"Нужна новая мобилизация": Евсеев о том, как нужно решать проблему ротации бойцов, воюющих с 2022 года
Что касается проблемы ротации/демобилизации бойцов, находящихся в зоне СВО с февраля 2022 года, то для этого потребуется еще одна частичная мобилизация. Может быть, России придется пойти на этот шаг, если страны НАТО введут войска на Украину. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
25 марта на заседании Совета по культуре президент России Владимир Путин заявил, что Минобороны занимается вопросом ротации военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий на Украине с февраля 2022 года.
"Министерство обороны над этим думает, и, конечно, этот вопрос стоит остро. Безусловно, его не забываем. Но исходить будем из реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения", – заявил российский лидер.
Что касается проблемы ротации/демобилизации, о которой говорил президент, то, по мнению Евсеева, здесь потребуется еще одна частичная мобилизация. Это сложно, но нет иного выхода облегчить жизнь тем, кто воюет с осени 2022 года, указал Евсеев.
"Посмотрим. Может быть, нам придется пойти на этот шаг, если отдельные страны НАТО попробуют ввести войска на Украину или война перенесется в другие регионы, когда Польша, Финляндия и Прибалтика попытаются открыть нам второй фронт", — подчеркнул собеседник Украина.ру.
Проблема в том, что Украина может продолжать мобилизацию, снижая призывной возраст и отменяя различные категории брони, отметил эксперт.
Если бы этого не было и личный состав противника на линии фронта постепенно сокращался, российское руководство могло бы пойти на постепенное сокращение численности войск, но этого явно не будет, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытались прорваться на Белгородчину, но получили по голове тяжелыми минами" на сайте Украина.ру.
4 апреля, 11:44Василий Дандыкин: Кинбурнская коса стала занозой для ВСУ, которую они до сих пор не могут вытащить Вся военная инфраструктура Украины в Очакове находится под нашим прицелом. Нам там даже не надо применять дальние средства поражения. Там хватает ПТРК и артиллерии, считает капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин