https://ukraina.ru/20250410/ischenko-evropa-konfliktuet-s-dvumya-sverkhderzhavami-ot-dobroy-voli-kotorykh-zavisit-ee-suschestvovanie-1062416666.html

Ищенко: Европа конфликтует с двумя сверхдержавами, от доброй воли которых зависит ее существование

Ищенко: Европа конфликтует с двумя сверхдержавами, от доброй воли которых зависит ее существование - 10.04.2025 Украина.ру

Ищенко: Европа конфликтует с двумя сверхдержавами, от доброй воли которых зависит ее существование

Европа проводит политику конфронтации с Россией. Пока она ее проводила, следуя в фарватере политики США, это было понятно. Но без США европейцы не могут рассчитывать на "победу", у них сложная ситуация. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-04-10T03:30

2025-04-10T03:30

2025-04-10T03:30

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Европейские власти крайне обеспокоены решением президента США Дональда Трампа по тарифам и сейчас делают воинственные заявления в духе "Мы сами справимся". По мнению эксперта, эти меры уже сильно ударили по Европе."Но если мы справились, то и Европа может справиться. Мы же справились с 1990-ми годами. Другое дело, что Европа с ними не справится при той политике, которую она проводит", — подчеркнул Ищенко.Европа проводит политику конфронтации с Россией. Пока она ее проводила, следуя в фарватере американской политики, это было понятно. Европейцы "рассчитывали на победу и на дележку трофеев", указал собеседник издания."Но без США они на победу рассчитывать не могут. Ситуация у них сложная. Им надо возвращать американцев в коалицию, притом, что они находятся в конфронтации и с Трампом, и с [президентом России Владимиром] Путиным", — заявил политолог.Поэтому говорить о том, что Европа с чем-то самостоятельно может справиться – безумие. Потому что она конфликтует с двумя сверхдержавами, от доброй воли которых зависит само существование Европы, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Россия уже выиграла войну на Украине и готова победить в дипломатическом соревновании на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале Анны Черкасовой "Трамп возбудился. Александр Каргин о гражданской войне в США, покупке Украины и изменении формата СВО" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250409/do-kontsa-na-voyne-zapad-esche-povoyuet-ukrainoy-i-budet-ee-ispolzovat-na-fronte-1062413517.html

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новости, европа, сша, россия, ростислав ищенко, дональд трамп, ес, европейцы, война, конфронтация, победа, евросоюз, тарифы