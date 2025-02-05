https://ukraina.ru/20250205/1060838275.html

Кремль ответил на слова Зеленского про готовность к переговорам

Кремль ответил на слова Зеленского про готовность к переговорам - 05.02.2025 Украина.ру

Кремль ответил на слова Зеленского про готовность к переговорам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 5 февраля прокомментировал журналистам слова Владимира Зеленского про готовность к переговорам с Россией

2025-02-05T13:56

2025-02-05T13:56

2025-02-05T13:56

новости

россия

украина

кремль

владимир зеленский

дмитрий песков

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:259:2722:1790_1920x0_80_0_0_caa53a50fb23d1667ee539bd82568a61.jpg

"Готовность должна на чем-то зиждиться, готовность и желание. Она не может зиждиться на законодательном запрете таких переговоров для Зеленского. Поэтому пока кроме как пустые слова это невозможно воспринимать", - сказал официальный представитель Кремля.Ранее Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану не исключил проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине.О нелегитимности Зеленского – в материале Под соусом нелегитимности: в Китае предсказали судьбу Зеленского на сайте Украина.ру.

россия

украина

кремль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, кремль, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин