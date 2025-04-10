Ищенко: Европа конфликтует с двумя сверхдержавами, от доброй воли которых зависит ее существование - 10.04.2025 Украина.ру
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Ищенко: Европа конфликтует с двумя сверхдержавами, от доброй воли которых зависит ее существование
Ищенко: Европа конфликтует с двумя сверхдержавами, от доброй воли которых зависит ее существование - 10.04.2025 Украина.ру
Ищенко: Европа конфликтует с двумя сверхдержавами, от доброй воли которых зависит ее существование
Европа проводит политику конфронтации с Россией. Пока она ее проводила, следуя в фарватере политики США, это было понятно. Но без США европейцы не могут рассчитывать на "победу", у них сложная ситуация. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-04-10T03:30
2025-04-10T03:30
новости
европа
сша
россия
ростислав ищенко
дональд трамп
ес
европейцы
война
конфронтация
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Европейские власти крайне обеспокоены решением президента США Дональда Трампа по тарифам и сейчас делают воинственные заявления в духе "Мы сами справимся". По мнению эксперта, эти меры уже сильно ударили по Европе."Но если мы справились, то и Европа может справиться. Мы же справились с 1990-ми годами. Другое дело, что Европа с ними не справится при той политике, которую она проводит", — подчеркнул Ищенко.Европа проводит политику конфронтации с Россией. Пока она ее проводила, следуя в фарватере американской политики, это было понятно. Европейцы "рассчитывали на победу и на дележку трофеев", указал собеседник издания."Но без США они на победу рассчитывать не могут. Ситуация у них сложная. Им надо возвращать американцев в коалицию, притом, что они находятся в конфронтации и с Трампом, и с [президентом России Владимиром] Путиным", — заявил политолог.Поэтому говорить о том, что Европа с чем-то самостоятельно может справиться – безумие. Потому что она конфликтует с двумя сверхдержавами, от доброй воли которых зависит само существование Европы, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия уже выиграла войну на Украине и готова победить в дипломатическом соревновании на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале Анны Черкасовой "Трамп возбудился. Александр Каргин о гражданской войне в США, покупке Украины и изменении формата СВО" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250409/do-kontsa-na-voyne-zapad-esche-povoyuet-ukrainoy-i-budet-ee-ispolzovat-na-fronte-1062413517.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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новости, европа, сша, россия, ростислав ищенко, дональд трамп, ес, европейцы, война, конфронтация, победа, евросоюз, тарифы
Новости, Европа, США, Россия, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, ЕС, европейцы, война, конфронтация, победа, Евросоюз, тарифы

Ищенко: Европа конфликтует с двумя сверхдержавами, от доброй воли которых зависит ее существование

03:30 10.04.2025
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСитуация на Украине
Ситуация на Украине - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Европа проводит политику конфронтации с Россией. Пока она ее проводила, следуя в фарватере политики США, это было понятно. Но без США европейцы не могут рассчитывать на "победу", у них сложная ситуация. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Европейские власти крайне обеспокоены решением президента США Дональда Трампа по тарифам и сейчас делают воинственные заявления в духе "Мы сами справимся". По мнению эксперта, эти меры уже сильно ударили по Европе.
"Но если мы справились, то и Европа может справиться. Мы же справились с 1990-ми годами. Другое дело, что Европа с ними не справится при той политике, которую она проводит", — подчеркнул Ищенко.
Европа проводит политику конфронтации с Россией. Пока она ее проводила, следуя в фарватере американской политики, это было понятно. Европейцы "рассчитывали на победу и на дележку трофеев", указал собеседник издания.
"Но без США они на победу рассчитывать не могут. Ситуация у них сложная. Им надо возвращать американцев в коалицию, притом, что они находятся в конфронтации и с Трампом, и с [президентом России Владимиром] Путиным", — заявил политолог.
Поэтому говорить о том, что Европа с чем-то самостоятельно может справиться – безумие. Потому что она конфликтует с двумя сверхдержавами, от доброй воли которых зависит само существование Европы, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия уже выиграла войну на Украине и готова победить в дипломатическом соревновании на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в материале Анны Черкасовой "Трамп возбудился. Александр Каргин о гражданской войне в США, покупке Украины и изменении формата СВО" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Вчера, 17:13
До конца на войне. Запад еще повоюет Украиной и будет ее использовать на фронтеУкраина и впредь будет в фокусе западного внимания, потому что она по-прежнему нужна как расходный материал. И как инструмент со средством достижения поставленных целей Западом. В борьбе с Россией, с которой США якобы хотят замириться, а Европа типа бороться и дальше.
 
НовостиЕвропаСШАРоссияРостислав ИщенкоДональд ТрампЕСевропейцывойнаконфронтацияпобедаЕвросоюзтарифы
 
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Заголовок открываемого материала
05:45Ищенко: Россия уже выиграла войну и теперь хочет победить в дипломатическом соревновании
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04:45Как американцы зарабатывают на украинской войне. Украина в международном контексте
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03:30Ищенко: Европа конфликтует с двумя сверхдержавами, от доброй воли которых зависит ее существование
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