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"Мы готовы к прямым переговорам с Путиным" - Зеленский

"Мы готовы к прямым переговорам с Путиным" - Зеленский - 12.05.2025 Украина.ру

"Мы готовы к прямым переговорам с Путиным" - Зеленский

Владимир Зеленский заявил 12 мая о готовности переговоров с президентом России. Об этом украинский политик заявил по итогам переговоров с президентом Турции

2025-05-12T20:20

2025-05-12T20:20

2025-05-12T20:20

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В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин выступил с предложением начать 15 мая в Стамбуле переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Российский лидер подчеркнул, что Москва настроена на серьёзные переговоры и устранение первопричин конфликта с выходом на установление долгосрочного прочного мира.Инициативу российского лидера поддержали политики и эксперты ряда стран. Президент США Дональд Трамп в связи с предстоящими переговорами в Стамбуле анонсировал"потенциально великий день для России и Украины" и призвал Киев немедленно согласиться на переговоры с Москвой. После этого на высказался Зеленский."Беседовал с президентом Эрдоганом. Обсудили ключевые детали встречи в Турции, которая может помочь в окончании войны. Благодарен за поддержку и готовность на самом высоком уровне содействовать дипломатии. Все равно видим необходимость прекращения огня. Также необходимо, чтобы партнеры обеспечили мониторинг прекращения огня", - сообщил Зеленский.Он также высказался о готовности нынешнего руководства Украины вести прямые переговоры с Владимиром Путиным.Тем временем в Белом доме Трамп рассказал, как настаивал на встрече переговорщиков России и Украины в Стамбуле Также на эту тему: Разговор на языке ультиматумов, Трамп намекает на встречу в Стамбуле. Итоги 12 мая

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