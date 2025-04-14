Ульянов жестко ответил Рубио насчет взрыва в Сумах - 14.04.2025 Украина.ру
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Ульянов жестко ответил Рубио насчет взрыва в Сумах
Ульянов жестко ответил Рубио насчет взрыва в Сумах - 14.04.2025 Украина.ру
Ульянов жестко ответил Рубио насчет взрыва в Сумах
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал в соцсети Х пост американского госсекретаря Марко Рубио, где тот от имени США выражает соболезнования жертвам ракетного удара по Сумам
2025-04-14T07:55
2025-04-14T08:01
новости
россия
михаил ульянов
сша
марко рубио
дональд трамп
вооруженные силы украины
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"Не хотите ли вы положить конец регулярным украинским атакам против мирных жителей в России?" - написал Ульянов.Рубио в своей публикации также отметил, что произошедшее является напоминанием о том, почему президент США Дональд Трамп и его администрация прикладывают много усилий, чтобы попытаться положить конец военному конфликту и достичь прочного мира.Утром 13 апреля в месте сбора бойцов ВСУ в Сумах произошло два взрыва. Там проходило награждение украинских военнослужащих и иностранных наемников. Подробнее - в материале Ракетный удар по Сумам: 31 погибший и более 80 раненых на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, михаил ульянов, сша, марко рубио, дональд трамп, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Михаил Ульянов, США, Марко Рубио, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины

Ульянов жестко ответил Рубио насчет взрыва в Сумах

07:55 14.04.2025 (обновлено: 08:01 14.04.2025)
 
© МИД РФПостпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
© МИД РФ
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Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал в соцсети Х пост американского госсекретаря Марко Рубио, где тот от имени США выражает соболезнования жертвам ракетного удара по Сумам
"Не хотите ли вы положить конец регулярным украинским атакам против мирных жителей в России?" - написал Ульянов.
Рубио в своей публикации также отметил, что произошедшее является напоминанием о том, почему президент США Дональд Трамп и его администрация прикладывают много усилий, чтобы попытаться положить конец военному конфликту и достичь прочного мира.
Утром 13 апреля в месте сбора бойцов ВСУ в Сумах произошло два взрыва. Там проходило награждение украинских военнослужащих и иностранных наемников.
Подробнее - в материале Ракетный удар по Сумам: 31 погибший и более 80 раненых на сайте Украина.ру.
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