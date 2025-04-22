По пути Михая I? Никонов ответил журналистам Украина.ру, получит ли Трамп орден "Победы" от России - 22.04.2025 Украина.ру
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По пути Михая I? Никонов ответил журналистам Украина.ру, получит ли Трамп орден "Победы" от России
По пути Михая I? Никонов ответил журналистам Украина.ру, получит ли Трамп орден "Победы" от России - 22.04.2025 Украина.ру
По пути Михая I? Никонов ответил журналистам Украина.ру, получит ли Трамп орден "Победы" от России
Президента США Дональда Трампа кулуарно сравнивают с королем Румынии Михаем I, который в 1945 году получил от СССР орден "Победы" "за мужественный акт решительного поворота политики Румынии в сторону разрыва с гитлеровской Германией и союза с Объединенными Нациями в момент, когда еще не определилось ясно поражение Германии"
2025-04-22T13:00
2025-04-22T13:46
эксклюзив
вячеслав никонов
украина
сша
россия
новости
дональд трамп
джо байден
украина.ру
нато
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Означает ли нынешнее поведение Трампа, что он, как и Михай I, принимает поражение антироссийской коалиции и хочет перейти на сторону победителей, то есть России? На этот вопрос журналистов издания Украина.ру во время конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" ответил первый зампред Комитета Госдумы РФ по международным делам, декан факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Вячеслав Никонов.По его мнению, аналогия между действиями румынского короля и нынешнего американского лидера хромает, однако какая-то логика в сравнении этих двух людей все же есть. Так, сейчас США, как и Румыния в 1945-м, явно разворачиваются в другую сторону. Трамп вслух говорит, что не считает конфликт на Украине своей войной, а лишь - большой ошибкой своего предшественника Джо Байдена, с которой жить дальше невозможно.Ранее американская газета Wall Street Journal сообщила, что администрация президента Дональда Трампа объявила Киеву, что ждет от него уступок, включая отказ от вступления в НАТО, для урегулирования украинского кризиса Вашингтон может признать Крым российским, а также предлагает передать Соединенным Штатам контроль над Запорожской АЭС (ЗАЭС).Параллельно в своей соцсети Truth Social Трамп написал, что на этой неделе Россия и Украина заключат сделку, после чего обе страны "начнут вести дела с США, которые процветают, и зарабатывать состояние": Трамп пророчит сделку Москвы и Киева.На Украине все эти сообщения вызвали бурю негодования. В частности, депутат Верховной Рады, член "Европейской солидарности" Петра Порошенко* Алексей Гончаренко** предложил наплевать на мнение "каких-то там американцев": Невыполнимо и неприемлемо. Украинская элита занервничала из-за планов США по Крыму.Замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко заявил, что США не просто так предлагают Украине отказаться от своих бывших земель: Поймали на слове: США приняли желание Киева отказаться от русскоязычных территорий.* Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.** Включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
https://ukraina.ru/20250421/chey-krym-nazvany-usloviya-trampa-dlya-ukrainy-1062641144.html
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Анна Черкасова
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, вячеслав никонов, украина, сша, россия, новости, дональд трамп, джо байден, украина.ру, нато, верховная рада
Эксклюзив, Вячеслав Никонов, Украина, США, Россия, Новости, Дональд Трамп, Джо Байден, Украина.ру, НАТО, Верховная Рада

По пути Михая I? Никонов ответил журналистам Украина.ру, получит ли Трамп орден "Победы" от России

13:00 22.04.2025 (обновлено: 13:46 22.04.2025)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАссамблея Совета по внешней и оборонной политике
Ассамблея Совета по внешней и оборонной политике - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
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Анна
Черкасова
автор издания Украина.ру
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Марина
Полякова
автор Украина.ру
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Президента США Дональда Трампа кулуарно сравнивают с королем Румынии Михаем I, который в 1945 году получил от СССР орден "Победы" "за мужественный акт решительного поворота политики Румынии в сторону разрыва с гитлеровской Германией и союза с Объединенными Нациями в момент, когда еще не определилось ясно поражение Германии"
Означает ли нынешнее поведение Трампа, что он, как и Михай I, принимает поражение антироссийской коалиции и хочет перейти на сторону победителей, то есть России? На этот вопрос журналистов издания Украина.ру во время конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" ответил первый зампред Комитета Госдумы РФ по международным делам, декан факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Вячеслав Никонов.
По его мнению, аналогия между действиями румынского короля и нынешнего американского лидера хромает, однако какая-то логика в сравнении этих двух людей все же есть. Так, сейчас США, как и Румыния в 1945-м, явно разворачиваются в другую сторону. Трамп вслух говорит, что не считает конфликт на Украине своей войной, а лишь - большой ошибкой своего предшественника Джо Байдена, с которой жить дальше невозможно.

"Интересный момент, связанный с перемирием и заявлением Трампа о том, что уже на этой неделе нужно ждать хороших новостей. Я не знаю, что это будут за новости, но Америка явно уже выставила какой-то список своих требований. Завтра в Лондоне этот список будет представлен Украине. И, собственно, американский посыл: если Украина это дело отклоняет, то американцы будут умывать руки. В этом случае американцы действительно прекратят поддержку Украины, но я лично жду ужесточения антироссийских санкций. Поэтому я считаю, что Трамп пока не заслужил ордена, он недостаточно развернулся [в нашу сторону]. У него еще все впереди", - сказал Никонов.

Ранее американская газета Wall Street Journal сообщила, что администрация президента Дональда Трампа объявила Киеву, что ждет от него уступок, включая отказ от вступления в НАТО, для урегулирования украинского кризиса Вашингтон может признать Крым российским, а также предлагает передать Соединенным Штатам контроль над Запорожской АЭС (ЗАЭС).
Патриотические граффити в Москве о воссоединении Крыма и России - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Вчера, 11:30
Чей Крым? Названы условия Трампа для УкраиныСША ожидают от Украины ответ на свои предложения по урегулированию конфликта, которые включают отказ Киева от вступления в НАТО. Стартующая неделя во многом определит, в каком направлении будут дальше развиваться события
Параллельно в своей соцсети Truth Social Трамп написал, что на этой неделе Россия и Украина заключат сделку, после чего обе страны "начнут вести дела с США, которые процветают, и зарабатывать состояние": Трамп пророчит сделку Москвы и Киева.
На Украине все эти сообщения вызвали бурю негодования. В частности, депутат Верховной Рады, член "Европейской солидарности" Петра Порошенко* Алексей Гончаренко** предложил наплевать на мнение "каких-то там американцев": Невыполнимо и неприемлемо. Украинская элита занервничала из-за планов США по Крыму.
Замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко заявил, что США не просто так предлагают Украине отказаться от своих бывших земель: Поймали на слове: США приняли желание Киева отказаться от русскоязычных территорий.
* Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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ЭксклюзивВячеслав НиконовУкраинаСШАРоссияНовостиДональд ТрампДжо БайденУкраина.руНАТОВерховная Рада
 
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