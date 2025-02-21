Инструкция от Франции: Макрон дал Трампу методичку, как вести себя с Путиным - 21.02.2025 Украина.ру
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Инструкция от Франции: Макрон дал Трампу методичку, как вести себя с Путиным
Инструкция от Франции: Макрон дал Трампу методичку, как вести себя с Путиным - 21.02.2025 Украина.ру
Инструкция от Франции: Макрон дал Трампу методичку, как вести себя с Путиным
Глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что на встрече с американским лидером Дональдом Трампом посоветует ему быть жестче с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 21 февраля написало издание France 24
2025-02-21T12:11
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Также он отметил, что не планирует отправлять войска на Украину "завтра", однако подчеркнул, что Франция рассматривает возможность предоставления гарантий безопасности Украине после возможного соглашения о прекращении огня с Россией. Тем временем американское издание выпустило статью, в которой анонимные источники, близкие к Трампу, а также политологи с Украины рассказали, как давно в Белом доме процветает "ненависть" к Зеленскому, и на кого президент США готов его поменять. Подробности в публикации Царят "антизеленские" настроения: источники NYР рассказали, кого Трамп видит на его месте
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новости, франция, россия, сша, украина, владимир путин, эммануэль макрон, дональд трамп
Новости, Франция, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп

Инструкция от Франции: Макрон дал Трампу методичку, как вести себя с Путиным

12:11 21.02.2025 (обновлено: 12:16 21.02.2025)
 
© РИА Новости . Ирина Калашникова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что на встрече с американским лидером Дональдом Трампом посоветует ему быть жестче с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 21 февраля написало издание France 24
"Я собираюсь сказать ему: "Вы не можете быть слабым с президентом Путиным. Это не то, кто вы есть, это не ваша отличительная черта, это не в ваших интересах", — заявил французский президент.
Также он отметил, что не планирует отправлять войска на Украину "завтра", однако подчеркнул, что Франция рассматривает возможность предоставления гарантий безопасности Украине после возможного соглашения о прекращении огня с Россией.
Тем временем американское издание выпустило статью, в которой анонимные источники, близкие к Трампу, а также политологи с Украины рассказали, как давно в Белом доме процветает "ненависть" к Зеленскому, и на кого президент США готов его поменять. Подробности в публикации Царят "антизеленские" настроения: источники NYР рассказали, кого Трамп видит на его месте
 
НовостиФранцияРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинЭммануэль МакронДональд Трамп
 
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Заголовок открываемого материала
12:11Инструкция от Франции: Макрон дал Трампу методичку, как вести себя с Путиным
11:47Три недели на капитуляцию: депутат Европарламента пожаловался на Трампа
11:28ВС РФ зашли в Пятихатки в Запорожской области, и ВСУ бросились "наутек"
11:19Сенатор Пушков высказался о самом страшном кошмаре Европы
11:10Ты голос можешь не иметь, но финансировать обязан: сенаторы Трампа предложили ему попрощаться с ООН
10:46"С разгромным счетом": Маск добавил Зеленскому "предвыборную" оплеуху
10:41В Белом доме царят "антизеленские" настроения: источники NYР рассказали, кого Трамп видит на его месте
10:38Стилист Зверев попал в базу "Миротворец" и назвал это честью
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