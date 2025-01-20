ВСУ обстреляли Горловку, ранены восемь жителей – Приходько - 20.01.2025 Украина.ру
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ВСУ обстреляли Горловку, ранены восемь жителей – Приходько
ВСУ обстреляли Горловку, ранены восемь жителей – Приходько - 20.01.2025 Украина.ру
ВСУ обстреляли Горловку, ранены восемь жителей – Приходько
Восемь мирных граждан получили ранения в результате артиллерийского обстрела центра Горловки в ДНР. Об этом утром 20 января сообщил мэр города Иван Приходько.
2025-01-20T09:59
2025-01-20T09:59
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"Вследствие артиллерийского удара по центру Горловки со стороны украинских террористов ранены 8 мирных граждан", - сообщил Приходько в своём телеграм-канале.Он также опубликовал фотографии разрушений города после артобстрела вооружёнными формированиями Украины (ВФУ).Приходько сообщил о проблемах с движением трамваев, повреждениях городских учреждений.ВСУ постоянно атакуют Горловку, применяя при этом поставленные НАТО вооружения. В частности, при обстреле населённого пункта используются кассетные боеприпасы.Ранее на эту тему: МИД РФ: США поощряют нарушение Украиной обязательств по Оттавской конвенции
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новости, горловка, донецкая народная республика, россия, приходько, вооруженные силы украины, нато, всу, обстрелы, мирные жители, сво
Новости, Горловка, Донецкая Народная Республика, Россия, Приходько, Вооруженные силы Украины, НАТО, ВСУ, обстрелы, мирные жители, СВО

ВСУ обстреляли Горловку, ранены восемь жителей – Приходько

09:59 20.01.2025
 
© Приходько РИК / Telegram
© Приходько РИК / Telegram
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Восемь мирных граждан получили ранения в результате артиллерийского обстрела центра Горловки в ДНР. Об этом утром 20 января сообщил мэр города Иван Приходько.
"Вследствие артиллерийского удара по центру Горловки со стороны украинских террористов ранены 8 мирных граждан", - сообщил Приходько в своём телеграм-канале.
Он также опубликовал фотографии разрушений города после артобстрела вооружёнными формированиями Украины (ВФУ).
Обстрел Горловки
4 января, 13:13
Число раненных при обстреле Горловки выросло до десяти — ПриходькоМэр Горловки Иван Приходько сообщил о десяти пострадавших в результате обстрела города кассетными боеприпасами.
Приходько сообщил о проблемах с движением трамваев, повреждениях городских учреждений.
ВСУ постоянно атакуют Горловку, применяя при этом поставленные НАТО вооружения. В частности, при обстреле населённого пункта используются кассетные боеприпасы.
Ранее на эту тему: МИД РФ: США поощряют нарушение Украиной обязательств по Оттавской конвенции
 
НовостиГорловкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияПриходькоВооруженные силы УкраиныНАТОВСУобстрелымирные жителиСВО
 
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