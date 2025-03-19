Песков ответил, какие новые команды по Украине дал Путин - 19.03.2025 Украина.ру
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Песков ответил, какие новые команды по Украине дал Путин
Песков ответил, какие новые команды по Украине дал Путин - 19.03.2025 Украина.ру
Песков ответил, какие новые команды по Украине дал Путин
После приказа президента РФ Владимира Путина о временном прекращении ударов по объектам украинской энергетики, никаких других распоряжений от главы государства не поступало. Такое заявление на брифинге для журналистов 19 марта сделал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков
2025-03-19T14:56
2025-03-19T14:56
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Он заострил внимание на том, что к моменту прилетов со стороны Украины информация о приказе президента РФ о прекращении энергетических ударов уже была широко известна.Комментируя потенциальный вариант полного прекращении огня на Украине, представитель Кремля отметил, что Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора не обсуждали тему введения миротворческих сил на Украину. При этом, подчеркнул Песков, российская сторона детально довела до Вашингтона все нюансы соглашения, которые необходимы для перемирия, например, прекращение военных поставок ВСУ."Все эти темы, они достаточно чувствительны, они подлежат глубокой проработке на двустороннем уровне и вряд ли должны являться объектом публичных обсуждений", - резюмировал Песков.Накануне вечером состоялся рекордный по длительности телефонный разговор президентов России и США. Он длился около 2,5 часов. В ходе этого диалога глава РФ поддержал идею Трампа о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней, а также подчеркнул, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления развединформации Киеву. Также глава РФ заявил Трампу о необходимости остановить мобилизацию Украины и перевооружение ВСУ в случае перемирия.Сначала Зеленский крайне негативно воспринял итоги разговора двух лидеров. заявив, что "мы не салат и не компот, чтобы быть в меню у Путина", однако на следующее утро заявил, что поддержит предложение о прекращении ударов по энергетике, оговорившись, что оставляет за собой право "отвечать ударами", в случае, если Россия будет их наносить.Сразу после обнародования результатов разговора двух лидеров Путин приказал прекратить удары по украинской энергетике и ПВО РФ обезвредила семь БПЛА, летевшие в тот момент на объекты Украины.А вот Киев своей части договоренностей не выполнил: не отметил ночную атаку на объекты в России. В частности, ВСУ совершили преднамеренную атаку дронами на энергообъект в станице Кавказская Краснодарского края. Песков подчеркнул, что это идет вразрез с усилиями по мирному урегулированию, достигнутыми накануне президентами РФ и США.Пресс-секретарь президента резюмировал, что в настоящее время власти России внимательно наблюдают, прислушается ли Киев к намерению Москвы и Вашингтона сделать все возможное для мирного урегулирования.Также Путин и Трамп условились на продолжение диалога двух стран уже в предстоящее воскресенье, 23 марта, в Саудовской Аравии. Автор издания Ураина.ру Марина Полякова рассказала подробно О чем договорились Путин и Трамп, и зачем Зеленского записали на повторные "процедуры".О других событиях дня - в материале Новые шаги США в сторону РФ, рассекреченные тайны ЦРУ, наручники бусификации. Главное на 13.00 19 марта.
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новости, россия, украина, сша, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп, вооруженные силы украины, цру
Новости, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, ЦРУ

Песков ответил, какие новые команды по Украине дал Путин

14:56 19.03.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
© POOL
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После приказа президента РФ Владимира Путина о временном прекращении ударов по объектам украинской энергетики, никаких других распоряжений от главы государства не поступало. Такое заявление на брифинге для журналистов 19 марта сделал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков

"Иных команд президента [после приказа о моратории на удары] не было", - сказал Песков, добавив, что ночные нападения со стороны киевского режима свидетельствуют об очевидной недоговороспособности украинских властей.

Он заострил внимание на том, что к моменту прилетов со стороны Украины информация о приказе президента РФ о прекращении энергетических ударов уже была широко известна.
Комментируя потенциальный вариант полного прекращении огня на Украине, представитель Кремля отметил, что Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора не обсуждали тему введения миротворческих сил на Украину. При этом, подчеркнул Песков, российская сторона детально довела до Вашингтона все нюансы соглашения, которые необходимы для перемирия, например, прекращение военных поставок ВСУ.
"Все эти темы, они достаточно чувствительны, они подлежат глубокой проработке на двустороннем уровне и вряд ли должны являться объектом публичных обсуждений", - резюмировал Песков.
Накануне вечером состоялся рекордный по длительности телефонный разговор президентов России и США. Он длился около 2,5 часов. В ходе этого диалога глава РФ поддержал идею Трампа о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней, а также подчеркнул, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления развединформации Киеву. Также глава РФ заявил Трампу о необходимости остановить мобилизацию Украины и перевооружение ВСУ в случае перемирия.
Сначала Зеленский крайне негативно воспринял итоги разговора двух лидеров. заявив, что "мы не салат и не компот, чтобы быть в меню у Путина", однако на следующее утро заявил, что поддержит предложение о прекращении ударов по энергетике, оговорившись, что оставляет за собой право "отвечать ударами", в случае, если Россия будет их наносить.
Сразу после обнародования результатов разговора двух лидеров Путин приказал прекратить удары по украинской энергетике и ПВО РФ обезвредила семь БПЛА, летевшие в тот момент на объекты Украины.
А вот Киев своей части договоренностей не выполнил: не отметил ночную атаку на объекты в России. В частности, ВСУ совершили преднамеренную атаку дронами на энергообъект в станице Кавказская Краснодарского края. Песков подчеркнул, что это идет вразрез с усилиями по мирному урегулированию, достигнутыми накануне президентами РФ и США.
Пресс-секретарь президента резюмировал, что в настоящее время власти России внимательно наблюдают, прислушается ли Киев к намерению Москвы и Вашингтона сделать все возможное для мирного урегулирования.
Также Путин и Трамп условились на продолжение диалога двух стран уже в предстоящее воскресенье, 23 марта, в Саудовской Аравии. Автор издания Ураина.ру Марина Полякова рассказала подробно О чем договорились Путин и Трамп, и зачем Зеленского записали на повторные "процедуры".
О других событиях дня - в материале Новые шаги США в сторону РФ, рассекреченные тайны ЦРУ, наручники бусификации. Главное на 13.00 19 марта.
 
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