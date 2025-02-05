Результат "превзойдет все ожидания": Трамп заявил о "конструктивных переговорах" с Россией и Украиной - 05.02.2025 Украина.ру
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Результат "превзойдет все ожидания": Трамп заявил о "конструктивных переговорах" с Россией и Украиной
Результат "превзойдет все ожидания": Трамп заявил о "конструктивных переговорах" с Россией и Украиной - 05.02.2025 Украина.ру
Результат "превзойдет все ожидания": Трамп заявил о "конструктивных переговорах" с Россией и Украиной
Вашингтон ведет с Москвой и Киевом "конструктивные переговоры" о завершении конфликта. Об этом 5 февраля заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху
2025-02-05T10:25
2025-02-05T10:25
новости
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сша
дональд трамп
владимир путин
биньямин нетаньяху
reuters
нато
служба внешней разведки
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Американский лидер резюмировал, что надежда на то, что результат будет достигнут, "превзойдет все ожидания".Ранее Трамп неоднократно высказывал намерение поговорить с Путиным. И даже обещал, что сделает это "как можно быстрее". Однако до сих пор ни дата, ни место встречи двух лидеров не назначены.На днях издание Reuters со ссылкой на источники, "знакомые с ходом подготовки встречи президентов", сообщило, что в качестве площадки для этого мероприятия рассматриваются Саудовская Аравия и ОАЭ.Издание заявило, что располагает информацией о том, что представители Кремля уже посетили обе страны. Также журналисты Reuters напомнили своим читателям, что и Путин, и Трамп объявляли о своей готовности к переговорам, однако пока официального подтверждения подготовки их встречи не озвучивалось.За время с момента своей инаугурации Трамп уже успел много всего сказать о России. Например, что допускает введение новых ограничительных мер против Москвы, в том случае, если Кремль не пойдет на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.Также ранее Трамп выдвинул России ультиматум. Сначала он поблагодарил россиян за "помощь" в победе во Второй мировой войне, отметив, что "любит российский народ" и благодарит за "помощь" Америке в победе над нацизмом. Следом новый глава США потребовал от президента РФ Владимира Путина немедленно остановить СВО.Трамп сказал, что "пришло время совершить сделку", однако если конфликт продолжится, пообещал новые санкции и пошлины на весь экспорт из России."Я собираюсь сделать России, чья экономика терпит крах, и президенту Путину очень большое одолжение. Успокойтесь сейчас и прекратите эту нелепую войну!" - заявил Трамп.Следом за этими заявлениями американского президента журналисты американской газеты The Wall Street Journal констатировали, что Россия лишь "пожимает плечами" в ответ на угрозы США о новых санкциях, и готова вести боевые действия на Украине еще как минимум год, так как Москва имеет явное преимущество на фронте, что дает ей возможность не смотреть на влияние извне.Американские журналисты отметили, что ультиматумов Трампа, "похоже, слишком мало, чтобы заставить Россию изменить свои основные требования, которые включают фактическое признание завоеванных ею земель российскими, прекращение связей между НАТО и Украиной и значительное сокращение украинских вооруженных сил". По оценке издания, в Кремле видят угрозы нового президента США как "позерство перед переговорами"."Русские всегда хотят, чтобы с ними говорили напрямую; Кремль уже был раздражен его стилем общения в первый срок… Это не то, как нужно общаться с русскими", - отметил аналитик Международной кризисной группы, занимающейся урегулированием конфликтов Олег Игнатов.В то же время в Службе внешней разведки РФ озвучили информацию о том, что Запад готовится к дискредитации главаря киевского режима. Подробности в материале "Ценой жизни сотен тысяч украинских граждан": в НАТО готовятся убрать Зеленского - СВР.
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новости, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, биньямин нетаньяху, reuters, нато, служба внешней разведки , переговоры
Новости, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Биньямин Нетаньяху, Reuters, НАТО, Служба внешней разведки , переговоры

Результат "превзойдет все ожидания": Трамп заявил о "конструктивных переговорах" с Россией и Украиной

10:25 05.02.2025
 
Трамп в бейсболке
Трамп в бейсболке
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Вашингтон ведет с Москвой и Киевом "конструктивные переговоры" о завершении конфликта. Об этом 5 февраля заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху

"Мы проводим очень хорошие, очень конструктивные переговоры по Украине. Мы говорим с россиянами, мы говорим с украинским руководством", - заявил Трамп, однако не уточнив, кто именно принимает участие в этих переговорах.

Американский лидер резюмировал, что надежда на то, что результат будет достигнут, "превзойдет все ожидания".
Ранее Трамп неоднократно высказывал намерение поговорить с Путиным. И даже обещал, что сделает это "как можно быстрее". Однако до сих пор ни дата, ни место встречи двух лидеров не назначены.
На днях издание Reuters со ссылкой на источники, "знакомые с ходом подготовки встречи президентов", сообщило, что в качестве площадки для этого мероприятия рассматриваются Саудовская Аравия и ОАЭ.
Издание заявило, что располагает информацией о том, что представители Кремля уже посетили обе страны. Также журналисты Reuters напомнили своим читателям, что и Путин, и Трамп объявляли о своей готовности к переговорам, однако пока официального подтверждения подготовки их встречи не озвучивалось.
За время с момента своей инаугурации Трамп уже успел много всего сказать о России. Например, что допускает введение новых ограничительных мер против Москвы, в том случае, если Кремль не пойдет на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.
Также ранее Трамп выдвинул России ультиматум. Сначала он поблагодарил россиян за "помощь" в победе во Второй мировой войне, отметив, что "любит российский народ" и благодарит за "помощь" Америке в победе над нацизмом. Следом новый глава США потребовал от президента РФ Владимира Путина немедленно остановить СВО.
Трамп сказал, что "пришло время совершить сделку", однако если конфликт продолжится, пообещал новые санкции и пошлины на весь экспорт из России.
"Я собираюсь сделать России, чья экономика терпит крах, и президенту Путину очень большое одолжение. Успокойтесь сейчас и прекратите эту нелепую войну!" - заявил Трамп.
Следом за этими заявлениями американского президента журналисты американской газеты The Wall Street Journal констатировали, что Россия лишь "пожимает плечами" в ответ на угрозы США о новых санкциях, и готова вести боевые действия на Украине еще как минимум год, так как Москва имеет явное преимущество на фронте, что дает ей возможность не смотреть на влияние извне.
Американские журналисты отметили, что ультиматумов Трампа, "похоже, слишком мало, чтобы заставить Россию изменить свои основные требования, которые включают фактическое признание завоеванных ею земель российскими, прекращение связей между НАТО и Украиной и значительное сокращение украинских вооруженных сил". По оценке издания, в Кремле видят угрозы нового президента США как "позерство перед переговорами".
"Русские всегда хотят, чтобы с ними говорили напрямую; Кремль уже был раздражен его стилем общения в первый срок… Это не то, как нужно общаться с русскими", - отметил аналитик Международной кризисной группы, занимающейся урегулированием конфликтов Олег Игнатов.
В то же время в Службе внешней разведки РФ озвучили информацию о том, что Запад готовится к дискредитации главаря киевского режима. Подробности в материале "Ценой жизни сотен тысяч украинских граждан": в НАТО готовятся убрать Зеленского - СВР.
 
НовостиРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуReutersНАТОСлужба внешней разведкипереговоры
 
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