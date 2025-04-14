https://ukraina.ru/20250414/ulyanov-zhestko-otvetil-rubio-naschet-vzryva-v-sumakh-1062501210.html

Ульянов жестко ответил Рубио насчет взрыва в Сумах

Ульянов жестко ответил Рубио насчет взрыва в Сумах - 14.04.2025 Украина.ру

Ульянов жестко ответил Рубио насчет взрыва в Сумах

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал в соцсети Х пост американского госсекретаря Марко Рубио, где тот от имени США выражает соболезнования жертвам ракетного удара по Сумам

2025-04-14T07:55

2025-04-14T07:55

2025-04-14T08:01

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"Не хотите ли вы положить конец регулярным украинским атакам против мирных жителей в России?" - написал Ульянов.Рубио в своей публикации также отметил, что произошедшее является напоминанием о том, почему президент США Дональд Трамп и его администрация прикладывают много усилий, чтобы попытаться положить конец военному конфликту и достичь прочного мира.Утром 13 апреля в месте сбора бойцов ВСУ в Сумах произошло два взрыва. Там проходило награждение украинских военнослужащих и иностранных наемников. Подробнее - в материале Ракетный удар по Сумам: 31 погибший и более 80 раненых на сайте Украина.ру.

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новости, россия, михаил ульянов, сша, марко рубио, дональд трамп, вооруженные силы украины