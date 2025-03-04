Венгрия поддержала приостановку военной помощи США Украине
© AP / Alex Brandon
© AP / Alex Brandon
Правительство Венгрии поддерживает решение США приостановить оказание военной помощи нынешнему руководству Украины. Об этом заявил представитель венгерского правительства, госсекретарь Золтан Ковач.
Решение о приостановке военной помощи нынешнему руководству Украины Дональд Трамп принял после совещания со своими советниками по национальной безопасности и другим вопросам. С утра 4 марта поставки военных грузов США для ВСУ были заблокированы, включая находящиеся в пути и сформированные в логистических хабах ЕС.
Официальный Будапешт поддерживает это решение, сообщил Ковач своим подписчикам в соцсети.
"Правительство Трампа приостановило американскую военную помощь Украине. Позиции американского президента и венгерского правительства совпадают: вместо поставок оружия и продолжения войны необходимы как можно скорее прекращение огня и мирные переговоры", - заявил Ковач.
Незадолго до этого премьер-министра Виктор Орбан сравнил Украину с больным на искусственном дыхании. Официальный Будапешт неоднократно блокировал военную помощь ЕС для ВСУ и настаивал на необходимости поиска мирного урегулирования конфликта на Украине.
09:00"Закрытие американского кошелька", провалы ВСУ, унижения Зеленского. Главное на Украине на утро 4 мартаСША приостанавливают всю военную помощь Украине. Российские военные уничтожают противника и технику. Европа призывает Зеленского "помириться" с Трампом, тот ищет любые возможности вновь понравиться американскому лидеру
Венгрия не участвовала в экстренном собрании лидеров ЕС 2 марта в Лондоне, где обсуждались вопросы продолжения милитаризации Украины с целью достижения "мильных позиций" в конфликте с Россией на украинском поле боя. МИД Венгрии неоднократно призывал Еврокомиссию помочь странам ЕС решить проблемы, связанные с продолжающимися нарушениями прав этнических меньшинств на Украине, транзита через украинскую территорию и другие вопросы.