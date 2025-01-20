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Зеленский врет или не знает: на Украине неофициально стартовала мобилизация 18-летних — депутат Рады

Зеленский врет или не знает: на Украине неофициально стартовала мобилизация 18-летних — депутат Рады - 20.01.2025 Украина.ру

Зеленский врет или не знает: на Украине неофициально стартовала мобилизация 18-летних — депутат Рады

Украина начала мобилизацию 18-летних граждан. Сейчас она проводится без официального снижения возраста призыва. Об этом 20 января в эфире украинского YouTube-канала "Фабрика новостей" сообщил депутат, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков

2025-01-20T15:05

2025-01-20T15:05

2025-01-20T16:04

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По его словам, новый закон о базовой военной подготовке позволяет мобилизовать граждан Украины от 18-ти лет, которые во время студенчества пройдут обучение на военные специальности, а после этого будут отчислены. Разумков отметил, что Владимир Зеленский уже несколько месяцев не подписывает принятый Верховной Радой законопроект, который запрещает мобилизацию молодых людей возраста от 18-ти до 25-ти лет, признанных ограниченно годными еще до начала СВО.Кроме того, депутат заявил, что мобилизация 18-летних граждан идет уже сейчас, причем без законодательного снижения возраста призыва.Между тем, в СНБО (совете национальной безопасности и обороны) Украины отрицают, что граждан младше 25 лет, отчисленных из вуза после прохождения базовой военной подготовки, могут мобилизовать. "Мобилизация у нас с 25 лет. Поэтому мобилизация 18-летних студентов после БОВП невозможна в принципе", — заявил глава ЦПД (центра противодействия дезинформации) при Совбезе Андрей Коваленко.В 2024 году ряд представителей официального Киева выступили с публичными заявлениями, решительно отвергая мобилизацию 18-летних граждан. Против этого выступал и Зеленский, который одновременно с этим жаловавался на постоянную нехватку военной помощи от США и других стран Запада."Давайте снижайте возраст мобилизации": Зеленский подтвердил сигналы с Запада о мобилизации 18-летнихДругие темы: Новая тактика ВС РФ: SHOT раскрыл, как российская армия уничтожает резервы ВСУ в Курской области

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новости, украина, запад, киев, владимир зеленский, верховная рада, рада, вооруженные силы украины, мобилизация