https://ukraina.ru/20250512/tramp-rasskazal-kak-nastaival-na-vstreche-peregovorschikov-rossii-i-ukrainy-v-stambule-1063069054.html

Трамп рассказал, как настаивал на встрече переговорщиков России и Украины в Стамбуле

Трамп рассказал, как настаивал на встрече переговорщиков России и Украины в Стамбуле - 12.05.2025 Украина.ру

Трамп рассказал, как настаивал на встрече переговорщиков России и Украины в Стамбуле

Президент США Дональд Трамп настаивал на предстоящей встрече в Стамбуле 15 мая переговорщиков от России и Украины с надеждой на позитивный результат переговоров. Об этом он заявил 12 мая на брифинге в Белом доме.

2025-05-12T17:55

2025-05-12T17:55

2025-05-12T17:55

новости

россия

стамбул

дональд трамп

украина

сво

прогнозы сво

завершение сво

когда закончится сво: прогнозы

новости сво сейчас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0c/1063068387_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_c7a93b8e9543ab7e31c7dc2fe5011e7b.jpg

"Встреча в четверг России и Украины крайне важна. Я настаивал на том, чтобы эта встреча состоялась. Думаю, из неё может выйти что-то хорошее - прекратить кровопролитие, этот ужас, эту бойню", - сказал Трамп.Он с сожалением констатировал огромные масштабы гибели солдат на полях СВО. По мнению президента США, такой массовой гибели солдат на полях сражений не было со времён Второй мировой войны."Много сражений с использованием дронов. Это совершенно новая форма войны. Это жестокая и беспощадная война", - констатировал Трамп.Он также высказался по другим вопросам внешней политики, отметив успех переговоров о снижении торговых пошлин с партнёрами США и большую гордость за то, что Вашингтону удалось остановить вооружённый конфликт межу двумя ядерными державами – Индией и Пакистаном.Ткем временем МИД КНР и России отреагировали на фейк о поддержке Китаем инициативы 30-дневного перемирия Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Переговоры в Стамбуле. Как это было тогда и как это будет сейчас

https://ukraina.ru/20250512/rossiya-po-chastyam-zabert-vs-ot-chernigova-do-odessy-kogda-i-chem-zakonchitsya-svo--shkolnikov-1063067347.html

россия

стамбул

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, стамбул, дональд трамп, украина, сво, прогнозы сво, завершение сво, когда закончится сво: прогнозы, новости сво сейчас, переговоры по украине 2025, переговоры, новости о переговорах россии и украины