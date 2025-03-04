https://ukraina.ru/20250304/1061521479.html

Венгрия поддержала приостановку военной помощи США Украине

Венгрия поддержала приостановку военной помощи США Украине - 04.03.2025 Украина.ру

Венгрия поддержала приостановку военной помощи США Украине

Правительство Венгрии поддерживает решение США приостановить оказание военной помощи нынешнему руководству Украины. Об этом заявил представитель венгерского правительства, госсекретарь Золтан Ковач.

2025-03-04T12:40

2025-03-04T12:40

2025-03-04T12:40

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Решение о приостановке военной помощи нынешнему руководству Украины Дональд Трамп принял после совещания со своими советниками по национальной безопасности и другим вопросам. С утра 4 марта поставки военных грузов США для ВСУ были заблокированы, включая находящиеся в пути и сформированные в логистических хабах ЕС.Официальный Будапешт поддерживает это решение, сообщил Ковач своим подписчикам в соцсети.Незадолго до этого премьер-министра Виктор Орбан сравнил Украину с больным на искусственном дыхании. Официальный Будапешт неоднократно блокировал военную помощь ЕС для ВСУ и настаивал на необходимости поиска мирного урегулирования конфликта на Украине.Венгрия не участвовала в экстренном собрании лидеров ЕС 2 марта в Лондоне, где обсуждались вопросы продолжения милитаризации Украины с целью достижения "мильных позиций" в конфликте с Россией на украинском поле боя. МИД Венгрии неоднократно призывал Еврокомиссию помочь странам ЕС решить проблемы, связанные с продолжающимися нарушениями прав этнических меньшинств на Украине, транзита через украинскую территорию и другие вопросы.Тем временем Маск предложил удалить Зеленского "в обмен на мирный переход к демократии на Украине"

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новости, украина, венгрия, сша, дональд трамп, виктор орбан, ес, вооруженные силы украины, еврокомиссия, всу, военная помощь, сво, международные отношения, международная политика