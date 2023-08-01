https://ukraina.ru/20230801/1048403738.html

У нас там один "Алеша"...: экипаж танка, в одиночку победившего целую бронегруппу ВСУ, наградят

У нас там один "Алеша"...: экипаж танка, в одиночку победившего целую бронегруппу ВСУ, наградят - 01.08.2023 Украина.ру

У нас там один "Алеша"...: экипаж танка, в одиночку победившего целую бронегруппу ВСУ, наградят

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу представил к государственным наградам экипаж танка с позывным "Алеша", отразивший атаку украинской бронегруппы на Запорожском направлении в июне текущего года. Об этом 1 августа сообщили в оборонном ведомстве

2023-08-01T15:08

2023-08-01T15:08

2023-08-01T15:31

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танк

экипажи

награда

сергей шойгу

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Подвиг экипаж Т-72Б3 совершил еще в июне. Все происходило на глазах операторов БПЛА, которые ранее обратили внимание на работу украинских саперов.Трогать их российские военные не стали, так как знали: разминирование дороги - верный признак скорого прохождения по ней западной техники.И колонна действительно пошла. Она состояла из целой бронетанковой роты Украины на технике НАТО: дозор из двух танков, за ними - шесть американских БТР MaxxPro с личным составом.Первыми рев их моторов услышали российские операторы систем радиоэлектронной борьбы и беспилотника."Наблюдаю, поехали. Два танка, шесть бронемашин... А у нас там один "Алеша", один Алеша..." - звучит голос оператора БПЛА, снявшего произошедшее.Несмотря на численное превосходство противника "Алеша" рванул на встречу колонне врага, сходу расстреляв первые два танка.Потом Т-72Б3 сманеврировал и подбил еще две американских машины. Спустя несколько минут на помощь "Алеше" пришел другой российский танк, вместе они продолжили бить по колонне врага.В результате российские танкисты уничтожили восемь бронемашин и около 50-ти солдат ВСУ.

https://ukraina.ru/20230801/1048400286.html

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новости, танк, экипажи, награда, сергей шойгу