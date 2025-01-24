https://ukraina.ru/20250124/1060526710.html

Трамп обвинил Зеленского, нефть против СВО. Главное на Украине на утро 24 января

Трамп обвинил Зеленского, нефть против СВО. Главное на Украине на утро 24 января - 24.01.2025 Украина.ру

Трамп обвинил Зеленского, нефть против СВО. Главное на Украине на утро 24 января

Президент США Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в том, что тот не остановил войну, и пригрозил снизить цены на нефть, чтобы принудить Россию к прекращению СВО

2025-01-24T09:44

2025-01-24T09:44

2025-01-24T09:44

эксклюзив

хроники

владимир путин

дональд трамп

владимир зеленский

россия

сша

украина

fox news

опек

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/1b/1060006340_0:0:2201:1238_1920x0_80_0_0_fe50464b62d1568311d6451f050e447d.jpg.webp

В интервью Fox News президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине не было достигнуто, поскольку Владимир Зеленский захотел воевать."Мы могли заключить сделку… и Зеленский решил, что он хочет воевать",— заявил он , комментируя возможности урегулирования украинского конфликта.Трамп подчеркнул, что Зеленский — не ангел и не должен был допускать начала спецоперации ВС РФ на Украине."Зеленский,скажу я вам, хочет сейчас все уладить. С него хватит. Он тоже не должен был этого допускать. Вы знаете, он не ангел, он не должен был допустить, чтобы началась эта война",— отметил Трамп.По его словам, конфликт на Украине должен прекратиться немедленно."Должен прекратиться немедленно. Никогда не должен был начаться", — отметил Трамп.Трамп добавил, что Украина оказалась "опустошена" в результате конфликта.В то же время Трамп, выступая за несколько часов до этого по видеосвязи в Давосе, заявил, что он может заставить Россию прекратить СВО."Мы планируем попросить Саудовскую Аравию и страны ОПЕК понизить цены на нефть. Им надо их снизить, что они, к моему удивлению, не сделали до президентских выборов в США <…> Если цена на нефть упадет, конфликт на территории Украины немедленно прекратится. Цены достаточно высоки, чтобы конфликт продолжался, но вы (ОПЕК — Ред.) должны опустить их", — заявил Трамп.По словам Трампа, его усилия по урегулированию конфликта на территории Украины "находятся в процессе".Он отметил, что очень важно достичь соглашения между странами, поскольку "никто не видел такого конфликта со времен Второй мировой войны"."Время закончить", — подчеркнул Трамп.После его заявления цены на нефть на торгах резко ушли в минус. Так, стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures упала на 1,21%, до $78,05 за баррель по состоянию на 19:39 по московскому времени. К 19:55 по московскому времени падение замедлилось до 0,7%, нефть торговалась по $78,45 за баррель.До этого цены на нефть ускорили своё снижение 21 января, когда Brent торговалась ниже $79 за баррель. Как отмечали аналитики, это было связано с заявлением Трампа о введении пошлин на импорт из Канады и Мексики, что негативно сказалось на нефтяных ценах. Так, Трамп обещал ввести 25% пошлины на импорт товаров из Канады и Мексики с 1 февраля. Также он призвал пересмотреть политику страны в энергетике, сделав акцент на добыче ископаемого топлива.При этом эксперты указали, что в силах Трампа лишь распечатать стратегический резерв США. Резко нарастить добычу нефти он не сможет. Кроме того, страны ОПЕК+ не заинтересованы в понижении цены на нефть, т. к. бюджеты многих из них сформированы с оглядкой на высокую цену на нефть. В то же время, Трамп может надавить на эти государства, обложив большими пошлинами их товары, поставляющиеся в США.Президент США также заявил, что хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным."Это не с точки зрения экономики или чего-то еще. Это с точки зрения того, что миллионы жизней тратятся впустую", — заявил он, выступая на форуме в Давосе по видеосвязи.Позднее агентство Reuters сообщило о том, что Трамп заявил о желании "немедленно" встретиться с Путиным."Трамп хочет как можно быстрее встретиться с нашим верховным. Осталось только чтоб его желание совпало с желанием нашего президента. А такое желание может появится только когда эта встреча будет в наших интересах. Вообще все прекрасно понимают, что договариваться будет Трамп и Путин. Лично. Никакие <...>Европы со своими лидерами в расчет никем не принимаются. Даже украинцами. Китай возможно будет выступать гарантом договорённостей ну и все пожалуй", - прокомментировал заявление Трампа военный эксперт, автор посвящённого военной авиации телеграм-канала Fighterbomber.Политолог Марат Баширов указал, что Россия пока выдерживает паузу."Важный вопрос: насколько системный и продуманный Трамп? Прошлый президентский срок показал, что он - хаотичный политик. Цели ставит конкретные и полезные для США, а вот дальше организация процесса страдает. Нет гибкого планирования, нет много вариантности и это слабое звено. То есть, если он упирается в пустоту, то теряется - бульдозер в космосе беспомощен. Именно эту тактику и будут применять к нему и во внутренней политике его противники и во внешней", — отметил Баширов.Он указал на то, что Трамп не впервые говорит о своём желании встретиться с Путиным."Который он раз уже выразил желание поговорить с Президентом Путиным? Третий за несколько дней. Молчаливая пауза со стороны Москвы очень драматическая. Представьте, что Трамп сказал бы, что хочет поговорить с Макроном, да тот бы уже мчался к телефону, бросая круассаны", — указал Баширов.Публицист Станислав Яковлев прокомментировал это высказывание политолога."Не чувствую никаких пауз. Владимир Владимирович еще в прошлом году на Валдае сказал о том, что все заявления Трампа прекрасно слышит, настрой его приветствует и всегда открыт для диалога. Поздравляя Трампа в день его инаугурации, президент России свои слова еще раз повторил. Нужны какие-то новые комментарии? Кому, зачем, и о чём?" — указал он.При этом, по словам Яковлева, с Трампом будут говорить, когда у того появятся конкретные предложения."Когда на стороне США появятся конкретные предложения и начнется соответствующая оргработа - очевидно, будут и комментарии. В данный момент Дональд Фредович в основном прогревает общественность своей бесподобной риторикой. Риторику в Кремле, разумеется, тоже слышат и относятся с пониманием. Об этом сообщает Дмитрий Песков. Ожидаем теперь перехода к конкретике. Как только дождемся, все сразу об этом узнают", — отметил публицист.Что же до Европы, то с ней у Трампа разговор особый.""Макрон" это, кажется, где-то в Европе? Для Европы у Трампа есть только один разговор: что Гренландия ей совсем не пара", — указал Яковлев.В Кремле пока никак не прокомментировали новые заявления Трампа по Украине.О том, как Запад обманул Зеленского — в статье Алексея Туманова "Запад обманул Зеленского. НАТО будет торговать Украиной с Трампом".

https://ukraina.ru/20250123/1060512676.html

https://ukraina.ru/20250123/1060499522.html

https://ukraina.ru/20250123/1060495543.html

россия

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, россия, сша, украина, fox news, опек, reuters, brent