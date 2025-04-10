Три года воюют без ротации: Корнев рассказал, хватит ли у ВСУ резервов, чтобы залатать дыры на фронте - 10.04.2025 Украина.ру
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Три года воюют без ротации: Корнев рассказал, хватит ли у ВСУ резервов, чтобы залатать дыры на фронте
Три года воюют без ротации: Корнев рассказал, хватит ли у ВСУ резервов, чтобы залатать дыры на фронте - 10.04.2025 Украина.ру
Три года воюют без ротации: Корнев рассказал, хватит ли у ВСУ резервов, чтобы залатать дыры на фронте
У украинских военных накопилась определенная усталость, потому что многим из них приходится уже три года воевать без ротации. Как эти части, даже пополненные молодежью, будут воевать – это большой вопрос. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
2025-04-10T05:30
2025-04-10T05:30
новости
украина
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всу
мобилизация
молодежь
украинская армия
сво
спецоперация
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До конца лета Европа вряд ли успеет восполнить потери от неполученной или недополученной техники из Вашингтона. Это было бы самоубийство или чудо, если бы Украина где-то сейчас попыталась перейти в наступление, отметил эксперт.И даже если у Киева остались какие-то резервы, он будет беречь их на случай, когда Россия начнет чертить на карте "те самые толстые красные стрелы", которых так долго ждали, уточнил собеседник Украина.ру."Да, некоторые американские военные утверждают, что Украине удалось набрать дополнительный личный состав. Но, скорее всего, этого хватит лишь для того, чтобы залатать какие-то дыры", — констатировал Корнев.Создать дополнительные части за счет ужесточения мобилизации противнику вряд ли удастся, добавил он.Более того, у украинских военных накопилась определенная усталость, потому что многим из них приходится уже три года воевать без ротации. Как эти части, даже пополненные молодежью, будут воевать – это большой вопрос, подчеркнул Корнев."То есть в лучшем случае для Киева, они за счет мобилизации 18-25 летних несколько облегчили положение своих воюющих частей. Не более того", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Дмитрий Корнев: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад" на сайте Украина.ру.Также на тему военного конфликта на Украине — в материале Владимира Скачко "До конца на войне. Запад еще повоюет Украиной и будет ее использовать на фронте" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250409/russkoyazychnyy-no-uzhe-ne-russkiy-kak-banderovtsy-gotovili-mankurtov-i-chem-oni-opasny-rossii-segodnya-1062415995.html
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новости, украина, киев, россия, всу, мобилизация, молодежь, украинская армия, сво, спецоперация, война на украине, резервы
Новости, Украина, Киев, Россия, ВСУ, мобилизация, молодежь, украинская армия, СВО, Спецоперация, война на Украине, резервы

Три года воюют без ротации: Корнев рассказал, хватит ли у ВСУ резервов, чтобы залатать дыры на фронте

05:30 10.04.2025
 
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Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
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У украинских военных накопилась определенная усталость, потому что многим из них приходится уже три года воевать без ротации. Как эти части, даже пополненные молодежью, будут воевать – это большой вопрос. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
До конца лета Европа вряд ли успеет восполнить потери от неполученной или недополученной техники из Вашингтона. Это было бы самоубийство или чудо, если бы Украина где-то сейчас попыталась перейти в наступление, отметил эксперт.
И даже если у Киева остались какие-то резервы, он будет беречь их на случай, когда Россия начнет чертить на карте "те самые толстые красные стрелы", которых так долго ждали, уточнил собеседник Украина.ру.
"Да, некоторые американские военные утверждают, что Украине удалось набрать дополнительный личный состав. Но, скорее всего, этого хватит лишь для того, чтобы залатать какие-то дыры", — констатировал Корнев.
Создать дополнительные части за счет ужесточения мобилизации противнику вряд ли удастся, добавил он.
Более того, у украинских военных накопилась определенная усталость, потому что многим из них приходится уже три года воевать без ротации. Как эти части, даже пополненные молодежью, будут воевать – это большой вопрос, подчеркнул Корнев.
"То есть в лучшем случае для Киева, они за счет мобилизации 18-25 летних несколько облегчили положение своих воюющих частей. Не более того", подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Дмитрий Корнев: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад" на сайте Украина.ру.
Также на тему военного конфликта на Украине — в материале Владимира Скачко "До конца на войне. Запад еще повоюет Украиной и будет ее использовать на фронте" на сайте Украина.ру.
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Вчера, 17:25
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Заголовок открываемого материала
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05:30Три года воюют без ротации: Корнев рассказал, хватит ли у ВСУ резервов, чтобы залатать дыры на фронте
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