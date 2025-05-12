"Мы готовы к прямым переговорам с Путиным" - Зеленский
© president.gov.ua
© president.gov.ua
Владимир Зеленский заявил 12 мая о готовности переговоров с президентом России. Об этом украинский политик заявил по итогам переговоров с президентом Турции
В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин выступил с предложением начать 15 мая в Стамбуле переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. Российский лидер подчеркнул, что Москва настроена на серьёзные переговоры и устранение первопричин конфликта с выходом на установление долгосрочного прочного мира.
Инициативу российского лидера поддержали политики и эксперты ряда стран. Президент США Дональд Трамп в связи с предстоящими переговорами в Стамбуле анонсировал"потенциально великий день для России и Украины" и призвал Киев немедленно согласиться на переговоры с Москвой. После этого на высказался Зеленский.
"Беседовал с президентом Эрдоганом. Обсудили ключевые детали встречи в Турции, которая может помочь в окончании войны. Благодарен за поддержку и готовность на самом высоком уровне содействовать дипломатии. Все равно видим необходимость прекращения огня. Также необходимо, чтобы партнеры обеспечили мониторинг прекращения огня", - сообщил Зеленский.
Он также высказался о готовности нынешнего руководства Украины вести прямые переговоры с Владимиром Путиным.
"Мы готовы к прямым переговорам с Путиным. И очень важно, что мы все вместе в Европе работаем ради долгосрочного обеспечения безопасности. Будем в постоянном контакте с Америкой. Договорились с президентом Эрдоганом о дальнейшей совместной работе ради того, чтобы мир был", - заявил Зеленский.
Тем временем в Белом доме Трамп рассказал, как настаивал на встрече переговорщиков России и Украины в Стамбуле
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