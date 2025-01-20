https://ukraina.ru/20250120/1060389731.html

ВСУ обстреляли Горловку, ранены восемь жителей – Приходько

ВСУ обстреляли Горловку, ранены восемь жителей – Приходько - 20.01.2025 Украина.ру

ВСУ обстреляли Горловку, ранены восемь жителей – Приходько

Восемь мирных граждан получили ранения в результате артиллерийского обстрела центра Горловки в ДНР. Об этом утром 20 января сообщил мэр города Иван Приходько.

2025-01-20T09:59

2025-01-20T09:59

2025-01-20T09:59

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"Вследствие артиллерийского удара по центру Горловки со стороны украинских террористов ранены 8 мирных граждан", - сообщил Приходько в своём телеграм-канале.Он также опубликовал фотографии разрушений города после артобстрела вооружёнными формированиями Украины (ВФУ).Приходько сообщил о проблемах с движением трамваев, повреждениях городских учреждений.ВСУ постоянно атакуют Горловку, применяя при этом поставленные НАТО вооружения. В частности, при обстреле населённого пункта используются кассетные боеприпасы.Ранее на эту тему: МИД РФ: США поощряют нарушение Украиной обязательств по Оттавской конвенции

https://ukraina.ru/20250104/1060109725.html

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новости, горловка, донецкая народная республика, россия, приходько, вооруженные силы украины, нато, всу, обстрелы, мирные жители, сво