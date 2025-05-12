"Мы готовы к прямым переговорам с Путиным" - Зеленский - 12.05.2025 Украина.ру
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"Мы готовы к прямым переговорам с Путиным" - Зеленский
"Мы готовы к прямым переговорам с Путиным" - Зеленский - 12.05.2025 Украина.ру
"Мы готовы к прямым переговорам с Путиным" - Зеленский
Владимир Зеленский заявил 12 мая о готовности переговоров с президентом России. Об этом украинский политик заявил по итогам переговоров с президентом Турции
2025-05-12T20:20
2025-05-12T20:20
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В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин выступил с предложением начать 15 мая в Стамбуле переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Российский лидер подчеркнул, что Москва настроена на серьёзные переговоры и устранение первопричин конфликта с выходом на установление долгосрочного прочного мира.Инициативу российского лидера поддержали политики и эксперты ряда стран. Президент США Дональд Трамп в связи с предстоящими переговорами в Стамбуле анонсировал"потенциально великий день для России и Украины" и призвал Киев немедленно согласиться на переговоры с Москвой. После этого на высказался Зеленский."Беседовал с президентом Эрдоганом. Обсудили ключевые детали встречи в Турции, которая может помочь в окончании войны. Благодарен за поддержку и готовность на самом высоком уровне содействовать дипломатии. Все равно видим необходимость прекращения огня. Также необходимо, чтобы партнеры обеспечили мониторинг прекращения огня", - сообщил Зеленский.Он также высказался о готовности нынешнего руководства Украины вести прямые переговоры с Владимиром Путиным.Тем временем в Белом доме Трамп рассказал, как настаивал на встрече переговорщиков России и Украины в Стамбуле Также на эту тему: Разговор на языке ультиматумов, Трамп намекает на встречу в Стамбуле. Итоги 12 мая
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"Мы готовы к прямым переговорам с Путиным" - Зеленский

20:20 12.05.2025
 
© president.gov.ua
© president.gov.ua
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Владимир Зеленский заявил 12 мая о готовности переговоров с президентом России. Об этом украинский политик заявил по итогам переговоров с президентом Турции
В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин выступил с предложением начать 15 мая в Стамбуле переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Российский лидер подчеркнул, что Москва настроена на серьёзные переговоры и устранение первопричин конфликта с выходом на установление долгосрочного прочного мира.
Инициативу российского лидера поддержали политики и эксперты ряда стран. Президент США Дональд Трамп в связи с предстоящими переговорами в Стамбуле анонсировал"потенциально великий день для России и Украины" и призвал Киев немедленно согласиться на переговоры с Москвой. После этого на высказался Зеленский.
"Беседовал с президентом Эрдоганом. Обсудили ключевые детали встречи в Турции, которая может помочь в окончании войны. Благодарен за поддержку и готовность на самом высоком уровне содействовать дипломатии. Все равно видим необходимость прекращения огня. Также необходимо, чтобы партнеры обеспечили мониторинг прекращения огня", - сообщил Зеленский.
Он также высказался о готовности нынешнего руководства Украины вести прямые переговоры с Владимиром Путиным.
"Мы готовы к прямым переговорам с Путиным. И очень важно, что мы все вместе в Европе работаем ради долгосрочного обеспечения безопасности. Будем в постоянном контакте с Америкой. Договорились с президентом Эрдоганом о дальнейшей совместной работе ради того, чтобы мир был", - заявил Зеленский.
Тем временем в Белом доме Трамп рассказал, как настаивал на встрече переговорщиков России и Украины в Стамбуле
Также на эту тему: Разговор на языке ультиматумов, Трамп намекает на встречу в Стамбуле. Итоги 12 мая
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