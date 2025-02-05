Кремль ответил на слова Зеленского про готовность к переговорам - 05.02.2025 Украина.ру
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Кремль ответил на слова Зеленского про готовность к переговорам
Кремль ответил на слова Зеленского про готовность к переговорам - 05.02.2025 Украина.ру
Кремль ответил на слова Зеленского про готовность к переговорам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 5 февраля прокомментировал журналистам слова Владимира Зеленского про готовность к переговорам с Россией
2025-02-05T13:56
2025-02-05T13:56
новости
россия
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кремль
владимир зеленский
дмитрий песков
владимир путин
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"Готовность должна на чем-то зиждиться, готовность и желание. Она не может зиждиться на законодательном запрете таких переговоров для Зеленского. Поэтому пока кроме как пустые слова это невозможно воспринимать", - сказал официальный представитель Кремля.Ранее Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану не исключил проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине.О нелегитимности Зеленского – в материале Под соусом нелегитимности: в Китае предсказали судьбу Зеленского на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, кремль, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин
Новости, Россия, Украина, Кремль, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Владимир Путин

Кремль ответил на слова Зеленского про готовность к переговорам

13:56 05.02.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 5 февраля прокомментировал журналистам слова Владимира Зеленского про готовность к переговорам с Россией
"Готовность должна на чем-то зиждиться, готовность и желание. Она не может зиждиться на законодательном запрете таких переговоров для Зеленского. Поэтому пока кроме как пустые слова это невозможно воспринимать", - сказал официальный представитель Кремля.
Ранее Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану не исключил проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине.
О нелегитимности Зеленского в материале Под соусом нелегитимности: в Китае предсказали судьбу Зеленского на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУкраинаКремльВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир Путин
 
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