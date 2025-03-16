Пазл складывается: Кашин ответил, на каких условиях Россия и Украина примут 30-дневное перемирие
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча президента Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
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Ключевые требования Москвы, которые должны быть учтены при заключении перемирия, изложил президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИДа летом прошлого года. А что касается Украины, вероятно, частью разговоров между Владимиром Зеленским и американцами являются в том числе некие гарантии его безопасности
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
Он напомнил, что на встрече с руководством МИДа Путин уже изложил основные требования России по гарантии ее безопасности: признание новых регионов, обязательство Украины не вступать в НАТО и обязательство в разумные сроки провести переговоры по тематике некогда отвергнутых Киевом стамбульских соглашений.
Кроме того, подчеркнул Кашин, раньше в качестве одного из этапов решения упоминалось проведение на Украине выборов с уходом Зеленского. По словам собеседника издания, вероятно, частью разговоров между Зеленским и американцами являются и некие гарантии его безопасности.
“И уже известно, что американцы установили контакт с различными украинскими оппозиционными деятелями, которые заинтересованы в прекращении войны, чтобы прийти к власти. Это довольно сложная мозаика. Многое происходит в обстановке полной секретности”, — заявил эксперт.
Стоит отметить, что по результатам переговором украинской и американской делегаций, которые прошли в Саудовской Аравии во вторник, 11 марта, стороны выдвинули предложение о 30-дневном перемирии между Россией и Украиной.
Уже в четверг, 13 марта, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложение о 30-дневном перемирии поспешное, и его нужно дорабатывать с учетом интересов России. Кроме того, он считает, что это станет ничем иным, как временной передышкой для украинских военных.
Кроме того, президент России Владимир Путин поддержал идею перемирия, уточнив, что перед принятием решения нужно разобраться с некоторыми нюансами.