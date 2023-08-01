У нас там один "Алеша"...: экипаж танка, в одиночку победившего целую бронегруппу ВСУ, наградят - 01.08.2023 Украина.ру
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У нас там один "Алеша"...: экипаж танка, в одиночку победившего целую бронегруппу ВСУ, наградят
У нас там один "Алеша"...: экипаж танка, в одиночку победившего целую бронегруппу ВСУ, наградят - 01.08.2023 Украина.ру
У нас там один "Алеша"...: экипаж танка, в одиночку победившего целую бронегруппу ВСУ, наградят
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу представил к государственным наградам экипаж танка с позывным "Алеша", отразивший атаку украинской бронегруппы на Запорожском направлении в июне текущего года. Об этом 1 августа сообщили в оборонном ведомстве
2023-08-01T15:08
2023-08-01T15:31
новости
танк
экипажи
награда
сергей шойгу
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Подвиг экипаж Т-72Б3 совершил еще в июне. Все происходило на глазах операторов БПЛА, которые ранее обратили внимание на работу украинских саперов.Трогать их российские военные не стали, так как знали: разминирование дороги - верный признак скорого прохождения по ней западной техники.И колонна действительно пошла. Она состояла из целой бронетанковой роты Украины на технике НАТО: дозор из двух танков, за ними - шесть американских БТР MaxxPro с личным составом.Первыми рев их моторов услышали российские операторы систем радиоэлектронной борьбы и беспилотника."Наблюдаю, поехали. Два танка, шесть бронемашин... А у нас там один "Алеша", один Алеша..." - звучит голос оператора БПЛА, снявшего произошедшее.Несмотря на численное превосходство противника "Алеша" рванул на встречу колонне врага, сходу расстреляв первые два танка.Потом Т-72Б3 сманеврировал и подбил еще две американских машины. Спустя несколько минут на помощь "Алеше" пришел другой российский танк, вместе они продолжили бить по колонне врага.В результате российские танкисты уничтожили восемь бронемашин и около 50-ти солдат ВСУ.
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новости, танк, экипажи, награда, сергей шойгу
Новости, танк, экипажи, награда, Сергей Шойгу

У нас там один "Алеша"...: экипаж танка, в одиночку победившего целую бронегруппу ВСУ, наградят

15:08 01.08.2023 (обновлено: 15:31 01.08.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота танкистов ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа танкистов ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу представил к государственным наградам экипаж танка с позывным "Алеша", отразивший атаку украинской бронегруппы на Запорожском направлении в июне текущего года. Об этом 1 августа сообщили в оборонном ведомстве
"Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу экипаж российского танка за проявленное мужество и героизм в ходе отражения в июне 2023 года атаки бронегруппы ВСУ на Запорожском направлении представлен к государственным наградам", – говорится в сообщении Минобороны РФ.
Подвиг экипаж Т-72Б3 совершил еще в июне. Все происходило на глазах операторов БПЛА, которые ранее обратили внимание на работу украинских саперов.
Трогать их российские военные не стали, так как знали: разминирование дороги - верный признак скорого прохождения по ней западной техники.
И колонна действительно пошла. Она состояла из целой бронетанковой роты Украины на технике НАТО: дозор из двух танков, за ними - шесть американских БТР MaxxPro с личным составом.
Первыми рев их моторов услышали российские операторы систем радиоэлектронной борьбы и беспилотника.
"Наблюдаю, поехали. Два танка, шесть бронемашин... А у нас там один "Алеша", один Алеша..." - звучит голос оператора БПЛА, снявшего произошедшее.
Несмотря на численное превосходство противника "Алеша" рванул на встречу колонне врага, сходу расстреляв первые два танка.
Потом Т-72Б3 сманеврировал и подбил еще две американских машины. Спустя несколько минут на помощь "Алеше" пришел другой российский танк, вместе они продолжили бить по колонне врага.
В результате российские танкисты уничтожили восемь бронемашин и около 50-ти солдат ВСУ.
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
14:23
В Кремле восхитились подвигом экипажа танка с позывным "Алеша" Поступок экипажа танка с позывным "Алеша", который остановил украинскую колонну на Запорожском направлении, вызывает в Кремле восхищение и чувство гордости. Об этом заявил 1 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
 
НовоститанкэкипажинаградаСергей Шойгу
 
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