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Вникнуть в детали: в Кремле отреагировали на "минеральную сделку" США и Украины

Вникнуть в детали: в Кремле отреагировали на "минеральную сделку" США и Украины - 05.05.2025 Украина.ру

Вникнуть в детали: в Кремле отреагировали на "минеральную сделку" США и Украины

Кремль "дипломатично не стал комментировать" сделку США и Украины по недрам. Об этом 5 мая сообщил телеграм-канал "ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК" со ссылкой на слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова

2025-05-05T15:01

2025-05-05T15:01

2025-05-05T15:01

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В среду, 30 апреля, США и Украина подписали сделку о природных ресурсах, находящихся на территории последней. Украинские СМИ отмечают, что состоят соглашения из трех документов, опубликован из них пока только один. Точнее обнародована украинская версия документа, ее в своем канале выложил депутат Ярослав Железняк. Ратифицировать его Рада обещала 8 мая, остальные два будут подписаны без участия украинского парламента.Украинское издание "Страна.ua" обратило внимание на то, что в тексте соглашения говорится о создании некоего инвестиционного Фонда. Правда его задачи, как и многие другие пункты в документе, отметило издание, крайне размыто сформулированы.Американское издание The New York Times уточнило, что на территории Украины имеются месторождения более 20 важнейших полезных ископаемых, стоимость которых оценивается в несколько триллионов долларов. Однако, отметили авторы материала, добыча полезных ископаемых может столкнуться с трудностям в том числе и потому, что карты важнейших месторождений не обновлялись со времен СССР.Издание также отметило, что сегодня Украина зарабатывает около миллиарда долларов в год на налогах на добычу полезных ископаемых, а власти США ожидали получить от соглашения сотни миллиардов.Мировая реакция на заключение "минеральной сделки" оказалась неоднозначной. Так, ирландский журналист Чей Боуз выразил уверенность, что Зеленский обманул США, ведь на Украине нет доступных редкоземельных металлов."На Украине нет доступных редкоземельных металлов, если они вообще есть, согласно данным геологической службы США. Добыча тех ископаемых, что у них есть, обойдется во много раз дороже их потенциальной рыночной стоимости. Это афера, как и все остальное, что Зеленский протолкнул Западу", - подчеркнул журналист.Похожее мнение в интервью изданию Украина.ру высказал экономист Алексей Зубец. Он отметил, что президента США Дональда Трампа по сути "послали с его хотелками"."Сделали это хитрым способом. Украинская сторона наняла американских юристов для подготовки этого соглашения. Министр финансов США Скотт Бессент может в Киеве стучать кулаком по столу, а в Нью-Йорке ему быстро объяснят, где он неправ", - сказал Зубец, подчеркнув, что сегодня количество людей, которые хотят получить что-то после войны, меньше тех, кто хотят получать что-то в процессе войны, поэтому "уровень поддержки Украины в Штатах остается высоким, его подпитывают демократы".Полный текст интервью: "Алексей Зубец: Зеленский продавил Трампа, заставив подписать пустое соглашение о недрах Украины".Профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов в интервью изданию Украина.ру добавил, что сделка по недрам - это попытка Киева обеспечить свою безопасность через участие США в совместном бизнесе.При этом расчет строится на том, что, если российские войска продолжат наступление в тех районах, где реализуется сделка и которые потенциально могут стать полем боя, Россия столкнется уже с США.Полный текст интервью: Олег Иванов: Сделка Трампа является важной частью плана извлечения США прибыли из украинского кризиса.Однако большинство экспертов сходятся в том, что эта сделка для Киева всё же зрада, а не перемога. Так, автор издания Украина.ру Михаил Павлив отметил, что "теперь огрызок Украины находится в шаге от превращения в аналог индийских полуколоний времен Британского владычества", а для США теперь открыта прямая дорога к финальному этапу переговоров с Россией, и подготовке встречи лидеров государств."Американцы, несомненно, считают, что они усилили свои позиции, и что у них "хорошая карта на руках", отметил Павлив в материале Скандальная сделка США и Украины по ресурсам. Что на самом деле сделал Трамп с Украиной."Все, Украины больше нет. Какой-нибудь упорото-нарваный патриот еще может пробежать по Крещатику в Киеве или даже по Бродвею в Нью-Йорке, чтобы где-нибудь дурным, как водится, но громким голосом "прощэнэвмэрлыть", то есть исполнить и так полупохоронный украинский гимн, но это все. Делать он это будет с голым задом, гордо воткнутым туда гербом и желто-синим флагом с портретом наци-недофюрера Владимира Зеленского в дрожащих руках – это все, что осталось расово правильному бегуну от страны", - добавил обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко в своей статье Трамп дожал Зеленского на сделку. Как случилась распродажа исчезающей страны по дешевке.Между тем, сам Трамп не скрывает, что "минеральная сделка" с Украиной - это хоть и призрачный, но шанс вернуть часть инвестиций, вброшенных Америкой в Киев.Другие новости дня: Непоследовательность Трампа, и "говорящий" военный бюджет США.

https://ukraina.ru/20250505/napryazhennaya-nedelya-vstrecha-putina-i-trampa-soglashenie-kieva-i-vashingtona-o-chem-zayavil-peskov-1062935465.html

https://ukraina.ru/20250505/takogo-dazhe-v-afrike-seychas-net-azarov-otsenil-redkozemelnuyu-sdelku-ukrainy-i-ssha-1062933589.html

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