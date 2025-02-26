https://ukraina.ru/20250226/1061362705.html

"Станут щитом армии бунтующих бандеровцев": Подполье раскрыло подготовку 18-летних военных ВСУ

"Станут щитом армии бунтующих бандеровцев": Подполье раскрыло подготовку 18-летних военных ВСУ - 26.02.2025 Украина.ру

"Станут щитом армии бунтующих бандеровцев": Подполье раскрыло подготовку 18-летних военных ВСУ

К маю Украина планирует подготовить новую группу украинских военных в возрасте от 18 лет для участия в боях. Об этом 26 февраля агентству РИА Новости рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев

2025-02-26T10:20

2025-02-26T10:20

2025-02-26T10:20

новости

украина

вооруженные силы украины

всу

мобилизация

контракт

призыв

призывники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0a/1060967571_0:0:759:427_1920x0_80_0_0_938c27369e89365f8cbb45c98709d879.png

Ранее Минобороны Украины сообщило, что хочет привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в армию, предложив им особый контракт: за год службы новоиспеченные солдаты должны будут получить 24 тысячи долларов, поступление в ВУЗ без экзаменов и ипотеку под 0%. А уже на следующий день украинское издание "Страна.ua" написало о том, что молодым гражданам, которые готовы заключить контракт с ВСУ, предлагается служить только только в шести бригадах на передовой. В украинских СМИ многократно писали о том, что ВСУ "пополняют" пехоту за счет перевода в нее специалистов из различных подразделений армии. Это связано с тем, что именно живой силы и "пушечного мясо" ВСУ не хватает больше всего. Тем временем потери ВСУ в Курской области близятся к 50% от всех потерь украинской армии. Как "выкручиваются" командиры бригад, чтобы идентифицировать ликвидированных солдат — в материале Российские бойцы рассказали, зачем ВСУ забирают с собой биоматериал своих сослуживцев

https://ukraina.ru/20250223/1061184255.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, вооруженные силы украины, всу, мобилизация, контракт, призыв, призывники