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Инструкция от Франции: Макрон дал Трампу методичку, как вести себя с Путиным
Инструкция от Франции: Макрон дал Трампу методичку, как вести себя с Путиным - 21.02.2025 Украина.ру
Инструкция от Франции: Макрон дал Трампу методичку, как вести себя с Путиным
Глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что на встрече с американским лидером Дональдом Трампом посоветует ему быть жестче с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 21 февраля написало издание France 24
2025-02-21T12:11
2025-02-21T12:11
2025-02-21T12:16
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Также он отметил, что не планирует отправлять войска на Украину "завтра", однако подчеркнул, что Франция рассматривает возможность предоставления гарантий безопасности Украине после возможного соглашения о прекращении огня с Россией. Тем временем американское издание выпустило статью, в которой анонимные источники, близкие к Трампу, а также политологи с Украины рассказали, как давно в Белом доме процветает "ненависть" к Зеленскому, и на кого президент США готов его поменять. Подробности в публикации Царят "антизеленские" настроения: источники NYР рассказали, кого Трамп видит на его месте
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Инструкция от Франции: Макрон дал Трампу методичку, как вести себя с Путиным
12:11 21.02.2025 (обновлено: 12:16 21.02.2025)
Глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что на встрече с американским лидером Дональдом Трампом посоветует ему быть жестче с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 21 февраля написало издание France 24