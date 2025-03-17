https://ukraina.ru/20250317/1061837525.html

США тревожат ЗАЭС, порты и Курская область. Главное на Украине на утро 17 марта

США тревожат ЗАЭС, порты и Курская область. Главное на Украине на утро 17 марта - 17.03.2025 Украина.ру

США тревожат ЗАЭС, порты и Курская область. Главное на Украине на утро 17 марта

В США назвали проблемные вопросы, которые нужно обсудить с Украиной, говоря о перемирии

2025-03-17T09:20

2025-03-17T09:20

2025-03-17T09:20

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Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в рамках переговоров о прекращении огня на Украине должна обсуждаться Запорожская АЭС, доступ к портам, ситуация в Курской области."Прекращение огня предполагает, как заставить людей не воевать друг с другом на границе в 2 000 километров... Не учитывая основной район противостояния, которым является Курская область. Там разные условия ведения боевых действий. Мы должны это обсудить", — отметил Уиткофф в эфире телеканала CBS News.Он также упомянул о Запорожской атомной электростанции и о портах на Чёрном море."Есть регионы, на которых, как мы все знаем, сосредоточено внимание россиян. Есть ядерный реактор, который поставляет достаточно много электроэнергии в Украину. С этим надо разобраться. Есть доступ к портам. Существует соглашение о потенциале Чёрного моря, существует очень много элементов для реализации прекращения огня здесь", — указал Уиткофф.По его словам, он иногда сравнивает ситуацию на Украине с тем, что происходит в секторе Газа."Газа – это ограниченное, определенное пространство, по сравнению с тем, где происходит битва – в Украине, России. Следовательно, это гораздо более сложная ситуация, и всё же никто не разводит руками", — отметил он.Также американский дипломат подчеркнул, что все заинтересованные стороны, включая европейцев, должны сделать всё необходимое для успешного урегулирования ситуации.В интервью этом же каналу госсекретарь США Марко Рубио раскрыл планы, которые есть у американской стороны по поводу конфликта на Украине."Это сложная, трёхлетняя война, которая продолжается на очень длинном военном фронте, с большой сложностью. Поэтому никто не утверждает, что это легко, но я хочу, чтобы все поняли, план таков. План А: прекратить огонь, чтобы мы могли перейти к плану Б, второму этапу, который заключается в том, чтобы посадить всех за стол переговоров, возможно, с помощью челночной дипломатии, чтобы найти способ навсегда положить конец этой войне таким образом, чтобы это было долговременным, учитывало потребности каждого и так далее", — отметил Рубио.Он заявил, что достичь "плана Б" нелегко, но его нельзя воплотить в жизнь, не воплотив в жизнь "план А".Также Рубио подчеркнул, что трудно договориться об окончательном прекращении конфликта, пока стороны "стреляют друг в друга".Именно поэтому, по словам Рубио, президент США Дональд Трамп хочет прекращения огня."Это то, над чем мы работаем, предполагая, что сможем это сделать. Это будет нелегко", — признал госсекретарь.Однако, по его словам, США уже переходят ко второму этапу, который "заключается в обсуждении чего-то более длительного и постоянного"."Это будет трудно. Это потребует много тяжелой работы, уступок от обеих сторон, но это должно произойти. Эта война не может продолжаться. Президент ясно дал это понять, и он делает всё возможное, чтобы положить этому конец", — указал глава Госдепа США.Также Рубио назвал многообещающей встречу Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным.Позднее сам Трамп заявил, что планирует провести телефонный разговор с Путиным 16 марта."Я думаю, мы будем говорить о территориях... Мы будем говорить об электростанциях, потому что это большой вопрос", — отметил Трамп.По его словам, ведутся дискуссии с Россией и Украиной касательно разделения активов. Также Трамп сообщил, что на выходных удалось проделать большую работу и получить шанс положить конфликту на Украине.Тем временем украинское военно-политическое руководство начинает осознавать всю тяжесть положения украинских военных в Курской области.Так, в интервью Fox News министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что украинские военные "провели дислокацию на более выгодные рубеж обороны в Курской области"."Наши силы обороны, мы продолжаем вести оборонительные действия и держим под контролем значительное количество километров территории противника. С целью сохранения определённой готовности сил и войск мы провели плановую передислокацию на более выгодные рубежи обороны, но на данном этапе ни одно подразделение сил обороны не окружено и заявления о тысячах украинских военнослужащих, попавших в окружение, не соответствуют действительности", — отметил Умеров.Он назвали информацию об окружении украинских военных "продолжением пропаганды"."Мы будем продолжать активную оборонительную операцию с наступательными действиями по флангам оперативной группировки противника, чтобы не допустить его вторжения на нашу территорию", — пообещал Умеров.Примечательно, что ранее об окружении украинских военных в Курской области говорил сам Трамп."Есть очень хорошие шансы, что эта ужасная, кровавая война наконец-то закончится — но в этот самый момент тысячи украинских военных полностью окружены российскими войсками и находятся в очень плохом и уязвимом положении. Я настоятельно просил президента Путина пощадить их", — писал Трамп в соцсети Truth Social 14 марта.Путин ответил тогда на призыв Трампа."Мы ознакомились с сегодняшним обращением президента США господина Трампа пощадить жизни украинской армии, части которых заблокированы российскими войсками в зоне вторжения ВСУ в Курскую область. В этой связи обращаем внимание, что украинские боевики совершили в зоне вторжения многочисленные преступления против гражданского населения. Эти деяния, как я уже говорил, квалифицируются Генеральной прокуратурой Российской Федерации как терроризм", — заявил Путин 14 марта на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.В то же время он отметил, что с пониманием относится к призыву Трампа руководствоваться в отношении этих военнослужащих соображениями гуманитарного характера. По словам Путина, в случае сложения украинскими военными оружия и сдачи в плен им будет гарантирована жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и законами Российской Федерации."Для эффективной реализации призыва президента США необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим воинским подразделениям сложить оружие и сдаться в плен", — также указал президент России.Позднее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев у себя в телеграм-канале прокомментировал слова Путина."Это очень гуманный подход нашей страны, но его оборотная сторона для украинских нацистов означает, что при отказе сложить оружие все они будут последовательно и безжалостно уничтожены", — отметил Медведев.Он отметил, что у украинского руководства "ещё есть шанс спасти своих людей".Однако позднее уже Владимир Зеленский завил, что окружения в Курской области нет, и на самом деле там украинские формирования осуществляют некий "манёвр".О том, как воспринимают происходящее в Курской области сами украинские военные — в статье Дмитрия Ковалевича "Крах Курской авантюры и перспективы перемирия. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте".

https://ukraina.ru/20250316/1061833749.html

https://ukraina.ru/20250316/1061829980.html

https://ukraina.ru/20250316/1061827702.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, сша, украина, курская область, дональд трамп, владимир путин, марко рубио, запорожская аэс, fox news, вооруженные силы украины