https://ukraina.ru/20250410/ischenko-evropa-konfliktuet-s-dvumya-sverkhderzhavami-ot-dobroy-voli-kotorykh-zavisit-ee-suschestvovanie-1062416666.html
Ищенко: Европа конфликтует с двумя сверхдержавами, от доброй воли которых зависит ее существование
Ищенко: Европа конфликтует с двумя сверхдержавами, от доброй воли которых зависит ее существование - 10.04.2025 Украина.ру
Ищенко: Европа конфликтует с двумя сверхдержавами, от доброй воли которых зависит ее существование
Европа проводит политику конфронтации с Россией. Пока она ее проводила, следуя в фарватере политики США, это было понятно. Но без США европейцы не могут рассчитывать на "победу", у них сложная ситуация. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-04-10T03:30
2025-04-10T03:30
2025-04-10T03:30
новости
европа
сша
россия
ростислав ищенко
дональд трамп
ес
европейцы
война
конфронтация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101530/25/1015302543_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_a365178dfdd3e1380649662973d0c0bc.jpg
Европейские власти крайне обеспокоены решением президента США Дональда Трампа по тарифам и сейчас делают воинственные заявления в духе "Мы сами справимся". По мнению эксперта, эти меры уже сильно ударили по Европе."Но если мы справились, то и Европа может справиться. Мы же справились с 1990-ми годами. Другое дело, что Европа с ними не справится при той политике, которую она проводит", — подчеркнул Ищенко.Европа проводит политику конфронтации с Россией. Пока она ее проводила, следуя в фарватере американской политики, это было понятно. Европейцы "рассчитывали на победу и на дележку трофеев", указал собеседник издания."Но без США они на победу рассчитывать не могут. Ситуация у них сложная. Им надо возвращать американцев в коалицию, притом, что они находятся в конфронтации и с Трампом, и с [президентом России Владимиром] Путиным", — заявил политолог.Поэтому говорить о том, что Европа с чем-то самостоятельно может справиться – безумие. Потому что она конфликтует с двумя сверхдержавами, от доброй воли которых зависит само существование Европы, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия уже выиграла войну на Украине и готова победить в дипломатическом соревновании на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале Анны Черкасовой "Трамп возбудился. Александр Каргин о гражданской войне в США, покупке Украины и изменении формата СВО" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250409/do-kontsa-na-voyne-zapad-esche-povoyuet-ukrainoy-i-budet-ee-ispolzovat-na-fronte-1062413517.html
европа
сша
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101530/25/1015302543_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_b4bc54404d3da9d28afffd843cbcd75d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, европа, сша, россия, ростислав ищенко, дональд трамп, ес, европейцы, война, конфронтация, победа, евросоюз, тарифы
Новости, Европа, США, Россия, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, ЕС, европейцы, война, конфронтация, победа, Евросоюз, тарифы
Ищенко: Европа конфликтует с двумя сверхдержавами, от доброй воли которых зависит ее существование
Европа проводит политику конфронтации с Россией. Пока она ее проводила, следуя в фарватере политики США, это было понятно. Но без США европейцы не могут рассчитывать на "победу", у них сложная ситуация. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко