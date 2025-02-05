Кремль ответил на слова Зеленского про готовность к переговорам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 5 февраля прокомментировал журналистам слова Владимира Зеленского про готовность к переговорам с Россией
"Готовность должна на чем-то зиждиться, готовность и желание. Она не может зиждиться на законодательном запрете таких переговоров для Зеленского. Поэтому пока кроме как пустые слова это невозможно воспринимать", - сказал официальный представитель Кремля.
Ранее Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану не исключил проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине.
О нелегитимности Зеленского – в материале Под соусом нелегитимности: в Китае предсказали судьбу Зеленского на сайте Украина.ру.