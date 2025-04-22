По пути Михая I? Никонов ответил журналистам Украина.ру, получит ли Трамп орден "Победы" от России
13:00 22.04.2025 (обновлено: 13:46 22.04.2025)
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАссамблея Совета по внешней и оборонной политике
Президента США Дональда Трампа кулуарно сравнивают с королем Румынии Михаем I, который в 1945 году получил от СССР орден "Победы" "за мужественный акт решительного поворота политики Румынии в сторону разрыва с гитлеровской Германией и союза с Объединенными Нациями в момент, когда еще не определилось ясно поражение Германии"
Означает ли нынешнее поведение Трампа, что он, как и Михай I, принимает поражение антироссийской коалиции и хочет перейти на сторону победителей, то есть России? На этот вопрос журналистов издания Украина.ру во время конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" ответил первый зампред Комитета Госдумы РФ по международным делам, декан факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Вячеслав Никонов.
По его мнению, аналогия между действиями румынского короля и нынешнего американского лидера хромает, однако какая-то логика в сравнении этих двух людей все же есть. Так, сейчас США, как и Румыния в 1945-м, явно разворачиваются в другую сторону. Трамп вслух говорит, что не считает конфликт на Украине своей войной, а лишь - большой ошибкой своего предшественника Джо Байдена, с которой жить дальше невозможно.
"Интересный момент, связанный с перемирием и заявлением Трампа о том, что уже на этой неделе нужно ждать хороших новостей. Я не знаю, что это будут за новости, но Америка явно уже выставила какой-то список своих требований. Завтра в Лондоне этот список будет представлен Украине. И, собственно, американский посыл: если Украина это дело отклоняет, то американцы будут умывать руки. В этом случае американцы действительно прекратят поддержку Украины, но я лично жду ужесточения антироссийских санкций. Поэтому я считаю, что Трамп пока не заслужил ордена, он недостаточно развернулся [в нашу сторону]. У него еще все впереди", - сказал Никонов.
Ранее американская газета Wall Street Journal сообщила, что администрация президента Дональда Трампа объявила Киеву, что ждет от него уступок, включая отказ от вступления в НАТО, для урегулирования украинского кризиса Вашингтон может признать Крым российским, а также предлагает передать Соединенным Штатам контроль над Запорожской АЭС (ЗАЭС).
Параллельно в своей соцсети Truth Social Трамп написал, что на этой неделе Россия и Украина заключат сделку, после чего обе страны "начнут вести дела с США, которые процветают, и зарабатывать состояние": Трамп пророчит сделку Москвы и Киева.
На Украине все эти сообщения вызвали бурю негодования. В частности, депутат Верховной Рады, член "Европейской солидарности" Петра Порошенко* Алексей Гончаренко** предложил наплевать на мнение "каких-то там американцев": Невыполнимо и неприемлемо. Украинская элита занервничала из-за планов США по Крыму.
Замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко заявил, что США не просто так предлагают Украине отказаться от своих бывших земель: Поймали на слове: США приняли желание Киева отказаться от русскоязычных территорий.
* Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** Включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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