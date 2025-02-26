https://ukraina.ru/20250226/1061376852.html

Диктатура по воле народа. Социологи заверяют Зеленского и весь мир, что он - не победим

Диктатура по воле народа. Социологи заверяют Зеленского и весь мир, что он - не победим - 26.02.2025 Украина.ру

Диктатура по воле народа. Социологи заверяют Зеленского и весь мир, что он - не победим

Заявления руководства России и США относительно нелегитимности украинского президента, не могли не вызвать ответа на Украине. Уступать в вопросе выборов нельзя, значит надо доказать, что Зеленский в отличной форме, работает с документами, рукопожатие крепкое при помощи ударной социологии. Её и обещал показать бывший президент

2025-02-26T16:17

2025-02-26T16:17

2025-02-26T16:17

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Начнём, с ответа политико-юридического – 25 февраля Верховная Рада со второй попытки приняла заявлении "О поддержке демократии в Украине в условиях агрессии РФ". Интересно, что в поддержку постановления публично выступили такие оппозиционные политики как Юлия Тимошенко и, что особенно значимо, Пётр Порошенко (последний, разумеется, не просто так это сделал, а после введения против него санкций).В заявлении говорится, что "Украина, как демократическая страна, как только на её территории будет обеспечен всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир, по решению парламента Украины объявит проведение выборов президента Украины и обеспечит их проведение в соответствии со всеми международными избирательными стандартами. (…) Президент Украины Владимир Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного Президента Украины".Отметим, что украинское законодательство предполагает проведение выборов после отмены военного положения (причём избирательный процесс должен стартовать автоматически). Украинский же парламент декларирует, что это норма закона выполняться не будет, а выборы пройдут после "обеспечения мира".При этом благоразумно не объясняется ни что следует понимать под "обеспечением мира", ни как понимать многочисленные прилагательные ("всеобъемлющий, справедливый и устойчивый"), ни – кто должен вносить понимание в эти вопросы. Это, разумеется, открывает широчайшие возможности для волюнтаризма и, в конечном итоге, приводит нас к мнению, что выборы на Украине состоятся тогда, когда их захочет проводить Владимир Зеленский.Разумеется заявление, даже и принятое парламентом, не является законодательным актом, но оно демонстрирует намерения властей. В частности – признание того, что "украинская демократия" (в отличие от "российского тоталитаризма", который в заявлении тоже упомянут) выборов не то, чтобы вообще не предполагает, но они не являются обязательными.Разумеется, единоличная диктатура Зеленского тоже нуждается в обосновании. И тут как раз подоспели социологические исследования.КМИС, совместно с британскими партнёрами, с 22 ноября по 5 января опросил 1600 граждан Украины, проживающих на контролируемой Киевом территории. Неподконтрольные территории и беженцы, находящиеся за пределами Украины опрошены не были.Особенно умилил следующий комментарий: "респонденты, проживавшие на территориях, оккупированных после 24 февраля 2022 года, могли быть опрошены, если бы работала украинская мобильная связь и чувствовали себя безопасно отвечать на вопросы". Вопросом о том, чувствуют ли себя достаточно безопасно, чтобы отвечать на вопросы респонденты на контролируемой Киевом территории, естественно не задавался. Хотя именно он тут ключевой.Результаты опроса были легко предсказуемы.63% опрошенных в той или иной мере доверяют Зеленскому. Кстати, по данным проведённого в феврале опроса Социологической группы "Рейтинг" (выполняет заказы Офиса президента) Зеленскому доверяет 65%, причём уровень доверия к его основному конкуренту Залужному выше – 76%.Приведена и динамика, которая показывает, что сейчас уровень поддержки не самый низкий (год назад было 56%), но и не дотягивает до максимума (78% в июле 2022 и феврале 2023-го).Естественно, наблюдениями это не подтверждается. Наши знакомые на Украине недоумевают, откуда социологи берут такие цифры (интересно, что это касается и профессионалов). Комментарии в социальных сетях также демонстрируют всенародную ненависть к "потужному президенту". В его поддержку высказываются только боты со штампованными комментариями.Это, однако, самообман. Противники власти всегда более шумные, сторонники же ведут себя не в пример скромнее. Связано это с тем, что за своих сторонников говорит сама власть. При этом, сторонников власти по определению довольно много – просто потому, что она власть.Другое дело, что в условиях военного положения и охоты на ведьм в любые социологические данные получаются с огромной систематической ошибкой. А если учесть методику – телефонный опрос, при котором неясно звонит ли социолог или сотрудник СБУ, то ситуация ещё более усложняется. Другое дело, что определить размер погрешности в результате действия систематической ошибки нельзя. Можно только предполагать, что действительный уровень доверия Зеленскому не превышает 50% (что, откровенно говоря, тоже запредельно много).А вот данные опроса относительно личных качеств Зеленского вызывают некоторое недоумение.73% полагают, что он "интеллигентный, умный, информированный человек". Интересно, люди не замечают, насколько он косноязычен? Зеленский ведь действительно может внятно произносить только заранее выученный текст…65% считают его "сильным лидером" (недостаточно сильным – судя по рейтингам Залужного).59% верят, что Зеленский – "честный человек".74% оценивают Зеленского как патриота, но это, как раз логично – раз хочет воевать до последнего украинца, значит – патриот.Единство нации обеспечивается просто – 82% опрошенных требуют от оппозиции идти навстречу президенту (что мы и наблюдали 25 февраля). 70% хотели бы, чтобы президент отвечал оппозиции взаимностью, но, понятно, эти две позиции друг другу не противоречат и сводятся к мысли, что Украине оппозиция в общем-то не нужна. Во всяком случае – до прекращения войны.Ну и ещё из интересного: по данным февральского исследования Socis 61% опрошенных заявили, что украинские власти полностью легитимны, а 63% – что проводить выборы до отмены военного положения нельзя.Тут, в общем-то, тоже ничего удивительного нет – с аргументацией российской стороны основная масса украинских избирателей незнакома, аргументация Трампа поверхностна и неубедительна (источник информации о 4% рейтинге Зеленского неизвестен). Да и давление со стороны других государств, пусть даже союзных, воспринимается обычно негативно (хотя ранее давление и даже унижения со стороны союзников воспринимались украинскими "патриотами" с восторженным придыханием).Для чистоты эксперимента, конечно, стоило бы провести опрос относительно формулировок заявления Верховной Рады. Правда, не факт, что избиратели поняли бы, что эти формулировки ставят под вопрос проведение выборов даже в случае заключения мирного договора.Зеленский не собирается создавать условия для мирных переговоров. Это не значит, что он в принципе на них не согласен – он согласится, если российская сторона признает его легитимным президентом Украины и пойдёт на какие-то другие уступки. В принципе он даже готов отказаться от большей части занятых Россией территорий – в расчёте на их возвращение позже. Или даже без возвращения (хотя Ринат Ахметов скучает по коксующимся углям, "Азовстали" и Мариупольскому порту).Что до социологии, то она дала нужные данные, скорее всего даже не прибегая к особым манипуляциям. Достаточно просто делать вид, что никакой системной ошибки при проведении в военное время опросов не существует – и дело в шляпе. Но украинские социологи делают такой вид с февраля 2022 года.Самое интересно, что сам Зеленский верит в свою всенародную поддержку и будет и дальше укреплять свою диктатуру.О том, какие еще украинские политики могли бы участвовать в президентских выборах - в статье Павла Котова "Реестр кандидатов в президенты Украины: новые лица или на манеже все те же?"

https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html

https://ukraina.ru/20250220/1061196042.html

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украина, киев, владимир зеленский, юлия тимошенко, петр порошенко, верховная рада, офис президента, выборы, президентские выборы, военное положение, социология, мнения