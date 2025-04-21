Россия стала официальным союзником Ирана: что за этим стоит
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали договор о стратегическом партнерстве
Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В числе основных положений соглашения - торгово-экономическое сотрудничество во всех областях, включая совместные проекты в области мирного атома, строительство объектов ядерной энергетики, а также работу газопровода Россия-Иран, который будет проходить через Азербайджан.
Другие важные договоренности, отраженные в документе двух стран:
- —стороны тесно взаимодействуют в проведении совместных военных учений;
- —если одна из стран подвергнется агрессии, другая не должна оказывать атакующей стороне помощь, способствующую продолжению нападения;
- —Россия и Иран не допускают использования своих территорий для поддержки сепаратистских движений, угрожающих территориальной целостности;
- —Москва и Тегеран сотрудничают в борьбе с международным терроризмом и другими вызовами и угрозами;
- —Россия и Иран воздержатся от присоединения к санкциям третьих стран друг против друга, гарантируют неприменение односторонних принудительных мер.
Ряд мировых СМИ обратили внимание на то, что этот документ был подписан в разгар давления Вашингтона на Иран по заключению новой "ядерной" сделки. В частности, американский таблоид Axios отметил, что таким образом Путин озвучил четкое предупреждение: попытка силового давления на союзника Москвы приведет к катастрофическим последствиям.
Чуть больше недели назад в Омане состоялись непрямые переговоры между представителями Ирана и США по ядерной программе. Прошли они, как позже написала пресса, успешнее, чем ожидалось. Несмотря на угрозы Трампа начать массированные бомбардировки иранских объектов накануне встречи, обе стороны охарактеризовали диалог как "серьезный, содержательный и превосходный".
Известно, что сейчас стороны продолжат обсуждение спорных вопросов в рамках двух раундов переговоров, которые пройдут в Женеве на следующей неделе и в Омане через неделю.
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