компромиссам в переговорах с Украиной

2025-05-15T18:33

2025-05-15T18:33

2025-05-15T18:33

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О готовности РФ к переговорам помощник президента России, глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, отвечая на вопросы журналистов около 16:45."Готовы к возобновлению хода стамбульских переговоров, готовы к возможным компромиссам и к их обсуждению. У нас рабочий настрой, здесь присутствуют в составе делегации руководящий состав всех заинтересованных ведомств", — заявил Мединский.После этого журналисты обратили внимание на то, что делегация Украины до сих пор не прибыла в Стамбул."Спросите украинскую делегацию, по-моему они в Анкаре сейчас", — ответил Мединский.Спустя почти 20 минут Владимир Зеленский, находившийся с визитом в Анкаре, заявил, что Украина направляет свою делегацию в Стамбул."Несмотря на достаточно низкий уровень российской делегации, но из уважения к президенту Трампу, высокого уровня делегации Турции и президенту Эрдогана – и все же желая попытаться достичь хотя бы первых шагов по деэскалации, по прекращению огня – я решил отправить в Стамбул нашу делегацию", — заявил Зеленский.Украинскую делегацию возглавил министр обороны Украины Рустем Умеров. В то же время, в составе делегации не будет главы Службы безопасности Украины Василия Малюка* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова, которые также прибыли в Анкару.Ранее Зеленский уже заявлял о том, что не удовлетворён уровнем российской делегации, назвав её "бутафорной"."Кто использует слово "бутафорный"? Клоун? Неудачник? Человек с неизвестным образованием? В отношении людей, которые имеют базовое образование, учёные степени, заслуги перед Отечеством. Кто своим трудом доказал уровень профессионализма. Он их так называет? Да кто он есть?" — ответила на претензии украинского политика официальный представитель МИД России Мария Захарова.Позднее, вечером 15 мая, отвечая уже на реплику главы МИД Германии Йоханна Вадефуля, заявившего о том, что "Россия должна направить делегацию, "которая соответствует серьёзности текущей ситуации"", Захарова снова указала на квалификацию членов российской делегации."Россия уже направила делегацию. Исходя из устроенной западниками падучей, разговаривать с ней просто боятся. В нашей делегации не актеры-недоучки, не клоуны-наркоманы, не батутисты-гинекологи, выдающие себя за дипломатов, а высочайшие профессионалы, владеющие ситуацией досконально: МИД, Минобороны, ГУ ГШ, правовики-международники", — отметила официальный представитель МИД РФ.Она указала, что, судя по поведению Зеленского, на Западе, очевидно ждали другую делегацию."Возможно, судя по "серьёзности текущей истерики" НАТОвцев и Зеленского, они ждали психиатров? Совет коллективному Брюсселю: возьмите себя и своих выкормышей в руки и усадите их за стол переговоров, о котором вы так смачно рассуждали последние недели. Не добавляйте ко всем своим регалиями ещё и звание трусливых истеричек", — подытожила Захарова.Примечательно, что президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов о российской делегации, заявил, что не разочарован её уровнем."Я не разочарован. С чего бы мне быть разочарованным?" — отметил он.При этом Трамп указал, что вопросе урегулирования конфликта на Украине "ничего не произойдёт", пока не состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным."Очевидно, что он собирался поехать, думая, что и я собираюсь поехать. Но он не поехал, поскольку меня там нет", — заявил президент США.В 17:30 по Стамбулу и Москве Мединский сделал заявление для прессы в генконсульстве России в Стамбуле."Мы рассматриваем эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, который к сожалению был прерван украинской стороной три года назад. Наша официальная делегация утверждена распоряжением президента и она обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для проведения переговоров. Делегация настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения", — заявил Мединский.Он также назвал задачу переговоров."Задача прямых переговоров с украинской стороной — рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта", — указал глава российской делегации.До этого Мединский также рассказал, что члены делегации принимали участие в совещании президента России с руководством Совбеза РФ, правительством РФ, министрами иностранных дел и обороны, начальником Генштаба ВС РФ, руководством спецслужб и командующими всеми группировками ВС РФ, которые участвуют в СВО."Была обсуждена внешнеполитическая повестка, вопросы безопасности, доложено о состоянии дел в экономике и оборонной промышленности. Министр обороны, начальник Генерального штаба, а также все командующие группировками российской армии в зоне СВО доложили о ситуации в зоне боевых действий. Потом состоялась подробное совместное обсуждение. С учётом доклада всех участников совещания, президент поставил задачи и определил нашу переговорную позицию для российской делегации в Стамбуле", — рассказал Мединский.После этого заявления российская делегация направилась в президентский офис в Долмабахче, где ожидаются переговоры с Украиной.О чём не стоит забывать во время переговоров — в статье Павла Волкова "Не забыть о людях. Переговоры в Стамбуле и гражданские пленные".

https://ukraina.ru/20250515/nastroy-na-peregovorakh-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-15-maya-1063147918.html

https://ukraina.ru/20250515/kto-edet-v-stambul-i-chto-eto-znachit-glavnoe-na-utro-15-maya-1063140037.html

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хроники, эксклюзив, стамбул, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир мединский, владимир зеленский, мид, генштаб, вооруженные силы украины