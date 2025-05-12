Трамп рассказал, как настаивал на встрече переговорщиков России и Украины в Стамбуле - 12.05.2025 Украина.ру
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Трамп рассказал, как настаивал на встрече переговорщиков России и Украины в Стамбуле
Трамп рассказал, как настаивал на встрече переговорщиков России и Украины в Стамбуле - 12.05.2025 Украина.ру
Трамп рассказал, как настаивал на встрече переговорщиков России и Украины в Стамбуле
Президент США Дональд Трамп настаивал на предстоящей встрече в Стамбуле 15 мая переговорщиков от России и Украины с надеждой на позитивный результат переговоров. Об этом он заявил 12 мая на брифинге в Белом доме.
2025-05-12T17:55
2025-05-12T17:55
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"Встреча в четверг России и Украины крайне важна. Я настаивал на том, чтобы эта встреча состоялась. Думаю, из неё может выйти что-то хорошее - прекратить кровопролитие, этот ужас, эту бойню", - сказал Трамп.Он с сожалением констатировал огромные масштабы гибели солдат на полях СВО. По мнению президента США, такой массовой гибели солдат на полях сражений не было со времён Второй мировой войны."Много сражений с использованием дронов. Это совершенно новая форма войны. Это жестокая и беспощадная война", - констатировал Трамп.Он также высказался по другим вопросам внешней политики, отметив успех переговоров о снижении торговых пошлин с партнёрами США и большую гордость за то, что Вашингтону удалось остановить вооружённый конфликт межу двумя ядерными державами – Индией и Пакистаном.Ткем временем МИД КНР и России отреагировали на фейк о поддержке Китаем инициативы 30-дневного перемирия Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Переговоры в Стамбуле. Как это было тогда и как это будет сейчас
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Трамп рассказал, как настаивал на встрече переговорщиков России и Украины в Стамбуле

17:55 12.05.2025
 
© скриншот видео The White House
© скриншот видео The White House
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Президент США Дональд Трамп настаивал на предстоящей встрече в Стамбуле 15 мая переговорщиков от России и Украины с надеждой на позитивный результат переговоров. Об этом он заявил 12 мая на брифинге в Белом доме.
"Встреча в четверг России и Украины крайне важна. Я настаивал на том, чтобы эта встреча состоялась. Думаю, из неё может выйти что-то хорошее - прекратить кровопролитие, этот ужас, эту бойню", - сказал Трамп.
Он с сожалением констатировал огромные масштабы гибели солдат на полях СВО. По мнению президента США, такой массовой гибели солдат на полях сражений не было со времён Второй мировой войны.
"Много сражений с использованием дронов. Это совершенно новая форма войны. Это жестокая и беспощадная война", - констатировал Трамп.
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Он также высказался по другим вопросам внешней политики, отметив успех переговоров о снижении торговых пошлин с партнёрами США и большую гордость за то, что Вашингтону удалось остановить вооружённый конфликт межу двумя ядерными державами – Индией и Пакистаном.
Ткем временем МИД КНР и России отреагировали на фейк о поддержке Китаем инициативы 30-дневного перемирия
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Переговоры в Стамбуле. Как это было тогда и как это будет сейчас
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