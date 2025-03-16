https://ukraina.ru/20250316/1061809603.html

Пазл складывается: Кашин ответил, на каких условиях Россия и Украина примут 30-дневное перемирие

Пазл складывается: Кашин ответил, на каких условиях Россия и Украина примут 30-дневное перемирие - 16.03.2025 Украина.ру

Пазл складывается: Кашин ответил, на каких условиях Россия и Украина примут 30-дневное перемирие

Ключевые требования Москвы, которые должны быть учтены при заключении перемирия, изложил президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИДа летом прошлого года. А что касается Украины, вероятно, частью разговоров между Владимиром Зеленским и американцами являются в том числе некие гарантии его безопасности

2025-03-16T06:00

2025-03-16T06:00

2025-03-16T06:00

новости

россия

украина

москва

владимир зеленский

владимир путин

нато

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0e/1061793129_0:0:1652:929_1920x0_80_0_0_4a2ec7c218d57e7245ea0c3fb2b8e038.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.Он напомнил, что на встрече с руководством МИДа Путин уже изложил основные требования России по гарантии ее безопасности: признание новых регионов, обязательство Украины не вступать в НАТО и обязательство в разумные сроки провести переговоры по тематике некогда отвергнутых Киевом стамбульских соглашений.Кроме того, подчеркнул Кашин, раньше в качестве одного из этапов решения упоминалось проведение на Украине выборов с уходом Зеленского. По словам собеседника издания, вероятно, частью разговоров между Зеленским и американцами являются и некие гарантии его безопасности.Стоит отметить, что по результатам переговором украинской и американской делегаций, которые прошли в Саудовской Аравии во вторник, 11 марта, стороны выдвинули предложение о 30-дневном перемирии между Россией и Украиной.Уже в четверг, 13 марта, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложение о 30-дневном перемирии поспешное, и его нужно дорабатывать с учетом интересов России. Кроме того, он считает, что это станет ничем иным, как временной передышкой для украинских военных.Кроме того, президент России Владимир Путин поддержал идею перемирия, уточнив, что перед принятием решения нужно разобраться с некоторыми нюансами.Полный текст интервью Василия Кашина: Зеленскому после сокрушительного разгрома под Суджей придется спасать собственную шкуру

https://ukraina.ru/20250313/1061776571.html

россия

украина

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, москва, владимир зеленский, владимир путин, нато, переговоры