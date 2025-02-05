Армия России освободила Новомлынск в Харьковской области и Барановку в ДНР
Очередные населённые пункты в зоне СВО освободили подразделения российских войсковых группировок "Запад" и "Центр". Об этом 5 февраля сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Барановка Донецкой Народной Республики",- сказано в официальном сообщении российского министерства.
При этом подразделения российской войсковой группировки нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, егерской бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють"* Нацполиции Украины в районах населенных пунктов Щербиновка, Дзержинск, Водяное Второе, Лысовка, Гришино, Котлино, Успеновка, Надеждинка, Котляровка, Ясеновое и Андреевка (ДНР).
"Противник потерял свыше 500 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, девять автомобилей и два артиллерийских орудия", - отмечено в сводке.
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Успех сопутствовал также подразделениям российской группировки войск "Запад" - ими освобождён населенный пункт Новомлынск Харьковской области. При этом было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Колодезное, Кутьковка, Дорошовка, Кондрашовка, Песчаное, Новая Кругляковка, Зеленый Гай Харьковской области и Ямполовка Донецкой Народной Республики.
"Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, девять пикапов, четыре орудия полевой артиллерии, из них два западного производства. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов", - констатировали в Минобороны РФ.
По данным российского министерства, всего с начала проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины противник потерял уничтоженными 653 самолета, 283 вертолёта, 42463 беспилотных летательных аппарата, 590 зенитных ракетных комплексов, 21034 танка и других боевых бронированных машин. Также среди потерь противника значатся 1513 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21276 орудий полевой артиллерии и минометов, 31218 единиц специальной военной автомобильной техники.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассмотрел украинскую ситуацию в публикации Бордели Кличко и рестораны, опустевшие без американских грантов. Что происходит в Киеве