https://ukraina.ru/20250407/--1062321705.html

"Нужна новая мобилизация": Евсеев о том, как нужно решать проблему ротации бойцов, воюющих с 2022 года

"Нужна новая мобилизация": Евсеев о том, как нужно решать проблему ротации бойцов, воюющих с 2022 года - 07.04.2025 Украина.ру

"Нужна новая мобилизация": Евсеев о том, как нужно решать проблему ротации бойцов, воюющих с 2022 года

Что касается проблемы ротации/демобилизации бойцов, находящихся в зоне СВО с февраля 2022 года, то для этого потребуется еще одна частичная мобилизация. Может быть, России придется пойти на этот шаг, если страны НАТО введут войска на Украину. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2025-04-07T05:15

2025-04-07T05:15

2025-04-07T05:15

новости

россия

украина

польша

владимир евсеев

владимир путин

нато

мобилизация

вс рф

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058899751_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1b51a10006feb33fede2ebe35b020d22.jpg

25 марта на заседании Совета по культуре президент России Владимир Путин заявил, что Минобороны занимается вопросом ротации военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий на Украине с февраля 2022 года."Министерство обороны над этим думает, и, конечно, этот вопрос стоит остро. Безусловно, его не забываем. Но исходить будем из реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения", – заявил российский лидер. Что касается проблемы ротации/демобилизации, о которой говорил президент, то, по мнению Евсеева, здесь потребуется еще одна частичная мобилизация. Это сложно, но нет иного выхода облегчить жизнь тем, кто воюет с осени 2022 года, указал Евсеев.Проблема в том, что Украина может продолжать мобилизацию, снижая призывной возраст и отменяя различные категории брони, отметил эксперт.Если бы этого не было и личный состав противника на линии фронта постепенно сокращался, российское руководство могло бы пойти на постепенное сокращение численности войск, но этого явно не будет, заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытались прорваться на Белгородчину, но получили по голове тяжелыми минами" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250404/1062287898.html

россия

украина

польша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, польша, владимир евсеев, владимир путин, нато, мобилизация, вс рф, сво, спецоперация