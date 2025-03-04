Венгрия поддержала приостановку военной помощи США Украине - 04.03.2025 Украина.ру
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Венгрия поддержала приостановку военной помощи США Украине
Венгрия поддержала приостановку военной помощи США Украине - 04.03.2025 Украина.ру
Венгрия поддержала приостановку военной помощи США Украине
Правительство Венгрии поддерживает решение США приостановить оказание военной помощи нынешнему руководству Украины. Об этом заявил представитель венгерского правительства, госсекретарь Золтан Ковач.
2025-03-04T12:40
2025-03-04T12:40
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Решение о приостановке военной помощи нынешнему руководству Украины Дональд Трамп принял после совещания со своими советниками по национальной безопасности и другим вопросам. С утра 4 марта поставки военных грузов США для ВСУ были заблокированы, включая находящиеся в пути и сформированные в логистических хабах ЕС.Официальный Будапешт поддерживает это решение, сообщил Ковач своим подписчикам в соцсети.Незадолго до этого премьер-министра Виктор Орбан сравнил Украину с больным на искусственном дыхании. Официальный Будапешт неоднократно блокировал военную помощь ЕС для ВСУ и настаивал на необходимости поиска мирного урегулирования конфликта на Украине.Венгрия не участвовала в экстренном собрании лидеров ЕС 2 марта в Лондоне, где обсуждались вопросы продолжения милитаризации Украины с целью достижения "мильных позиций" в конфликте с Россией на украинском поле боя. МИД Венгрии неоднократно призывал Еврокомиссию помочь странам ЕС решить проблемы, связанные с продолжающимися нарушениями прав этнических меньшинств на Украине, транзита через украинскую территорию и другие вопросы.Тем временем Маск предложил удалить Зеленского "в обмен на мирный переход к демократии на Украине"
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новости, украина, венгрия, сша, дональд трамп, виктор орбан, ес, вооруженные силы украины, еврокомиссия, всу, военная помощь, сво, международные отношения, международная политика
Новости, Украина, Венгрия, США, Дональд Трамп, Виктор Орбан, ЕС, Вооруженные силы Украины, Еврокомиссия, ВСУ, военная помощь, СВО, международные отношения, Международная политика

Венгрия поддержала приостановку военной помощи США Украине

12:40 04.03.2025
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 04.03.2025
© AP / Alex Brandon
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Правительство Венгрии поддерживает решение США приостановить оказание военной помощи нынешнему руководству Украины. Об этом заявил представитель венгерского правительства, госсекретарь Золтан Ковач.
Решение о приостановке военной помощи нынешнему руководству Украины Дональд Трамп принял после совещания со своими советниками по национальной безопасности и другим вопросам. С утра 4 марта поставки военных грузов США для ВСУ были заблокированы, включая находящиеся в пути и сформированные в логистических хабах ЕС.
Официальный Будапешт поддерживает это решение, сообщил Ковач своим подписчикам в соцсети.
"Правительство Трампа приостановило американскую военную помощь Украине. Позиции американского президента и венгерского правительства совпадают: вместо поставок оружия и продолжения войны необходимы как можно скорее прекращение огня и мирные переговоры", - заявил Ковач.
Незадолго до этого премьер-министра Виктор Орбан сравнил Украину с больным на искусственном дыхании. Официальный Будапешт неоднократно блокировал военную помощь ЕС для ВСУ и настаивал на необходимости поиска мирного урегулирования конфликта на Украине.
Фото: CBS News / YouTube, Владимир Зеленский
09:00
"Закрытие американского кошелька", провалы ВСУ, унижения Зеленского. Главное на Украине на утро 4 мартаСША приостанавливают всю военную помощь Украине. Российские военные уничтожают противника и технику. Европа призывает Зеленского "помириться" с Трампом, тот ищет любые возможности вновь понравиться американскому лидеру
Венгрия не участвовала в экстренном собрании лидеров ЕС 2 марта в Лондоне, где обсуждались вопросы продолжения милитаризации Украины с целью достижения "мильных позиций" в конфликте с Россией на украинском поле боя. МИД Венгрии неоднократно призывал Еврокомиссию помочь странам ЕС решить проблемы, связанные с продолжающимися нарушениями прав этнических меньшинств на Украине, транзита через украинскую территорию и другие вопросы.
Тем временем Маск предложил удалить Зеленского "в обмен на мирный переход к демократии на Украине"
 
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