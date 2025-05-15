Готовность к компромиссам и рабочий настрой в Стамбуле. Итоги 15 мая - 15.05.2025 Украина.ру
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Готовность к компромиссам и рабочий настрой в Стамбуле. Итоги 15 мая
Готовность к компромиссам и рабочий настрой в Стамбуле. Итоги 15 мая - 15.05.2025 Украина.ру
Готовность к компромиссам и рабочий настрой в Стамбуле. Итоги 15 мая
Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о том, что Россия готова к компромиссам в переговорах с Украиной
2025-05-15T18:33
2025-05-15T18:33
хроники
эксклюзив
стамбул
россия
украина
дональд трамп
владимир путин
владимир мединский
владимир зеленский
мид
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О готовности РФ к переговорам помощник президента России, глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, отвечая на вопросы журналистов около 16:45."Готовы к возобновлению хода стамбульских переговоров, готовы к возможным компромиссам и к их обсуждению. У нас рабочий настрой, здесь присутствуют в составе делегации руководящий состав всех заинтересованных ведомств", — заявил Мединский.После этого журналисты обратили внимание на то, что делегация Украины до сих пор не прибыла в Стамбул."Спросите украинскую делегацию, по-моему они в Анкаре сейчас", — ответил Мединский.Спустя почти 20 минут Владимир Зеленский, находившийся с визитом в Анкаре, заявил, что Украина направляет свою делегацию в Стамбул."Несмотря на достаточно низкий уровень российской делегации, но из уважения к президенту Трампу, высокого уровня делегации Турции и президенту Эрдогана – и все же желая попытаться достичь хотя бы первых шагов по деэскалации, по прекращению огня – я решил отправить в Стамбул нашу делегацию", — заявил Зеленский.Украинскую делегацию возглавил министр обороны Украины Рустем Умеров. В то же время, в составе делегации не будет главы Службы безопасности Украины Василия Малюка* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова, которые также прибыли в Анкару.Ранее Зеленский уже заявлял о том, что не удовлетворён уровнем российской делегации, назвав её "бутафорной"."Кто использует слово "бутафорный"? Клоун? Неудачник? Человек с неизвестным образованием? В отношении людей, которые имеют базовое образование, учёные степени, заслуги перед Отечеством. Кто своим трудом доказал уровень профессионализма. Он их так называет? Да кто он есть?" — ответила на претензии украинского политика официальный представитель МИД России Мария Захарова.Позднее, вечером 15 мая, отвечая уже на реплику главы МИД Германии Йоханна Вадефуля, заявившего о том, что "Россия должна направить делегацию, "которая соответствует серьёзности текущей ситуации"", Захарова снова указала на квалификацию членов российской делегации."Россия уже направила делегацию. Исходя из устроенной западниками падучей, разговаривать с ней просто боятся. В нашей делегации не актеры-недоучки, не клоуны-наркоманы, не батутисты-гинекологи, выдающие себя за дипломатов, а высочайшие профессионалы, владеющие ситуацией досконально: МИД, Минобороны, ГУ ГШ, правовики-международники", — отметила официальный представитель МИД РФ.Она указала, что, судя по поведению Зеленского, на Западе, очевидно ждали другую делегацию."Возможно, судя по "серьёзности текущей истерики" НАТОвцев и Зеленского, они ждали психиатров? Совет коллективному Брюсселю: возьмите себя и своих выкормышей в руки и усадите их за стол переговоров, о котором вы так смачно рассуждали последние недели. Не добавляйте ко всем своим регалиями ещё и звание трусливых истеричек", — подытожила Захарова.Примечательно, что президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов о российской делегации, заявил, что не разочарован её уровнем."Я не разочарован. С чего бы мне быть разочарованным?" — отметил он.При этом Трамп указал, что вопросе урегулирования конфликта на Украине "ничего не произойдёт", пока не состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным."Очевидно, что он собирался поехать, думая, что и я собираюсь поехать. Но он не поехал, поскольку меня там нет", — заявил президент США.В 17:30 по Стамбулу и Москве Мединский сделал заявление для прессы в генконсульстве России в Стамбуле."Мы рассматриваем эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, который к сожалению был прерван украинской стороной три года назад. Наша официальная делегация утверждена распоряжением президента и она обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для проведения переговоров. Делегация настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения", — заявил Мединский.Он также назвал задачу переговоров."Задача прямых переговоров с украинской стороной — рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта", — указал глава российской делегации.До этого Мединский также рассказал, что члены делегации принимали участие в совещании президента России с руководством Совбеза РФ, правительством РФ, министрами иностранных дел и обороны, начальником Генштаба ВС РФ, руководством спецслужб и командующими всеми группировками ВС РФ, которые участвуют в СВО."Была обсуждена внешнеполитическая повестка, вопросы безопасности, доложено о состоянии дел в экономике и оборонной промышленности. Министр обороны, начальник Генерального штаба, а также все командующие группировками российской армии в зоне СВО доложили о ситуации в зоне боевых действий. Потом состоялась подробное совместное обсуждение. С учётом доклада всех участников совещания, президент поставил задачи и определил нашу переговорную позицию для российской делегации в Стамбуле", — рассказал Мединский.После этого заявления российская делегация направилась в президентский офис в Долмабахче, где ожидаются переговоры с Украиной.О чём не стоит забывать во время переговоров — в статье Павла Волкова "Не забыть о людях. Переговоры в Стамбуле и гражданские пленные".
https://ukraina.ru/20250515/nastroy-na-peregovorakh-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-15-maya-1063147918.html
https://ukraina.ru/20250515/kto-edet-v-stambul-i-chto-eto-znachit-glavnoe-na-utro-15-maya-1063140037.html
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Егор Леев
Егор Леев
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хроники, эксклюзив, стамбул, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир мединский, владимир зеленский, мид, генштаб, вооруженные силы украины
Хроники, Эксклюзив, Стамбул, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Мединский, Владимир Зеленский, МИД, Генштаб, Вооруженные силы Украины

Готовность к компромиссам и рабочий настрой в Стамбуле. Итоги 15 мая

18:33 15.05.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкПресс-конференция российской делегации в Стамбуле
Пресс-конференция российской делегации в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о том, что Россия готова к компромиссам в переговорах с Украиной
О готовности РФ к переговорам помощник президента России, глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, отвечая на вопросы журналистов около 16:45.
"Готовы к возобновлению хода стамбульских переговоров, готовы к возможным компромиссам и к их обсуждению. У нас рабочий настрой, здесь присутствуют в составе делегации руководящий состав всех заинтересованных ведомств", — заявил Мединский.
После этого журналисты обратили внимание на то, что делегация Украины до сих пор не прибыла в Стамбул.
"Спросите украинскую делегацию, по-моему они в Анкаре сейчас", — ответил Мединский.
Спустя почти 20 минут Владимир Зеленский, находившийся с визитом в Анкаре, заявил, что Украина направляет свою делегацию в Стамбул.
"Несмотря на достаточно низкий уровень российской делегации, но из уважения к президенту Трампу, высокого уровня делегации Турции и президенту Эрдогана – и все же желая попытаться достичь хотя бы первых шагов по деэскалации, по прекращению огня – я решил отправить в Стамбул нашу делегацию", — заявил Зеленский.
Украинскую делегацию возглавил министр обороны Украины Рустем Умеров. В то же время, в составе делегации не будет главы Службы безопасности Украины Василия Малюка* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова, которые также прибыли в Анкару.
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
13:08
Настрой на переговорах, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 15 маяВ МИД РФ прокомментировали переговоры России и Украины в Стамбуле. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Ранее Зеленский уже заявлял о том, что не удовлетворён уровнем российской делегации, назвав её "бутафорной".
"Кто использует слово "бутафорный"? Клоун? Неудачник? Человек с неизвестным образованием? В отношении людей, которые имеют базовое образование, учёные степени, заслуги перед Отечеством. Кто своим трудом доказал уровень профессионализма. Он их так называет? Да кто он есть?" — ответила на претензии украинского политика официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Позднее, вечером 15 мая, отвечая уже на реплику главы МИД Германии Йоханна Вадефуля, заявившего о том, что "Россия должна направить делегацию, "которая соответствует серьёзности текущей ситуации"", Захарова снова указала на квалификацию членов российской делегации.
"Россия уже направила делегацию. Исходя из устроенной западниками падучей, разговаривать с ней просто боятся. В нашей делегации не актеры-недоучки, не клоуны-наркоманы, не батутисты-гинекологи, выдающие себя за дипломатов, а высочайшие профессионалы, владеющие ситуацией досконально: МИД, Минобороны, ГУ ГШ, правовики-международники", — отметила официальный представитель МИД РФ.
Она указала, что, судя по поведению Зеленского, на Западе, очевидно ждали другую делегацию.

"Возможно, судя по "серьёзности текущей истерики" НАТОвцев и Зеленского, они ждали психиатров? Совет коллективному Брюсселю: возьмите себя и своих выкормышей в руки и усадите их за стол переговоров, о котором вы так смачно рассуждали последние недели. Не добавляйте ко всем своим регалиями ещё и звание трусливых истеричек", — подытожила Захарова.
Примечательно, что президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов о российской делегации, заявил, что не разочарован её уровнем.
"Я не разочарован. С чего бы мне быть разочарованным?" — отметил он.
Страны мира. Турция - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
09:28
Кто приехал в Стамбул и что это значит. Главное на утро 15 маяВ ночь на 15 мая президент России Владимир Путин подписал распоряжение "О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной"
При этом Трамп указал, что вопросе урегулирования конфликта на Украине "ничего не произойдёт", пока не состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным.
"Очевидно, что он собирался поехать, думая, что и я собираюсь поехать. Но он не поехал, поскольку меня там нет", — заявил президент США.
В 17:30 по Стамбулу и Москве Мединский сделал заявление для прессы в генконсульстве России в Стамбуле.
"Мы рассматриваем эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, который к сожалению был прерван украинской стороной три года назад. Наша официальная делегация утверждена распоряжением президента и она обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для проведения переговоров. Делегация настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения", — заявил Мединский.
Он также назвал задачу переговоров.
"Задача прямых переговоров с украинской стороной — рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта", — указал глава российской делегации.
До этого Мединский также рассказал, что члены делегации принимали участие в совещании президента России с руководством Совбеза РФ, правительством РФ, министрами иностранных дел и обороны, начальником Генштаба ВС РФ, руководством спецслужб и командующими всеми группировками ВС РФ, которые участвуют в СВО.
"Была обсуждена внешнеполитическая повестка, вопросы безопасности, доложено о состоянии дел в экономике и оборонной промышленности. Министр обороны, начальник Генерального штаба, а также все командующие группировками российской армии в зоне СВО доложили о ситуации в зоне боевых действий. Потом состоялась подробное совместное обсуждение. С учётом доклада всех участников совещания, президент поставил задачи и определил нашу переговорную позицию для российской делегации в Стамбуле", — рассказал Мединский.
После этого заявления российская делегация направилась в президентский офис в Долмабахче, где ожидаются переговоры с Украиной.
О чём не стоит забывать во время переговоров — в статье Павла Волкова "Не забыть о людях. Переговоры в Стамбуле и гражданские пленные".
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