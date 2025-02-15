https://ukraina.ru/20250215/1061103322.html
Премия Дарвина для Зеленского. Итоги 15 февраля на Украине
Премия Дарвина для Зеленского. Итоги 15 февраля на Украине - 15.02.2025 Украина.ру
Премия Дарвина для Зеленского. Итоги 15 февраля на Украине
Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции и заявил о необходимости создания Вооружённых сил Европы и наябедничал на президента США Дональда Трампа
2025-02-15T18:00
2025-02-15T18:00
2025-02-15T18:35
хроники
эксклюзив
сша
европа
украина
дональд трамп
кит келлог
владимир зеленский
нато
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0f/1061103200_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1fb7842745cc668a73ed757c2a30b555.jpg
В своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский раскритиковал переговоры по Украине без участия европейцев. Тем самым он де-факто раскритиковал проведённые ранее переговоры президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина."Никаких решений по Украине без Украины. Никаких решений по Европе без Европы. Европа должна иметь место за столом, когда принимаются решения о Европе. Всё остальное – ноль. Если мы останемся вне переговоров о нашем собственном будущем, то мы все проиграем", – подчеркнул Зеленский.По его словам, Путин якобы "хочет переговоров с Америкой тет-а-тет – так же, как перед войной, когда они (президенты России и США, в тот момент американским президентом был Джо Байден — Ред.) встретились в Швейцарии и, казалось, собирались переделить мир".Зеленский заявил, что для того, чтобы Америке Европа была нужна как союзник – Европе "нужен единый голос, а не десяток разных голосов" и наябедничал на Трампа, заявив, что во время переговоров с ним американский президент не упомянул Европу."Он ни разу не упомянул, что Америке нужна Европа за этим столом. Это о многом говорит. Старые времена прошли, когда Америка поддерживала Европу просто потому, что она всегда это делала", – заявил Зеленский.В своей речи он также выступил за создание Вооружённых сил Европы."Многие лидеры говорили о том, что Европе нужна собственная армия - армия Европы. Я считаю, что это время пришло. Вооружённые силы Европы должны быть созданы", — подчеркнул Зеленский.Он отдельно подчеркнул, что дело не только в деньгах."Речь идет не только об увеличении расходов на оборону в процентах к ВВП. Деньги нужны, да - но сами по себе деньги не остановят нападение врага. Люди и оружие не даются даром, но опять же, дело не только в бюджете. Дело в осознании людьми необходимости защищать собственный дом", — указал Зеленский.Он также настоял на том, что только армия объединённой Европы немыслима без Вооружённых сил Украины."Без украинской армии европейских армий будет недостаточно, чтобы остановить Россию. Только наша армия в Европе имеет настоящий, современный боевой опыт. Но одной нашей армии тоже недостаточно. Нам нужно то, что можете предоставить вы. Оружие. Обучение. Санкции. Финансирование. Политическое давление. И единство. Три года полномасштабной войны доказали, что мы уже имеем фундамент для объединённых европейских Вооружённых сил. И сейчас, когда мы ведём эту войну и закладываем основу для мира и безопасности, мы должны строить Вооружённые силы Европы", — подчеркнул Зеленский.В своей речи он намекнул и на необходимость порвать с американским военно-промышленным комплексом. Так, он заявил, что всё, что нужно для современной войны, должно производиться в Европе.Он также заявил, что ЕС должен быть готовым к сокращению американского военного присутствия в Европе."Если американцы сами решат пойти по этому пути, уменьшив свое присутствие - это плохо, это опасно, но мы все в Европе должны быть готовы", — указал Зеленский.Он также отметил, что такое направление европейской политики должно вызвать у США желание поддержать Европу."Нам нужна уверенность в собственной силе, чтобы другие не имели другого выбора, кроме как уважать силу Европы. А без европейской армии это невозможно. Еще раз повторяю - Европе нужны собственные Вооружённые силы", — подчеркнул Зеленский.Он также обратился к присутствовавшему на его выступлении генсеку НАТО Марку Рютте."Марк, друг, речь не идёт о замене Альянса. Речь идет о том, чтобы сделать вклад Европы в наше партнёрство равным американскому", — отметил Зеленский.Также Зеленский заявил, что не будет снимать вопрос членства Украины в НАТО с повестки дня — ранее о неактуальности этого заявляли американские политики."Мы считаем, что ядром любых гарантий безопасности для Украины должно быть членство в НАТО. Или – если не это – то условия, которые позволят нам построить другое НАТО, прямо здесь, в Украине", – отметил он.Эту речь Зеленского многие расценили как антиамериканскую."Судя по речи просроченного на Мюнхенской конференции, он решил возглавить антитрамповскую европейскую оппозицию и ничего хорошего от переговоров с командой Трампа не ждёт. В эту логику хорошо ложится инсайдерская информация о том, что команда Трампа считает возможным обойтись на Украине без Зеленского, назвав стороной подписания спикера Верховной Рады. Что ж, главный претендент на премию Дарвина в этом году уже обозначился", — написал в своём телеграм-канале российский политтехнолог Михаил Павлив.Другой российский политолог — Марат Баширов — обратил внимание на другие слова Зеленского."Зеленский неудачно пошутил, рассказав, что он сказал Трампу, что "Путин боится Трампа". Ему похлопали, как на похоронах. И в самом деле, он себя ещё больше прикопал, осложнив ситуацию Трампу", — указал Баширов.Первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв заявил, что Зеленский недоговороспособен."Не знаю, что еще должен сказать и сделать Зеленский, чтобы Трамп понял, что Зеленский не договорной. С ним невозможно договориться. А с другой стороны, возможно это все понимают. Россия, кстати, первая поняла, что с Зеленским невозможно договориться. Возможно, и Трамп это изначально понимал. И то, что мы сейчас видим, это ритуал, набор поступков и заявлений. Когда ритуальные процедуры будут закончены, положенные слова произнесены, Трамп перейдёт к выполнению решений, которые заранее согласованы с Россией и давно запланированы", — указал он.Примечательно, что 15 февраля на полях конференции спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог, комментируя возможность включения Европы в переговоры, заявил, что США не хотят, чтобы в переговорах по украинскому урегулированию участвовала большая группа сторон."Чего мы не хотим делать, так это вступать в большую групповую дискуссию", — отметил Келлог.На проводившемся в рамках конференции "Украинском ланче" Келлог привёл пример Минских соглашений."Вспомните Минск-2 – там было куча европейских лидеров, и они ужасно провалились", — пояснил Келлог.Таким образом, американцы дали недвусмысленно понять Зеленскому, что включение европейцев в переговоры по Украине не отвечает интересам США. И фронда Зеленского может свидетельствовать о том, что он решил переориентироваться с США на ЕС. И это несмотря на несопоставимость объёмов американской и европейской военной помощи Украине.Об обстановке на фронте - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. На фронте у ВС РФ заметно улучшилась ситуация с войсковым управлением".
https://ukraina.ru/20250215/1061100136.html
https://ukraina.ru/20250215/1061096967.html
https://ukraina.ru/20250214/1061091298.html
сша
европа
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0f/1061103200_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_5ddafa59ccd7c37b2257afac49ec61fe.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
хроники, эксклюзив, сша, европа, украина, дональд трамп, кит келлог, владимир зеленский, нато, ес, верховная рада
Премия Дарвина для Зеленского. Итоги 15 февраля на Украине
18:00 15.02.2025 (обновлено: 18:35 15.02.2025)
Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции и заявил о необходимости создания Вооружённых сил Европы и наябедничал на президента США Дональда Трампа
В своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский
раскритиковал переговоры по Украине без участия европейцев. Тем самым он де-факто раскритиковал проведённые ранее переговоры президента США Дональда Трампа
и президента России Владимира Путина
.
"Никаких решений по Украине без Украины. Никаких решений по Европе без Европы. Европа должна иметь место за столом, когда принимаются решения о Европе. Всё остальное – ноль. Если мы останемся вне переговоров о нашем собственном будущем, то мы все проиграем", – подчеркнул Зеленский.
По его словам, Путин якобы "хочет переговоров с Америкой тет-а-тет – так же, как перед войной, когда они (президенты России и США, в тот момент американским президентом был Джо Байден — Ред.) встретились в Швейцарии и, казалось, собирались переделить мир
".
Зеленский заявил, что для того, чтобы Америке Европа была нужна как союзник – Европе "нужен единый голос, а не десяток разных голосов" и наябедничал на Трампа, заявив, что во время переговоров с ним американский президент не упомянул Европу.
"Он ни разу не упомянул, что Америке нужна Европа за этим столом. Это о многом говорит. Старые времена прошли, когда Америка поддерживала Европу просто потому, что она всегда это делала", – заявил Зеленский.
В своей речи он также выступил за создание Вооружённых сил Европы.
"Многие лидеры говорили о том, что Европе нужна собственная армия - армия Европы. Я считаю, что это время пришло. Вооружённые силы Европы должны быть созданы", — подчеркнул Зеленский.
Он отдельно подчеркнул, что дело не только в деньгах.
"Речь идет не только об увеличении расходов на оборону в процентах к ВВП. Деньги нужны, да - но сами по себе деньги не остановят нападение врага. Люди и оружие не даются даром, но опять же, дело не только в бюджете. Дело в осознании людьми необходимости защищать собственный дом", — указал Зеленский.
Он также настоял на том, что только армия объединённой Европы немыслима без Вооружённых сил Украины.
"Без украинской армии европейских армий будет недостаточно, чтобы остановить Россию. Только наша армия в Европе имеет настоящий, современный боевой опыт. Но одной нашей армии тоже недостаточно. Нам нужно то, что можете предоставить вы. Оружие. Обучение. Санкции. Финансирование. Политическое давление. И единство. Три года полномасштабной войны доказали, что мы уже имеем фундамент для объединённых европейских Вооружённых сил. И сейчас, когда мы ведём эту войну и закладываем основу для мира и безопасности, мы должны строить Вооружённые силы Европы", — подчеркнул Зеленский.
В своей речи он намекнул и на необходимость порвать с американским военно-промышленным комплексом. Так, он заявил, что всё, что нужно для современной войны, должно производиться в Европе.
Он также заявил, что ЕС
должен быть готовым к сокращению американского военного присутствия в Европе.
"Если американцы сами решат пойти по этому пути, уменьшив свое присутствие - это плохо, это опасно, но мы все в Европе должны быть готовы", — указал Зеленский.
Он также отметил, что такое направление европейской политики должно вызвать у США желание поддержать Европу.
"Нам нужна уверенность в собственной силе, чтобы другие не имели другого выбора, кроме как уважать силу Европы. А без европейской армии это невозможно. Еще раз повторяю - Европе нужны собственные Вооружённые силы", — подчеркнул Зеленский.
Он также обратился к присутствовавшему на его выступлении генсеку НАТО Марку Рютте
.
"Марк, друг, речь не идёт о замене Альянса. Речь идет о том, чтобы сделать вклад Европы в наше партнёрство равным американскому", — отметил Зеленский.
Также Зеленский заявил, что не будет снимать вопрос членства Украины в НАТО с повестки дня — ранее о неактуальности этого заявляли американские политики.
"Мы считаем, что ядром любых гарантий безопасности для Украины должно быть членство в НАТО. Или – если не это – то условия, которые позволят нам построить другое НАТО, прямо здесь, в Украине", – отметил он.
Эту речь Зеленского многие расценили как антиамериканскую.
"Судя по речи просроченного на Мюнхенской конференции, он решил возглавить антитрамповскую европейскую оппозицию и ничего хорошего от переговоров с командой Трампа не ждёт. В эту логику хорошо ложится инсайдерская информация о том, что команда Трампа считает возможным обойтись на Украине без Зеленского, назвав стороной подписания спикера Верховной Рады. Что ж, главный претендент на премию Дарвина в этом году уже обозначился
", — написал
в своём телеграм-канале российский политтехнолог Михаил Павлив
.
Другой российский политолог — Марат Баширов
— обратил внимание
на другие слова Зеленского.
"Зеленский неудачно пошутил, рассказав, что он сказал Трампу, что "Путин боится Трампа". Ему похлопали, как на похоронах. И в самом деле, он себя ещё больше прикопал, осложнив ситуацию Трампу", — указал Баширов.
Первый спикер парламента Новороссии
, бывший народный депутат Украины Олег Царёв
заявил, что Зеленский недоговороспособен.
"Не знаю, что еще должен сказать и сделать Зеленский, чтобы Трамп понял, что Зеленский не договорной. С ним невозможно договориться. А с другой стороны, возможно это все понимают. Россия, кстати, первая поняла, что с Зеленским невозможно договориться. Возможно, и Трамп это изначально понимал. И то, что мы сейчас видим, это ритуал, набор поступков и заявлений. Когда ритуальные процедуры будут закончены, положенные слова произнесены, Трамп перейдёт к выполнению решений, которые заранее согласованы с Россией и давно запланированы", — указал он.
Примечательно, что 15 февраля на полях конференции спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог
, комментируя возможность включения Европы в переговоры, заявил, что США не хотят, чтобы в переговорах по украинскому урегулированию участвовала большая группа сторон.
"Чего мы не хотим делать, так это вступать в большую групповую дискуссию", — отметил Келлог.
На проводившемся в рамках конференции "Украинском ланче" Келлог привёл пример Минских соглашений.
"Вспомните Минск-2 – там было куча европейских лидеров, и они ужасно провалились", — пояснил Келлог.
Таким образом, американцы дали недвусмысленно понять Зеленскому, что включение европейцев в переговоры по Украине не отвечает интересам США. И фронда Зеленского может свидетельствовать о том, что он решил переориентироваться с США на ЕС. И это несмотря на несопоставимость объёмов американской и европейской военной помощи Украине.