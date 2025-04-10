Три года воюют без ротации: Корнев рассказал, хватит ли у ВСУ резервов, чтобы залатать дыры на фронте
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУТероборона ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ
У украинских военных накопилась определенная усталость, потому что многим из них приходится уже три года воевать без ротации. Как эти части, даже пополненные молодежью, будут воевать – это большой вопрос. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
До конца лета Европа вряд ли успеет восполнить потери от неполученной или недополученной техники из Вашингтона. Это было бы самоубийство или чудо, если бы Украина где-то сейчас попыталась перейти в наступление, отметил эксперт.
И даже если у Киева остались какие-то резервы, он будет беречь их на случай, когда Россия начнет чертить на карте "те самые толстые красные стрелы", которых так долго ждали, уточнил собеседник Украина.ру.
"Да, некоторые американские военные утверждают, что Украине удалось набрать дополнительный личный состав. Но, скорее всего, этого хватит лишь для того, чтобы залатать какие-то дыры", — констатировал Корнев.
Создать дополнительные части за счет ужесточения мобилизации противнику вряд ли удастся, добавил он.
Более того, у украинских военных накопилась определенная усталость, потому что многим из них приходится уже три года воевать без ротации. Как эти части, даже пополненные молодежью, будут воевать – это большой вопрос, подчеркнул Корнев.
"То есть в лучшем случае для Киева, они за счет мобилизации 18-25 летних несколько облегчили положение своих воюющих частей. Не более того", — подытожил собеседник издания.
Также на тему военного конфликта на Украине — в материале Владимира Скачко "До конца на войне. Запад еще повоюет Украиной и будет ее использовать на фронте" на сайте Украина.ру.