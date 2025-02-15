https://ukraina.ru/20250215/1061103322.html

Премия Дарвина для Зеленского. Итоги 15 февраля на Украине

Премия Дарвина для Зеленского. Итоги 15 февраля на Украине - 15.02.2025 Украина.ру

Премия Дарвина для Зеленского. Итоги 15 февраля на Украине

Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции и заявил о необходимости создания Вооружённых сил Европы и наябедничал на президента США Дональда Трампа

2025-02-15T18:00

2025-02-15T18:00

2025-02-15T18:35

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В своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский раскритиковал переговоры по Украине без участия европейцев. Тем самым он де-факто раскритиковал проведённые ранее переговоры президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина."Никаких решений по Украине без Украины. Никаких решений по Европе без Европы. Европа должна иметь место за столом, когда принимаются решения о Европе. Всё остальное – ноль. Если мы останемся вне переговоров о нашем собственном будущем, то мы все проиграем", – подчеркнул Зеленский.По его словам, Путин якобы "хочет переговоров с Америкой тет-а-тет – так же, как перед войной, когда они (президенты России и США, в тот момент американским президентом был Джо Байден — Ред.) встретились в Швейцарии и, казалось, собирались переделить мир".Зеленский заявил, что для того, чтобы Америке Европа была нужна как союзник – Европе "нужен единый голос, а не десяток разных голосов" и наябедничал на Трампа, заявив, что во время переговоров с ним американский президент не упомянул Европу."Он ни разу не упомянул, что Америке нужна Европа за этим столом. Это о многом говорит. Старые времена прошли, когда Америка поддерживала Европу просто потому, что она всегда это делала", – заявил Зеленский.В своей речи он также выступил за создание Вооружённых сил Европы."Многие лидеры говорили о том, что Европе нужна собственная армия - армия Европы. Я считаю, что это время пришло. Вооружённые силы Европы должны быть созданы", — подчеркнул Зеленский.Он отдельно подчеркнул, что дело не только в деньгах."Речь идет не только об увеличении расходов на оборону в процентах к ВВП. Деньги нужны, да - но сами по себе деньги не остановят нападение врага. Люди и оружие не даются даром, но опять же, дело не только в бюджете. Дело в осознании людьми необходимости защищать собственный дом", — указал Зеленский.Он также настоял на том, что только армия объединённой Европы немыслима без Вооружённых сил Украины."Без украинской армии европейских армий будет недостаточно, чтобы остановить Россию. Только наша армия в Европе имеет настоящий, современный боевой опыт. Но одной нашей армии тоже недостаточно. Нам нужно то, что можете предоставить вы. Оружие. Обучение. Санкции. Финансирование. Политическое давление. И единство. Три года полномасштабной войны доказали, что мы уже имеем фундамент для объединённых европейских Вооружённых сил. И сейчас, когда мы ведём эту войну и закладываем основу для мира и безопасности, мы должны строить Вооружённые силы Европы", — подчеркнул Зеленский.В своей речи он намекнул и на необходимость порвать с американским военно-промышленным комплексом. Так, он заявил, что всё, что нужно для современной войны, должно производиться в Европе.Он также заявил, что ЕС должен быть готовым к сокращению американского военного присутствия в Европе."Если американцы сами решат пойти по этому пути, уменьшив свое присутствие - это плохо, это опасно, но мы все в Европе должны быть готовы", — указал Зеленский.Он также отметил, что такое направление европейской политики должно вызвать у США желание поддержать Европу."Нам нужна уверенность в собственной силе, чтобы другие не имели другого выбора, кроме как уважать силу Европы. А без европейской армии это невозможно. Еще раз повторяю - Европе нужны собственные Вооружённые силы", — подчеркнул Зеленский.Он также обратился к присутствовавшему на его выступлении генсеку НАТО Марку Рютте."Марк, друг, речь не идёт о замене Альянса. Речь идет о том, чтобы сделать вклад Европы в наше партнёрство равным американскому", — отметил Зеленский.Также Зеленский заявил, что не будет снимать вопрос членства Украины в НАТО с повестки дня — ранее о неактуальности этого заявляли американские политики."Мы считаем, что ядром любых гарантий безопасности для Украины должно быть членство в НАТО. Или – если не это – то условия, которые позволят нам построить другое НАТО, прямо здесь, в Украине", – отметил он.Эту речь Зеленского многие расценили как антиамериканскую."Судя по речи просроченного на Мюнхенской конференции, он решил возглавить антитрамповскую европейскую оппозицию и ничего хорошего от переговоров с командой Трампа не ждёт. В эту логику хорошо ложится инсайдерская информация о том, что команда Трампа считает возможным обойтись на Украине без Зеленского, назвав стороной подписания спикера Верховной Рады. Что ж, главный претендент на премию Дарвина в этом году уже обозначился", — написал в своём телеграм-канале российский политтехнолог Михаил Павлив.Другой российский политолог — Марат Баширов — обратил внимание на другие слова Зеленского."Зеленский неудачно пошутил, рассказав, что он сказал Трампу, что "Путин боится Трампа". Ему похлопали, как на похоронах. И в самом деле, он себя ещё больше прикопал, осложнив ситуацию Трампу", — указал Баширов.Первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв заявил, что Зеленский недоговороспособен."Не знаю, что еще должен сказать и сделать Зеленский, чтобы Трамп понял, что Зеленский не договорной. С ним невозможно договориться. А с другой стороны, возможно это все понимают. Россия, кстати, первая поняла, что с Зеленским невозможно договориться. Возможно, и Трамп это изначально понимал. И то, что мы сейчас видим, это ритуал, набор поступков и заявлений. Когда ритуальные процедуры будут закончены, положенные слова произнесены, Трамп перейдёт к выполнению решений, которые заранее согласованы с Россией и давно запланированы", — указал он.Примечательно, что 15 февраля на полях конференции спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог, комментируя возможность включения Европы в переговоры, заявил, что США не хотят, чтобы в переговорах по украинскому урегулированию участвовала большая группа сторон."Чего мы не хотим делать, так это вступать в большую групповую дискуссию", — отметил Келлог.На проводившемся в рамках конференции "Украинском ланче" Келлог привёл пример Минских соглашений."Вспомните Минск-2 – там было куча европейских лидеров, и они ужасно провалились", — пояснил Келлог.Таким образом, американцы дали недвусмысленно понять Зеленскому, что включение европейцев в переговоры по Украине не отвечает интересам США. И фронда Зеленского может свидетельствовать о том, что он решил переориентироваться с США на ЕС. И это несмотря на несопоставимость объёмов американской и европейской военной помощи Украине.Об обстановке на фронте - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. На фронте у ВС РФ заметно улучшилась ситуация с войсковым управлением".

https://ukraina.ru/20250215/1061100136.html

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хроники, эксклюзив, сша, европа, украина, дональд трамп, кит келлог, владимир зеленский, нато, ес, верховная рада