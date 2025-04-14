https://ukraina.ru/20250414/ulyanov-zhestko-otvetil-rubio-naschet-vzryva-v-sumakh-1062501210.html
Ульянов жестко ответил Рубио насчет взрыва в Сумах
Ульянов жестко ответил Рубио насчет взрыва в Сумах - 14.04.2025 Украина.ру
Ульянов жестко ответил Рубио насчет взрыва в Сумах
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал в соцсети Х пост американского госсекретаря Марко Рубио, где тот от имени США выражает соболезнования жертвам ракетного удара по Сумам
2025-04-14T07:55
2025-04-14T07:55
2025-04-14T08:01
новости
россия
михаил ульянов
сша
марко рубио
дональд трамп
вооруженные силы украины
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"Не хотите ли вы положить конец регулярным украинским атакам против мирных жителей в России?" - написал Ульянов.Рубио в своей публикации также отметил, что произошедшее является напоминанием о том, почему президент США Дональд Трамп и его администрация прикладывают много усилий, чтобы попытаться положить конец военному конфликту и достичь прочного мира.Утром 13 апреля в месте сбора бойцов ВСУ в Сумах произошло два взрыва. Там проходило награждение украинских военнослужащих и иностранных наемников. Подробнее - в материале Ракетный удар по Сумам: 31 погибший и более 80 раненых на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, михаил ульянов, сша, марко рубио, дональд трамп, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Михаил Ульянов, США, Марко Рубио, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины
Ульянов жестко ответил Рубио насчет взрыва в Сумах
07:55 14.04.2025 (обновлено: 08:01 14.04.2025)
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал в соцсети Х пост американского госсекретаря Марко Рубио, где тот от имени США выражает соболезнования жертвам ракетного удара по Сумам
"Не хотите ли вы положить конец регулярным украинским атакам против мирных жителей в России?" - написал Ульянов.
Рубио
в своей публикации также отметил, что произошедшее является напоминанием о том, почему президент США Дональд Трамп
и его администрация прикладывают много усилий, чтобы попытаться положить конец военному конфликту и достичь прочного мира.
Утром 13 апреля в месте сбора бойцов ВСУ
в Сумах произошло два взрыва. Там проходило награждение украинских военнослужащих и иностранных наемников.