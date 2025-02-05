Армия России освободила Новомлынск в Харьковской области и Барановку в ДНР - 05.02.2025 Украина.ру
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Армия России освободила Новомлынск в Харьковской области и Барановку в ДНР
Армия России освободила Новомлынск в Харьковской области и Барановку в ДНР - 05.02.2025 Украина.ру
Армия России освободила Новомлынск в Харьковской области и Барановку в ДНР
Очередные населённые пункты в зоне СВО освободили подразделения российских войсковых группировок "Запад" и "Центр". Об этом 5 февраля сообщило Минобороны РФ.
2025-02-05T13:26
2025-02-05T13:26
новости
россия
харьковская область
донецкая народная республика
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"Подразделения группировки войск "Центр" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Барановка Донецкой Народной Республики",- сказано в официальном сообщении российского министерства.При этом подразделения российской войсковой группировки нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, егерской бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють"* Нацполиции Украины в районах населенных пунктов Щербиновка, Дзержинск, Водяное Второе, Лысовка, Гришино, Котлино, Успеновка, Надеждинка, Котляровка, Ясеновое и Андреевка (ДНР)."Противник потерял свыше 500 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, девять автомобилей и два артиллерийских орудия", - отмечено в сводке.Успех сопутствовал также подразделениям российской группировки войск "Запад" - ими освобождён населенный пункт Новомлынск Харьковской области. При этом было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Колодезное, Кутьковка, Дорошовка, Кондрашовка, Песчаное, Новая Кругляковка, Зеленый Гай Харьковской области и Ямполовка Донецкой Народной Республики.По данным российского министерства, всего с начала проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины противник потерял уничтоженными 653 самолета, 283 вертолёта, 42463 беспилотных летательных аппарата, 590 зенитных ракетных комплексов, 21034 танка и других боевых бронированных машин. Также среди потерь противника значатся 1513 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21276 орудий полевой артиллерии и минометов, 31218 единиц специальной военной автомобильной техники.* Террористическая организация, запрещенная в России.Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассмотрел украинскую ситуацию в публикации Бордели Кличко и рестораны, опустевшие без американских грантов. Что происходит в Киеве
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новости, россия, харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нацполиция, всу, потери всу, сво, днр, новые регионы, минобороны рф, сводка
Новости, Россия, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Нацполиция, ВСУ, потери ВСУ, СВО, ДНР, Новые регионы, Минобороны РФ, сводка

Армия России освободила Новомлынск в Харьковской области и Барановку в ДНР

13:26 05.02.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Очередные населённые пункты в зоне СВО освободили подразделения российских войсковых группировок "Запад" и "Центр". Об этом 5 февраля сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Барановка Донецкой Народной Республики",- сказано в официальном сообщении российского министерства.
При этом подразделения российской войсковой группировки нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, егерской бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють"* Нацполиции Украины в районах населенных пунктов Щербиновка, Дзержинск, Водяное Второе, Лысовка, Гришино, Котлино, Успеновка, Надеждинка, Котляровка, Ясеновое и Андреевка (ДНР).
"Противник потерял свыше 500 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, девять автомобилей и два артиллерийских орудия", - отмечено в сводке.
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Успех сопутствовал также подразделениям российской группировки войск "Запад" - ими освобождён населенный пункт Новомлынск Харьковской области. При этом было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Колодезное, Кутьковка, Дорошовка, Кондрашовка, Песчаное, Новая Кругляковка, Зеленый Гай Харьковской области и Ямполовка Донецкой Народной Республики.
"Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, девять пикапов, четыре орудия полевой артиллерии, из них два западного производства. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов", - констатировали в Минобороны РФ.
По данным российского министерства, всего с начала проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины противник потерял уничтоженными 653 самолета, 283 вертолёта, 42463 беспилотных летательных аппарата, 590 зенитных ракетных комплексов, 21034 танка и других боевых бронированных машин. Также среди потерь противника значатся 1513 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21276 орудий полевой артиллерии и минометов, 31218 единиц специальной военной автомобильной техники.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассмотрел украинскую ситуацию в публикации Бордели Кличко и рестораны, опустевшие без американских грантов. Что происходит в Киеве
 
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