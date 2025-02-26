"Станут щитом армии бунтующих бандеровцев": Подполье раскрыло подготовку 18-летних военных ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
К маю Украина планирует подготовить новую группу украинских военных в возрасте от 18 лет для участия в боях. Об этом 26 февраля агентству РИА Новости рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев
Ранее Минобороны Украины сообщило, что хочет привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в армию, предложив им особый контракт: за год службы новоиспеченные солдаты должны будут получить 24 тысячи долларов, поступление в ВУЗ без экзаменов и ипотеку под 0%. А уже на следующий день украинское издание "Страна.ua" написало о том, что молодым гражданам, которые готовы заключить контракт с ВСУ, предлагается служить только только в шести бригадах на передовой.
"Война — дело молодых, третья группа, тех кому от 18 лет, будет готова к маю. В том числе именно они станут щитом перед потихоньку бунтующей армией старших бандеровцев. "Перемоги" не будет — это понимают те, кто пусть плохо, но умеет соображать", — заявил Лебедев.
В украинских СМИ многократно писали о том, что ВСУ "пополняют" пехоту за счет перевода в нее специалистов из различных подразделений армии. Это связано с тем, что именно живой силы и "пушечного мясо" ВСУ не хватает больше всего.
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