Подлое предательство: ЕС обиделся на Трампа и обещает санкции России - 12.05.2025 Украина.ру
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Подлое предательство: ЕС обиделся на Трампа и обещает санкции России
Подлое предательство: ЕС обиделся на Трампа и обещает санкции России - 12.05.2025 Украина.ру
Подлое предательство: ЕС обиделся на Трампа и обещает санкции России
Евросоюз готов ввести новые санкции против России, если Москва не согласится на прекращение огня до конца суток. Такое заявление в понедельник, 12 мая, сделал на пресс-конференции представитель правительства Германии Штефан Корнелиус
2025-05-12T16:15
2025-05-12T16:43
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"Время идет, у нас еще осталось 10 часов до конца дня, и если к этому моменту не будет прекращения огня, то европейская сторона начнет подготовку к санкциям", - сказал он, а украинское издание "Суспильное" уточнило, что по его информации, речь идет о 17-м пакете, куда "могут войти новые суда "теневого флота" РФ".Президент Франции Эммануэль Макрон в комментарии изданию Le Figaro добавил, что предложение о 30-дневном прекращении огня для России действует только до вечера понедельника.В минувшую субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече "коалиции желающих". Там они вынесли решение: потребовать от России прекратить боевые действия.По результатам встречи Мерц сказал, что теперь "мяч на стороне России", и Москва должна ответить, иначе "последует масштабное ужесточение санкций, и Украине будет по-прежнему оказываться масштабная помощь: политическая, финансовая, а также военная". Также новый канцлер заявил, что сейчас между европейскими союзниками и США наблюдается "удивительно высокий уровень согласия", так как им якобы удалось получить "благословление" президента США Дональда Трампа.Как заметили многие эксперты, европейские лидеры решили, что таким образом загнали Москву в угол. Однако в ночь на воскресенье, 11 мая, глава РФ Владимир Путин выступил с заявлением, в котором напомнил, что Россия ранее неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня, однако они раз за разом саботировались украинской стороной. В частности, в дни Победы ВСУ нарушили перемирие более 14 тысяч раз).Лидер РФ подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Украиной, и сделал Киеву новое предложение: встретиться в Стамбуле 15 мая. Таким образом мяч оказался уже на стороне Украины, и главарю киевского режима ничего не оставалось, кроме как сделать вид, что он отбил его. Владимир Зеленский тут же пообещал лично ждать Путина в Турции в четверг, однако не уточнил, что официальный Стамбул о своем визите он предупредить "забыл"."Фирменное путинское дзюдо. Использовал силу противника и перевернул его на лопатки. Они-то думали, что ультиматумом о 30-дневном перемирии прижали нас к стенке. А оказалось, загнали себя в угол. &lt;...&gt; Москва видит стамбульские соглашения основой для переговоров, но далеко не финальной версией договорённостей – всё решает ситуация на земле, где мы одерживаем победу. И, конечно, о передаче уже конституционных российских земель речи не идет", - прокомментировал ситуацию член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, военкор Александр Коц, резюмировав, что как только украинский режим и его спонсоры откажутся от переговоров или саботируют их, то лишат себя морального права говорить о стремлении к миру.Почти сразу после предложения Путина президент США Дональд Трамп призвал Киев немедленно согласиться на переговоры с РФ. Он написал в своей сети Truth Social, что начинает сомневаться в намерениях Украины заключить сделку с Россией, и если она не состоится, "то европейские лидеры и США будут знать, какие все занимают позиции, и будут действовать соответствующим образом".Его поступок в ЕС и на Украине восприняли как подлое предательство. В частности, украинское издание "Страна.ua" написало, что "Трамп полностью обнулил выдвинутый [Европой и Киевом] ультиматум Путину".Подумав некоторое время, западные лидеры посоветовали Зеленскому принять предложение Путина по переговорам. Неназванный дипломатический источник пояснил журналистам французской газеты Monde, что это решение было продиктовано пониманием: Зеленский не может позволить себе предстать перед Трампом как "разжигатель войны".Подробности дипломатической схватки - в материале авторов издания Украина.ру Марины Поляковой и Анны Черкасовой Жирный восклицательный знак! Что и кому говорит Путин, или Аккумуляция безопасности в Москве.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, москва, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, ес, украина.ру, санкции
Новости, Россия, Москва, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ЕС, Украина.ру, санкции

Подлое предательство: ЕС обиделся на Трампа и обещает санкции России

16:15 12.05.2025 (обновлено: 16:43 12.05.2025)
 
© X / Donald Tusk
- РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© X / Donald Tusk
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Евросоюз готов ввести новые санкции против России, если Москва не согласится на прекращение огня до конца суток. Такое заявление в понедельник, 12 мая, сделал на пресс-конференции представитель правительства Германии Штефан Корнелиус
"Время идет, у нас еще осталось 10 часов до конца дня, и если к этому моменту не будет прекращения огня, то европейская сторона начнет подготовку к санкциям", - сказал он, а украинское издание "Суспильное" уточнило, что по его информации, речь идет о 17-м пакете, куда "могут войти новые суда "теневого флота" РФ".
Президент Франции Эммануэль Макрон в комментарии изданию Le Figaro добавил, что предложение о 30-дневном прекращении огня для России действует только до вечера понедельника.
"Я буду разговаривать с Владимиром Зеленским и моими европейскими коллегами сегодня днем. Рамки были обозначены. Все понятно. <...> Или Россия настроена серьезно и хочет мира, или это несерьезно, и мы должны ввести больше санкций", - заявил французский лидер.
В минувшую субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече "коалиции желающих". Там они вынесли решение: потребовать от России прекратить боевые действия.
коалиция желающих: Стармер, Зеленский, Макрон, Туск, Мерц - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
10 мая, 18:47
Перемирие для передышки. Итоги 10 маяВ России и на Украине обсуждают возможное 30-дневное перемирие
По результатам встречи Мерц сказал, что теперь "мяч на стороне России", и Москва должна ответить, иначе "последует масштабное ужесточение санкций, и Украине будет по-прежнему оказываться масштабная помощь: политическая, финансовая, а также военная". Также новый канцлер заявил, что сейчас между европейскими союзниками и США наблюдается "удивительно высокий уровень согласия", так как им якобы удалось получить "благословление" президента США Дональда Трампа.
Как заметили многие эксперты, европейские лидеры решили, что таким образом загнали Москву в угол. Однако в ночь на воскресенье, 11 мая, глава РФ Владимир Путин выступил с заявлением, в котором напомнил, что Россия ранее неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня, однако они раз за разом саботировались украинской стороной. В частности, в дни Победы ВСУ нарушили перемирие более 14 тысяч раз).
Лидер РФ подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Украиной, и сделал Киеву новое предложение: встретиться в Стамбуле 15 мая. Таким образом мяч оказался уже на стороне Украины, и главарю киевского режима ничего не оставалось, кроме как сделать вид, что он отбил его. Владимир Зеленский тут же пообещал лично ждать Путина в Турции в четверг, однако не уточнил, что официальный Стамбул о своем визите он предупредить "забыл".
"Фирменное путинское дзюдо. Использовал силу противника и перевернул его на лопатки. Они-то думали, что ультиматумом о 30-дневном перемирии прижали нас к стенке. А оказалось, загнали себя в угол. <...> Москва видит стамбульские соглашения основой для переговоров, но далеко не финальной версией договорённостей – всё решает ситуация на земле, где мы одерживаем победу. И, конечно, о передаче уже конституционных российских земель речи не идет", - прокомментировал ситуацию член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, военкор Александр Коц, резюмировав, что как только украинский режим и его спонсоры откажутся от переговоров или саботируют их, то лишат себя морального права говорить о стремлении к миру.
Почти сразу после предложения Путина президент США Дональд Трамп призвал Киев немедленно согласиться на переговоры с РФ. Он написал в своей сети Truth Social, что начинает сомневаться в намерениях Украины заключить сделку с Россией, и если она не состоится, "то европейские лидеры и США будут знать, какие все занимают позиции, и будут действовать соответствующим образом".
Его поступок в ЕС и на Украине восприняли как подлое предательство. В частности, украинское издание "Страна.ua" написало, что "Трамп полностью обнулил выдвинутый [Европой и Киевом] ультиматум Путину".
Подумав некоторое время, западные лидеры посоветовали Зеленскому принять предложение Путина по переговорам. Неназванный дипломатический источник пояснил журналистам французской газеты Monde, что это решение было продиктовано пониманием: Зеленский не может позволить себе предстать перед Трампом как "разжигатель войны".
Подробности дипломатической схватки - в материале авторов издания Украина.ру Марины Поляковой и Анны Черкасовой Жирный восклицательный знак! Что и кому говорит Путин, или Аккумуляция безопасности в Москве.
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