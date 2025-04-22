https://ukraina.ru/20250422/po-puti-mikhaya-i-nikonov-otvetil-ukraineru-poluchit-li-tramp-orden-pobedy-ot-rossii-1062674483.html

По пути Михая I? Никонов ответил журналистам Украина.ру, получит ли Трамп орден "Победы" от России

По пути Михая I? Никонов ответил журналистам Украина.ру, получит ли Трамп орден "Победы" от России - 22.04.2025 Украина.ру

По пути Михая I? Никонов ответил журналистам Украина.ру, получит ли Трамп орден "Победы" от России

Президента США Дональда Трампа кулуарно сравнивают с королем Румынии Михаем I, который в 1945 году получил от СССР орден "Победы" "за мужественный акт решительного поворота политики Румынии в сторону разрыва с гитлеровской Германией и союза с Объединенными Нациями в момент, когда еще не определилось ясно поражение Германии"

2025-04-22T13:00

2025-04-22T13:00

2025-04-22T13:46

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Означает ли нынешнее поведение Трампа, что он, как и Михай I, принимает поражение антироссийской коалиции и хочет перейти на сторону победителей, то есть России? На этот вопрос журналистов издания Украина.ру во время конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" ответил первый зампред Комитета Госдумы РФ по международным делам, декан факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Вячеслав Никонов.По его мнению, аналогия между действиями румынского короля и нынешнего американского лидера хромает, однако какая-то логика в сравнении этих двух людей все же есть. Так, сейчас США, как и Румыния в 1945-м, явно разворачиваются в другую сторону. Трамп вслух говорит, что не считает конфликт на Украине своей войной, а лишь - большой ошибкой своего предшественника Джо Байдена, с которой жить дальше невозможно.Ранее американская газета Wall Street Journal сообщила, что администрация президента Дональда Трампа объявила Киеву, что ждет от него уступок, включая отказ от вступления в НАТО, для урегулирования украинского кризиса Вашингтон может признать Крым российским, а также предлагает передать Соединенным Штатам контроль над Запорожской АЭС (ЗАЭС).Параллельно в своей соцсети Truth Social Трамп написал, что на этой неделе Россия и Украина заключат сделку, после чего обе страны "начнут вести дела с США, которые процветают, и зарабатывать состояние": Трамп пророчит сделку Москвы и Киева.На Украине все эти сообщения вызвали бурю негодования. В частности, депутат Верховной Рады, член "Европейской солидарности" Петра Порошенко* Алексей Гончаренко** предложил наплевать на мнение "каких-то там американцев": Невыполнимо и неприемлемо. Украинская элита занервничала из-за планов США по Крыму.Замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко заявил, что США не просто так предлагают Украине отказаться от своих бывших земель: Поймали на слове: США приняли желание Киева отказаться от русскоязычных территорий.* Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.** Включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

https://ukraina.ru/20250421/chey-krym-nazvany-usloviya-trampa-dlya-ukrainy-1062641144.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

эксклюзив, вячеслав никонов, украина, сша, россия, новости, дональд трамп, джо байден, украина.ру, нато, верховная рада