https://ukraina.ru/20250512/tramp-rasskazal-kak-nastaival-na-vstreche-peregovorschikov-rossii-i-ukrainy-v-stambule-1063069054.html
Трамп рассказал, как настаивал на встрече переговорщиков России и Украины в Стамбуле
Трамп рассказал, как настаивал на встрече переговорщиков России и Украины в Стамбуле - 12.05.2025 Украина.ру
Трамп рассказал, как настаивал на встрече переговорщиков России и Украины в Стамбуле
Президент США Дональд Трамп настаивал на предстоящей встрече в Стамбуле 15 мая переговорщиков от России и Украины с надеждой на позитивный результат переговоров. Об этом он заявил 12 мая на брифинге в Белом доме.
2025-05-12T17:55
2025-05-12T17:55
2025-05-12T17:55
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"Встреча в четверг России и Украины крайне важна. Я настаивал на том, чтобы эта встреча состоялась. Думаю, из неё может выйти что-то хорошее - прекратить кровопролитие, этот ужас, эту бойню", - сказал Трамп.Он с сожалением констатировал огромные масштабы гибели солдат на полях СВО. По мнению президента США, такой массовой гибели солдат на полях сражений не было со времён Второй мировой войны."Много сражений с использованием дронов. Это совершенно новая форма войны. Это жестокая и беспощадная война", - констатировал Трамп.Он также высказался по другим вопросам внешней политики, отметив успех переговоров о снижении торговых пошлин с партнёрами США и большую гордость за то, что Вашингтону удалось остановить вооружённый конфликт межу двумя ядерными державами – Индией и Пакистаном.Ткем временем МИД КНР и России отреагировали на фейк о поддержке Китаем инициативы 30-дневного перемирия Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Переговоры в Стамбуле. Как это было тогда и как это будет сейчас
https://ukraina.ru/20250512/rossiya-po-chastyam-zabert-vs-ot-chernigova-do-odessy-kogda-i-chem-zakonchitsya-svo--shkolnikov-1063067347.html
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Трамп рассказал, как настаивал на встрече переговорщиков России и Украины в Стамбуле
Президент США Дональд Трамп настаивал на предстоящей встрече в Стамбуле 15 мая переговорщиков от России и Украины с надеждой на позитивный результат переговоров. Об этом он заявил 12 мая на брифинге в Белом доме.