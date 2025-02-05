https://ukraina.ru/20250205/1060837666.html

Армия России освободила Новомлынск в Харьковской области и Барановку в ДНР

Армия России освободила Новомлынск в Харьковской области и Барановку в ДНР - 05.02.2025 Украина.ру

Армия России освободила Новомлынск в Харьковской области и Барановку в ДНР

Очередные населённые пункты в зоне СВО освободили подразделения российских войсковых группировок "Запад" и "Центр". Об этом 5 февраля сообщило Минобороны РФ.

2025-02-05T13:26

2025-02-05T13:26

2025-02-05T13:26

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"Подразделения группировки войск "Центр" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Барановка Донецкой Народной Республики",- сказано в официальном сообщении российского министерства.При этом подразделения российской войсковой группировки нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, егерской бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють"* Нацполиции Украины в районах населенных пунктов Щербиновка, Дзержинск, Водяное Второе, Лысовка, Гришино, Котлино, Успеновка, Надеждинка, Котляровка, Ясеновое и Андреевка (ДНР)."Противник потерял свыше 500 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, девять автомобилей и два артиллерийских орудия", - отмечено в сводке.Успех сопутствовал также подразделениям российской группировки войск "Запад" - ими освобождён населенный пункт Новомлынск Харьковской области. При этом было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Колодезное, Кутьковка, Дорошовка, Кондрашовка, Песчаное, Новая Кругляковка, Зеленый Гай Харьковской области и Ямполовка Донецкой Народной Республики.По данным российского министерства, всего с начала проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины противник потерял уничтоженными 653 самолета, 283 вертолёта, 42463 беспилотных летательных аппарата, 590 зенитных ракетных комплексов, 21034 танка и других боевых бронированных машин. Также среди потерь противника значатся 1513 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21276 орудий полевой артиллерии и минометов, 31218 единиц специальной военной автомобильной техники.* Террористическая организация, запрещенная в России.Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассмотрел украинскую ситуацию в публикации Бордели Кличко и рестораны, опустевшие без американских грантов. Что происходит в Киеве

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новости, россия, харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нацполиция, всу, потери всу, сво, днр, новые регионы, минобороны рф, сводка