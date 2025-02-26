"Станут щитом армии бунтующих бандеровцев": Подполье раскрыло подготовку 18-летних военных ВСУ - 26.02.2025 Украина.ру
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"Станут щитом армии бунтующих бандеровцев": Подполье раскрыло подготовку 18-летних военных ВСУ
"Станут щитом армии бунтующих бандеровцев": Подполье раскрыло подготовку 18-летних военных ВСУ - 26.02.2025 Украина.ру
"Станут щитом армии бунтующих бандеровцев": Подполье раскрыло подготовку 18-летних военных ВСУ
К маю Украина планирует подготовить новую группу украинских военных в возрасте от 18 лет для участия в боях. Об этом 26 февраля агентству РИА Новости рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев
2025-02-26T10:20
2025-02-26T10:20
новости
украина
вооруженные силы украины
всу
мобилизация
контракт
призыв
призывники
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Ранее Минобороны Украины сообщило, что хочет привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в армию, предложив им особый контракт: за год службы новоиспеченные солдаты должны будут получить 24 тысячи долларов, поступление в ВУЗ без экзаменов и ипотеку под 0%. А уже на следующий день украинское издание "Страна.ua" написало о том, что молодым гражданам, которые готовы заключить контракт с ВСУ, предлагается служить только только в шести бригадах на передовой. В украинских СМИ многократно писали о том, что ВСУ "пополняют" пехоту за счет перевода в нее специалистов из различных подразделений армии. Это связано с тем, что именно живой силы и "пушечного мясо" ВСУ не хватает больше всего. Тем временем потери ВСУ в Курской области близятся к 50% от всех потерь украинской армии. Как "выкручиваются" командиры бригад, чтобы идентифицировать ликвидированных солдат — в материале Российские бойцы рассказали, зачем ВСУ забирают с собой биоматериал своих сослуживцев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, вооруженные силы украины, всу, мобилизация, контракт, призыв, призывники
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, мобилизация, контракт, призыв, призывники

"Станут щитом армии бунтующих бандеровцев": Подполье раскрыло подготовку 18-летних военных ВСУ

10:20 26.02.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
- РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
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К маю Украина планирует подготовить новую группу украинских военных в возрасте от 18 лет для участия в боях. Об этом 26 февраля агентству РИА Новости рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев
Ранее Минобороны Украины сообщило, что хочет привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в армию, предложив им особый контракт: за год службы новоиспеченные солдаты должны будут получить 24 тысячи долларов, поступление в ВУЗ без экзаменов и ипотеку под 0%. А уже на следующий день украинское издание "Страна.ua" написало о том, что молодым гражданам, которые готовы заключить контракт с ВСУ, предлагается служить только только в шести бригадах на передовой.

"Война — дело молодых, третья группа, тех кому от 18 лет, будет готова к маю. В том числе именно они станут щитом перед потихоньку бунтующей армией старших бандеровцев. "Перемоги" не будет — это понимают те, кто пусть плохо, но умеет соображать", — заявил Лебедев.

В украинских СМИ многократно писали о том, что ВСУ "пополняют" пехоту за счет перевода в нее специалистов из различных подразделений армии. Это связано с тем, что именно живой силы и "пушечного мясо" ВСУ не хватает больше всего.
23 февраля, 08:00
В ряды ВСУ будут идти целыми деревнями: Киселев объяснил, почему украинцы “повалят” в армиюИменно потому, что украинская экономика и предприятия разрушаются, народ может массово “повалить” в армию, потому что там их будут хотя бы кормить. На это Владимир Зеленский и делает основной упор. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев
Тем временем потери ВСУ в Курской области близятся к 50% от всех потерь украинской армии. Как "выкручиваются" командиры бригад, чтобы идентифицировать ликвидированных солдат — в материале Российские бойцы рассказали, зачем ВСУ забирают с собой биоматериал своих сослуживцев
 
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Заголовок открываемого материала
10:31Киев отдаст так, а у России купим: новые заявления Трампа о редкоземах. Реакция Москвы и роль Китая
10:20"Станут щитом армии бунтующих бандеровцев": Подполье раскрыло подготовку 18-летних военных ВСУ
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